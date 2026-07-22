Třetí Češka ve čtvrtfinále pražského turnaje! Šalková za 49 minut zajistila domácí semifinalistku

DNES, 17:32
Aktuality 37
WTA PRAHA - Stoprocentní úspěšností se ve středu blýskly české tenistky na domácím Livesport Prague Open. Po Marii Bouzkové a Tereze Valentové postoupila do čtvrtfinále také kvalifikantka Dominika Šalková, která smetla 6:1, 6:1 zkušenou francouzskou hráčku Océane Dodinovou a vylepšila své osobní maximum na tomto turnaji.
Profily hráčů
Dodin Oceane
Šalková Dominika
Dominika Šalková je v Praze poprvé ve čtvrtfinále (© ČTK / Krumphanzl Michal)

Šalková – Dodinová 6:1, 6:1

Dodinová, která v prvním kole vyřadila úřadující šampionku juniorského French Open a novou českou naději Alisu Oktiabrevu, nastoupila s obvázaným levým stehnem. Možná i to pomohlo Šalkové ve všech směrech naprosto dominovat. Úvodní set trval pouhých 23 minut.

Šalková šla do vedení brejku okamžitě při první příležitosti, když zkušená Francouzka udělala dvojchybu. V pátém gamu sice česká tenistka zaváhala na vlastním podání, nicméně i tak měla luxusní náskok 4:1. Dodinové navíc nedovolila ani jednou uhájit servis a v závěrečném gamu po odvráceném brejkbolu využila svůj třetí setbol.

Katastrofální představení Dodinové na servisu pokračovalo i na začátku druhé sady. Francouzka ovšem tentokrát přežila všechny tři brejkboly a poprvé v zápase si podání vyhrála. Nevyužité šance ale Šalkovou mrzet nemusely, protože suverénně získala další dva gamy a vypracovala si vedení o set a brejk.

Viditelně rozhozená Dodinová, která několikrát gestikulovala směrem ke svému hráčskému boxu, nedokázala vzdorovat ani v dalším průběhu zápasu, dál chybovala a opět měla problém získat game. Šalková si tak po 49 minutách došla pro velmi snadné vítězství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Šalková startuje v hlavní soutěži Livesport Prague Open a i počtvrté došla do osmifinále. Poprvé však dokázala tuto fázi překročit a podruhé v kariéře zapsala čtvrtfinálovou účast na hlavním okruhu. Jejím maximem na nejvyšší úrovni je loňské semifinále z čínského Jiujiangu.

Pro český tenis a samotný turnaj je její postup do čtvrtfinále další vynikající zprávou. V pátek totiž vyzve Lucii Havlíčkovou, nebo bývalou šampionku Barboru Krejčíkovou.

V semifinále letošní edice pražského podniku tak budou minimálně dvě Češky. Ve středu uspěly na Štvanici i obhájkyně titulu Bouzková a Valentová, které čeká v pátek české derby.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

37
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Nereknu
22.07.2026 18:14
Bára Krejčíková může brát titul a nenarazit po cestě na nikoho, kdo není český národnosti.
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com
22.07.2026 18:18
Ale o tom zde už několik dní hovoříme, Mlho! smilesmile
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Tomas_Smid_fan
22.07.2026 18:22
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aape
22.07.2026 18:23
Czech only open
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The_Punisher
22.07.2026 18:56
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tenisman1233
22.07.2026 17:57
Dominika dnes předvedla velmi dominantní výkon a Dodin nedala šanci,tlačila od prvního úderu a to jí fovedlo k rychlému vítězství.
V dalším kole ji čeká české derby.
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MARECEK7
22.07.2026 17:54
Za mě bude čisté české SF
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aape
22.07.2026 17:56
A proč ne
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Vlk-v-trave
22.07.2026 18:30
Prvnich pet nasazenych hracek jsou cesky, takze papirove by to tak dokonce melo byt...dokonce i s "rezervni" Terezou ;-) Ktera uz tak zajistila prvni jasnou cz hracku pro SF... Dominika druhou v dolni pulce...
Stale ale maji sanci i jine hracky - v horni casti pavouka Snigur, v dolni casti pavouka Timofeeva, ktera je ted v dobre forme... nejvetsim prekvapeni jsou zatim Hontama a Salkova...
Ja cekam ceske prekvapeni, jestli jde o vitezku :-) SF nevim... jestli projde dle papirovych predpokladu... casto se to az tak nestava...jestli ciste ceske... tam rozhodne, jak se bude darit Nikole a Sare... obe to nebudou mit jednoduche...
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tenisman1233
22.07.2026 17:53
Lucka Havlíčková a Laura Samson postoupily do SF čtyřhry ,když porazily čínské deblistky .
V zápase jasně aktivnější a lepší,zvládly odvrátit BB za stavu 5:5 a to rozhodlo celý zápas.
Mají velkou šanci zopakovat loňské finále,což by bylo super.
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Dobry-den
22.07.2026 17:50
Proč vůbec Dodinová nastupovala, když nemohla podávat ani se pořádně hýbat? Ta poslední dvojchyba, kde podání letělo skoro až k základní čáře tomu nasadila korunu. Ta by dneska prohrála i s Brendou! smile

Jinak všem našim hráčkám samozřejmě gratulace.
Těžko si představit, že by jim někdo cizí vyfouknul titul. On totiž ani nikdo, kdo by stál za řeč, nepřijel.
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tommr
22.07.2026 17:48
Dodin a ten její trenér vypadají jako dobrej párek pošuků ...
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paprikovygulas_
22.07.2026 17:50
Napisal dedo žijúci na tenisfore
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aape
22.07.2026 17:53
Vydrželi se hádat celej zápas
Možná kdyby se Dodin místo toho soustředila na hru, tak by dopadla líp
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Serpens
22.07.2026 17:42
Jsem si teprve teď všiml, že Češky tvoří prvních šest nasazených. Trochu smíšené pocity, na jednu stranu projev tenisové velmoci, ale jistý nezájem jiných větších jmen z toho kouká také.
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paprikovygulas_
22.07.2026 17:44
Zaujímavé, ale dôležitejšie je čo na to serena hovorí
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Frick
22.07.2026 17:49
Tak už se to směřuje za oceán. A non-hardařky spíše by chtěly ještě uchvátit nějaké body na tom letním antukovém návratu v Iasi a Hamburku?
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falcon_heavy
22.07.2026 17:49
Organizátoři od začátku turnaj koncipují jako akci určenou především pro (mladé) Češky, nesnaží se sem za každou cenu lákat nějakou zahraniční hvězdu. A že se letos na poslední chvíli odhlásily tři nejzajímavější zahraniční jména, to je holt smúla.
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Serpens
22.07.2026 17:52
To je pochopitelné. Ale taky se mi zatím moc nelíbí ty tribuny. Snad to víkend spraví.
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falcon_heavy
22.07.2026 18:07
No dneska tu bylo docela dost lidí. A pro úplnost dodávám, že horní tribuny jsou v týdnu zavřené a prodávaly se až na víkend.
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tommr
22.07.2026 17:53
prvních pět ...
Ten relativní nezájem je danej hlavně špatným termínem těsně po Wimbledonu a před severoamerickou šnůrou. V Hamburku jsou na tom ještě hůř. První nasazená v Hamburku by v Praze byla až sedmá nasazená ...
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Serpens
22.07.2026 17:57
Je to tak, před lety se hrálo při jarní evropské šňůře. Dokonce to jednou bylo jako jako WTA500.
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EllNino
22.07.2026 17:59
To byla Ostrava, Praha nikdy
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falcon_heavy
22.07.2026 18:08
Ostrava dokonce několikrát. Letos ovšem vyfasovala nejhorší termín z celého roku.
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Serpens
22.07.2026 18:13
Rok 2016 měl už poměrně vysoké prize money, byť pořád to byl tehdy International.
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falcon_heavy
22.07.2026 18:15
Vlastně je to pořád International. Přesněji International byl přejmenován na WTA 250.
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Serpens
22.07.2026 18:22
Jo, myslel jsem, že to už byl Premiér.
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tommr
22.07.2026 18:23
jestli si to pamatuju dobře tak tenkrát museli zdvojnásobit prize money aby v Praze mohly hrát dvě naše hráčky z top-20 (Lucka Šafářová a Karolína Plíšková) ...
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Frick
22.07.2026 18:46
Bohužel, to prodloužení Madridu na 2 týdny do toho nehezky hodilo vidle.
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aape
22.07.2026 18:30
Lépe žebříčkově obsazený nebyl ani turnaj v Aténách...
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Frick
22.07.2026 17:38
No ale pokud někdo váhal, zda jít v PO, ÚT nebo ST, tak ÚT byla šťastná volba.
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com
22.07.2026 17:37
Krejča - Fruhvirtka smile Havlickova, Salkova a ted to nesmi pokonit Bejleková
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tommr
22.07.2026 17:47
Sára to nebude mít lehký. Nejdřív jí čeká nevyzpytatelná Ruska a pak velká rakouská naděje ...
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Vlk-v-trave
22.07.2026 17:36
Dominka - dominovala... "pekna zivotka" :-)))
pouze jen jeden kratky gemovy propad v prvnim... u Dominiky se da rict... sok :-)))
Ocean nevedela co s ni...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
22.07.2026 17:39
Ocean nezvládala vůbec nic. Nejhůř jí šlo asi returnování. Vypadalo to, jako kdyby tak polovinu returnů dávala tak metr a půl za základní čáru.
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Frick
22.07.2026 17:36
Ještě se musí odehrát druhá půlka OF a už teď jistota dvou českých semifinalistek.

Ale co ta Ukroška? Ta mi přijde, že může bejt taková černá labuť.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
22.07.2026 17:35
Otřesný výkon Dodinová kralovala dvojchybou na mečbolu!
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