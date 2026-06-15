Menšík před Wimbledonem: Tráva tenis úplně mění, není to pro mě jednoduché
Menšík disponuje velmi kvalitním servisem, na svou výšku se pohybuje mimořádně dobře a jeho hra je agresivní. To vše z něj dělá hráče, který by měl na trávě patřit mezi sledované. Přesto se mu na tomto povrchu zatím příliš nedaří. Jeho bilance na okruhu ATP na trávě je 6 výher a 7 porážek, přičemž jeho nejlepším výsledkem je třetí kolo Wimbledonu v minulé sezoně.
Právě probíhající sezona může být pro něj v tomto ohledu velmi důležitá. Po průlomu na grandslamu v Paříži vstupuje rodák z Prostějova do travnaté části sezony s cílem sbírat zkušenosti. Příliš mnoho prostoru pro testování ale nebude mít – v prvním zápase ho čeká zkušený Francouz Adrian Mannarino, specialista na travnatý povrch. Menšík však má jasno v tom, co musí zlepšit.
"Je velmi zábavné hrát na trávě, ten pocit miluju, ale v minulých letech jsem tomu nevěnoval dostatek času ani pozornosti, abych byl tak konkurenceschopný, jak bych chtěl. Je skvělé mít pár týdnů, kdy máte pocit, že hrajete jiný sport a vypadnete z rutiny antuky nebo tvrdého povrchu, protože tráva tenis úplně mění, není to pro mě jednoduché," uvedl Menšík pro TennisTV.
Na otázku, co konkrétně musí zlepšit, odpověděl jasně. "Pro hráče mé výšky (196 cm) to není jednoduché, protože odskok míče je nízký a rychlý, takže musíte hrát v nižším postoji. Hodně se mění i pohyb po kurtu, ale cítím, že se v tom letos můžu výrazně zlepšit. Na trénincích se cítím dobře," doplnil český tenista.
Velká pocta pro Menšíka. Po boku hvězd si znovu zahraje Laver Cup
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře