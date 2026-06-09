Čerstvý grandslamový vítěz šokoval novináře. Zverev po nepříjemné otázce ukončil rozhovor
Francouzští novináři se v obsáhlém interview nejprve věnovali samotnému triumfu na pařížské antuce, který Zverev vybojoval v nědeli po pětisetové řežbě s Italem Flaviem Cobollim. Rozhovor se ale zlomil ve chvíli, kdy přišla řeč na obvinění z domácího násilí, která proti německému tenistovi v minulosti vznesly dvě bývalé partnerky.
Podle přepisu rozhovoru novinář připomněl, že v posledních dnech se mezi médii diskutovalo o tom, jak jeho případné vítězství zpracovat s ohledem na jeho minulost. Třetí hráč světa jej však okamžitě přerušil. "Počkejte. Zaprvé, tohle není rozhovor tohoto typu. A zadruhé víte, že ta obvinění byla vyvrácena?" reagoval Zverev. Když se reportér snažil vysvětlit, že otázka směřuje spíše k tomu, zda mu vadí, že se tato témata stále vracejí, zasáhl i jeho agent a označil dotaz za další otázku týkající se obvinění.
Napětí ještě vzrostlo ve chvíli, kdy novinář zmínil, že L'Équipe neumisťovala Zverevův triumf na hlavní titulní stranu právě kvůli přetrvávajícím debatám kolem jeho osoby. Němec následně prohlásil, že udělal vše, co mohl, a že jeho nevina byla prokázána. Na závěrečnou otázku o nejbližších plánech pak pouze odpověděl: "Nevím. Myslím, že bychom měli skončit, bude to tak lepší."
Zverevovo vítězství v Paříži vyvolalo rozdílné reakce napříč tenisovým světem. Zatímco sportovní stránka jeho úspěchu je všeobecně oceňována i největšími tenisovými legendami, část novinářů i fanoušků upozorňuje, že obvinění z domácího násilí nelze od jeho příběhu zcela oddělit. Některá média dokonce věnovala větší prostor právě této debatě než samotnému titulu.
Na druhé straně Zverev dlouhodobě jakákoliv obvinění odmítá. ATP v minulosti po vlastním šetření nenašla dostatek důkazů k disciplinárnímu postihu a německé soudní řízení skončilo bez rozsudku o vině či nevině po dohodě zúčastněných stran. Největší úspěch kariéry si tak zřejmě neužívá tak, jak si představoval. Dosáhl totiž na milník, který mu dosud chyběl. Po třech prohraných finále na majorech konečně zvedl nad hlavu trofej pro vítěze a zbavil se nálepky nejlepšího aktivního hráče bez grandslamového titulu.
Prokletí zlomeno! Zverev po obrovské bitvě zdolal Cobolliho a ovládl French Open
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Nechte politiku a psychologii osobnosti stranou.
Saša vyhrál, protože byl nejlepší a v klíčových momentech zúročil zkušenosti.
Nejsem jeho fanoušek, ale smekám a gratuluji...
Takze: nejsou to zadne kecy novinaru, kteri ho chteji ocernit, ale realita, tak to proste je. Kdyby ATP mela trochu koule, tak uz by si do micku na okruhu nebouchl a trenoval by s trochou stesti leda okresni prebor