Bouzkové pomohli Jágr a hladový divák. Nebyl to nejhezčí tenis, přiznala obhájkyně titulu

DNES, 16:15
Rozhovory 4
Marie Bouzková měla po postupu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze radost, že zvládla i utkání, v němž se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Carol Youngsuh Leeovou bojovala takřka dvě hodiny, než zvítězila 7:5, 6:4. Ocenila pak podporu fanoušků, mezi nimiž dnes nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bouzková řekla, že se atmosféra na Štvanici každým dnem zlepšuje.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Marie Bouzková děkovala fanouškům na pražské Štvanici (© ČTK / Vondrouš Roman)

"Nebylo to ani tak trápení jako spíš o tom, najít správný rytmus a balanc. Dobře útočit a potom být zase občas solidní. Cítila jsem, že toho (soupeřka) hodně vrátila. Občas jsem tlačila moc, občas zase málo, takže to bylo o tom, najít ten správný přístup k utkání. Jsem ráda, že mi to vyšlo hlavně v koncovkách a že jsem se tam našla," uvedla Bouzková.

Obhájkyně titulu a nasazená jednička prožila v obou setech nepříjemné chvíle. V prvním otáčela vývoj ze stavu 3:5, ve druhém měla manko brejku za stavu 1:2. "Je to první turnaj na betonu a vstupy do nich nebývají jednoduché. O to víc to platí tady. Snažím si to tu ale užít a zatím je to uvolněnější, než to bylo, za což jsem hrozně ráda. Betonová sezona bude ještě dlouhá a snažím se zápas od zápasu stavět na své hře," líčila Bouzková.

Výhra se nerodila snadno, o to více si jí vážila. "Beru to tady den po dni. Každý zápas je těžký a uvidíme, jaké bude další kolo. Jsem ráda, že to dneska bylo vybojované. Nebyl to úplně nejhezčí tenis, ale i takové dny jsou a je důležité je zvládnout," řekla Bouzková.

V důležitých momentech jí dnes také pomohli fanoušci. Bouzková jejich podporu ocenila. "Je to speciální před nimi hrát, dokážou člověka hrozně podpořit. I když mě soupeřka brejkla, snažili se ze mě dostat další energii, takže dnes byli určitě oporou," řekla Bouzková, jejíž zápas sledoval také Jágr. "Je to hrozně fajn ho tam mít a moc si toho vážím," uvedla.

Během utkání ji pobavila také interakce s fanouškem, který na Bouzkovou zakřičel, ať už utkání dohraje, že má hlad. Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 mu odvětila, že je na tom stejně.

"Tohle je moment, který se vám fakt stane jen s domácím publikem. Bylo to ale fajn. Atmosféra je tu každým dnem lepší a lepší. Myslím, že pro nás jako české hráčky je to jeden z hlavních důvodů, proč tady chceme hrát před plným publikem. Každý den se to zlepšuje a už se těším na pátek," řekla Bouzková.

V boji o semifinále narazí na krajanku Terezu Valentovou, nebo Australanku Mayu Jointovou. "Tereza hraje moc dobře. Od minulého roku je v podstatě jenom na vzestupu. Mám ji hrozně ráda a moc jí přeju, aby dnes vyhrála," řekla Bouzková, která v úterý oslavila 28. narozeniny. "Dopadlo to tak, jak jsem říkala v pondělí. Bylo hodně knedlíků a dezertů. Užili jsme si to a bylo to fajn," doplnila vítězka čtyř turnajů na okruhu WTA.

Bouzková přežila bitvu s outsiderkou

Ondřej Jirásek, ČTK
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Komentáře

4
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LiJ
22.07.2026 16:59
Má naopak dres.
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Frick
22.07.2026 16:57
Včera tam byl třeba Poborský nebo Nikoleta Jíchová.
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Frick
22.07.2026 16:55
Džegr tam nebyl poprvé

https://1gr.cz/fotky/idnes/24/113/cl6h/ZAR65ec19a1cf_jj68.jpg
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com
22.07.2026 16:54
tak se přiznejte, kdo z Vás byl ten nenažranec
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