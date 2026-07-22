Šalková po bleskové výhře: Tak rychlý zápas jsem nečekala, čtvrtfinále je hodně velký úspěch

DNES, 22:00
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Pouhých 49 minut se dnes tenistka Dominika Šalková zdržela na kurtu, než porazila na turnaji WTA v Praze Francouzku Océane Dodinovou a prošla poprvé v domácím prostředí do čtvrtfinále. V rozhovoru s novináři po výhře 6:1, 6:1 řekla, že tak rychlý duel nečekala. Těšilo ji, že navázala na úspěchy krajanek Marie Bouzkové a Terezy Valentové. V dalším utkání narazí na Barboru Krejčíkovou, nebo Lucii Havlíčkovou.
Profily hráčů
Šalková Dominika
Dominika Šalková zaznamenala na Štvanici bleskovou výhru (@ ČTK / Krumphanzl Michal)

"Asi jsem tak rychlý zápas nečekala. Věděla jsem, že tam nebudeme tři hodiny, ale spíše jsem si myslela, že to bude tak do hodiny dvacet. Určitě ne, že to bude pod hodinu," řekla Šalková. "Od začátku to ale bylo rychlé. Moc pauz jsme neměly, dohrál se míč a hned jsme šly hrát dál. Takhle to ani nemohlo být moc dlouhé," uvedla hráčka TK Sparta Praha.

Dvaadvacetiletá tenistka se probojovala na domácím turnaji mezi nejlepší osmičku poprvé. "Určitě jsem chtěla tenhle zápas vyhrát. Bylo těžké čelit jejímu drtivému returnu, který občas spadl pod nohy a celkově její tvrdé hře. Věděla jsem ale, že bude důležité si držet servis, protože když jí podání padá, je to s ní hodně těžké," řekla Šalková. "Myslela jsem si, že do toho půjde, takže jsem se snažila hrát jí spíš do těla a využít každou šanci. Naštěstí jí ten servis tak nepadal, možná byla pod tlakem a dělala víc chyb. Chtěla jsem vydržet koncentrovaná, aby neměla navrch a to se mi dařilo," uvedla 127. hráčka světa.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Navázala na vítězství z prvního kola nad turnajovou šestkou Chorvatkou Antonií Ružičovou a vyhrála v Praze i počtvrté. Do hlavní soutěže totiž postoupila z kvalifikace. "Síly pořád jsou. Zatím mi to vyšlo tak, že každý den hraju jen jeden zápas. Hraju jen singl, druhý den debl a mám to kousek domů, takže si nestěžuju," prohlásila Šalková.

Postupem do čtvrtfinále završila úspěšný český den na Štvanici. Před ní uspěly ve 2. kole Bouzková a Valentová. "Všimla jsem si, že obě vyhrály, takže jsem nechtěla ten závěrečný zápas dne pokazit. Holky jsem ale sledovala spíše matně, protože hrály přede mnou. Jsem ráda, že to také zvládly a že jsme mohly úspěšný český den takhle uzavřít," řekla Šalková.

V boji o premiérové semifinále narazí na turnajovou dvojku a předloňskou wimbledonskou šampionku Krejčíkovou, nebo Havlíčkovou. "Jsem ráda, že si vůbec můžu zahrát další zápas. V tom stavu, v jakém jsem sem přišla, kdy jsem měla hrát kvalifikaci, je čtvrtfinále hodně velký úspěch. Uvidíme, jak to dopadne dál," doplnila Šalková.

Šalková za 49 minut zajistila domácí semifinalistku

Jakub Hájek, ČTK
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Komentáře

2
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Georgino
22.07.2026 22:29
Moc to Dominice přeju. Bylo asi správný, že nedostala WC, ale čtyři vítězství, včetně skalpu Ružićové, to je klobouček. Dodinové jsem se po jejím výkonu proti Alise docela bál, pálí ostrými a dlouhými. Dnes jsem to neviděl, asi šla s výkonem dolů, resp. Dominika jí pateně svou hrou nedovolila tolik, co Alisa. 10 dvojchyb (2,5 gemu ze 14 odehraných) za tak krátkou chvíli, to si asi za rámeček nedá.
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falcon_heavy
22.07.2026 22:34
Jsem přímo na místě a Dodin dneska ve srovnání se zápasem proti Alise hrála naprostý prd, zejména servis jí úplně odešel. Fakt ale je, že od Domči lítaly větší pumelice než od Alisy.
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