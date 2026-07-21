Bizarní příběh ztraceného talentu. Nedávno chtěl s tenisem skončit, teď chce hrát ještě 20 let
Tomic se po dlouhé době znovu připomněl tenisovému světu. Na challengeru v americkém Lincolnu dokázal ve finále otočit zápas proti Estonci Marku Lajalovi. Australský bouřlivák tak po téměř šesti letech zvedl nad hlavu vítěznou trofej.
V souboji o titul zvítězil po dramatickém průběhu 4:6, 7:6, 7:6 a vybojoval svůj první titul od roku 2018, kdy triumfoval na turnaji ATP 250 v čínském Chengdu. Počtvrté v kariéře kraloval na challengerech. Cenné prvenství mu pomohlo i v žebříčku ATP. Posunul se o 36 míst na 170. příčku, což je jeho nejlepší umístění od loňského září.
Největší pozornost však vzbudil až během slavnostního ceremoniálu po finále. Třiatřicetiletý Australan překvapivě otevřeně přiznal, že ještě před několika dny vážně uvažoval o konci kariéry. "Budu úplně upřímný. Asi před deseti dny, možná před dvěma týdny, jsem narazil na zeď. Řekl jsem si, že tohle bude můj poslední rok, takže teď budu muset některé věci znovu promyslet," řekl Tomic s úsměvem při přebírání trofeje.
A hned vzápětí přidal typicky odlehčenou poznámku. "Teď, když jsem vyhrál, si budu muset znovu sednout ke stolu. Nejspíš budu hrát ještě dalších dvacet let," zavtipkoval.
Jeden z největších talentů své generace
Tomic patřil mezi největší tenisové naděje své generace. V roce 2016 se vyšplhal až na 17. místo světového žebříčku a zdálo se, že má před sebou zářivou budoucnost. Místo dalšího vzestupu ale následovalo několik turbulentních let. Australan střídal skvělé výkony s dlouhými herními výpadky, často na sebe upozorňoval kontroverzemi mimo kurt a postupně se z tenisové špičky vytratil.
Triumf v Lincolnu sice nevymaže vše, co se během posledních let odehrálo, ale může znamenat nový impuls. Vrátil se mezi nejlepší dvoustovku světa a znovu si připomněl, že stále dokáže vyhrávat. Ještě před dvěma týdny se zdálo, že jeho tenisová cesta spěje ke konci. Po nečekaném triumfu v Nebrasce ale odchod do sportovního důchodu minimálně prozatím odkládá.
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