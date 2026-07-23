Neskutečná dominance Bejlek! Na Štvanici vypráskala bývalou Rusku a je ve čtvrtfinále

DNES, 17:45
Aktuality 39
WTA PRAHA - Sára Bejlek musela v úterý absolvovat na Livesport Prague Open tříhodinový maraton, ovšem čtvrteční program na pražské Štvanici pořádně urychlila a deklasovala 6:1, 6:1 ruskou rodačku reprezentující Uzbekistán Mariji Timofejevovou. Nasazená trojka se tak stala už čtvrtou českou čtvrtfinalistkou domácího turnaje.
Profily hráčů
Timofeeva Maria
Bejlek Sara
Sára Bejlek bojuje o čtvrtfinále v Praze (© ČTK / Kamaryt Michal)

Timofejevová – Bejlek 1:6, 1:6

Bejlek měla vynikající vstup do utkání. Po snadném gamu na servisu to vypadalo, že i Timofejevová udrží podání hladce. Jenže ruská rodačka reprezentující Uzbekistán nedokázala dotáhnout náskok 40:0 a Češka vycítila šanci. Po fantastické výměně, v níž Bejlek naplno ukázala svůj fenomenální pohyb, přišel brejkbol a domácí hráčka ho po chybě soupeřky proměnila.

V úvodu utkání měla favorizovaná Bejlek jasnou převahu. Komplikace na podání nepřipustila ani v další hře a zvýšila na 3:0. Timofejevová působila naprosto bezradně a vůbec nevěděla, co má se skvělou obranou Češky dělat. Vzápětí musela kousat další nezdar, když na brejkbol udělala dvojchybu a prohrávala už 0:4. Následně si ale trochu spravila chuť, když čistou hrou sebrala Bejlek servis a dostala se na výsledkovou tabuli.

Timofejevové ale radost dlouho nevydržela. Bejlek ji velmi rychle znovu začala trápit a čistý game byl k vidění i v následující hře. Češka tak vedla 5:1 a měla hromadu šancí rychlý úvodní set uzavřít. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou využila nakonec hned první příležitost, i když musela odvracet brejkbol.

Po výprasku v úvodním setu Timofejevová na několik minut opustila centrální dvorec na pražské Štvanici. V této sadě se reprezentantka Uzbekistánu dočkala vyhraného gamu hned na první pokus. Bejlek zareagovala čistou hrou a vzápětí měla brejkbol na 2:1. Soupeřka ale tentokrát se svými agresivními údery uspěla. V další výměně však byla aktivnější Češka a po další chybě Timofejevové druhý brejkbol proměnila.

Ačkoli Timofejevová ve druhé sadě vzdorovala o něco víc než v té předchozí, neměla Bejlek s potvrzením brejku výraznější problém a upravila na 3:1. Česká hráčka se i nadále pohybovala famózně, jak kdyby vůbec neměla v nohách úterní maraton s Annou Blinkovovou ani obvázané pravé stehno, a soupeřce zápas ještě víc znechutila brejkem na 4:1.

Rozjetá Bejlek se nenechala rozhodit ani stavem 0:30 v dalším gamu, podání si uhájila přes shodu a dostala se do pozice, kdy byla jediný game od vítězství. Nadále solidně hrající domácí zástupkyně neponechala nic náhodě a duel uzavřela hned při první šanci na returnu. Zápas trval jen hodinu a pár minut.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Bejlek se tak stala čtvrtou českou čtvrtfinalistkou letošního Livesport Prague Open a obhájila loňský výsledek. Po šokujícím únorovém triumfu z kvalifikace v Abú Zabí neprožívá ideální období a teprve až před týdnem v Aténách znovu vyhrála dvě utkání po sobě.

To samé se jí podařilo nyní v Praze, kde loni zaznamenala první čtvrtfinále na hlavní tour. O druhé semifinále na této úrovni se utká s Lilli Taggerovou. Na rakouskou hvězdičku narazila rovněž před týdnem v Aténách a vyhrála jednoznačně 6:2, 6:2.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

39
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tenisman1233
23.07.2026 18:14
Sára předvedla opět skvělý výkon a přejela ruskou soupeřku.
V dalším kole vyzve Lilli Tagger a půjde o těžký zápas a reprízu osmi v Aténách.Očekávám těžký duel
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jorgge98
23.07.2026 18:02
Se přiznám, že je Sára moje nejoblíbenější česká tenistka momentálně. Obávám se ale, že se bude muset naučit hrát agresivněji. Vyběhá všechno, to je neskutečné. Ale takhle hrát dále dle mého nemůže, to ji zrakví.
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Mac
23.07.2026 18:20
tak vždycky byly takovýhle motorový myši, namátkou cornet, a životnost často slušná...
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Sinuhet1
23.07.2026 18:01
Sara hraje neskutecnej tenis, fakt me to moc bavi, kdyz ji to jde
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tommr
23.07.2026 18:00
Sára mi aspoň trochu spravila náladu po tom strašným selhání Nikoly. Dneska odehrála velmi dobrej zápas a nebezpečné Rusce nedala ani čuchnout ... smile
V dalším kole jí čeká velká rakouská naděje Tagger kterou minulý týden smázla v Aténách. Něco mi ale říká že tentokrát bude Tagger zlobit víc ...
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:14
Strašné zlyhanie Nikoly? Toto do teba tlači titulkar s tými bulvarnymi titulkami. Zveličujuce prídavné mená rakovina novinarciny.
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Frick
23.07.2026 17:58
Bude ještě hodně postů na téma zoofilie, nebo se pomalu přejde na jinou filii?
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com
23.07.2026 18:00
navrhuji parafilii smile
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Mac
23.07.2026 17:50
gioco praticamente perfetto di bejlek, shrnul italsky komentátor, není k tomu nic třeba přidat...
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jirkaS
23.07.2026 17:49
je to démonsmile
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Diabolique
23.07.2026 17:48
Sara je hrozne sikovna. To jak se behem jednoho roku dokazala oddelit ze skupiny hracek jako FruLinda, Dominika a dalsi je neuveritelny. Verim ze v TOP50 bude dlouhodobe bez problemu.
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The_Punisher
23.07.2026 17:51
Hlavně, aby byla zdravá ... to se pak v top 50 udrží opravdu dlouho. Dnes to byl excelentní výkon
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 17:52
Ano. Pamatuji si loňskou Sáru na témže turnaji, jak ji Číňanka Wang Xinyu dala v ČF výprask. Říkal jsem si tehdy, a jistě jsem nebyl sám, kdo Sáře vůbec nevěřil, jak kvůli tomu, že moc neuměla mimo antuku, tak kvůli její výšce. A heleďme se, jak se vytáhla (obrazně)! Vypadá to, že má zdaleka největší formu ze všech, a že by to celé mohla vyhrát. Dominika Š. má taky skvělou formu, ale na rozdíl od ní nemá zkušenosti.
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tommr
23.07.2026 17:09
A Sára k mému velkému překvapení první set dokázala dopodávat i když musela odvracet brejkbol ...
Kontrolní otázka pro kvěše : v prvním setu hráčky podávaly sedmkrát a o podání přišly čtyřikrát. Je tedy podání v ženském tenise taková výhoda jak tvrdíš ty?
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falcon_heavy
23.07.2026 17:13
Podání je výhoda už z podstaty. Když funguje.
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paprikovygulas_
23.07.2026 17:14
Robíš vzorku na jednom zapase. Ty si muž a zobrala by ti podanie aj moja babka.
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MilasTHFC
23.07.2026 17:20
hele proc nejsi na ovcomrdskym portale a lezes sem?
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paprikovygulas_
23.07.2026 17:26
Neotravuj s tym ovčí sexom, nahlásil som ťa za zoofiliu ale dúfam, že ta nechajú pripievať lebo predátori musia byť na ociach
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MilasTHFC
23.07.2026 17:44
Ještě k tomu seš konfident :D hezky se vybarvuješ :D
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paprikovygulas_
23.07.2026 17:47
Už si na radare, viacej zvieratám nebudeš ubližovať
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Mac
23.07.2026 17:54
jakýpak ubližovani, v jednom filmu přece, ovečka pak za "hrdinou" furt běhala...
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:00
Tak vo filme aj do inej galaxie priletíš.
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MilasTHFC
23.07.2026 17:56
Kdyby se každý, jako já, choval ke zvířatkům stejně, tak se mají krásně a vše je v pořádku, ty šašku slovenskej.
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:02
Už sa obhajuje keď je zatlačený, typicky predator. Keď si bol v kľude nerobilo ti problem znásilnovať ovce v každom druhom článku.
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MilasTHFC
23.07.2026 18:04
Hele, nazyvej me cim chces. Muzes napsat o me jakoukoli spinu, nicmene porad to bude lepsi, nez byt Slovak.
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:10
Sám si na seba začal hádzať špinu, jednoducho to nevieš ovládať.
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MilasTHFC
23.07.2026 18:15
Já vím, je to těžké se narodit jako Slovák, něco jako být postižený
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:20
No ak je postihnutie že netýram zvierata, budiš. Ty máš svoju vlastnú diagnózu ktorú musíš riešiť.
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HankMoody2
23.07.2026 18:30
Co to tady zkoušíš, Slovákům se říká ovcomrdi odjakživa
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:33
Nikdy som ovčom sexe nepočul, ak ťa to priťahuje máš problém ako Milas. Ale kde inde ako na webe sa tí ludia odhalia, v akože anonymite ktoré alenie je skutočnou anonymitou
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HankMoody2
23.07.2026 18:36
Vždy se to tak, s nadsázkou, říkalo. To, že sis to začal brát osobně, to je spíš tvůj problém.
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:40
Typická obhajoba "to vždy tak bolo" ako s učebnice. No ešte som nikde nevidel aby tak často písal o ovciach a trtkaní. Je to nepochybne úchylka a že to obhajuješ je zrkadlo aj pre teba.
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HankMoody2
23.07.2026 18:43
Prosím, nahlaš mě taky
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:46
Normálne ako trofej to berieš, blazen
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MilasTHFC
23.07.2026 18:41
To je naprosto správně, že si mě nahlásil. Až si pro mě přijedou muži zákona a zjistí, že je to pomluva, tak na tobě vysoudím i to poslední euro co máš.
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paprikovygulas_
23.07.2026 18:45
Odkázaný na peniaze druhých ludi, príživníctvo.
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tommr
23.07.2026 16:48
Sára začala dobře: hned v úvodu zápasu soupeřku brejkla i když prohrávala už 0:40 ...
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tenisman1233
23.07.2026 16:44
Sestry Kovačkovy zvládly další zápas a potvrdily deblové kvality.
V STB prohrávali na returnu 7:9 a nakonec ho opanovaly 11:9
Na to,že jsou obě mladé ,tak velmi dobrý výkon.
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tommr
23.07.2026 16:29
Sára moc dlouho zdravá nevydržela. Už má zase ofačované pravé stehno ...
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