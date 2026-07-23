4. den Livesport Prague Open: Asijský zápis, další české derby i pokus o osobní rekord
Bartůňková – Tararudeeová (11:00)
Také čtvrtá nasazená Češka Nikola Bartůňková a Thajka Lanlana Tararudeeová sehrají první vzájemný duel. Bartůňková může navázat na úvodní výhru nad Yue Yuan a postoupit do svého čtvrtého čtvrtfinále WTA v kariéře, po Guadalajaře 2025, letošním Berlínu a Ostravě.
Ve věku 20 let a 145 dní by se Bartůňková mohla stát nejmladší hráčkou, která v jedné sezoně dosáhne čtvrtfinále jak v Praze, tak v Ostravě. Z českých tenistek se to dosud povedlo pouze Tereze Martincové v roce 2021. Bartůňková navíc prožívá průlomový ročník: 12 ze svých 17 výher v hlavních soutěžích WTA získala právě letos.
Maximem Tararudeeová je loňské semifinále v Chennai, a v Praze může dosáhnout na své druhé čtvrtfinále okruhu WTA. Proti hráčkám na domácí akci hrála dosud jednou a uspěla – v Hua Hinu 2024 porazila krajanku Thasaporn Naklovou.
Thajská hráčka zároveň usiluje o první kariérní výhru nad soupeřkou z elitní padesátky žebříčku WTA – v dosavadních dvou pokusech letos nestačila na Elise Mertensovou na Australian Open ani na Jekatěrinu Alexandrovovou ve Wimbledonu. Případným postupem by se stala první Thajkou ve čtvrtfinále turnaje WTA mimo asijský kontinent od zápisu Tamarine Tanasugarnové v ’s-Hertogenboschi v roce 2009.
Hontamaová – Taggerová (12:30)
Také Rakušanka Lilli Taggerová a japonská kvalifikantka Mai Hontamová sehrají první vzájemný zápas. Taggerová, které je při startu turnaje 18 let a 154 dní, může postoupit do čtvrtfinále jako nejmladší zahraniční hráčka od chvíle, kdy se Prague Open v roce 2015 zařadil do kalendáře WTA.
Pro mladou Rakušanku by případný postup znamenal hned několik historických zápisů. Stala by se první Rakušankou v pražském čtvrtfinále a zároveň nejmladší hráčkou své země s čtvrtfinále WTA na více površích v jedné sezoně od zápisu Barbary Schettové v roce 1994. Letos by se navíc zařadila mezi pětici teenagerů s čtvrtfinále WTA na různých površích – vedle Mirry Andrejevové, Ivy Jovičové, Victorie Mbokové a Terezy Valentové.
Taggerová může také poprvé od dubnového čtvrtfinále v Linci vyhrát dva zápasy WTA po sobě. Zajímavé je, že dosud nikdy nehrála na WTA proti kvalifikantce; její jediný duel proti hráčce, která se do hlavní soutěže dostala jinou doplňkovou cestou, byl letošní zápas v Miami proti lucky loserce Elle Seidelové.
Hontamová usiluje o první čtvrtfinále WTA od turnaje Hua Hin v roce 2024, kde se mezi posledních osm dostala rovněž z kvalifikace. Společně s Marií Timofejevovou a Lanlanou Tararudeeovou je jednou ze tří asijských hráček, které mohou postoupit do čtvrtfinále Prague Open.
Timofejevová – Bejlek (14:00)
Třetí nasazená Sára Bejlek a Maria Timofejevová z Uzbekistánu také sehrají první vzájemný zápas. Bejlek může po čtvrtfinále z minulého týdne v Aténách poprvé v kariéře postoupit mezi nejlepší osmičku na dvou turnajích WTA za sebou.
Pro Bejlek by případný postup znamenal již třetí čtvrtfinále WTA v sezoně 2026, po Abú Zabí a Aténách. Před začátkem letošního roku přitom měla na kontě pouze jedno – z loňského Prague Open.
Česká levačka může zároveň zaznamenat už 14. výhru na WTA v této sezoně, což by byl její nový osobní rekord. Ještě před rokem 2026 měla přitom v kariéře na této úrovni jen šest vítězství. Proti soupeřkám z elitní stovky má letos relativně vyrovnanou bilanci 9–11, naposledy podlehla Claře Tausonové ve čtvrtfinále v Aténách.
Timofejevová usiluje o první sérii dvou výher na WTA od Australian Open 2024, kde došla do osmifinále. Její jediný dosavadní čtvrtfinálový – a zároveň titulový – výsledek na WTA přišel v Budapešti 2023, kde startovala jako lucky loserka. Proti hráčkám z Top 50 má zatím jedinou výhru, kterou získala právě na zmíněném Australian Open 2024 nad Beatriz Haddadovou Maiaovou. V případě postupu by se stala první reprezentantkou Uzbekistánu ve čtvrtfinále Prague Open.
Havlíčková – Krejčíková (15:30)
Barbora Krejčíková a domácí držitelka divoké karty Lucie Havlíčková sehrají svů první vzájemný zápas, a Krejčíková po triumfu v Aténách a může natáhnout svou aktuální vítěznou sérii na sedm zápasů. Delší šňůru zaznamenala naposledy v roce 2024, kdy mezi Wimbledonem a olympijskými hrami vyhrála desetkrát za sebou.
Druhá nasazená hráčka turnaje může v Praze útočit na několik historických milníků. Bez započtení týmových soutěží by její další výhra byla již 15. vítězstvím WTA na české půdě, čímž by vyrovnala rekord Barbory Strýcové a Kateřiny Siniakové.
Krejčíková vy se zároveň stala pátou hráčkou s alespoň 10 výhrami na Prague Open od roku 2015. Proti soupeřkám mimo elitní dvoustovku má na okruhu WTA velmi dobrou bilanci 13–3, její poslední taková porážka ale přišla právě v Praze 2022, kdy ji ve druhém kole vyřadila Japonka Nao Hibinová.
Havlíčková může postoupit do svého premiérového čtvrtfinále na okruhu WTA. Proti hráčkám z TOP 50 zatím má bilanci 0–2, takže Krejčíková bude její dosud největší výzvou. Případná výhra by zároveň znamenala její první skalp grandslamové šampionky. V historii turnaje Prague Open zatím žádná držitelka divoké karty neporazila grandslamovou vítězku.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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