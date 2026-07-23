Kruté selhání Bartůňkové. V Praze zahodila mečboly i luxusní náskok a po infarktové bitvě končí

DNES, 14:26
Aktuality 140
WTA PRAHA - Nikola Bartůňková se mohla stát už čtvrtou domácí čtvrtfinalistkou letošního Livesport Prague Open. Česká favoritka však v závěru tříhodinové bitvy selhala, když nevyužila čtyři mečboly, zahodila náskok 5:1 v rozhodujícím setu a třikrát zápas nedopodávala. Rozjeté Lanlaně Tararudeeové nakonec podlehla 6:7, 6:3, 6:7.
Profily hráčů
Tararudee Lanlana
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková je favoritkou na postup do čtvrtfinále (© ČTK / Deml Ondřej)

Bartůňková – Tararudeeová 6:7, 6:3, 6:7

Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté ji soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.

Hned vzápětí se Tararudeeová dostala do úplně stejných problémů. Na rozdíl od Češky ale stav 15:40 i díky těsnému autu z rakety Bartůňkové vyřešila. Následně přežila další brejkbol, nakonec vyrovnaný game získala a zvýšila na 3:0. Bartůňková si čistou hrou částečně spravila chuť a poté měla znovu vedení 40:15 na příjmu. Tentokrát už brejkbol využila a po dělovém returnu jí stačila hned první šance. České favoritce se v dalších minutách podařilo výrazné manko 0:3 smazat.

Tararudeeová zareagovala bezchybným gamem na servisu, znovu se ujala vedení a pak dostala Bartůňkovou pod tlak. Domácí hráčka však nepříznivý stav 15:30 suverénně otočila a upravila skóre na 4:4. Bartůňková měla v kritickém devátém gamu po dvou fantastických bodech v řadě důležitý brejkbol na 5:4, na který však soupeřka vytáhla skvělý servis. Po dvojchybě měla pražská rodačka další příležitost a Thajka vůbec nezvládla bekhendový úder.

Bartůňková ale velmi důležitý brejk nevyužila. Na setbol vyrobila dvojchybu a na druhý brejkbol soupeřky nezvládla volej na síti. Bitva o první set tak pokračovala. Favorizovaná Češka udělala ve 12. gamu několik chyb a dovolila Tararudeeové dva setboly po sobě, které ovšem nekompromisně zlikvidovala.

Napínavou bitvu o první set tak musel rozhodnout tie-break a i v něm se hrála vyrovnaná partie. Strany se měnily za stavu 3:3 a obě aktérky předtím vedly o minibrejk. Při skóre 4:5 přišlo další zaváhání Bartůňkové, která po dvojchybě nabídla Tararudeeové další dva setboly v řadě a tentokrát už úspěšná nebyla. Thajka vytáhla krásný prohoz z bekhendu, zkrácenou hru vyhrála 7:4 a po 71 minutách získala napínavý set plný zvratů.

Druhý set začal pohodovými gamy na servisu, jenže ve třetí hře se objevily velké komplikace pro domácí hráčku. Bartůňková udělala tři chyby po sobě a Tararudeeová měla tři brejkboly v řadě. Češka ovšem zachovala klid a všechny tři hrozby smazala. Thajka ovšem vytáhla velmi agresivní údery, dostala se k další šanci a na čtvrtý pokus už se brejku dočkala.

Tararudeeová pak nabídla Bartůňkové naději na obrat, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a dovolila srovnání na 2:2. Česká tenistka se šance chopila a skóre i přes další problémy na servisu a brejkbolovou hrozbu otočila. Potíže na podání měla i Thajka, která dost chybovala. Úvodní tři brejkboly Bartůňkové odvrátila, ale stejně jako v předchozím případě nakonec darovala soupeřce brejk dvojchybou.

Bartůňková neměla s potvrzením brejku žádné potíže, zvýšila své vedení na 5:2 a byla velmi blízko k tomu, aby stav napínavého zápasu srovnala. Tararudeeová sérii čtyř prohraných gamů přerušila a poté měla Češka opět potíže zavřít set na podání. Na rozdíl od předchozího dějství však nezaváhala, i když zase nevyužila setbol a pustila soupeřku k brejkbolu. Thajka ale při své šanci vyhodila forhend a Bartůňková si po dvou hodinách vynutila rozhodující sadu.

Vstup do posledního dějství měla Bartůňková nejlepší možný. Tararudeeová začala mnohem víc chybovat, Češka toho dokonale využila a hned v úvodním gamu zapsala důležitý brejk. Skvělý začátek tohoto setu Bartůňkovou povzbudil. Tararudeeová vypadala naopak naprosto bezradně, dál kupila chyby a při skóre 0:3 prohrávala s domácí favoritkou už o dva brejky.

Tararudeeová si vzápětí zavolala fyzioterapeuta, nechala se mimo centrální kurt ošetřovat a vrátila se s obvázaným pravým stehnem. Bartůňkovou několikaminutová pauza na chvíli rozhodila, ale brejkbolovou hrozbu přežila a zvýšila své vedení na 4:0. Poté mohla soupeřku definitivně zlomit, nicméně brejkbol odvrátila i Thajka a získala svůj první game v této sadě.

Reprezentantka Thajska i přes zranění nadále mocně vzdorovala a držela ve výměnách krok. Bartůňková však měla v zádech luxusní náskok, mohla být v klidu a za stavu 5:1 měla celkem čtyři hry na to, aby bitvu uzavřela. Česká favoritka mohla uspět hned při první příležitosti, avšak Tararudeeová odvrátila všechny tři mečboly. Pak přišlo nečekané selhání domácí zástupkyně, která i vinou dvou dvojchyb odevzdala servis.

Následně se luxusní náskok čtyř gamů Bartůňkové ztenčil na pouhou jednu hru. Česká tenistka šla za stavu 5:4 podruhé podávat na vítězství a nervozita byla patrná. První bod sice získala, ale další čtyři výměny patřily Tararudeeové, která tak mohla slavit šokující srovnání z 1:5 na 5:5.

Na toto selhání naštěstí zareagovala výborně. Bartůňková se uklidnila, propracovala se k brejkbolu a Tararudeeová ho za ni proměnila dvojchybou. Češka tak dostala už třetí příležitost ukončit tříhodinovou bitvu na podání. Jenže ani ta domácí favoritce nestačila a došlo na další tie-break.

Rozhozená Bartůňková v úvodu zkrácené hry hodně kazila, fyzicky vypadala hůř než soupeřka a prohrávala 1:4. V následujících minutách si obě aktérky sáhly na dno svých sil a po maratonské výměně vedla Thajka 5:3. K mečbolu ji však Češka nepustila, po dělovém returnu upravila na 4:5 ze svého pohledu a poté skóre srovnala. Tararudeeová vyhodila return a Bartůňková měla čtvrtý mečbol, jenže přišlo eso a další výměna stran, tentokrát za stavu 6:6. Chyba z forhendu Bartůňkové znamenala první mečbol pro thajskou hráčku. V ten moment Češka zaváhala na síti a soupeřka ji prohodila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Pro Bartůňkovou se jedná o kruté selhání. Na domácím Livesport Prague Open si poprvé zahrála hlavní soutěž a patřila k největším favoritkám na zisk titulu, jelikož v letošním roce prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry a přijela po velmi povedené premiéře na travnatých kurtech.

Tararudeeová, která byla čtyřikrát jeden míček od porážky, tak vyřadila po Janě Kovačkové další domácí zástupkyni. Navíc protáhla aktuální neporazitelnost už na sedm utkání, do Prahy přijela po triumfu na podniku WTA 125 v Istanbulu. Ve čtvrtfinále na hlavním okruhu je podruhé, loni na podzim se podívala do semifinále v indickém Čennaí.

Thajská tenistka senzačním obratem narušila dominanci Češek na letošním Livesport Prague Open. V pátečním čtvrtfinále vyzve nasazenou Ukrajinku Darju Snigurovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

141
Přidat komentář
Frick
23.07.2026 15:50
Byla na kurtu přes 5 hodin a nicotných 30 bodů z toho. Ten domácí turnaj by měl pro holky dávat smysl i bodově. A hráčky kolem 45. fleku potřebují 100 bodů plus.
Reagovat
Vlk-v-trave
23.07.2026 15:43
OT* Kamila Giorgi.

Kamila se chce vratit, a tak pristi sezonu WTA obohati dalsi maminka :-)
Fans tehle utocne hracky, ktera na returnu byla schopna stat pomalu na Tecku, se tak budou moc tesit nejen na navrat netypicke tenistky, ale take na navrat s novym hernim pojetim a Argentinskym trenerem Pasuttim, :-)

V pristi sezone by mela nekde na jare vyzkouset mensi turnaje v Italii... a pote, pokud bude vse ok, zkusit plny navrat na velkou scenu :-))

https://www.puntodebreak.com/2026/07/23/camila-giorgi-no-retira-adios-volvere-sera-diferente
Reagovat
MilasTHFC
23.07.2026 15:48
Jednou v Praze pred lety sem ji videl nazivo, asi metr od sebe a fakt nadherna, ma skvelou postavu, mega vysportovanou. Ma hezky usvem, energii.
Reagovat
Pe3k_
23.07.2026 15:39
Reagovat
MilasTHFC
23.07.2026 15:30
Ve sportu je 90% hlava. Mne od stavu 5:2 prislo, ze Nikola sama neveri, ze vyhraje. Videl sem jediny pozivitni moment, a to byl ten volej za stavu 5:4 na 15:0, pak uz nic.

Souperka naopak klidna, vedela, co chce hrat a vyhrala ve finale spravne.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 15:58
Tvoja hlava jedine co dokáže je vyprodukovať riadky na tenisfore.
Reagovat
MilasTHFC
23.07.2026 15:30
Ve sportu je 90% hlava. Mne od stavu 5:2 prislo, ze Nikola sama neveri, ze vyhraje. Videl sem jediny pozivitni moment, a to byl ten volej za stavu 5:4 na 15:0, pak uz nic.

Souperka naopak klidna, vedela, co chce hrat a vyhrala ve finale spravne.
Reagovat
Georgino
23.07.2026 15:18
Ta Lanlana rozhodně není nějaké ořezávátko. Se vzrůstem skoro jako Sára, její tenis vypadá méně usilovně než Sářin, ale dokáže dát eso proti setbolu, chytře umístěné nátlakové balóny, ukázala i několik výborných prohozů, i klidnější hlavu (pravda ona tu na rozdíl od Nikoly nebyla pod tlakem). Nikola by ji však měla při svém standardním levelu výkonu porazit - no, tak třeba jindy. Abychom si tu v Praze nehráli na uzavřené mistrovství Česka .
Reagovat
wymwsze
23.07.2026 15:30
Vyšku má uvedenou 171 cm.
Reagovat
volejman
23.07.2026 14:56
Thajka po svém proměněném mečbolu nemohla dlouho uvěřit, že vyhrála.
Reagovat
Georgino
23.07.2026 15:08
To bylo docela roztomilý.
Reagovat
Mac
23.07.2026 15:27
no vždyť takhle je to správně, člověk má být tak koncentrovaný na hru, že skóre nevnímá... pak není žádný stres...
Reagovat
Nereknu
23.07.2026 14:52
Někdo tu psal, že nepochybuje o budoucích úspěších Nikoly - já v tuhle chvíli už pochybuju hodně. Nikola je mentální skořápka a dneska to ukázala v celý svojí kráse. Tady ani tak nešlo o to, že by jí nechodil servis - ten jí často nechodil ani v průběhu zápasu. Šlo o to, že nedokázala využít toho, že Thajka je na dně. V tý pasáži okolo stavu 5:1, 5:2 v podstatě nebyla schopná trefit kurt, akorát že Nikola se rozhodla netrefit kurt vždycky první.

Dopad to na její blízkou budoucnost zcela jistě mít bude, možná to bude o tu její slabou mentalitu horší. Třešnička na dortu je, že její trenér se tam celou tu dobu jenom chichotal, při zhoršení průběhu už se jen chytal za hlavu - ale nikdy nic neřekl, neporadil, neuklidnil, nechal to tak, jak to bylo. A mým názorem je, že na prohře má velkou zásluhu i on.

Nikole samozřejmě držím palce, ale moc to nevidím, hodně mě osobně zklamala a řekl bych, že nebudu jedinej. A to ne kvůli prohře, ale hlavně kvůli přístupu na kurtu.
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:54
To muselo dát práce - a přitom taková blbost.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 14:54
I ona sama se divně usmívala. Třeba si vsugerovala, že dneska hraje strašně, a že nemá šanci, a jen se tomu smála.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:56
Kamo nerád ti to hovorím ale ten uspech je uz dosiahnuty. Má 20 a zarobenych penazi viac ako my tu všetci dokopy. Myslím ze radu by ona mala dávať tebe
Reagovat
Nereknu
23.07.2026 14:59
Ty opravdu nemáš mozek, viď? Nepíšu jí radu, nesrovnávám jí se sebou. Komentuju to, co se stalo. Že má vystaráno, o tom není pochyb - ale já zas nepochybuju o tom, že má mnohem vyšší cíle.

Takže se uklidni, a vypadni.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 15:00
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 15:02
Ja komentujem teba s tym rozdielom, ze ty na mna máš šancu reagovať, tvoje dlhocizne riadky s k Nikole nikdy nedostanú, čiže len tu mudrosračuješ z pohodlia gauča
Reagovat
Nereknu
23.07.2026 15:05
Ty seš nemocnej, opravdu. Kde je psáno, že se to má k Nikole dostat? Jsme na tenisovým foru, já jsem tu napsal komentář, tím to končí. Tvoje slaboduchost už mě začíná celkem s*át, měl bys dostat ban.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 15:12
Ja som na fóre tiez, no namiesto mudrovania do hráčov, komentujem samotných mudrosracov.
Reagovat
Nereknu
23.07.2026 15:37
Čobole, vrať se na Slovensko. Nikdo tě tu nechce.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 15:40
https://www.joshuakennon.com/wp-content/uploads/2011/03/observable-universe.png
Reagovat
MilasTHFC
23.07.2026 15:50
ovcomrde
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 15:57
Ty píčo oni sa ovce mrdajú? Aký je to pocit keď ho tam zasunieš? Ako viem ze si panic ale neviem ci to platí keď aj zvieratá trtkáš
Reagovat
Georgino
23.07.2026 15:11
Myslí, že takových trochu ostudných proher má každý profi tenista na svém kontě několik. Rozhodně bych z toho nevyvozoval nějaké velké závěry.
Reagovat
frenkie57
23.07.2026 15:21
Reagovat
tommr
23.07.2026 15:44
u Nikoly to ale bohužel není první ani poslední taková prohra. Její labilita je víc než zřejmá ...
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 15:49
Víc než zřejmé je, že ani po těch letech ses o tenise nenaučil vúbec nic.
Reagovat
tommr
23.07.2026 15:57
za to ty máš všechno v malíčku. Jsi ještě namachrovanější než si byl před léty když si z TP s brekem odcházel ...
Reagovat
Mac
23.07.2026 15:55
já bych neřekl, že je labilní... je nutno říct, ze thajka v rozhodujících chvílích hrála úplně bezchybně, a to se pak roztresou kolena úplně každému...
Reagovat
tommr
23.07.2026 14:48
Čistě české semifinále je už po selhání Bartůňkové nemožné. Pořád ale ještě zůstává šance na ryze české finále. Doufám že tu šanci trochu zvýší Sára Bejlek ...
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:50
Jediný, kdo tady pravidelně selhává, jsi ty a titulkář.
Reagovat
tommr
23.07.2026 14:54
takže podle tebe Nikola dneska neselhala?
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:56
Prohrála zápas. Selhání je něco trochu jiného.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:57
Ty si zlyhal dedko
Reagovat
Frick
23.07.2026 14:47
Na tento zápas se fakt nedá nic říct. Zitra tedy max. jedno ČF Češky s cizinkou. A sen o all-czech SF se zhroutil. Vite vlastně o nějakém turnaji, kde byly v SF hráčky z jedny země? Nejaky Rusky, Američanky, Italky? AI by určitě zas psala nějaký peechoviny
Reagovat
Matej1977
23.07.2026 14:55
Z hlavy: semifinále US Open 2017: Keys vs. Vandeweghe a Stephens vs. Venus Williams.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 14:57
Myslímže loni na jaře všechny 4 byly Američanky. Charleston, něco takového. Nechce se mi to teď hledat.
Reagovat
Mony
23.07.2026 14:43
Nikde zmínka, že vedla 5:1 ve 3.setu
Reagovat
Mony
23.07.2026 14:44
Sorry už to vidím
Reagovat
tommr
23.07.2026 14:50
vedla už dokonce 5:1 40:15 ...
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:52
Při podání soupeřky. To jsi ale samozřejmě zmínit zapomněl, protože ti dělá dobře do těch holek kopat.
Reagovat
tommr
23.07.2026 15:00
a co to mění na tom že to bylo 5:1 40:15? Podání u žen není zase tak velká výhoda jak dneska názorně demonstrovala Nikola ...
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 15:14
No mění to docela dost. Servis je vždycky víc než return.
Reagovat
tommr
23.07.2026 15:42
začínám věřit tomu že jsi opravdu kvěš jen pod jiným nickem. Nikdo jinej není schopnej okecávat donekonečna i tu největší kravinu ...
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 15:50
Jasný, on servis není větší výhoda než return, že ne, ty kravino.
Reagovat
tommr
23.07.2026 15:54
kolikrát byla dneska Nikola schopná dopodávat set? Ty výhodo ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
23.07.2026 14:49
Je to tam, ale dal jsem i do perexu :)
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:58
Dobre Jindrášek dal si všade, aj na topky sk nezabudni
Reagovat
MARECEK7
23.07.2026 14:38
Tak čistě české SF nebude
Nikolaj mě zklamala ,za všechno mohl první servis
Reagovat
Blondie
23.07.2026 14:37


No co, no. Takovou blbou prohru má na kontě skoro každý.
Sice je blbé, že přišla doma, ale lepší než na GS...

Hlavu vzhůru, Niky.
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:39
Reagovat
Sinuhet1
23.07.2026 14:51
Reagovat
bardunek666
23.07.2026 14:37
No že Nikola prošustruje takové vedení, to jsem teda nečekal. Thajka ale sympatická, takže hořkost prohry to trochu mírní.
Reagovat
Georgino
23.07.2026 14:53
To jo.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 14:37
Sáře proti Timofeevě taky moc nevěřím. Tak dnes to zachrání aspoň zápas Krejča vs Havlíčková!
Reagovat
tommr
23.07.2026 14:35
Už jsem v tenise viděl ledasco ale to co dneska předváděla Nikola je vrchol. 4 zahozený mečboly, třikrát nedopodávanej zápas, první podání snad v závěru zápasu netrefila ani jednou ...
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:39
Pod so mnou na kurt, spravím video až potom budeš vidieť čo je ledasco. Podavas z vrchu ci zo spodu?
Reagovat
jih
23.07.2026 14:40
Na tebe by podával určitě do zubů.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:46
Ako ak by sme sa dostali na kurty to by bol prvy uspech ho dostať z bytu von
Reagovat
tommr
23.07.2026 14:41
táhni do hajzlu ty čoboláckej zmetku ...
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:46
Čoboli to prebolí, ci ako sa to spieva?
Reagovat
3ryba16
23.07.2026 15:05
Zmetek je zmetek - národnost sem netahej! Zmetci jsou totiž všude na světě.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 15:14
Tak tak
Reagovat
frenkie57
23.07.2026 14:33
4MB nestačily Nikole, Thajka měla jeden a hned ho proměnila. Ten poslední volej byl hrozně špatně umístěný a nedůrazný.
Dlužno příznat, že Thajka hrála velmi dobře, byla opravdu jak živá zeď. Nikole nešel v posledním gemu první servis a to byl jeden z faktorů prohry, neboť díky tomu nebyla schopná 3x dopodávat zápas.
Je to škoda, je jasné, že Nikola chtěla na domácím turnaji uspět. Na druhou stranu, hroutit se z toho nemusí, přijdou jiné, větší turnaje a já nepochybuji o tom, že se na nich předvede v dobrém světle a něco zajímavého uhraje.
Reagovat
frenkie57
23.07.2026 14:36
...v posledním setu...
Reagovat
Otmar
23.07.2026 14:57
O pochybení Nikoly není sporu. Ale Thajka hrála "o dušu" a k prohozu na mečbolu udělala šest dlouhých rychlých kroků a trefila to přesně. Ojedinělý úder i s ovázanou nohou!
Reagovat
novopuren
23.07.2026 14:32
A já blbec na to čumím 3 hodiny, abych pak viděl kolaps Bartůňkové.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:33
Mal by si jej poďakovať, že namiesto pozerania do steny si mohol mat akú takú aktivitu.
Reagovat
novopuren
23.07.2026 14:41
Úplně vám nerozumím, pane paprikovýguláši. Kdybyste mi odpovídal, hlavně nepište, že nerozumím psanému textu.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:47
Nemusel si čumeť do zdi tie 3 hodiny kamo
Reagovat
r176
23.07.2026 14:30
ostuda
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:31
To jsi.
Reagovat
Preview.lover
23.07.2026 14:29
Nikola potřebuje nutně spolupracovat s mentálním koučem, ten rozdíl ve hře, když je blízko konec setu nebo zápasu, je šílený
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:31
Nesmysl.
Reagovat
wymwsze
23.07.2026 14:31
Jak nedávno kouč Nikoly vyzdvihoval její hlavu/mentální sílu...
Přitom každý, kdo jí za ty roky někdy sledoval, tak ví svoje.
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:35
Ano. Ví, že je to pravda.
Reagovat
wymwsze
23.07.2026 14:46
Viděl jsem ji hrát častěji než vy všichni dohromady a rozhodně je to jedna z našich méně odolných hráček.
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:49
Kdybys měl byť jen z poloviny pravdu, neměla by tak dobré výsledky, jaké má, tak nedělej chytráka.
Reagovat
wymwsze
23.07.2026 14:54
Velký talent, každopádně její trofejová vitrína moc napěchovaná není.
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:56
Je mladá.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:32
Mentálnych ale aj kondičných koučov potrebujú diskuteri TP, ktorí majú infakty pri zápase hráčov.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 14:33
Stačilo, kdyby Sára Bejlek jí předala své zkušenosti a rady. Sára hrála podobným stylem svůj zápas zde proti Blinkové, ale na rozdíl od Nikoly ho zvládla.
Reagovat
novopuren
23.07.2026 14:34
Souhlasím , špatně zvládá vypjaté momenty.
Reagovat
pzag777
23.07.2026 14:28
Nádherný výkon, určitě panuje velká spokojenost s tím, co předvedla
Reagovat
Vlk-v-trave
23.07.2026 14:28
Niky -> Living on The Edge :-))
Reagovat
Mac
23.07.2026 14:28
zaslouženě, správné údery v správný moment... bartunkova snad 10% prvních podání...
Reagovat
historik
23.07.2026 14:28
Nedopodávaný 1. set, 3x nedopodávaný zápas, ztracené vedení 5:1, nevyužité 4 matchbally. Za to si nezasloužíte vyhrát. Už jak se usmívala při matchballu v tiebreaku jsem věděl, že je zle. Má se ještě co učit.
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:33
Kecáš kraviny. Thajka megahaluzářka, jasně nezasloužené vítězství.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 14:35
Zasloužené. Dokázala proměnit hned svůj první MB. Nikola ani svůj 4. neproměnila!
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:36
Nezaslouženě, je to megahaluzářka.
Reagovat
MilasTHFC
23.07.2026 14:36
Nic v zivote neni o tom, co si zaslouzis.
Reagovat
peek
23.07.2026 14:27
Gratulace Lanlaně. Thajce nešlo nepřát, vybojovala si to.
Reagovat
Ondra979
23.07.2026 14:29
tak to zas jo, kdyz otocis z 2:5 s odvracenymi MP, tak se pak hraje v zaveru prece jen o neco lepe
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:30
Naopak jí to šlo nepřat velmi snadno. Je to obyčejná simulantka, dneska jasně horši, jen šťastnější.
Reagovat
EllNino
23.07.2026 14:30
Jirko, ty žiješ :)
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:33
Ještě řekni, že to není pravda. :)
Reagovat
EllNino
23.07.2026 14:34
Neviděl jsem hele :)) Jen čísla
Reagovat
falcon_heavy
23.07.2026 14:37
Dobřes udělal. :)
Reagovat
The_Punisher
23.07.2026 14:27
Tak tohle si Nikča za rámeček nedá :( Škoda
Reagovat
Georgino
23.07.2026 14:27
Fakt docela ostuda.
Reagovat
EllNino
23.07.2026 14:26
Tykraso
Reagovat
Diabolique
23.07.2026 14:26
Neda se nic delat ... ale ... je to sikovna holka, ta Thajka.
Reagovat
frenkie57
23.07.2026 14:10
Nikola prohospodařila luxusní vedení 5:1. Teď bude mít třetí šanci dopodávat zápas, a jestli to nedá, bude jí čekat druhý TB, což je disciplína velmi vrtkavé. Držím palce.
Reagovat
Ondra979
23.07.2026 14:16
tak nedala a ted tece i v TB..to je des
Reagovat
Ondra979
23.07.2026 14:27
tak uz je konec..no co k tomu dodat.zmar
Reagovat
Georgino
23.07.2026 14:06
Otřesně hraje v závěru 3 setu Nikola. Thajka výborně. Ona ti fakt chce asi projrát
Reagovat
Georgino
23.07.2026 14:09
... a teď se po* i Lanlana. Na ty ženský musí mít fakt člověk nervy sledovat.
Reagovat
tommr
23.07.2026 13:26
Nikola se chytla a Thajka si bere MTO. Začíná to vypadat slibně ...
Reagovat
Mac
23.07.2026 13:59
Reagovat
tommr
23.07.2026 13:15
Nikola dokázala překvapivě druhej set dopodávat i když musela odvracet brejkbol ...
Na výhru jí ale přesto nevěřím. Nejde jí servis a dělá špatná rozhodnutí v důležitých momentech ...
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 13:21
Všetci pamätáme ako si neveril Noskovej v zápase s Cirstea:
"Linda je vyloženě trapná. Při vší úctě k Cirstee je to jen průměrná hráčka která je jednou nohou v důchodu a Linda by si jí měla povodit. A ne aby to bylo naopak"
didnt age well
Reagovat
GaelM
23.07.2026 12:49
Sorry jako, ale ta thajská bytost má normálně knír... kde jsou ti komisaři s testem pohlaví?
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 12:51
Tak ja poznám mužov bez kniru a netesujem ich
Reagovat
GaelM
23.07.2026 13:05
Pokud zůstávají v mužské kategorii, tak není důvod...
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 13:07
Mali by hrat v ženách predsa, keď nemaju knir, ani vlastnú logiku nechápeš
Reagovat
GaelM
23.07.2026 13:49
Tak ještě že tu máme uherského ezospecialistu smile
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:03
Blúdiš tým životom
Reagovat
Mac
23.07.2026 14:31
dyk je to hankmoody, a do slovenštiny mu to překládá ai...
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 14:36
Macintosh
Reagovat
Mac
23.07.2026 15:45
.? předchůdce applu překlada, či nějakej starej avatar ?
Reagovat
Georgino
23.07.2026 13:52
Sorry jako, knír fakt nemá. Jen nějakej lišej kolem úst.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 12:47
Keby mali hráči takú krehku poddajnú a zdávačskú mentalitu ako diskutéri TP tak by nebolo ani koho sledovať, v klidku hoši otvorte pivečko a sadnite na gauč, všetko bude ok
Reagovat
EdinaElwes
23.07.2026 13:41
Reagovat
tommr
23.07.2026 12:22
Ten TB ale Nikola těžce nezvládla. Od stavu 4:3 čtyři chyby v řadě ...
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 12:24
Pohoda
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 12:35
A už teče i ve druhém. Vůbec to nevypadá, že by měla vyhrát tento turnaj. Tak by měla namísto něj vyhrát nějaký jiný. Třeba příští USO!
Reagovat
tommr
23.07.2026 13:01
Vypadá to že se Nikola chytla. Na titul jí už ale nevěřím i kdyby dneska ještě vyhrála ...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 13:15
Nejvíc to vypadá na Báru K., že to vyhraje celé.
Reagovat
tommr
23.07.2026 13:17
jj pokud jí zase nezradí zdraví tak je favoritka číslo jedna ...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 13:19
Ovšem její trenér provedl právě příliš sebejisté vyjádření. Viz můj koment zde: https://www.tenisportal.cz/zpravy/bara-se-vratila-aby-zase-vyhrala-neco-velkeho-rika-trener-sampionky-krejcikove-58185/
Reagovat
Georgino
23.07.2026 13:29
Taky mi to nesedí. Bára není 100% fit. Celkově to vidím na Nikolu nebo Terezu.
Reagovat
bardunek666
23.07.2026 12:21
Nikola ten závěr tedy pokadila
Reagovat
tommr
23.07.2026 12:04
Nikola nedokázala první set dopodávat i když si vypracovala 1 setbol. Ted bude ráda když to dotáhne aspon do toho TB ...
Reagovat
bardunek666
23.07.2026 12:06
Nutno ale dodat, že Thajka je fakt šikovná. Nikola to dopodávání ale krutě nezvládla
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 12:18
Pozvánka na kurt stale platí, môžeš mi ukázať ako sa premieňajú setbally
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 11:33
Obrovské problémy vyzerajú inak jindrasek
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 11:58
1:3 je odkedy veľké manko? Titulky meníš ,no bulvarnost zostava
Reagovat
ABP
23.07.2026 13:00
Na TP se jede na kvantitu, ne kvalitu.
Reagovat
paprikovygulas_
23.07.2026 13:07
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist