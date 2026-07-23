Kruté selhání Bartůňkové. V Praze zahodila mečboly i luxusní náskok a po infarktové bitvě končí
Bartůňková – Tararudeeová 6:7, 6:3, 6:7
Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté ji soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.
Hned vzápětí se Tararudeeová dostala do úplně stejných problémů. Na rozdíl od Češky ale stav 15:40 i díky těsnému autu z rakety Bartůňkové vyřešila. Následně přežila další brejkbol, nakonec vyrovnaný game získala a zvýšila na 3:0. Bartůňková si čistou hrou částečně spravila chuť a poté měla znovu vedení 40:15 na příjmu. Tentokrát už brejkbol využila a po dělovém returnu jí stačila hned první šance. České favoritce se v dalších minutách podařilo výrazné manko 0:3 smazat.
Tararudeeová zareagovala bezchybným gamem na servisu, znovu se ujala vedení a pak dostala Bartůňkovou pod tlak. Domácí hráčka však nepříznivý stav 15:30 suverénně otočila a upravila skóre na 4:4. Bartůňková měla v kritickém devátém gamu po dvou fantastických bodech v řadě důležitý brejkbol na 5:4, na který však soupeřka vytáhla skvělý servis. Po dvojchybě měla pražská rodačka další příležitost a Thajka vůbec nezvládla bekhendový úder.
Bartůňková ale velmi důležitý brejk nevyužila. Na setbol vyrobila dvojchybu a na druhý brejkbol soupeřky nezvládla volej na síti. Bitva o první set tak pokračovala. Favorizovaná Češka udělala ve 12. gamu několik chyb a dovolila Tararudeeové dva setboly po sobě, které ovšem nekompromisně zlikvidovala.
Napínavou bitvu o první set tak musel rozhodnout tie-break a i v něm se hrála vyrovnaná partie. Strany se měnily za stavu 3:3 a obě aktérky předtím vedly o minibrejk. Při skóre 4:5 přišlo další zaváhání Bartůňkové, která po dvojchybě nabídla Tararudeeové další dva setboly v řadě a tentokrát už úspěšná nebyla. Thajka vytáhla krásný prohoz z bekhendu, zkrácenou hru vyhrála 7:4 a po 71 minutách získala napínavý set plný zvratů.
Druhý set začal pohodovými gamy na servisu, jenže ve třetí hře se objevily velké komplikace pro domácí hráčku. Bartůňková udělala tři chyby po sobě a Tararudeeová měla tři brejkboly v řadě. Češka ovšem zachovala klid a všechny tři hrozby smazala. Thajka ovšem vytáhla velmi agresivní údery, dostala se k další šanci a na čtvrtý pokus už se brejku dočkala.
Tararudeeová pak nabídla Bartůňkové naději na obrat, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a dovolila srovnání na 2:2. Česká tenistka se šance chopila a skóre i přes další problémy na servisu a brejkbolovou hrozbu otočila. Potíže na podání měla i Thajka, která dost chybovala. Úvodní tři brejkboly Bartůňkové odvrátila, ale stejně jako v předchozím případě nakonec darovala soupeřce brejk dvojchybou.
Bartůňková neměla s potvrzením brejku žádné potíže, zvýšila své vedení na 5:2 a byla velmi blízko k tomu, aby stav napínavého zápasu srovnala. Tararudeeová sérii čtyř prohraných gamů přerušila a poté měla Češka opět potíže zavřít set na podání. Na rozdíl od předchozího dějství však nezaváhala, i když zase nevyužila setbol a pustila soupeřku k brejkbolu. Thajka ale při své šanci vyhodila forhend a Bartůňková si po dvou hodinách vynutila rozhodující sadu.
Vstup do posledního dějství měla Bartůňková nejlepší možný. Tararudeeová začala mnohem víc chybovat, Češka toho dokonale využila a hned v úvodním gamu zapsala důležitý brejk. Skvělý začátek tohoto setu Bartůňkovou povzbudil. Tararudeeová vypadala naopak naprosto bezradně, dál kupila chyby a při skóre 0:3 prohrávala s domácí favoritkou už o dva brejky.
Tararudeeová si vzápětí zavolala fyzioterapeuta, nechala se mimo centrální kurt ošetřovat a vrátila se s obvázaným pravým stehnem. Bartůňkovou několikaminutová pauza na chvíli rozhodila, ale brejkbolovou hrozbu přežila a zvýšila své vedení na 4:0. Poté mohla soupeřku definitivně zlomit, nicméně brejkbol odvrátila i Thajka a získala svůj první game v této sadě.
Reprezentantka Thajska i přes zranění nadále mocně vzdorovala a držela ve výměnách krok. Bartůňková však měla v zádech luxusní náskok, mohla být v klidu a za stavu 5:1 měla celkem čtyři hry na to, aby bitvu uzavřela. Česká favoritka mohla uspět hned při první příležitosti, avšak Tararudeeová odvrátila všechny tři mečboly. Pak přišlo nečekané selhání domácí zástupkyně, která i vinou dvou dvojchyb odevzdala servis.
Následně se luxusní náskok čtyř gamů Bartůňkové ztenčil na pouhou jednu hru. Česká tenistka šla za stavu 5:4 podruhé podávat na vítězství a nervozita byla patrná. První bod sice získala, ale další čtyři výměny patřily Tararudeeové, která tak mohla slavit šokující srovnání z 1:5 na 5:5.
Na toto selhání naštěstí zareagovala výborně. Bartůňková se uklidnila, propracovala se k brejkbolu a Tararudeeová ho za ni proměnila dvojchybou. Češka tak dostala už třetí příležitost ukončit tříhodinovou bitvu na podání. Jenže ani ta domácí favoritce nestačila a došlo na další tie-break.
Rozhozená Bartůňková v úvodu zkrácené hry hodně kazila, fyzicky vypadala hůř než soupeřka a prohrávala 1:4. V následujících minutách si obě aktérky sáhly na dno svých sil a po maratonské výměně vedla Thajka 5:3. K mečbolu ji však Češka nepustila, po dělovém returnu upravila na 4:5 ze svého pohledu a poté skóre srovnala. Tararudeeová vyhodila return a Bartůňková měla čtvrtý mečbol, jenže přišlo eso a další výměna stran, tentokrát za stavu 6:6. Chyba z forhendu Bartůňkové znamenala první mečbol pro thajskou hráčku. V ten moment Češka zaváhala na síti a soupeřka ji prohodila.
Pro Bartůňkovou se jedná o kruté selhání. Na domácím Livesport Prague Open si poprvé zahrála hlavní soutěž a patřila k největším favoritkám na zisk titulu, jelikož v letošním roce prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry a přijela po velmi povedené premiéře na travnatých kurtech.
Tararudeeová, která byla čtyřikrát jeden míček od porážky, tak vyřadila po Janě Kovačkové další domácí zástupkyni. Navíc protáhla aktuální neporazitelnost už na sedm utkání, do Prahy přijela po triumfu na podniku WTA 125 v Istanbulu. Ve čtvrtfinále na hlavním okruhu je podruhé, loni na podzim se podívala do semifinále v indickém Čennaí.
Thajská tenistka senzačním obratem narušila dominanci Češek na letošním Livesport Prague Open. V pátečním čtvrtfinále vyzve nasazenou Ukrajinku Darju Snigurovou.
Komentáře
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Kamila se chce vratit, a tak pristi sezonu WTA obohati dalsi maminka :-)
Fans tehle utocne hracky, ktera na returnu byla schopna stat pomalu na Tecku, se tak budou moc tesit nejen na navrat netypicke tenistky, ale take na navrat s novym hernim pojetim a Argentinskym trenerem Pasuttim, :-)
V pristi sezone by mela nekde na jare vyzkouset mensi turnaje v Italii... a pote, pokud bude vse ok, zkusit plny navrat na velkou scenu :-))
https://www.puntodebreak.com/2026/07/23/camila-giorgi-no-retira-adios-volvere-sera-diferente
Souperka naopak klidna, vedela, co chce hrat a vyhrala ve finale spravne.
Souperka naopak klidna, vedela, co chce hrat a vyhrala ve finale spravne.
Dopad to na její blízkou budoucnost zcela jistě mít bude, možná to bude o tu její slabou mentalitu horší. Třešnička na dortu je, že její trenér se tam celou tu dobu jenom chichotal, při zhoršení průběhu už se jen chytal za hlavu - ale nikdy nic neřekl, neporadil, neuklidnil, nechal to tak, jak to bylo. A mým názorem je, že na prohře má velkou zásluhu i on.
Nikole samozřejmě držím palce, ale moc to nevidím, hodně mě osobně zklamala a řekl bych, že nebudu jedinej. A to ne kvůli prohře, ale hlavně kvůli přístupu na kurtu.
Takže se uklidni, a vypadni.
Nikolaj mě zklamala ,za všechno mohl první servis
No co, no. Takovou blbou prohru má na kontě skoro každý.
Sice je blbé, že přišla doma, ale lepší než na GS...
Hlavu vzhůru, Niky.
Dlužno příznat, že Thajka hrála velmi dobře, byla opravdu jak živá zeď. Nikole nešel v posledním gemu první servis a to byl jeden z faktorů prohry, neboť díky tomu nebyla schopná 3x dopodávat zápas.
Je to škoda, je jasné, že Nikola chtěla na domácím turnaji uspět. Na druhou stranu, hroutit se z toho nemusí, přijdou jiné, větší turnaje a já nepochybuji o tom, že se na nich předvede v dobrém světle a něco zajímavého uhraje.
Přitom každý, kdo jí za ty roky někdy sledoval, tak ví svoje.
Na výhru jí ale přesto nevěřím. Nejde jí servis a dělá špatná rozhodnutí v důležitých momentech ...
"Linda je vyloženě trapná. Při vší úctě k Cirstee je to jen průměrná hráčka která je jednou nohou v důchodu a Linda by si jí měla povodit. A ne aby to bylo naopak"
didnt age well