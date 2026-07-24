Houkání vlaku a vysoké tribuny. Oživený a unikátní centrální kurt na Štvanici slaví jubileum
Letos je to přesně 100 let od chvíle, kdy byla dokončená výstavba tenisové dominanty celého ostrova – centrkurtu. Ten si během své bohaté historie prošel nemalými úpravami a na jeho povrchu se představily největší osobnosti československé tenisové éry. Na rozdíl od ostatních hřišť, které jsou ve vlastnictví 1. ČLTK, patří centrální kurt Českému tenisovému svazu a v roce 2013 došlo k výměně antuky za tvrdý povrch.
"Každý kurt má svá specifika. Na těch grandslamových bývají extrémně vysoké tribuny a široké výběhy. A to je tady se Štvanicí podobné. Jinde je to uzavřenější a pak ten tenis opticky vypadá rychlejší. Ale ten kurt je pořád stejný, jen si na něj tenista musí zvyknout. Když bych mluvil o Štvanici, je to centr s takovou osobitou atmosférou, s trochu jinačí grácií," říká Jiří Novák, bývalý tenista a šestý hráč světa, který v současnosti trénuje wimbledonskou vítězku Barboru Krejčíkovou.
Tenis se na Štvanici vrátil po dlouhých 16 letech. Kromě hardového centrkurtu se hraje na dvou dalších kurtech, které vznikly přímo pro potřeby turnaje. Montáž tribun a potřebných konstrukcí pro kamery zabrala organizátorům několik dní. Oba boční kurty jsou přitom také svým způsobem specifické – mají smontovanou tribunu pouze na jedné z kratších stran a pokud hráčka zády k tribuně neodhadne sílu svého úderu, míček vyletí z kurtu a odvážlivci si ho můžou vylovit z plavební komory na Vltavě.
Diváci, kteří rybaření míčků neholdují, si tu však také přijdou na své. Centrkurt obehnaný tribunami totiž skýtá nejen skvělý výhled na tenisová utkání, ale i na Prahu jako takovou. Z ochozů můžou diváci vidět i Negrelliho viadukt, první pražský železniční most. Občas se tak stává, že výměny na turnaji přerušuje houkání vlaku a hráčka musí s podáním počkat.
V oddělených prosklených lóžích v horní části tribun sedí kameramani a komentátoři České televize, která zprostředkovává přímé přenosy z turnaje na svých kanálech ČT Sport nebo ČT Sport plus. Kromě toho má v areálu i své studio, v němž probíhají rozbory a analýzy. Své stanoviště má vyhrazené i Radiožurnál, který sídlí na odvrácené straně tribuny, přímo mezi procházejícími diváky. Ti tak mohou na vlastní oči vidět a slyšet, jak vzniká audiokomentář tenisového utkání.
Těch se na letošním turnaji odehraje přes 50 a představují se na něm hráčky ze všech koutů světa. Kromě českých reprezentantek přijely Francouzky, Němky, Američanky, Australanky nebo Číňanky. Livesport Prague Open se koná přibližně měsíc před zahájením US Open, a tak je určen spíše pro tenistky, které chtějí před Grand Slamem odehrát ještě několik zápasů a připsat si důležité body. Mezi nejvýraznější tváře letošního ročníku turnaje patří bezpochyby jeho dvojnásobná šampionka Marie Bouzková nebo vítězka Wimbledonu Barbora Krejčíková.
Turnaj je velmi rozmanitou akcí. Sportovní fanoušci tu můžou sledovat výkony tenistek na legendárním kurtu, milovníci jídla a dobré zábavy se tu také nudit nebudou. Kromě jednotlivých stánků s občerstvením je pro diváky připravená občerstvovací zóna, která je na dohled od hráčské restaurace – kolem té ale stojí ostraha a fanoušci tak mohou tenistky obdivovat maximálně z dálky.
Zároveň s tím je připravený i bohatý doprovodný program. Prezentace značek nebo stanoviště partnerů turnaje, kde mohou fanoušci získat zajímavé ceny. A kdo by si rád zasoutěžil o merch Livesportu, může zamířit do zóny hlavního partnera turnaje, která se nachází hned vedle hlavního vstupu pro diváky. Soutěží v přesnosti můžou nejúspěšnější účastníci vyhrát některý z Livesport produktů.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře