Bouzkové pomohli Jágr a hladový divák. Nebyl to nejhezčí tenis, přiznala obhájkyně titulu
"Nebylo to ani tak trápení jako spíš o tom, najít správný rytmus a balanc. Dobře útočit a potom být zase občas solidní. Cítila jsem, že toho (soupeřka) hodně vrátila. Občas jsem tlačila moc, občas zase málo, takže to bylo o tom, najít ten správný přístup k utkání. Jsem ráda, že mi to vyšlo hlavně v koncovkách a že jsem se tam našla," uvedla Bouzková.
Obhájkyně titulu a nasazená jednička prožila v obou setech nepříjemné chvíle. V prvním otáčela vývoj ze stavu 3:5, ve druhém měla manko brejku za stavu 1:2. "Je to první turnaj na betonu a vstupy do nich nebývají jednoduché. O to víc to platí tady. Snažím si to tu ale užít a zatím je to uvolněnější, než to bylo, za což jsem hrozně ráda. Betonová sezona bude ještě dlouhá a snažím se zápas od zápasu stavět na své hře," líčila Bouzková.
Výhra se nerodila snadno, o to více si jí vážila. "Beru to tady den po dni. Každý zápas je těžký a uvidíme, jaké bude další kolo. Jsem ráda, že to dneska bylo vybojované. Nebyl to úplně nejhezčí tenis, ale i takové dny jsou a je důležité je zvládnout," řekla Bouzková.
V důležitých momentech jí dnes také pomohli fanoušci. Bouzková jejich podporu ocenila. "Je to speciální před nimi hrát, dokážou člověka hrozně podpořit. I když mě soupeřka brejkla, snažili se ze mě dostat další energii, takže dnes byli určitě oporou," řekla Bouzková, jejíž zápas sledoval také Jágr. "Je to hrozně fajn ho tam mít a moc si toho vážím," uvedla.
Během utkání ji pobavila také interakce s fanouškem, který na Bouzkovou zakřičel, ať už utkání dohraje, že má hlad. Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 mu odvětila, že je na tom stejně.
"Tohle je moment, který se vám fakt stane jen s domácím publikem. Bylo to ale fajn. Atmosféra je tu každým dnem lepší a lepší. Myslím, že pro nás jako české hráčky je to jeden z hlavních důvodů, proč tady chceme hrát před plným publikem. Každý den se to zlepšuje a už se těším na pátek," řekla Bouzková.
V boji o semifinále narazí na krajanku Terezu Valentovou, nebo Australanku Mayu Jointovou. "Tereza hraje moc dobře. Od minulého roku je v podstatě jenom na vzestupu. Mám ji hrozně ráda a moc jí přeju, aby dnes vyhrála," řekla Bouzková, která v úterý oslavila 28. narozeniny. "Dopadlo to tak, jak jsem říkala v pondělí. Bylo hodně knedlíků a dezertů. Užili jsme si to a bylo to fajn," doplnila vítězka čtyř turnajů na okruhu WTA.
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