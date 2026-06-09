Čerstvý grandslamový vítěz šokoval novináře. Zverev po nepříjemné otázce ukončil rozhovor

DNES, 09:00
Rozhovory 36
Alexander Zverev si konečně splnil svůj dlouholetý sen. Německý tenista v neděli ovládl French Open a získal první grandslamový titul kariéry. Jen několik hodin po největším úspěchu své tenisové kariéry se však dostal do nepříjemné situace. Během rozhovoru pro francouzský deník L'Équipe odmítl pokračovat v debatě o kontroverzích, které ho provázejí už několik let. "Myslím, že bychom měli skončit, bude to tak lepší," šokoval novináře.
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Zverev Alexander
Alexander Zverev předčasně ukončil rozhovor pro deník L'Équipe (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Francouzští novináři se v obsáhlém interview nejprve věnovali samotnému triumfu na pařížské antuce, který Zverev vybojoval v nědeli po pětisetové řežbě s Italem Flaviem Cobollim. Rozhovor se ale zlomil ve chvíli, kdy přišla řeč na obvinění z domácího násilí, která proti německému tenistovi v minulosti vznesly dvě bývalé partnerky.

Podle přepisu rozhovoru novinář připomněl, že v posledních dnech se mezi médii diskutovalo o tom, jak jeho případné vítězství zpracovat s ohledem na jeho minulost. Třetí hráč světa jej však okamžitě přerušil. "Počkejte. Zaprvé, tohle není rozhovor tohoto typu. A zadruhé víte, že ta obvinění byla vyvrácena?" reagoval Zverev. Když se reportér snažil vysvětlit, že otázka směřuje spíše k tomu, zda mu vadí, že se tato témata stále vracejí, zasáhl i jeho agent a označil dotaz za další otázku týkající se obvinění.

Napětí ještě vzrostlo ve chvíli, kdy novinář zmínil, že L'Équipe neumisťovala Zverevův triumf na hlavní titulní stranu právě kvůli přetrvávajícím debatám kolem jeho osoby. Němec následně prohlásil, že udělal vše, co mohl, a že jeho nevina byla prokázána. Na závěrečnou otázku o nejbližších plánech pak pouze odpověděl: "Nevím. Myslím, že bychom měli skončit, bude to tak lepší."

Zverevovo vítězství v Paříži vyvolalo rozdílné reakce napříč tenisovým světem. Zatímco sportovní stránka jeho úspěchu je všeobecně oceňována i největšími tenisovými legendami, část novinářů i fanoušků upozorňuje, že obvinění z domácího násilí nelze od jeho příběhu zcela oddělit. Některá média dokonce věnovala větší prostor právě této debatě než samotnému titulu.

Na druhé straně Zverev dlouhodobě jakákoliv obvinění odmítá. ATP v minulosti po vlastním šetření nenašla dostatek důkazů k disciplinárnímu postihu a německé soudní řízení skončilo bez rozsudku o vině či nevině po dohodě zúčastněných stran. Největší úspěch kariéry si tak zřejmě neužívá tak, jak si představoval. Dosáhl totiž na milník, který mu dosud chyběl. Po třech prohraných finále na majorech konečně zvedl nad hlavu trofej pro vítěze a zbavil se nálepky nejlepšího aktivního hráče bez grandslamového titulu.

Prokletí zlomeno! Zverev po obrovské bitvě zdolal Cobolliho a ovládl French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

36
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enfee
09.06.2026 12:40
Haters gonna hate a Sasa je ma na haku. Proc se tim zabyvat
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George_Renel
09.06.2026 12:05
Novinář se sice může zeptat na co chce, ale není povinnost Zvereva mu odpovědět.
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Rudolf_2
09.06.2026 11:44
Ale no tak, milovníci tenisu...
Nechte politiku a psychologii osobnosti stranou.
Saša vyhrál, protože byl nejlepší a v klíčových momentech zúročil zkušenosti.
Nejsem jeho fanoušek, ale smekám a gratuluji...
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ipoeta
09.06.2026 12:19
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Stippy
09.06.2026 12:22
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Nenela
09.06.2026 11:44
Zverev si "nevinu" zaplatil, narozdil od tech holek mel dost penez na pravniky. Obvineni nikdy nebyla prokazana pro nedostatek dukazu. Coz neznamena, ze to neudelal, myslim, ze neni tezke pochopit rozdil mezi skutecnou vinou a nedostatkem dukazu. Nedostatek dukazu ho ovsem moralne nijak nevyvinuje. Moralne je Zverev absolutni dno spolecnosti

Takze: nejsou to zadne kecy novinaru, kteri ho chteji ocernit, ale realita, tak to proste je. Kdyby ATP mela trochu koule, tak uz by si do micku na okruhu nebouchl a trenoval by s trochou stesti leda okresni prebor
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Ondra979
09.06.2026 11:48
tak vsechno tomu nasvedcuje, i to, ze ty pripady jsou dva. Pro nej je mnohem lepsi mimosoudni vyrovnani, penez na to ma dost, a ted muze tvrdit, ze je vse ok, ale duveryhodne to neni
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Georgino
09.06.2026 12:32
A co když se ty dvě ženský domluvily, že ho oškubou. I takový scénář toho je možný. V jeho vystupování povrchově nevidím nějaké stopy násilnictví.
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Ondra979
09.06.2026 12:38
ja nerikam, ze je to uplne vylouceno, ale je to urcite mene pravdepodobna varianta. A to, ze v jeho vystupovani nejsou videt podle tebe zadne stopy tohoto chovani, nic nemusi znamenat, v soukromi se clovek muze chovat uplne jinak..samo oficialne je takto "cisty", ale kdyby se soudil a ocistil ho soud, bylo by to pro nej mnohem lepsi nez takto
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RFanousek
09.06.2026 12:26
Myslím si přesný opak. Holky chtěly vydělat peníze. Zverev se dohodl na mimosoudním vyrovnání, aby se kauza netáhla několik let, mít tu možnost udělala by to většina lidí. V momentu kdy je člověk napaden, tak jistě není těžké vyfotit například modřinu jako důkaz. Že se žádný důkaz ani u jedné slečny nenašel je více než výmluvné.
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Ondra979
09.06.2026 12:32
kdyby si byl naprosto jisty, ze nic neudelal, tak by se podle me klidne soudil, penez na advokaty ma dost a byl by uplne ocisten. Samozrejme i tvoje varianta neni uplne vyloucena, ale me prijde mene pravdepodobna z vice duvodu
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Mony
09.06.2026 11:43
Klasika, po vyhraném GS hledat škraloupy místo inspirace.
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zizkova.klara@email.cz
09.06.2026 12:11
Přesně tak
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ipoeta
09.06.2026 11:22
Netušil jsem, že TenisPortal je pro některé diskutující bulvár...
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Pe3k_
09.06.2026 11:09
Šok, Zverevovi do xichtu koukám. Čágo belo sílenci zdraví vás...
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pantera1
09.06.2026 09:37
Udělals dobře na trapné, otřepané otázky neodpovídej, oni by to zas celý překroutili, potřebují pikantní senzace. Ty seš ideální terč.... takže Sašenko mlčeti zlato a jen se usmívej .
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ipoeta
09.06.2026 11:08
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Stippy
09.06.2026 09:13
Dobře Zverev. Takhle pisálkové útočí, viz Babiš a jeho vláda, včera to bylo naplacato vidět na tiskovce po zasedání vlády - presstituti jen omílají "senzace".
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Juras69
09.06.2026 09:35
Celý život pracuji s lidmi, a stačí mi se na tohoto týpka podívat, a je mi zřejmé, že vše, co se o něm píše stran žen, je pravda! A u toho gangstera ze Strakovky je to (vzhledem k jeho věku) v ksichtu vepsáno ještě viditelněji!!!
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palkov
09.06.2026 09:42
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Ondra979
09.06.2026 09:50
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LiJ
09.06.2026 09:51
Škoda, že neukážeš svůj ksicht, ať je jasno.
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ipoeta
09.06.2026 11:24
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Tomas_Smid_fan
09.06.2026 09:55
jako mimika obličeje je všelijaká, chování taky není dušínovské, ale není mu nad 30, tak bych se podle obličeje neodvážil odsoudit.
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ipoeta
09.06.2026 11:15
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3ryba16
09.06.2026 10:23
Vzpomeňte si na Plzáka a jeho syna (sebevraha). Plzák taky celý život psychiatr x psycholog a tohle NEPOZNAL?!
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Pe3k_
09.06.2026 11:13
A co Cimický? Ten měl kolem sebe celý život ty nejlepší psychology a psychiatry a nikdo z nich nic nepoznal (nebo ho spíše kryli).
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ipoeta
09.06.2026 11:14
Chtěl bych vidět váš "ksicht", to musí být dokonalost sama...
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darek.vrana
09.06.2026 09:07
Jeho nevina nebyla prokázána, jak říká. Jen nebyla prokázána jeho vina. A asi ho to stálo hodně peněz.
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Ondra979
09.06.2026 09:21
ano, to je mnohem pravdepodobnejsi varianta
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LiJ
09.06.2026 09:50
Závistivé domněnky frustráta.
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ipoeta
09.06.2026 11:17
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Haitik
09.06.2026 10:14
Ano, přesně tak. Jeho nevina nebyla prokázána.. Jestli si dobře pamatuju, tak bylo mimosoudní vyrovnání.. Když ví, že je tak strašně nevinnej, proč chtěl mimosoudní vyrovnání?
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jean09
09.06.2026 11:01
Přesně tak. Spousta lidí by si měla uvědomit, že nebyl osvobozen soudem, protože na poslední chvíli zatáhl za záchranou brzdu a radši platil. Možná chtěl mít jenom klid, ale prostě ty indicie jdou těžce proti němu. Zveřejněné chaty a fotografie to takřka potvrzují, stejně jako jeho chování na kurtu. Ctím presumpci neviny, ale troufnu si říct, že je vysoce pravděpodobné, že minimálně jednu z těch dvou skutečně napadnul.
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LiJ
09.06.2026 11:02
Třeba proto, aby se žralok nažral a nesýřil donekonečna.
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ipoeta
09.06.2026 11:25
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