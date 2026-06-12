Díky 60 injekcím jsem mohl hrát bez bolesti. Teď chci být světovou jedničkou, říká Zverev

DNES, 12:15
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Alexander Zverev získal trofej, za kterou se řadu let hnal. Němec ovládl Roland Garros a jen několik dní po svém triumfu poskytl rozsáhlý rozhovor deníku BILD. V něm se vrací k emocím po vítězství, tlaku, který během turnaje cítil, své rodině, zdravotním problémům i velkým cílům do budoucna.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Alexander Zverev s grandslamovou trofejí (@ BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia)

Rodák z Hamburku přiznává, že cesta k zisku Poháru mušketýrů nebyla jednoduchá. Otevřeně hovoří o tom, že vyřazení Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče vytvořilo obrovský tlak, zmiňuje zásadní roli svého otce i celého týmu a prozrazuje, že ani po dosažení svého velkého cíle neztratil motivaci pokračovat v psaní tenisové historie.

Nejsilnějším momentem po triumfu na Roland Garros pro něj byl okamžik, kdy měl trofej poprvé v rukou. "Byl to okamžik, na který jsem čekal celé roky. Konečně se jí dotknout bylo něco nádherného. A pak ji předat otci, mamince a bratrovi. To bylo opravdu výjimečné," uvedl Zverev.

Právě otci chtěl trofej předat jako prvnímu. "Právě s ním jsem pracoval nejvíce. Ale zbytek týmu je se mnou také už mnoho let. Můj kondiční trenér stojí po mém boku od roku 2014, Sergej Bubka je mým agentem řadu let a pouze fyzioterapeut je v týmu nový. Po dvou týdnech zažil fantastický debut. A můj bratr je prostě můj bratr. Můj nejlepší přítel. Na místě byla i moje babička. Bylo to velmi krásné," řekl.

V rozhovoru se vyjádřil také k životu s diabetem. "Je to signál pro rodiče i děti, že s diabetem můžete dosáhnout čehokoliv. Mluvil jsem o tom už mnohokrát, ale teď jsem to také dokázal. Jedna věc je o tom mluvit, druhá to ukázat. Sám s touto nemocí žiji a teď mají lidé někoho, na koho se mohou podívat a kdo si tím vším prošel," uvedl.

Německý tenista zároveň zdůraznil, že po zisku prvního grandslamového titulu rozhodně nehodlá polevit. "Rád pracuji. Baví mě chodit do posilovny. Kdybych dnes skončil s tenisem, stejně bych dál trénoval, protože mě to baví. Ano, zisk tohoto titulu byl obrovskou motivací, ale nebyl důvodem, proč jsem tak tvrdě pracoval. Dělám to, protože mě to naplňuje. Když netrénuji, necítím se dobře," vysvětlil.

"To neznamená, že za pár týdnů vyhraji Wimbledon, ale rozhodně nepřestanu pracovat ani neztratím chuť trénovat. Chci hrát ještě dalších deset let. Cíl v podobě grandslamového titulu jsem už splnil a zbývá mi už jen stát se světovou jedničkou. I kdyby to mělo být jen na týden. Bylo by to krásné. Přestože při současné konkurenci to bude nesmírně těžké," dodal.

Zverev přiznal, že po vyřazení dalších favoritů cítil během Roland Garros značný tlak. "Neustále jsem si opakoval, že musím jít zápas od zápasu a soustředit se pouze na věci, které mohu ovlivnit. I když vypnete telefon a nic nečtete, stejně se k vám nakonec dostane informace, že ostatní favorité vypadli. A to mě znervózňovalo," uvedl.

"Byla jedna noc, kdy jsem nemohl spát. Najednou jsem byl posledním z trojice hlavních favoritů, který v turnaji zůstal. Cítil jsem, že je to moje velká šance získat první grandslamový titul. Příležitost, kterou jsem mohl a možná i měl využít. Byl to týden plný stresu a tlaku. V některých chvílích jsem se necítil komfortně, ale zvládl jsem to velmi dobře," pokračoval.

Připomněl také zdravotní problémy, které ho v minulosti trápily. "Minulý rok jsem měl problémy se zády a otok kostní dřeně způsobený metabolickou poruchou. Proto jsem hrál s bolestmi, nemohl jsem pořádně trénovat a ztratil jsem formu," řekl.

Významnou roli podle něj sehrál také lékař Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. "V prosinci mi aplikoval velké množství injekcí. Možná ne sedmdesát, ale určitě kolem šedesáti. Díky němu jsem letos mohl hrát bez bolesti. Po turnaji Masters v Římě jsem ho navštívil znovu a dostal jsem dalších čtyřicet injekcí. Samozřejmě sehrál významnou roli na cestě k tomuto titulu a velmi mi pomohl," uvedl.

Čerstvý grandslamový vítěz šokoval novináře. Zverev po nepříjemné otázce ukončil rozhovor

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

19
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Diabolique
12.06.2026 13:40
Ve Wimbledonu ho Kuba da!
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 12:49
Sašovi po tom GS nějak narostl hřebínek Ještě za tu trojku budeš rád, dej na má slova
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pantera1
12.06.2026 12:55
Syndrom tliučhuba je stále vysoce nakažlivej. Taky si myslím, že bude za lidovku šťastnej. Je slyšet, až tady jak Sašenovi roste Ego, ale to je asi normální úkaz po takovém úspěchu.
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Ondra979
12.06.2026 12:58
tak jest, asi uz zapomnel, koho porazil ve finale..vsak big 2 ho zase vrati zpet, Carlos uz se jiste nemuze dockat, jestli videl aspon cast tohoto finale, tak ho to muselo jeste vic motivovat
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Sinuhet1
12.06.2026 13:04
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paddy
12.06.2026 13:06
3. kolo Wimbledonu ho vrátí do reality smile
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PTP
12.06.2026 12:40
Saša má rád velký čísla, 37x za noc zvracel, dostal 100 injekcí, akorát v tom žebříčku mu stačí jenom jednička.
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LiJ
12.06.2026 14:26
Moje řeč
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paddy
12.06.2026 12:32
zprávy o věcech, které se nestanou, nejsou vůbec důležité
je lepší se zaměřit na realitu

Macháč odkopl zeměplacku a přesedlal na dceru Kubelkové smile
"Je to pravda, Tomáš se kolem ní už nějaký čas motá," hlásil člověk z tenistova okolí. smile
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PTP
12.06.2026 12:37
Jednu má Adam Mišík, případně to může prostřídat s mámou smile
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paddy
12.06.2026 13:05
to je ta Mišíkova smile
až jí bude 27, pak mu jí přebere Jarda, to je totiž jeho číslo smile
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LiJ
12.06.2026 14:28
Bulvár hadr
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ladinec
12.06.2026 12:31
SLÁVA VRCHOLOVÝM SPORTEM KU ZDRAVÍ....
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ChybelJsemVam
12.06.2026 12:29
Sašenka si ten GS zasloužil neskutečně. Je to skvělý ambasador tenisu, ne jako dopingový podvodník Sinner. S cukrovkou hrát na takové úrovni? Klobouček. Tohle značně pomůže i legacy GOATkovice, jelikož má na svém resume skalpů oficiálně dalšího GS vítěze. Snad teď bude hrát uvolněně a přidá další GS.

Celkově Saša i Mirra jsou perfektními vítězi tohoto FO. Mirra se úžasně vypořádala s otázkami provokujících reportérů v čele s "not too bad" blbečkem z Itálie v souvislosti s válkou na Ukrajině. Sobeckost, nenávist a zaujatost ze strany Kostyuk, Svitolina či západních médií je naprosto NECHUTNÁ. Oni si neuvědomují, že by Mirre třeba mohla vypadnout z okna mamka, táta nebo babička, kdyby řekla něco proti Putinovi.

Kostyuk = 5leté rozmazlené děcko bez GS a znalosti souvislostí
Mirra = GS vítěz a vyspělá mladá dáma, která se dostala i přes své emoční výbuchy z minulosti na absolutní vrchol a porazila své démony --> nová Monika Seles!

All heil to Saša and Mirra!
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milik254
12.06.2026 12:58
Hodně pokřivené a zvrácené vidění světa. Člověk by až vyjádřil lítost nad Vaším mentálním stavem, kdybyste nebyl troll a příspěvek nebyl ragebait
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PTP
12.06.2026 13:18
Diagnóza jasná v každém příspěvku.
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chlebavevaju
12.06.2026 12:25
Jedno oko nezůstalo suché.
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tenisman1233
12.06.2026 12:24
Ten se světovou jedničkou se ti sašo fakt povedl.
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paddy
12.06.2026 12:28
(ale na Izera to nestačí)
Saša v poslední době asi moc "čítá" smile
https://www.youtube.com/shorts/FqKunBGIAGk
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