5. den Livesport Prague Open: Odveta, servis proti returnu a třetí české derby v řadě
Snigurová – Tararudeeová (11:00)
Ve čtvrtfinále Prague Open se poprvé v kariéře utkají Ukrajinka Darija Snigurová a Thajka Lanlana Tararudeeová. Snigurová může být první ukrajinskou hráčkou v semifinále pražského turnaje od jeho zařazení do kalendáře WTA v roce 2015. Zároveň by šlo o její druhé semifinále na úrovni WTA – letos už mezi nejlepší čtyři postoupila v Kluži, kde následně podlehla Soraně Cîrsteaové.
Snigurová se v Praze prezentuje i aktivní hrou: po dosavadním průběhu turnaje vede statistiku es (15) a nastřílela 70 vítězných úderů, v tomto ohledu je druhá za Nikolou Bartůňkovou (83). Ukrajinka bude usilovat o postup proti soupeřce, která má za sebou mimořádně náročnou cestu turnajem.
Tararudeeová strávila na kurtu už 5 hodin a 10 minut, více času odehrála pouze Bartůňková. Její osmifinálový duel s českou hráčkou trval 3 hodiny a 17 minut a šlo o druhý nejdelší zápas na tvrdém povrchu na turnajích WTA 250 v této sezoně. Případné vítězství by jí přineslo čtvrtou výhru v hlavní soutěži WTA v roce 2026, tedy nové osobní maximum za jednu sezonu.
Thajka by zároveň mohla být teprve třetí reprezentantkou své země s více semifinále na úrovni WTA v otevřené éře, po Luksice Kumkhumové a Tamarine Tanasugarnové. Poslední Thajkou v semifinále turnaje WTA mimo Asii byla právě Tanasugarnová v ’s-Hertogenboschi v roce 2009.
Bouzková – Valentová (12:30)
Obhájkyně titulu a turnajová jednička Marie Bouzková se střetne s pátou nasazenou Terezou Valentovou. Bouzková vyhrála oba dosavadní vzájemné duely na WTA, loni v Praze a letos v Nottinghamu, pokaždé ve dvou setech. Pro Valentovou tak půjde o šanci na první vítězství nad domácí soupeřkou z elitní části žebříčku.
Bouzková může být teprve druhou obhájkyní titulu, která od roku 2015 postoupí v Praze do semifinále – po Karolíně Plíškové v roce 2016. Zároveň by se po Lindě Noskové stala druhou hráčkou se třemi či více semifinále na Prague Open. V sezoně 2026 by šlo o její třetí semifinále WTA, čímž by vyrovnala svá maxima z let 2022 a 2024.
Česká jednička má letos na turnajích kategorie WTA 250 již 12 výher v hlavní soutěži, více jich získala pouze Panna Udvardyová (13). Postup mezi nejlepší čtyři by jí navíc poprvé v kariéře zajistil semifinále WTA na všech třech površích v jednom kalendářním roce – po antukové Bogotě a travnatém Nottinghamu. Proti českým soupeřkám navíc drží sérii pěti vítězství; naposledy s krajankou prohrála na Australian Open 2024 proti Lindě Noskové.
Valentová usiluje o třetí semifinále WTA v kariéře, po loňské Praze a Ósace. Ve věku 19 let a 150 dní by se mohla stát nejmladší hráčkou, která od roku 2015 v Praze porazí úřadující šampionku, a zároveň druhou teenagerkou s postupem do semifinále ve dvou ročnících za sebou – po Lindě Noskové. Proti českým soupeřkám má ale zatím bilanci 1–4; jedinou výhru získala letos na Australian Open nad Lindou Fruhvirtovou.
Bejlek – Taggerová (14:00)
Třetí nasazená Češka Sára Bejlek vyzve Rakušanku Lilli Taggerovou. Jediný dosavadní vzájemný duel se odehrál letos v Aténách a vyhrála jej Bejlek. Česká hráčka nyní usiluje o druhé semifinále WTA v kariéře; první proměnila letos v Abú Zabí rovnou v titul.
Bejlek prožívá průlomovou sezonu a v Praze ji potvrzuje i čísly. Může získat už 15. vítězství v hlavní soutěži WTA v roce 2026, přičemž před letoškem měla na této úrovni dohromady pouze šest výher. Na Prague Open proměnila nejvíce brejkbolů ze všech hráček (14) a zároveň má nejlepší úspěšnost vyhraných returnových gamů – 66,7 %. Se 41 výměnami o alespoň deseti úderech se navíc dělí o nejvyšší počet na turnaji.
Taggerová se naopak opírá především o mimořádně jistý servis. Vyhrála 94,7 % vlastních gamů na podání (18 z 19), což je nejlepší hodnota celého turnaje, a mezi hráčkami, které postoupily do druhého kola, měla také nejvyšší úspěšnost bodů po druhém podání (58,8 %). Její duel s Bejlek tak nabídne střet nejlepšího returnu a nejpevnějšího podání dosavadního ročníku.
Rakušanka může být první hráčkou své země v semifinále Prague Open od roku 2015. Už nyní má v sezoně pět výher v hlavních soutěžích WTA na tvrdém povrchu, což je její osobní maximum za jeden rok – překonala dosavadní rekord čtyř vítězství z roku 2025.
Krejčíková – Šalková (15:30)
Třetí české derby v řadě čeká Barboru Krejčíkovou, která narazí na její o osm let mladší krajanku Dominiku Šalkovou. Druhá nasazená může jako teprve druhá česká hráčka po třicítce postoupit v Praze do semifinále; dosud se to podařilo pouze Barboře Strýcové.
Krejčíková přijíždí do čtvrtfinále ve výborném rozpoložení a může natáhnout vítěznou sérii na osm zápasů. Delší šňůru zaznamenala naposledy v roce 2024, kdy mezi wimbledonským titulem a olympijskými hrami vyhrála deset utkání za sebou. Proti českým soupeřkám ovládla sedm z posledních osmi duelů, jedinou porážku jí letos ve Wimbledonu uštědřila Karolína Muchová.
Pražský turnaj patří mezi její nejúspěšnější akce: Krejčíková zde má už 10 výher, stejně jako v Dubaji – mimo grandslamy jsou to jediné dva turnaje WTA, na nichž dosáhla dvouciferného počtu vítězství. V letošním ročníku navíc vykazuje nejlepší úspěšnost po prvním podání ze všech hráček, když získává 75 % těchto bodů.
Šálková usiluje o druhé semifinále WTA v kariéře po loňském Jiujiangu. Případným vítězstvím by získala čtvrtou výhru na WTA v sezoně 2026; její osobní maximum činí pět vítězství z roku 2025. Zároveň by se stala první kvalifikantkou v semifinále Prague Open od roku 2023, kdy se mezi nejlepší čtyři dostaly Tamara Korpatschová a Nao Hibinová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře