Legendární Becker o Zverevovi: Jako tenistu ho známe, ale jaký je to vlastně člověk?
Zverev je v posledních dnech jedním z nejdiskutovanějších jmen tenisového světa. Tentokrát se však pozornost neupíná na jeho výkony na kurtu, ale na slova jeho slavného krajana. Becker se k tématu vyjádřil v podcastu, který moderuje společně s Andreou Petkovicovou. Podle bývalého prvního hráče světa je právě větší otevřenost cestou k dalšímu osobnímu růstu německé hvězdy.
"Sascha byl po vyřazení Jannika Sinnera největším favoritem. Čelil obrovskému tlaku, ale během dvou týdnů si s ním poradil. Teď však vyvstává otázka: Kdo je vlastně Sascha Zverev? Jako tenistu ho známe, ale jaký je to vlastně člověk? Má pětiletou dceru, jaký je jako otec? Jaké má názory na politiku? Jak funguje mimo kurt? Čte nějaké knihy? Nevím, jestli je mu tato role příjemná, ale nemá na výběr. Ať se mu to líbí, nebo ne, nyní bude středem pozornosti veřejnosti," uvedl Becker.
Někdejší německý šampion se domnívá, že Zverev by měl být otevřenější i v otázkách týkajících se jeho osobního života. "Otázkou je, jak k tomu přistoupí. Otevře se trochu a promluví o svých vášních, zájmech a koníčcích? Nebo chce být vnímán pouze jako tenista? Jako superhvězda, kterou dnes Sascha Zverev v tenisovém světě je, nemůže předstírat, že jeho soukromý život neexistuje. Musí se s tím naučit pracovat. Nemůže si všechno nechávat pro sebe a nic neprozradit," myslí si Becker.
Podle něj by se měl Zverev jinak postavit také ke své minulosti a komunikaci s veřejností. "Myslím, že se musí se svou minulostí vypořádat jiným způsobem. Chce mluvit jen o tématech, která jsou mu příjemná, ale takhle dnešní svět nefunguje. Je příliš známý na to, aby to bylo možné. Jsem si jistý, že je skvělým otcem i bratrem, ale veřejnost to neví. Zverev se musí otevřít. Pak nebude v Německu pouze respektovaný, ale také oblíbený. Právě teď je na vrcholu a musí této příležitosti využít, protože už se nemusí opakovat," prohlásil Becker.
Bývalý první hráč světa zároveň upozornil na rozdílné vystupování Zvereva v německých a zahraničních médiích. "Přijde mi, že v anglicky mluvících médiích je mnohem lepší než v německých. V angličtině vystupuje šarmantně, vtipně a prezentuje se jako velmi sympatický člověk. V němčině je ale vždy určitý odstup. Řekne dvě nebo tři krátké věty a tím to končí. Právě v Německu nyní zažívá vlnu popularity, jakou ve své kariéře ještě nezažil. Nejdříve se s tím musí naučit pracovat, všechno ostatní pak přijde samo," dodal Becker.
Díky 60 injekcím jsem mohl hrát bez bolesti. Teď chci být světovou jedničkou, říká Zverev
Komentáře
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paddy 09.06.2026 13:08
"tyto otázky [domácí násilí] bude dostávat opakovaně, takže by se měl chovat více diplomaticky" viz článek Zverev po nepříjemné otázce ukončil rozhovor
Becker 14.6. (TP)
"Myslím, že se musí se svou minulostí vypořádat jiným způsobem. Chce mluvit jen o tématech, která jsou mu příjemná, ale takhle dnešní svět nefunguje..."
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je také otázka, jaký člověk je Becker s ohledem na jeho skandály a schopnost manipulovat s realitou (viz dokument Boom, Boom...)