Třetí Češka ve čtvrtfinále pražského turnaje! Šalková za 49 minut zajistila domácí semifinalistku
Šalková – Dodinová 6:1, 6:1
Dodinová, která v prvním kole vyřadila úřadující šampionku juniorského French Open a novou českou naději Alisu Oktiabrevu, nastoupila s obvázaným levým stehnem. Možná i to pomohlo Šalkové ve všech směrech naprosto dominovat. Úvodní set trval pouhých 23 minut.
Šalková šla do vedení brejku okamžitě při první příležitosti, když zkušená Francouzka udělala dvojchybu. V pátém gamu sice česká tenistka zaváhala na vlastním podání, nicméně i tak měla luxusní náskok 4:1. Dodinové navíc nedovolila ani jednou uhájit servis a v závěrečném gamu po odvráceném brejkbolu využila svůj třetí setbol.
Katastrofální představení Dodinové na servisu pokračovalo i na začátku druhé sady. Francouzka ovšem tentokrát přežila všechny tři brejkboly a poprvé v zápase si podání vyhrála. Nevyužité šance ale Šalkovou mrzet nemusely, protože suverénně získala další dva gamy a vypracovala si vedení o set a brejk.
Viditelně rozhozená Dodinová, která několikrát gestikulovala směrem ke svému hráčskému boxu, nedokázala vzdorovat ani v dalším průběhu zápasu, dál chybovala a opět měla problém získat game. Šalková si tak po 49 minutách došla pro velmi snadné vítězství.
Šalková startuje v hlavní soutěži Livesport Prague Open a i počtvrté došla do osmifinále. Poprvé však dokázala tuto fázi překročit a podruhé v kariéře zapsala čtvrtfinálovou účast na hlavním okruhu. Jejím maximem na nejvyšší úrovni je loňské semifinále z čínského Jiujiangu.
Pro český tenis a samotný turnaj je její postup do čtvrtfinále další vynikající zprávou. V pátek totiž vyzve Lucii Havlíčkovou, nebo bývalou šampionku Barboru Krejčíkovou.
V semifinále letošní edice pražského podniku tak budou minimálně dvě Češky. Ve středu uspěly na Štvanici i obhájkyně titulu Bouzková a Valentová, které čeká v pátek české derby.
Komentáře
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V dalším kole ji čeká české derby.
Stale ale maji sanci i jine hracky - v horni casti pavouka Snigur, v dolni casti pavouka Timofeeva, ktera je ted v dobre forme... nejvetsim prekvapeni jsou zatim Hontama a Salkova...
Ja cekam ceske prekvapeni, jestli jde o vitezku :-) SF nevim... jestli projde dle papirovych predpokladu... casto se to az tak nestava...jestli ciste ceske... tam rozhodne, jak se bude darit Nikole a Sare... obe to nebudou mit jednoduche...
V zápase jasně aktivnější a lepší,zvládly odvrátit BB za stavu 5:5 a to rozhodlo celý zápas.
Mají velkou šanci zopakovat loňské finále,což by bylo super.
Jinak všem našim hráčkám samozřejmě gratulace.
Těžko si představit, že by jim někdo cizí vyfouknul titul. On totiž ani nikdo, kdo by stál za řeč, nepřijel.
Možná kdyby se Dodin místo toho soustředila na hru, tak by dopadla líp
Ten relativní nezájem je danej hlavně špatným termínem těsně po Wimbledonu a před severoamerickou šnůrou. V Hamburku jsou na tom ještě hůř. První nasazená v Hamburku by v Praze byla až sedmá nasazená ...
pouze jen jeden kratky gemovy propad v prvnim... u Dominiky se da rict... sok :-)))
Ocean nevedela co s ni...
Ale co ta Ukroška? Ta mi přijde, že může bejt taková černá labuť.