Menšík na obrat nedosáhl. S Nakashimou padl po třísetové bitvě
Nakashima – Menšík 7:6, 3:6, 6:4
Nakashima i Menšík vstoupili do třetího vzájemného duelu sebejistě a bez větších problémů získali svá úvodní podání. Do náznaků starostí se dostal ve třetím gamu americký tenista, když musel řešit stav 15:30, i díky kvalitnímu podání si ale dokázal poradit a šel do vedení 2:1. Do stejné situace se o chvíli později dostal i český reprezentant, také on ale svého rivala k brejkbolové možnosti nepustil.
Menšík se hned od úvodních minut snažil praktikovat svůj typický agresivní tenis, Nakashimu ale dokázal zaskočit i povedenými stopbaly. To názorně předvedl v pátém gamu, kdy tímto stylem získal dva body a na returnu si vypracoval vedení 40:15. Domácí tenista ale oba premiérové brejkboly odvrátil, stejně jako o chvíli později i třetí, a šel do vedení 3:2.
Prostějovský rodák byl ale v průběhu prvního setu lepším a aktivnějším hráčem. Američana dostával pod tlak, pomáhal si i výbornými returny a za stavu 3:3 poprvé v zápase prolomil soupeřův servis, proměnil pátý brejkbol a šel do trháku. Poté to ale byl svěřenec Tomáše Josefuse, kdo si vybral do té doby nejslabší chvilku utkání. Několika chybami vrátil soupeře do hry, i on si poprvé prohrál podání a znovu bylo vyrovnáno.
V následujících čtyřech gamech už ani jeden z hráčů žádné problémy na svém podání nepřipustil a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od počátku navrch Nakashima, když se dostal do vedení 4:1 a 6:3. Menšík snížil na rozdíl jediného bodu, dotáhnout se ale nedokázal. Domácí tenista získal tie-break 7:5 a po hodině hry šel do vedení.
Česká dvojka měla starosti hned v úvodním gamu druhého setu. S hrozbou ztráty servisu si ale poradila a získala první hru. V dalším průběhu neměl ani jeden z tenistů žádné problémy s udržením podání. Menšík i Nakashima výborně servírovali, výměny s přehledem zakončovali a po pěti hrách tak byl stav 3:2 pro Čecha.
Hned v následujícím gamu se ale do prvního podání nemohl trefit domácí zástupce a Menšík toho okamžitě využil. Dlouhými returny dostal soupeře pod tlak, využil první brejkbolovou možnost ve druhém setu a získal náskok 4:2. Brejk tentokrát s přehledem potvrdil a vedl už 5:2. Menšík už výborně rozehranou sadu nepustil, za 36 minut ji získal 6:3 a poslal utkání do třetího setu.
Důležitost vstupu do závěrečného setu se na hře obou hráčů podepsala. Nakashima i Menšík byli na svém servisu maximálně koncentrovaní, mohli se opřít o první podání a v úvodních šesti hrách nedávali returnujícímu soupeři žádnou šanci pomýšlet na úspěch.
Drobné problémy měl za stavu 3:4 až český tenista, kdy si musel poradit se stavem 40:40, k brejkbolové šanci ale rivala nepustil. Stejnou situaci řešil vzápětí i jeho soupeř, také on byl však úspěšný a vedl 5:4. Menšík ale těžkou situaci neustál. Za stavu 30:30 šla parádní výměna na stranu Nakashimy, ten vzápětí první mečbol využil a mohl slavit postup do čtvrtfinále.
Komentáře
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blejéééém
mladého Hewitta ste už niekto videli hrať? Bude napínavé austrálske derby?
mám tu brejk, aj keď to už na 1. sete nič zásadné nezmení
inak, páči sa mi, že počas prestávok si tam idú takéto pecky: https://www.youtube.com/watch?v=tuK6n2Lkza0
to zní báječně
Tahle je taky dobrá .
Třeba i v autě
Ach jo, takhle to zabít.
Trest za 2x2 nevyužité breakbally. Pak sice i trocha smůly, ale prostě ne zcela přesvědčivý výkon.