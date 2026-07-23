5. den Livesport Prague Open: Odveta, servis proti returnu a třetí české derby v řadě

DNES, 09:00
Aktuality 0
Během pátého dne Livesport Prague Open bude na centrkurtu pražské Štvanice usilovat o postup do semifinále hned pětice českých hráček. Už třetí české derby v řadě čeká Barboru Krejčíkovou (30) a další souboj dvou domácích tenistek nabídne duel mezi obhájkyní titulu Marií Bouzkovou (28) a Terezou Valentovou (19). Livesport Zprávy ve spolupráci s datovou společností Opta přinášejí pohledy na všechna utkání, která se ve středu odehrají na centrálním kurtu.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Bouzková Marie
Snigur Daria
Šalková Dominika
Tararudee Lanlana
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Tagger Lilli
Marie Bouzková se v Praze znovu po roce střetne s Terezou Valentovou (@ ČTK / Vondrouš Roman)

Snigurová – Tararudeeová (11:00)

Ve čtvrtfinále Prague Open se poprvé v kariéře utkají Ukrajinka Darija Snigurová a Thajka Lanlana Tararudeeová. Snigurová může být první ukrajinskou hráčkou v semifinále pražského turnaje od jeho zařazení do kalendáře WTA v roce 2015. Zároveň by šlo o její druhé semifinále na úrovni WTA – letos už mezi nejlepší čtyři postoupila v Kluži, kde následně podlehla Soraně Cîrsteaové.

Snigurová se v Praze prezentuje i aktivní hrou: po dosavadním průběhu turnaje vede statistiku es (15) a nastřílela 70 vítězných úderů, v tomto ohledu je druhá za Nikolou Bartůňkovou (83). Ukrajinka bude usilovat o postup proti soupeřce, která má za sebou mimořádně náročnou cestu turnajem.

Predikce zápasu.Predikce zápasu. (@ Livesport)

Tararudeeová strávila na kurtu už 5 hodin a 10 minut, více času odehrála pouze Bartůňková. Její osmifinálový duel s českou hráčkou trval 3 hodiny a 17 minut a šlo o druhý nejdelší zápas na tvrdém povrchu na turnajích WTA 250 v této sezoně. Případné vítězství by jí přineslo čtvrtou výhru v hlavní soutěži WTA v roce 2026, tedy nové osobní maximum za jednu sezonu.

Thajka by zároveň mohla být teprve třetí reprezentantkou své země s více semifinále na úrovni WTA v otevřené éře, po Luksice Kumkhumové a Tamarine Tanasugarnové. Poslední Thajkou v semifinále turnaje WTA mimo Asii byla právě Tanasugarnová v ’s-Hertogenboschi v roce 2009.

Bouzková – Valentová (12:30)

Obhájkyně titulu a turnajová jednička Marie Bouzková se střetne s pátou nasazenou Terezou Valentovou. Bouzková vyhrála oba dosavadní vzájemné duely na WTA, loni v Praze a letos v Nottinghamu, pokaždé ve dvou setech. Pro Valentovou tak půjde o šanci na první vítězství nad domácí soupeřkou z elitní části žebříčku.

Bouzková může být teprve druhou obhájkyní titulu, která od roku 2015 postoupí v Praze do semifinále – po Karolíně Plíškové v roce 2016. Zároveň by se po Lindě Noskové stala druhou hráčkou se třemi či více semifinále na Prague Open. V sezoně 2026 by šlo o její třetí semifinále WTA, čímž by vyrovnala svá maxima z let 2022 a 2024.

Česká jednička má letos na turnajích kategorie WTA 250 již 12 výher v hlavní soutěži, více jich získala pouze Panna Udvardyová (13). Postup mezi nejlepší čtyři by jí navíc poprvé v kariéře zajistil semifinále WTA na všech třech površích v jednom kalendářním roce – po antukové Bogotě a travnatém Nottinghamu. Proti českým soupeřkám navíc drží sérii pěti vítězství; naposledy s krajankou prohrála na Australian Open 2024 proti Lindě Noskové.

Valentová usiluje o třetí semifinále WTA v kariéře, po loňské Praze a Ósace. Ve věku 19 let a 150 dní by se mohla stát nejmladší hráčkou, která od roku 2015 v Praze porazí úřadující šampionku, a zároveň druhou teenagerkou s postupem do semifinále ve dvou ročnících za sebou – po Lindě Noskové. Proti českým soupeřkám má ale zatím bilanci 1–4; jedinou výhru získala letos na Australian Open nad Lindou Fruhvirtovou.

Bejlek – Taggerová (14:00)

Třetí nasazená Češka Sára Bejlek vyzve Rakušanku Lilli Taggerovou. Jediný dosavadní vzájemný duel se odehrál letos v Aténách a vyhrála jej Bejlek. Česká hráčka nyní usiluje o druhé semifinále WTA v kariéře; první proměnila letos v Abú Zabí rovnou v titul.

Bejlek prožívá průlomovou sezonu a v Praze ji potvrzuje i čísly. Může získat už 15. vítězství v hlavní soutěži WTA v roce 2026, přičemž před letoškem měla na této úrovni dohromady pouze šest výher. Na Prague Open proměnila nejvíce brejkbolů ze všech hráček (14) a zároveň má nejlepší úspěšnost vyhraných returnových gamů – 66,7 %. Se 41 výměnami o alespoň deseti úderech se navíc dělí o nejvyšší počet na turnaji.

Taggerová se naopak opírá především o mimořádně jistý servis. Vyhrála 94,7 % vlastních gamů na podání (18 z 19), což je nejlepší hodnota celého turnaje, a mezi hráčkami, které postoupily do druhého kola, měla také nejvyšší úspěšnost bodů po druhém podání (58,8 %). Její duel s Bejlek tak nabídne střet nejlepšího returnu a nejpevnějšího podání dosavadního ročníku.

Rakušanka může být první hráčkou své země v semifinále Prague Open od roku 2015. Už nyní má v sezoně pět výher v hlavních soutěžích WTA na tvrdém povrchu, což je její osobní maximum za jeden rok – překonala dosavadní rekord čtyř vítězství z roku 2025.

Krejčíková – Šalková (15:30)

Třetí české derby v řadě čeká Barboru Krejčíkovou, která narazí na její o osm let mladší krajanku Dominiku Šalkovou. Druhá nasazená může jako teprve druhá česká hráčka po třicítce postoupit v Praze do semifinále; dosud se to podařilo pouze Barboře Strýcové.

Krejčíková přijíždí do čtvrtfinále ve výborném rozpoložení a může natáhnout vítěznou sérii na osm zápasů. Delší šňůru zaznamenala naposledy v roce 2024, kdy mezi wimbledonským titulem a olympijskými hrami vyhrála deset utkání za sebou. Proti českým soupeřkám ovládla sedm z posledních osmi duelů, jedinou porážku jí letos ve Wimbledonu uštědřila Karolína Muchová.

Pražský turnaj patří mezi její nejúspěšnější akce: Krejčíková zde má už 10 výher, stejně jako v Dubaji – mimo grandslamy jsou to jediné dva turnaje WTA, na nichž dosáhla dvouciferného počtu vítězství. V letošním ročníku navíc vykazuje nejlepší úspěšnost po prvním podání ze všech hráček, když získává 75 % těchto bodů.

Šálková usiluje o druhé semifinále WTA v kariéře po loňském Jiujiangu. Případným vítězstvím by získala čtvrtou výhru na WTA v sezoně 2026; její osobní maximum činí pět vítězství z roku 2025. Zároveň by se stala první kvalifikantkou v semifinále Prague Open od roku 2023, kdy se mezi nejlepší čtyři dostaly Tamara Korpatschová a Nao Hibinová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist