Djokovič po vynechaném Montrealu potvrdil účast na turnaji v Cincinnati

DNES, 17:50
Téma 2
Vítěz rekordních 24 grandslamových turnajů Novak Djokovič se vrací na Masters v Cincinnati. O jeho účasti informovali dnes organizátoři. Djokovič se naposledy představil na tvrdém povrchu v Cincinnati v roce 2023. Tenisový turnaj v Ohiu je poslední velkou zkouškou před US Open v New Yorku.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Novak Djokovič se představí v Cincinnati (@ ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Devětatřicetiletý Srb získal titul v Cincinnati v letech 2018, 2020 a 2023, před třemi lety v bezmála čtyřhodinovém finále zdolal Carlose Alcaraze. Španělova účast na turnaji ve Spojených státech zatím není jasná po zranění zápěstí. Alcaraz nicméně nedávno zveřejnil fotografie z tréninku, které ukazují pokrok.

Djokovič se ve svém pokročilém tenisovém věku soustředí na několik špičkových turnajů na okruhu. Nefiguruje tak ve startovním poli pro Masters v Montrealu, které začne v neděli. Tam chybějí také vítěz letošního Wimbledonu Jannik Sinner a Alcaraz. Do turnaje vstoupí jako hlavní favorit vítěz French Open Alexander Zverev.

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Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

2
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P.T.P.
30.07.2026 18:43
Opatrně, Noldo, ať se nepřetáhneš!
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LiJ
30.07.2026 18:47
Kdo Tě udal a proč?
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