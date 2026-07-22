Nečekané problémy šampionky. Bouzková v Praze přežila dramatickou bitvu s outsiderkou

DNES, 14:21
Aktuality 18
WTA PRAHA - Marie Bouzková měla i ve druhém zápase na Livesport Prague Open velké potíže, ale i tentokrát roli favoritky splnila a postoupila do čtvrtfinále. Po bitvě s Jessicou Bouzasovou jí mohutně vzdorovala také kvalifikantka Carol Youngsuh Leeová, kterou loňská šampionka i díky famóznímu obratu v prvním setu zdolala 7:5, 6:4.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Lee Carol Young Suh
Marie Bouzková vydřela postup do čtvrtfinále (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bouzková – Leeová 7:5, 6:4

Bouzková nastoupila jako obrovská favoritka, ale hned v úvodním gamu musela přes shodu. Leeová se sice k brejkbolu nedostala, nicméně pak si snadno uhájila servis a dokázala na začátku zápasu držet s nasazenou jedničkou krok. Američanka byla v úvodu utkání o něco aktivnější hráčkou na kurtu a komplikace nepřipustila ani ve druhé hře na vlastním podání.

V šestém gamu se Bouzková poprvé výrazněji prosadila na returnu. Česká tenistka ale překvapivě za stavu 30:30 zaváhala, když zkazila smeč a k brejkbolu se nepropracovala. Leeová pak vyhrála vynikající výměnu a znovu srovnala skóre.

Leeová pokračovala ve skvělém výkonu i v následujících minutách. Za stavu 3:3 v dlouhé výměně přechytračila českou favoritku a po vítězném forhendu si zajistila první brejkbol zápasu. Bouzková však vytáhla solidní servis a hrozbu odvrátila. Domácí hráčka pak ovšem udělala dvě chyby po sobě a pustila Američanku do vedení o brejk.

Bouzková i v dalším průběhu jen marně hledala recept. Leeová byla ve výměnách aktivnější i lepší, brejk potvrdila a byla jediný game od zisku setu. V desátém gamu se naplno projevil rozdíl ve zkušenostech obou aktérek. Zatímco Američanka působila nervózně, Bouzková byla neomylná, poprvé v utkání se dostala k brejkbolům a ukázkovým bekhendem po čáře srovnala na 5:5.

Po zahozené šanci se Leeová okamžitě zkoncentrovala, zase donutila Bouzkovou bojovat o servis a měla další brejkbol. Češka zlikvidovala příležitost soupeřky aktivní hrou a nakonec kritický game získala na svou stranu. Američanka vzápětí čelila další výzvě na podání a ani tentokrát neuspěla. Bouzková tak po hodině a sérii čtyř vyhraných gamů napínavou sadu urvala.

Bouzková ovšem famózním obratem Leeovou nezlomila. Američanka přidala na agresivitě, sehrála ve třetím gamu vynikající představení na returnu a čistou hrou získala brejk. Ihned poté však zazářila na příjmu česká hráčka a okamžitě si vzala ztracené podání zpět.

Další komplikace na servisu řešila Bouzková při skóre 2:2. Leeová zase mohutně vzdorovala a česká zástupkyně si uhájila podání až po třech shodách. Vzápětí se do problémů dostala Američanka, nicméně všechny čtyři brejkboly favoritky dokázala smazat a zase bylo srovnáno.

Po čtyřech gamech plných problémů obou aktérek na servisu přišla naopak čistá hra na podání a Bouzková se znovu přiblížila k postupu. Podobným způsobem zareagovala i Leeová a dál držela s obhájkyní titulu krok.

Bouzková si následně znovu snadno vyhrála game na servisu a při vedení 5:4 dostala Leeovou pod tlak. Americká outsiderka stejně jako v předchozím setu tento kritický moment nezvládla. Pražská rodačka po maratonské výměně srovnala na shodu a dvě chyby Leeové znamenaly konec dvouhodinové bitvy.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Dvojnásobná a úřadující šampionka tohoto podniku Bouzková tak přežila další těžkou výzvu na pražské Štvanici. Potíže měla už v prvním kole s Jessicou Bouzasovou a rovněž mnohem nebezpečnější Španělku zdolala ve dvou těsných setech.

Na Livesport Prague Open má Bouzková, která letos kralovala na antuce v Bogotě a na trávě v Nottinghamu, velmi zajímavou historii. V minulosti se v hlavní soutěži představila pětkrát a buď skončila v prvním kole, nebo získala titul. V pátečním čtvrtfinále bude čelit krajance Tereze Valentové, nebo Australance Maye Jointové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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Otmar
22.07.2026 15:17
No, bylo to více než vyrovnané a Marie zvládla koncovky velice dobře! Přece jen má zřejmě daleko víc zkušeností s takovými koncovkami, hraje je skoro furt, ne?
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tommr
22.07.2026 14:32
Docela jsem si oddychl že to Marie zvládla ve dvou setech ... smile
Soupeřka hrála spíš jako stabilní členka top-100 než jako hráčka z konce druhý stovky a Marii hodně potrápila ...
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Pe3k_
22.07.2026 14:23
Pěkně Maruška smile
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George_Renel
22.07.2026 14:18
Kocourem v troubě to Svačina trochu popletl.
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paprikovygulas_
22.07.2026 13:55
Jindrašek jindrašek a jeho senzácie!!!
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Tomas_Smid_fan
22.07.2026 13:29
Nečekané problémy? Tak to já je proti Lee tušil. Nevyzpytatelná hráčka.

Jinak z Marušky by si, co se 70% vyhraných 1.servisů týká, měly vzít příklad Laura i Linda.
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ABP
22.07.2026 13:41
Nepleteš si ji s touhle https://www.tenisportal.cz/hrac/liu-362a0/?
Soupeřka Marušky hraje hlavně ITF, nikdy nebyla v top 150.
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Tomas_Smid_fan
22.07.2026 13:58
tos mi zamotal hlavu Dík , pletu, koukám na to jedním okem a ještě na netbook, takže jsem si ji nestihl pořádně prohlídnout.
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ABP
22.07.2026 14:08
Ann Li a Clair Liu si pamatuju z finále juniorky Wimbledonu 2017.

Maruščinu soupeřku jsem zaregistroval až teď. Loni 77 vítězných zápasů na turnajích ITF.
První výhra v hlavní soutěži WTA asi až v Praze.
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tommr
22.07.2026 13:25
Marie byla za stavu 3:5 ve velkých problémech ale dokázala se z toho vyhrabat Ještě ale nemá vyhráno protože soupeřka hraje překvapivě dobře a určitě bude ještě kousat ...
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Tomas_Smid_fan
22.07.2026 13:30
Lee hraje překvapivě dobře často
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Tomas_Smid_fan
22.07.2026 14:02
Už jsem byl opraven, že si ji pletu s jinou hráčkou. Ne tedy s Liu, ale s Li. Kdo se v těch Li a Lee nebo Liu má vyznat
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Nereknu
22.07.2026 13:18
No a máme tu klasických 6:5 pro M, takže break po vydřeném gamu a 1. set doma.
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Vlk-v-trave
22.07.2026 13:04
Maruska nebojuje jen o obhajobu... ale dokonce o vyrovnani Lucy Safarove, ktera ma z tohoto turnaje 3 tituly. Lucka kralovna Prahy :-)

Turnaji nevladly ovsem jen ceske hracky nebo Lucka Safararova.
2011 - Magda Rybarikova
2014 - Heather Watson
2017 - Mona Barthel
2019 - Jil Teichmann
2020 - Simona Halep
2023 - Nao Hibino
2024 - Magda Linnette

Z jinych ceskych hracek mimo Marusky a Lucy... zde maji take titul: Hradecka, Pliskova Kar., Kvitova, Krejcikova. Tedy 6 domacich hracek se tu radovalo z titulu.

2026 ?
tipl jsem si pro sebe prekvapeni a takove prani na finale :-) Mam tam peknou vizi... sedme ceske hracky, ktera bude tady brat titul... :-)
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tommr
22.07.2026 13:27
jj bylo by fajn kdyby titul získala bud Nikola Bartůňková nebo Tereza Valentová ...
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aligo
22.07.2026 13:28
Hradecká ne
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aligo
22.07.2026 13:29
Jo ty počítáš i ITFka, tak to potom jo
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tommr
22.07.2026 12:58
Marie má problém. Soupeřka je ve výměnách lepší ...
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