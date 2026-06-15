Kopřiva na úvod proti šampionovi. Zverev po triumfu v Paříži hlásí: Budu připravený
Právě v Londýně bude chtít Zverev překonat dosavadní maximum a poprvé v kariéře se dostat přes osmifinále. Následně by mohl usilovat o zisk druhého grandslamového titulu během necelého měsíce. Než však začne přemýšlet o Wimbledonu, soustředí se na turnaj v Halle a především na náročný přechod z antuky na trávu.
"Je to samozřejmě fenomenální pocit, protože právě o tohle usilujete celý život. Pracovali na tom i lidé kolem mě. Jsem nesmírně šťastný a hrdý na to, čeho jsme v Paříži dosáhli. Teď jsme ale na novém turnaji," uvedl Zverev během mediálního dne ATP.
Výhodou pro něj může být nejen výborná forma, ale také domácí prostředí. "Turnaj se hraje v Německu, takže chci předvést svůj nejlepší tenis a hrát na nejvyšší možné úrovni. Trénoval jsem opravdu intenzivně. Přechod po dlouhé a náročné antukové sezoně na trávu během několika dní není jednoduchý, ale udělám maximum pro to, abych byl připravený," prohlásil rodák z Hamburku.
Světová trojka přiznává, že zatím neví, jak rychle se dokáže novému povrchu přizpůsobit. Po triumfu v Paříži si Zverev dopřál několik dní volna a na trávě zatím absolvoval jen minimum tréninků. "Měl jsem jen dva tréninkové dny. Přechod z antuky na trávu je náročný a ani počasí nám zatím příliš nepřálo, takže jsem neměl mnoho možností trénovat. Z tenisového hlediska ale cítím, že hraju dobře," řekl Zverev.
Na turnaji v Halle zatím nikdy titul nezískal, přesto zde v posledních letech pravidelně patřil mezi nejlepší hráče. Třikrát za sebou si zahrál semifinále a dvakrát postoupil až do finále, konkrétně v letech 2016 a 2017. Podle svých slov však nyní potřebuje především čas na adaptaci. "V posledních dvou týdnech jsem hrál dobře, ale přizpůsobení novému povrchu vyžaduje čas. Zatím jsem ho neměl dostatek. Doufám, že následující dva dny bude hezky, abych mohl hodně trénovat a byl připravený," doplnil.
Los navíc světové trojce nepřichystal nic jednoduchého. Po úvodním duelu proti Vítu Kopřivovi by mohl narazit na Joaa Fonsecu, který na Roland Garros porazil Novaka Djokoviče. Ve čtvrtfinále by případně mohl vyzvat obhájce titulu Alexandera Bublika. Mezi možnými soupeři pro semifinále figurují Ben Shelton, čerstvý vítěz turnaje ve Stuttgartu, nebo Taylor Fritz. Ve finále by pak mohl znovu narazit na Flavia Cobolliho, přičemž mezi dalšími kandidáty na závěrečný duel patří Daniil Medveděv nebo Félix Auger-Aliassime.
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