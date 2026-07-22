Češkám pomohla kuriózní situace. Havlíčková a Samson jsou v Praze krok od finále
Havlíčková/Samson – Lee/Ye 7:5, 6:3
Taková situace se na nejvyšším tenisovém okruhu jen tak nevidí. Havlíčková se Samson měly stejně jako všechny ostatní dvojice zahájit deblovou soutěž na Livesport Prague Open v prvním kole. Jenže byly nasazeny rovnou do čtvrtfinále. Důvod? Nenašly se soupeřky.
Mladé české naděje vstoupily do turnaje ve středu proti Lee a Ye. Havlíčková se Samson hned v prvním gamu přišly o servis, ovšem pak už byly na brejkbolech doslova fantastické. Na příjmu využily tři ze čtyř šancí a samy v zápase zlikvidovaly 10 z 11 hrozeb.
Nejvíc klíčovým momentem byl závěr úvodního setu. Havlíčková a Samson neproměnily setbol za stavu 5:4 a pak čelily třem brejkbolům v řadě. Tento nepříjemný moment zvládly, sadu zavřely čistou hrou na returnu a ve zbytku duelu byly o něco lepší než asijská dvojice.
Havlíčkové a Samson tak stačila jediná výhra na postup do semifinále. Loňské finalistky v něm narazí na Polku Weroniku Falkowskou a Alanu Smithovou ze Spojených států, nebo další asijské deblistky Hao-Ching Chan a Miju Katóovou.
Zatímco v dolní půlce pavouka jsou jedinými českými zástupkyněmi, v té horní budou hrát čtvrtfinále sestry Alena a Jana Kovačkovy a také Nikola Bartůňková po boku Dominiky Šalkové.
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