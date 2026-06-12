Díky 60 injekcím jsem mohl hrát bez bolesti. Teď chci být světovou jedničkou, říká Zverev
Rodák z Hamburku přiznává, že cesta k zisku Poháru mušketýrů nebyla jednoduchá. Otevřeně hovoří o tom, že vyřazení Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče vytvořilo obrovský tlak, zmiňuje zásadní roli svého otce i celého týmu a prozrazuje, že ani po dosažení svého velkého cíle neztratil motivaci pokračovat v psaní tenisové historie.
Nejsilnějším momentem po triumfu na Roland Garros pro něj byl okamžik, kdy měl trofej poprvé v rukou. "Byl to okamžik, na který jsem čekal celé roky. Konečně se jí dotknout bylo něco nádherného. A pak ji předat otci, mamince a bratrovi. To bylo opravdu výjimečné," uvedl Zverev.
Právě otci chtěl trofej předat jako prvnímu. "Právě s ním jsem pracoval nejvíce. Ale zbytek týmu je se mnou také už mnoho let. Můj kondiční trenér stojí po mém boku od roku 2014, Sergej Bubka je mým agentem řadu let a pouze fyzioterapeut je v týmu nový. Po dvou týdnech zažil fantastický debut. A můj bratr je prostě můj bratr. Můj nejlepší přítel. Na místě byla i moje babička. Bylo to velmi krásné," řekl.
V rozhovoru se vyjádřil také k životu s diabetem. "Je to signál pro rodiče i děti, že s diabetem můžete dosáhnout čehokoliv. Mluvil jsem o tom už mnohokrát, ale teď jsem to také dokázal. Jedna věc je o tom mluvit, druhá to ukázat. Sám s touto nemocí žiji a teď mají lidé někoho, na koho se mohou podívat a kdo si tím vším prošel," uvedl.
Německý tenista zároveň zdůraznil, že po zisku prvního grandslamového titulu rozhodně nehodlá polevit. "Rád pracuji. Baví mě chodit do posilovny. Kdybych dnes skončil s tenisem, stejně bych dál trénoval, protože mě to baví. Ano, zisk tohoto titulu byl obrovskou motivací, ale nebyl důvodem, proč jsem tak tvrdě pracoval. Dělám to, protože mě to naplňuje. Když netrénuji, necítím se dobře," vysvětlil.
"To neznamená, že za pár týdnů vyhraji Wimbledon, ale rozhodně nepřestanu pracovat ani neztratím chuť trénovat. Chci hrát ještě dalších deset let. Cíl v podobě grandslamového titulu jsem už splnil a zbývá mi už jen stát se světovou jedničkou. I kdyby to mělo být jen na týden. Bylo by to krásné. Přestože při současné konkurenci to bude nesmírně těžké," dodal.
Zverev přiznal, že po vyřazení dalších favoritů cítil během Roland Garros značný tlak. "Neustále jsem si opakoval, že musím jít zápas od zápasu a soustředit se pouze na věci, které mohu ovlivnit. I když vypnete telefon a nic nečtete, stejně se k vám nakonec dostane informace, že ostatní favorité vypadli. A to mě znervózňovalo," uvedl.
"Byla jedna noc, kdy jsem nemohl spát. Najednou jsem byl posledním z trojice hlavních favoritů, který v turnaji zůstal. Cítil jsem, že je to moje velká šance získat první grandslamový titul. Příležitost, kterou jsem mohl a možná i měl využít. Byl to týden plný stresu a tlaku. V některých chvílích jsem se necítil komfortně, ale zvládl jsem to velmi dobře," pokračoval.
Připomněl také zdravotní problémy, které ho v minulosti trápily. "Minulý rok jsem měl problémy se zády a otok kostní dřeně způsobený metabolickou poruchou. Proto jsem hrál s bolestmi, nemohl jsem pořádně trénovat a ztratil jsem formu," řekl.
Významnou roli podle něj sehrál také lékař Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. "V prosinci mi aplikoval velké množství injekcí. Možná ne sedmdesát, ale určitě kolem šedesáti. Díky němu jsem letos mohl hrát bez bolesti. Po turnaji Masters v Římě jsem ho navštívil znovu a dostal jsem dalších čtyřicet injekcí. Samozřejmě sehrál významnou roli na cestě k tomuto titulu a velmi mi pomohl," uvedl.
Čerstvý grandslamový vítěz šokoval novináře. Zverev po nepříjemné otázce ukončil rozhovor
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je lepší se zaměřit na realitu
Macháč odkopl zeměplacku a přesedlal na dceru Kubelkové
"Je to pravda, Tomáš se kolem ní už nějaký čas motá," hlásil člověk z tenistova okolí.
až jí bude 27, pak mu jí přebere Jarda, to je totiž jeho číslo
Celkově Saša i Mirra jsou perfektními vítězi tohoto FO. Mirra se úžasně vypořádala s otázkami provokujících reportérů v čele s "not too bad" blbečkem z Itálie v souvislosti s válkou na Ukrajině. Sobeckost, nenávist a zaujatost ze strany Kostyuk, Svitolina či západních médií je naprosto NECHUTNÁ. Oni si neuvědomují, že by Mirre třeba mohla vypadnout z okna mamka, táta nebo babička, kdyby řekla něco proti Putinovi.
Kostyuk = 5leté rozmazlené děcko bez GS a znalosti souvislostí
Mirra = GS vítěz a vyspělá mladá dáma, která se dostala i přes své emoční výbuchy z minulosti na absolutní vrchol a porazila své démony --> nová Monika Seles!
All heil to Saša and Mirra!
Saša v poslední době asi moc "čítá"
https://www.youtube.com/shorts/FqKunBGIAGk