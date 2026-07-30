Menšík na obrat nedosáhl. S Nakashimou padl po třísetové bitvě

DNES, 17:00
Aktuality 76
ATP WASHINGTON - Jakub Menšík při svém premiérovém startu ve Washingtonu končí ve druhém kole. Nad síly českého tenisty byl domácí zástupce Brandon Nakashima, který zvítězil po setech 7:6, 3:6, 6:4 a ve třetím vzájemném utkání si tak připsal první vítězství. Jeho dalším soupeřem bude vítěz australského duelu mezi prvním nasazeným Alexem De Minaurem a Cruzem Hewittem.
Profily hráčů
Nakashima Brandon
Menšík Jakub
Jakub Menšík má před sebou další velkou výzvu (@ Debby Wong / Alamy / Profimedia)

Nakashima – Menšík 7:6, 3:6, 6:4

Nakashima i Menšík vstoupili do třetího vzájemného duelu sebejistě a bez větších problémů získali svá úvodní podání. Do náznaků starostí se dostal ve třetím gamu americký tenista, když musel řešit stav 15:30, i díky kvalitnímu podání si ale dokázal poradit a šel do vedení 2:1. Do stejné situace se o chvíli později dostal i český reprezentant, také on ale svého rivala k brejkbolové možnosti nepustil.

Menšík se hned od úvodních minut snažil praktikovat svůj typický agresivní tenis, Nakashimu ale dokázal zaskočit i povedenými stopbaly. To názorně předvedl v pátém gamu, kdy tímto stylem získal dva body a na returnu si vypracoval vedení 40:15. Domácí tenista ale oba premiérové brejkboly odvrátil, stejně jako o chvíli později i třetí, a šel do vedení 3:2.

Prostějovský rodák byl ale v průběhu prvního setu lepším a aktivnějším hráčem. Američana dostával pod tlak, pomáhal si i výbornými returny a za stavu 3:3 poprvé v zápase prolomil soupeřův servis, proměnil pátý brejkbol a šel do trháku. Poté to ale byl svěřenec Tomáše Josefuse, kdo si vybral do té doby nejslabší chvilku utkání. Několika chybami vrátil soupeře do hry, i on si poprvé prohrál podání a znovu bylo vyrovnáno.

V následujících čtyřech gamech už ani jeden z hráčů žádné problémy na svém podání nepřipustil a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od počátku navrch Nakashima, když se dostal do vedení 4:1 a 6:3. Menšík snížil na rozdíl jediného bodu, dotáhnout se ale nedokázal. Domácí tenista získal tie-break 7:5 a po hodině hry šel do vedení.

Česká dvojka měla starosti hned v úvodním gamu druhého setu. S hrozbou ztráty servisu si ale poradila a získala první hru. V dalším průběhu neměl ani jeden z tenistů žádné problémy s udržením podání. Menšík i Nakashima výborně servírovali, výměny s přehledem zakončovali a po pěti hrách tak byl stav 3:2 pro Čecha.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Hned v následujícím gamu se ale do prvního podání nemohl trefit domácí zástupce a Menšík toho okamžitě využil. Dlouhými returny dostal soupeře pod tlak, využil první brejkbolovou možnost ve druhém setu a získal náskok 4:2. Brejk tentokrát s přehledem potvrdil a vedl už 5:2. Menšík už výborně rozehranou sadu nepustil, za 36 minut ji získal 6:3 a poslal utkání do třetího setu.

Důležitost vstupu do závěrečného setu se na hře obou hráčů podepsala. Nakashima i Menšík byli na svém servisu maximálně koncentrovaní, mohli se opřít o první podání a v úvodních šesti hrách nedávali returnujícímu soupeři žádnou šanci pomýšlet na úspěch.

Drobné problémy měl za stavu 3:4 až český tenista, kdy si musel poradit se stavem 40:40, k brejkbolové šanci ale rivala nepustil. Stejnou situaci řešil vzápětí i jeho soupeř, také on byl však úspěšný a vedl 5:4. Menšík ale těžkou situaci neustál. Za stavu 30:30 šla parádní výměna na stranu Nakashimy, ten vzápětí první mečbol využil a mohl slavit postup do čtvrtfinále.

Výsledky turnaje ATP 500 v Montrealu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

76
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chlebavevaju
30.07.2026 20:54
Menšík budoucí majitel 10 GS. Opět zraje jako dobré víno.
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paprikovygulas_
30.07.2026 21:07
chleba ve vaju buduca moja pochuťka
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Kapitan_Teplak
30.07.2026 20:41
To jsou tedy výsledky, pánové
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com
30.07.2026 19:44


blejéééém
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Saulnier
30.07.2026 19:40
škoda Kubu, ale čo sa dá robiť
mladého Hewitta ste už niekto videli hrať? Bude napínavé austrálske derby?
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tenisman1233
30.07.2026 19:53
Hewitt bude lahůdkou pro DM,Cruz hraje aktivně,ale DM je na něj vysoký level a toho prostě nevystřílí z kurtu.
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Saulnier
30.07.2026 19:58
veru, priebeh tomu zatiaľ napovedá
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pantera1
30.07.2026 20:00
Smrdí to kanárkem .
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Saulnier
30.07.2026 20:08
špetka naděje
mám tu brejk, aj keď to už na 1. sete nič zásadné nezmení
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pantera1
30.07.2026 20:12
Kenguru na betone velmi nepríjemný súper. nevím to u, jak má být správně
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Saulnier
30.07.2026 20:18
stačí ak Kengura
inak, páči sa mi, že počas prestávok si tam idú takéto pecky: https://www.youtube.com/watch?v=tuK6n2Lkza0
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pantera1
30.07.2026 20:23
Tak ta je top . Ráno si ju pustím v autě za úsvitu, jak pojedu do práce v autě, ta mě probere hned
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Saulnier
30.07.2026 20:26
kedy ak nie za úsvitu
to zní báječně
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pantera1
30.07.2026 20:32
Jj, pouštím si takový vypalovačky, abych se probrala. Město ještě spí, silnice skoro prázdný. Musím si dávat majzla, občas se nechám strhnout a jedu dost svizně, naštěstí policajti ještě většinou spí . Po tom okruhu to přímo nabádá k rychlé jízdě .
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pantera1
30.07.2026 20:40
https://youtu.be/ejorQVy3m8E?is=nWEGcFVi-0wzzaUD
Tahle je taky dobrá .
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Saulnier
30.07.2026 20:46
krása
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aape
30.07.2026 20:57
Klasika
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P.T.P.
30.07.2026 21:03
https://youtu.be/1s7ecu3I3AM?si=aY_JAuWfGdKKOzha
Třeba i v autě
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pantera1
30.07.2026 21:09
hm, tak ta je. Ideální na dobrou noc .
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Tomas_Smid_fan
30.07.2026 21:10
s kámošem jsme po noční dávali Mooner od UW. To byli hned probuzení i příchozí z denní směny
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Georgino
30.07.2026 20:39
Kangaroo. Jenže v anglicky mluvících zemích, pokud vím, jim tak nikdo neříká.
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baba
30.07.2026 19:36
ježíš, ta kraťasy , to byla pro Nakashimu lahůdka.Kuba má bohužel hodně nevyrovnané výsledky...nějak mi chybí progres, vždyť beton byl jeho nejsilnější povrh !!!!
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baba
30.07.2026 19:37
povrch
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baba
30.07.2026 19:36
ježíš, ta kraťasy , to byla pro Nakashimu lahůdka.Kuba má bohužel hodně nevyrovnané výsledky...nějak mi chybí progres, vždyť beton byl jeho nejsilnější povrh !!!!
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easymoneysniper
30.07.2026 19:34
Zápas byl těsnej jenom protože Nakashima hrál podobnou tužku jako Kuba. Sice foukal vítr, ale čistě statisticky výkon na úrovni druhý padesátky žebříčku. Ten level tam prostě není. Od toho semifinále Roland Garros to je jedno velký utrpení. Bohužel
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Ondra979
30.07.2026 19:37
tak W bych jeste bral, Dima je na trave porad dobrej a mel jeste hodne sil, ale tohle je fail, takove zapasy jako dnes by uz vyhravat mel no..tak snad priste
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Ondra979
30.07.2026 19:29
Menso co to bylo, mel byt Nakasima na kasi a na ty
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aape
30.07.2026 19:27
No Kubo...
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Mantra
30.07.2026 19:26
dropshoty...
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frenkie57
30.07.2026 19:29
To byla fakt špatná volba, oba dva.
Ach jo, takhle to zabít.
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Tomas_Smid_fan
30.07.2026 21:13
DS byla vhodná volba, bohužel je zahrál až v nevhodnou chvíli.
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aape
30.07.2026 19:04
Kuba vykazuje známky nesoustředění, na returnu je to jeden dárek za druhým to mu pak prohrává zápasy, škoda
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Ondra979
30.07.2026 19:00
tak Mensa zabral, ale jen aby zase nepolevil..sakr
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Nola
30.07.2026 18:46
Jakub mi zacina pripominat isteho hraca, vezme servis superovi a hned ho daruje spat, uz mohlo byt hotovo, to je snad nejaky zlozvyk nesustredit sa.....
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Mantra
30.07.2026 18:33
jupí, 3.sada je na spadnutí
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pantera1
30.07.2026 19:27
A stejně to neklaplo, bohužel Kuba dnes marnej. I když to bylo dost vyrovnaný. V rozhodujících chvílích byl Nakaši lepší .
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tenisman1233
30.07.2026 19:29
Poslední 3 body zahrál kuba strašně a to ho stálo zápas.
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frenkie57
30.07.2026 19:32
Jj, totálně špatná volba úderů a ještě bídně provedené.
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pantera1
30.07.2026 19:35
Jj, konec podělal pěkně a mohl vyhrát. Škoda hlavně toho prvního setu. No co jedem dál. Snad konečně přijdou lepší výsledky .
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frenkie57
30.07.2026 19:41
No byl to první betonový turnaj, tak to svedeme na nerozehranost. Příště už zahraje lépe. Má tam Josefinu, tak je možná trošku roztekanej, kluk jeden ušatá.
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pantera1
30.07.2026 19:43
To chce přísný celibát, žádný rozrušování . Trénink a klidový režim .
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frenkie57
30.07.2026 19:47
Teď už se může rozrušovat, jak je mu libo.
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Mantra
30.07.2026 18:17
velký blbý
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Tomas_Smid_fan
30.07.2026 18:14
Kuba teda první set slušně zmatlal.
Trest za 2x2 nevyužité breakbally. Pak sice i trocha smůly, ale prostě ne zcela přesvědčivý výkon.
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Mantra
30.07.2026 18:05
v druhé půlce sady se to přelilo k Nakašímovi, na knap, ale přec - 51%-49%
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pantera1
30.07.2026 18:10
A je to tady, Šikmoočák má první set .
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Mantra
30.07.2026 18:10
to potvrzení breaku mi přislo dost lajdacké a bez soustředění...
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pantera1
30.07.2026 18:14
No nechci sýčkovat, ale nedivila bych se, kdyby to projel, jak na to koukám.
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P.T.P.
30.07.2026 18:16
Jebat Washington.
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pantera1
30.07.2026 18:18
Buď hodnej, musíš sekat latinu. ať nejsi jak Octopussss, sama tečka.
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pantera1
30.07.2026 17:53
Myslím , že Brandon na Kubíka zatím stačí
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frenkie57
30.07.2026 18:12
Kubík bude muset otáčet, první set je v prachu, slušně řečeno. Ten japonskej bejcek je docela tuhej. Myslel jsem, že bude už Nakashi.
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pantera1
30.07.2026 18:15
Nakaši bude zřejmě Kuba, jestli se neprobere .
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frenkie57
30.07.2026 18:30
Pořádně mu funguje jenom servis, ostatní údery jsou dost jalový.
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pantera1
30.07.2026 17:43
Kubík dnes musí na šikmookýho Amerikána hrát svůj nejlepší tenis a ano brejk je tady .
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Mantra
30.07.2026 17:50
a tam
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pantera1
30.07.2026 17:52
Nazdar Mantřičko, si tu dlouho nebyl .
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Mantra
30.07.2026 17:53
pár týdnů no - zdraví...
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pantera1
30.07.2026 17:54
Copak? A už jsi ok?
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Mantra
30.07.2026 17:55
je to v procesu, na dlouhé lokte, ale dejchám
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pantera1
30.07.2026 17:58
tak ať jsi brzo zdravej, to je nejdůležitější. Hlavně moc nepij .
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Mantra
30.07.2026 17:59
v tom vedru musíš
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pantera1
30.07.2026 18:02
Ale nealko, žádný škopky . Pěknej hic zas nás to bude nějakou dobu sužovat .
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Ondřej.Jirásek
30.07.2026 17:59
Přidávám se s přáním zdraví
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Mantra
30.07.2026 17:59
dankešén
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P.T.P.
30.07.2026 18:10
Nech ten Bráník na pokoji!
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Mantra
30.07.2026 18:11
koukám, že jsi zlobil
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P.T.P.
30.07.2026 18:13
Teď už jsem jenom replikant
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Mantra
30.07.2026 18:14
cítím s tebou
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pantera1
30.07.2026 18:18
Pan profesor byl lepší.
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P.T.P.
30.07.2026 18:32
Já tě do toho kabinetu stejně dostanu!
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pantera1
30.07.2026 18:35
Obleček zlobivé katolické školačky čeká na ramínku .
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P.T.P.
30.07.2026 18:38
Krátkou sukni, dlouhý punčochy a vlasy do ohonu!
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pantera1
30.07.2026 18:44
Bohužel vlasy do ohonu nedám mám je moc krátký . Ale vše ostatní je nachystaný, včetně bílé košile, sáčka a aktovečky a šály!!
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P.T.P.
30.07.2026 20:53
Musel jsem na večeři, ale slintám až teď!
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paprikovygulas_
30.07.2026 17:35
Serus, dnes aj sleduješ live ci cez livescore bude report?
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