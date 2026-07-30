Djokovič po vynechaném Montrealu potvrdil účast na turnaji v Cincinnati
Devětatřicetiletý Srb získal titul v Cincinnati v letech 2018, 2020 a 2023, před třemi lety v bezmála čtyřhodinovém finále zdolal Carlose Alcaraze. Španělova účast na turnaji ve Spojených státech zatím není jasná po zranění zápěstí. Alcaraz nicméně nedávno zveřejnil fotografie z tréninku, které ukazují pokrok.
Djokovič se ve svém pokročilém tenisovém věku soustředí na několik špičkových turnajů na okruhu. Nefiguruje tak ve startovním poli pro Masters v Montrealu, které začne v neděli. Tam chybějí také vítěz letošního Wimbledonu Jannik Sinner a Alcaraz. Do turnaje vstoupí jako hlavní favorit vítěz French Open Alexander Zverev.
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