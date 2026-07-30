Legenda, nebo zbytečné trápení? Tenisový svět řeší budoucnost Venus Williamsové
Právě nad tím se zamýšlí zahraniční tenisová média po dalších porážkách bývalé světové jedničky. Španělský server Punto de Break upozorňuje, že Williamsová sice stále dokáže ukázat záblesky výjimečného tenisu, rozhodující překážkou už ale není kvalita úderů, nýbrž fyzická připravenost.
Sedminásobná grandslamová šampionka bývá v úvodu zápasů stále nebezpečná. Díky zkušenostem, razantnímu servisu a agresivní hře dokáže držet krok i s výrazně mladšími soupeřkami. Jakmile se však utkání protáhne, začíná být patrné, že dlouhé výměny a vysoké tempo představují stále větší problém. Právě v tom podle komentátorů spočívá největší rozdíl oproti době, kdy patřila k absolutní světové špičce.
To ale neznamená, že by Venus na kurtu působila odevzdaně. Naopak. Letos několikrát ukázala, že stále umí odehrát pasáže, během nichž připomíná hráčku, která pětkrát ovládla Wimbledon a dvěma tituly kralovala také US Open. Jenže zatímco dříve dokázala vysokou úroveň udržet celý zápas, dnes ji zvládne předvádět jen po omezenou dobu.
Právě proto se stále častěji objevují názory, že by Williamsová měla přehodnotit svůj program. Podle některých expertů by jí více slušely starty na několika pečlivě vybraných turnajích nebo návrat do čtyřhry, kde by její zkušenosti, přehled a servis mohly být ještě výraznější zbraní. Punto de Break připomíná, že tenisové umění bývalé světové jedničky nezmizelo – limitujícím faktorem je především fyzická stránka.
Na druhou stranu existuje i opačný pohled. Williamsová nikdy netvrdila, že se vrací s cílem znovu vyhrávat grandslamové turnaje. Opakovaně zdůraznila, že hraje proto, že tenis stále miluje. Letos navíc oznámila návrat na Roland Garros, kde se po několikaleté pauze představila ve čtyřhře, čímž dala jasně najevo, že chuť soutěžit ji neopustila.
Její přítomnost na okruhu má navíc rozměr, který nelze vyjádřit statistikami. Pro mladší generaci tenistek představuje živoucí historii sportu. Mnohé z nich vyrůstaly na zápasech sester Williamsových a dnes proti jedné z nich nastupují na kurt. Právě tento symbolický rozměr dodává každému startu Venus zvláštní atmosféru.
Otázka, kdy definitivně ukončí kariéru, tak zůstává otevřená. Jisté je jediné – dokud bude mít chuť soutěžit a pořadatelé jí budou udělovat divoké karty, bude Venus Williamsová dál přitahovat pozornost fanoušků i médií. A současně bude rozdělovat tenisový svět na dva tábory. Jedni v ní stále vidí inspirativní legendu, druzí jsou přesvědčeni, že její éra už definitivně patří minulosti.
13. porážka v řadě pro legendu. Williamsová znovu padla, na výhru čeká přes rok
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Zároveň, každá legenda sama najlepšie vie, či, kedy a kam ísť.
Každopádně doufám, že toto bude tak nějak její poslední sezóna a po USO už to v tichosti ukončí.
Jen mě mrzí, že nestihla získat ten jubilejní 50. titul