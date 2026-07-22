Šalková po bleskové výhře: Tak rychlý zápas jsem nečekala, čtvrtfinále je hodně velký úspěch
"Asi jsem tak rychlý zápas nečekala. Věděla jsem, že tam nebudeme tři hodiny, ale spíše jsem si myslela, že to bude tak do hodiny dvacet. Určitě ne, že to bude pod hodinu," řekla Šalková. "Od začátku to ale bylo rychlé. Moc pauz jsme neměly, dohrál se míč a hned jsme šly hrát dál. Takhle to ani nemohlo být moc dlouhé," uvedla hráčka TK Sparta Praha.
Dvaadvacetiletá tenistka se probojovala na domácím turnaji mezi nejlepší osmičku poprvé. "Určitě jsem chtěla tenhle zápas vyhrát. Bylo těžké čelit jejímu drtivému returnu, který občas spadl pod nohy a celkově její tvrdé hře. Věděla jsem ale, že bude důležité si držet servis, protože když jí podání padá, je to s ní hodně těžké," řekla Šalková. "Myslela jsem si, že do toho půjde, takže jsem se snažila hrát jí spíš do těla a využít každou šanci. Naštěstí jí ten servis tak nepadal, možná byla pod tlakem a dělala víc chyb. Chtěla jsem vydržet koncentrovaná, aby neměla navrch a to se mi dařilo," uvedla 127. hráčka světa.
Navázala na vítězství z prvního kola nad turnajovou šestkou Chorvatkou Antonií Ružičovou a vyhrála v Praze i počtvrté. Do hlavní soutěže totiž postoupila z kvalifikace. "Síly pořád jsou. Zatím mi to vyšlo tak, že každý den hraju jen jeden zápas. Hraju jen singl, druhý den debl a mám to kousek domů, takže si nestěžuju," prohlásila Šalková.
Postupem do čtvrtfinále završila úspěšný český den na Štvanici. Před ní uspěly ve 2. kole Bouzková a Valentová. "Všimla jsem si, že obě vyhrály, takže jsem nechtěla ten závěrečný zápas dne pokazit. Holky jsem ale sledovala spíše matně, protože hrály přede mnou. Jsem ráda, že to také zvládly a že jsme mohly úspěšný český den takhle uzavřít," řekla Šalková.
V boji o premiérové semifinále narazí na turnajovou dvojku a předloňskou wimbledonskou šampionku Krejčíkovou, nebo Havlíčkovou. "Jsem ráda, že si vůbec můžu zahrát další zápas. V tom stavu, v jakém jsem sem přišla, kdy jsem měla hrát kvalifikaci, je čtvrtfinále hodně velký úspěch. Uvidíme, jak to dopadne dál," doplnila Šalková.
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