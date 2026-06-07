Prokletí zlomeno! Zverev po obrovské bitvě zdolal Cobolliho a ovládl French Open

DNES, 19:48
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FRENCH OPEN - Na čtvrtý pokus se dočkal. Alexander Zverev si ve finále Roland Garros poradil s italským soupeřem Flaviem Cobollim po pětisetové bitvě 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 a po třech předchozích finálových porážkách slaví svůj premiérový grandslamový titul. I pro Cobolliho jde o největší úspěch kariéry, jeho dosavadním maximem na turnajích velké čtyřky bylo wimbledonské čtvrtfinále z loňského roku.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Cobolli Flavio
Nový šampion French Open Alexander Zverev (@ Dimitar DILKOFF / AFP / AFP / Profimedia)

Cobolli - Zverev 1:6, 6:4, 4:6, 7:6, 1:6

Cobolli vstoupil do svého premiérového grandslamového finále velmi nervózně. Díky dvojchybě a dvěma nevynuceným chybám musel hned v úvodním gamu čelit stavu 15:40. S oběma hrozbami si poradil, s třetí ale o chvíli později ne a po osmiminutové hře přišel hned o své úvodní podání. Zverev vzápětí brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. Ital poté setřepal úvodní nervozitu a získal svůj úvodní game. Na podání trojnásobného grandslamového finalisty ale stále nemohl najít zbraň a prohrával 1:3.

Cobolli se snažil svého soupeře zatlačit. Jeho hru však provázela řada nevynucených chyb, nemohl se spolehnout ani na svůj jinak výborný forhend. V páté hře znovu přišel o servis a o výsledku úvodního dějství se zdálo být rozhodnuto.Světová trojka už nedala svému soupeři v úvodním setu naprosto žádnou šanci a získala ho za 35 minut jednoznačně 6:1.

Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis. Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře.

Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře. Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Rodák z Florencie si už dobře rozehrané druhé dějství ujít nenechal, získal ho poměrem 6:4 a srovnal na 1:1.

Ve třetím setu se do prvních problémů dostal v čtvrté hře Cobolli, který při svém podání ztrácel už 15:40. Ital však neznervózněl, agresivní hrou veškeré nebezpečí odvrátil a srovnal na 2:2. Zverev se mohl dle očekávání opřít o výborný servis, na rozdíl od úvodní sady už ale ve výměnách neměl nad svým soupeřem navrch.

Cobolli využíval každou příležitost k útoku a i on nedával rivalovi žádnou šanci na další případný brejk. Po osmi hrách tak byl stav vyrovnaný – 4:4. Třetí set tak přinesl nečekané rozuzlení v desáté hře při Zverevově vedení 5:4. Cobolli na svém servisu vedl 30:0, poté se však dopustil několika jednodušších chyb, ztratil čtyři výměny v řadě a o třetí dějství tak přišel v poměru 4:6.

Světová čtrnáctka ale pochopení pro záměry favorita neměla. V úvodních dvou gamech čtvrtého setu přenechal Cobolli rodákovi z Hamburku pouhé dva body a velmi rychle se ujal vedení 2:0. Zverev se po úvodním zaváhání vrátil ke svému standardu na servisu, stále však nemohl najít zbraň na uvolněně hrajícího Itala a prohrával 2:3. To ale platilo jen do šesté hry. Cobolli se na svém podání dostal do stavu 0:40, skóre sice dokázal dorovnat, platné mu to ale nebylo. Zbytečnými chybami se poprvé v setu připravil o podání a bylo vyrovnáno – 3:3.

Německý tenista ale šanci nevyužil. Hned v následujícím gamu mu nevyšly dva voleje, znovu přišel o podání a ve čtvrtém setu musel znovu dotahovat. A opět se mu to povedlo. Za stavu 4:5 ze svého pohledu nenechal soupeře sadu dopodávat a srovnal. Zverev následně svůj servis bez problémů získal a poprvé v setu šel do vedení – 6:5.

Za tohoto stavu si Zverev zavolal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval jeho pravému stehennímu svalu. Za tohoto stavu si Zverev zavolal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval jeho pravému stehennímu svalu. Cobolli už následně znovu nezaváhal a o osudu tady musel rozhodnout tie-break. Ten začal lépe Zverev, když se dostal do vedení 3:1, Ital ale získal následující čtyři body a rázem vedl on 5:3. Cobolli si už zkrácenou hru ujít nenechal, získal ji 7:5 a poslal utkání do pátého setu.

Na Zverevovi se ztracený tie-break nepodepsal. Do rozhodujícího dějství vstoupil úspěchem na returnu, ten vzápětí s problémy potvrdil a šel do vedení 2:0. Byl to naopak Cobolli, kdo působil nervózním dojmem, prohrál si i své druhé podání v sadě a ztrácel už 0:3. I on si za tohoto stavu vyžádal pravděpodobně kvůli křečím na kurt fyzioterapeuta. Velmi důležité okamžiky přinesla čtvrtá hra, kdy Zverev zvládl na servisu stav 15:40 a následně i třetí soupeřův brejkbol a vedl už 4:0.

Německý tenista už žádné problémy nedopustil, závěrečnou sadu dovedl do vítězného konce v poměru 6:1 a po čtyřech hodinách a 16 minutách mohl slavit zisk premiérového grandslamového titulu.

"Byl to nejlepší týden mého života. Nevyšlo to, i když jsem byl blízko. Přesto jsem šťastný. Bylo mi čest sdílet s tebou, Alexi, kurt a moc ti blahopřeji k titulu, zasloužíš si ho,“ říkal po utkání poražený finalista.

Jen slova chvály měl pro svého soupeře nový šampion. "Flavio, hrál jsi skvělý tenis. Upřímně věřím, že grandslam jednou vyhraješ. Toto jsou nejkrásnější momenty mé kariéry. Snil jsem o tom, a teď se mi to všechno splnilo. Děkuji všem, mému týmu divákům, organizátorům. Byl to fantastický turnaj,“ říkal Zverev.

Výsledky mužské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

272
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enfee
07.06.2026 20:15
Skvele skvele skvele! Velka gratulace!
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paddy
07.06.2026 20:15
letošní ročník je motivací pro tenisty jakékoli výkonnosti, že GS titul může občas vyhrát kdokoli smile
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Patik
07.06.2026 20:10
Strašne som rád za Zvereva a úprimne sa priznám keď vyhral a padol k zemi tlačili sa mi slzy radosti a tu trofej ani neviem prečo som dvíhal s ním...celá tá cesta od prvej výhry v kariere nad Federerom či Djokovičom..Nadalom..5 až 10 rokov dozadu ešte kto by to bol povedal že sa toľko nacaka na GS..potreboval to podčiarknuť nutne kliatba zlomená..už môže ísť na grandslam so vztýčenou hlavou uvoľnený nemusi na seba vyvíjať tlak aby to už niekde prelomil..teraz vykročí na kurt ako my do ulíc keď sme mali 16 17 rokov a prišli sme o panictvo a tvárili sa jak frajeri..ale už trepem..veľká gratulácia Sasha posielam srdiečko Pantere..teda..ehm tebe a tvojmu tímu.
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Liverpool22
07.06.2026 20:16
smile
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Nola
07.06.2026 20:17
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ChybalSomVam
07.06.2026 20:08
Finále mladších žiačok :)

Zverev je presne ten typ macho komplex típka, nad ktorého neni, ale keď príde na lámanie chleba, tak sa roztrase jak panna za súmraku. Utrpel víťazstvo, výhra ktorá v podstate v plnej nahote ukázala, aký je slabý.

Chudáci finalisti minulej dekády (Murray, Ferrer a iní), každý jeden z nich by si s ním utrel....

špinavé okuliare :)
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paddy
07.06.2026 20:12
dnešní titul Baeze z Prostějova (bez ztráty setu za celý turnaj) je cennější smile
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easymoneysniper
07.06.2026 20:05
Zverev dělal všechno pro to aby to zas odevzdal. Škoda že ten zápas s Menšíkem nebyl ve finále, myslim že by to skončilo jinak
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Nola
07.06.2026 20:05
hraju Sashovi hymnu, tu hymnu si velmi dobre pamatam, ked ju hrali Shumimu
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Kapitan_Teplak
07.06.2026 20:03
Mee too se obrací v hrobě.
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Pe3k_
07.06.2026 20:00
Jedno z nejslabších finále co jsem kdy viděl. Takové ty finále kdy jeden hráč dostal naloženo 0:3 byly mnohem lepší, protože tam hrál alespoň jeden hráč špičkový tenis, v tomto zápase hráli oba mizerně. V minulosti jsem chtěl taky vidět zápasy na 5 setů, ale to už nechci, raději 3:0 ale kvalitu než tohle...

Ty rady Zverevovi, aby hrál agresivně aby chodil na sít atd. jsou ty nejhorší rady co můžete Zverevovi dát. On to totiž neumí. Proč by měl hrát agresivně když netrefí kurt? Proč by měl chodit na sít když ho hráč pokaždé prohodí? Ať si dál hraje to svoje, to mu jde a s tím má úspěchy.

Stále nemůžu uvěřit tomu, že si spoustu lidí myslí, že by v tom zápase kde se tak zranil porazil Nadala. To je ten největší sci fi příběh. Zverev a porazit Nadala na RG? To můžou psát jen lidi co nikdy neviděli Nadala a Zvereva hrát. Těch zápasů by se muselo hrát tak 1000 aby alespoň jeden Saša vyhrál. Nadal je o tolik psychicky silnější než Zverev, že se to nedá ani slovy vyjádřit.

Vůbec bych se nedivil, kdyby Coboli už do konce sezony neměl žádný slušný výsledek a už nikdy se nedostal do finále jakéhokoliv gs.
Gratulace Zverevovi, přeju mu to.
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RFanousek
07.06.2026 20:03
Paradoxně, Zverev toho Nadala na RG porazil.
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Pe3k_
07.06.2026 20:05
To ano, ale to už byl Rafa jednou nohou v důchodě.
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paddy
07.06.2026 20:09
ty náběhy na síť byly někdy průhledné jako prázdná flaška od vodky smile
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GaelM
07.06.2026 20:00
Bylo to víc o tom kdo se míň po*ere, než kdo zahraje líp Ale Zverev si to za celou kariéru už fakt zasloužil, nebylo by fér aby to urval no name co měl cestu do finále až nezaslouženě umetenou. Nicméně kdyby tam byl dneska někdo trochu kvalitnější, klidně třeba Menšík, Fonseca nebo Jodar, tak myslím, že by ho dali...

Jsem zvědav jestli to Šášovi dá booster do zbytku kariéry a nebo naopak splněním snu začne spíš uvadat a přepouštět pozice mladším.
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Random33
07.06.2026 20:00
Myslite, ze Cobolli tusi, ze tohle mozna byla na dlouhou dobu nejsnazsi cesta ke GS?
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vojta912
07.06.2026 19:57
Russove v případě Gradce a Násilníka kryptorussové opanovali FO
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fialka
07.06.2026 20:01
Sasha nie je Rus.
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com
07.06.2026 20:04
ale má babušku a dědušku smilesmile
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fialka
07.06.2026 20:05
a čo?
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com
07.06.2026 20:12
a nič Ja chtel jen zamachrovat ze umim rusky
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Nola
07.06.2026 20:06
to ma aj Siniakova, aj Tsitsipas a?
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Meceon
07.06.2026 20:08
Tak Kostyuk a Svitolina jsou teda také rusky ne? Co? Vlastně ve čtvrtfinále bylo tak 6 rusek ne? Aspoň že ta Gauff je černá,ta to okecá
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annah
07.06.2026 19:57
Gratulace Zverevovi! Konečně! Může slavit. Viděla jsem jen poslední dva sety, dobře že to byla bitva. Žádný splachovák ve třech...
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Meceon
07.06.2026 20:00
Ano,ale jinak ti Italové teda peklo...jeden skreč ve čtvrtfinále, další nenastoupil v semi,Tomuhle v pátém setu extrémně došlo, další se ugriloval za hodinu.. Už chyběl jen Fognini, aby sežral tenisák a bylo to letos od nich dokonalé
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PTP
07.06.2026 19:55
Přátelé, kamarádi, bratři!
Po letech útrap a strádání nadešla konečně vytoužená chvíle, kdy na tomto nejpískovatějším bodě naší zeměkoule stanul Němec.
Je to sice poněkud zkaleno tím, že jsem Rus. Ale jen jménem. Srdcem, hlavou i těmato nohama jsem Němec.
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Random33
07.06.2026 19:55
No, nekdo to vitezstvi utrpet musel
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Meceon
07.06.2026 19:53
Tak to dokázal...Za minutu dvanáct... Tenisový osud mu přál více než Berdychovi
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hanz
07.06.2026 19:58
Berdýšek to podělal na Wb... Nadálek tam byl zranitelnej, ale Berdýškova hlava to rozhodla...
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Marduch
07.06.2026 20:17
Berdych se dostal jenom do jednoho finale, osud v tom nehledej.
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Nereknu
07.06.2026 19:50
Tak jo, Zverev vyhrál. Co bude následovat? Pravděpodobně se někde vožere v Paříži a v rámci oslav zmlátí nějakou francouzsku.
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pantera1
07.06.2026 19:51
.
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pantera1
07.06.2026 19:50
Gratulka Sašenko, aji mně kápla slzička dojetím. Konečně ses dočkal a vybojoval vysněný GSsmile
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Liverpool22
07.06.2026 19:51
smile
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jeronym
07.06.2026 19:50
Jsem asi moc stara skola, ale nemam rad, kdyz vitez hned utika do loze objimat se s celou rodinou...nastesti Zverev tam nema ani pudla, ani nemeckou dogu.
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fialka
07.06.2026 19:50
Hurá, veľmi ho nemusím, ale tento raz som mu to veľmi priala.
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Liverpool22
07.06.2026 19:51
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Nola
07.06.2026 19:52
preco? ved je to pekny chalan
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fialka
07.06.2026 19:54
Chýba mu charizma a šmrnc.
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Nola
07.06.2026 19:55
no ma jej teda urcite viac ako NO1 rankingu
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fialka
07.06.2026 19:56
Súhlasím
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Blondie
07.06.2026 19:55
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farr
07.06.2026 19:50
Tak Saša si zazpíval takovou svoji labutí píseň. Já si myslím, že se mu může stát něco podobného jako Thiemovi. Prostě má co celý život honil a už třeba nikdy nevyhraje nic. Naprosto zaslouženě za celou kariéru dostal asi poslední šanci ve finále zvítězit. Mám dojem být tam jen o trochu méně špatný hráč než Čobolák tak by zas rupnul. Moc mu přeju a hlavně jsem rád že když už musel Kubu porazit pro trofej si došel kdyby to odevzdal Italovi byl bych hodne ale hodně naštvaný...
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Liverpool22
07.06.2026 19:52
smile
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hanz
07.06.2026 19:49
Koukám, že větší myšky vlezly do kebule Čobolymu...
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Nola
07.06.2026 19:47
dosla som domov na posledne 3 hry, Sasha gratulujem, Talian by chcel titul na prvy pokus, nevidela som co sa dialo, ale mat tolko oddychu pred finale je tak trochu svinacina celej ATP, o to sladsie to musi byt
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com
07.06.2026 19:46
Sašenka brečí jak kdyby mu někdo naložil
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bardunek666
07.06.2026 19:46
Jdu blejt
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PTP
07.06.2026 19:46
A pak zhasni.
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Nola
07.06.2026 19:47
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com
07.06.2026 19:49
já dneska nemusím
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Kuba4Win
07.06.2026 19:44
A Berdych je opět nejlepším hráčem bez by
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Kuba4Win
07.06.2026 19:45
*gs
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tenisman1233
07.06.2026 19:46
Berdych měl mnohem těžší soupeře na svou dobu,Sašovi k tomu GS byly dveře otevřené.
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hanz
07.06.2026 19:47
V tom jsme nejlepší, Plíškovic je mezi ženskejma...
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darek.vrana
07.06.2026 20:16
To je Sukovic, když už.
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Pe3k_
07.06.2026 19:48
Nejlepší bez gs je Nalbandian a na druhém místě Ferrer.
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Liverpool22
07.06.2026 19:49
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Patik
07.06.2026 19:43
Ak už toto Zverev prehajdaka tak sa s ním nebudem baviť..a nebudem mu písať rady na tenisportale..tak nech si to pekne rozmyslí.
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pantera1
07.06.2026 19:45
Vyhrál, bude plakat?
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com
07.06.2026 19:48
už teče jak Blondie smile
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Patik
07.06.2026 19:48
Určite sa slzy budú tlačiť von..teda tlačili sa už len úsmev..
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Nola
07.06.2026 19:51
Sasha si to zasluzil, ma kopec titulov z inych podnikov, zlatu medailu, porazit vsetkych velkych hracov, celu B3, ked bol este mlade ucho, nepomaha si ziadnymi svinstvami ako poniektori, pripisali mu mlatenie zien, bez dokazov, nech sa kazdy kto mu neprial povracia, alebo poriadne ozerie
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Patik
07.06.2026 20:00
Tomu chalanovi sa trasú kolená na brejkpointe rozplače sa keď prehra zápas ale jasne doma mláti ženy jak bezcitný buran..to môže povedat len nejaký ementál..ja mu ten GS veľmi prajem..
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pantera1
07.06.2026 20:03
Kdoví jak to bylo zhrzená ješitnost je potvora, taky tomu nevěřím. Saša je frajer a ať si tu výhru užije, je zasloužená .
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Nola
07.06.2026 20:04
necitala som tu diskusiu, pretoze som pred chvilou dorazila domov z koncertu, a videla som iba posledne 3 hry, ani nie neprajuce srakoriny citat nebudem, to je iba ziarlivost, a zavist
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marsden
07.06.2026 19:27
Nejhorsi vitezove obou dvouher vsech dob.
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tenisman1233
07.06.2026 19:27
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hanz
07.06.2026 19:36
Souhlas...
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HankMoody2
07.06.2026 19:24
Kanárek už zpívá
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subaru
07.06.2026 19:23
Rozhoduje 1. servis, nyní Ital 0% a Zverev i 100% v gamu.
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farr
07.06.2026 19:13
Tak co má brejk Sašenka udrží to už? Čobolák očekávaně po výhře předchozího setu ,okamžitě odevzdává servis.
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chlebavevaju
07.06.2026 19:12
Jsou tenisté, kteří již na první pohled vykazují znaky toho, že voní. U Cobolliho již na dálku cítím vůni nějakého drahého italského citrusového parfemu. U Zvereva cítím tak maximálně vodku a pižmo.
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HankMoody2
07.06.2026 19:12
Zverev zadarmo grandslam, tohle není soupeř. Jakmile může jít do vedení, tak se je úplně mimo Zverev může hrát jak chce špatně, ale tenhle italský klaun nemá šanci.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:12
Cobolli už trefil v autu snad počtvrté stejné místo
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HankMoody2
07.06.2026 19:11
Cobolli je jako poslušný pejsek. Hezky odevzdá pátý set podle notiček.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:25
Gaudenziho notiček?
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Pavol
07.06.2026 19:10
Cobolli musíš. Ten chlapec mi takú radosť robí. Milujem keď vyhrávajú tenisové popolušky.
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PTP
07.06.2026 19:10
Tak Sašo, ten cikán ti tam pořád ještě běhá živej, dej si jednu injekci íčka, pořádně se napij a zakruť už mu konečně krkem!
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:22
s raketou v zádech
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uztoje
07.06.2026 19:06
ať vyhraje lepší, já chtěl 5 setů...
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SpacialRecognition
07.06.2026 19:06
Těstovino poraž Abusereva
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HankMoody2
07.06.2026 19:06
Zverev vyhrál.
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gocii
07.06.2026 19:05
Co to je za moresy tadyto chozeni na hajzl po kazdym druhym setu.
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com
07.06.2026 19:06
tak když je čurpauza, tak bych ji taky využil smile Nikdo neví kolik hodin muze trvat dalsi set
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chlebavevaju
07.06.2026 19:07
Souhlasim, tenisté by měli mít pro tyto účely u lavičky přichystaný kbelík a zatahovací paravan.
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frenkie57
07.06.2026 19:09
Stačí petka a případně trychtýř pro větší oudy.
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Marduch
07.06.2026 19:36
Kdyz můžou vzít na kurt psa, tak i bažanta.
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enfee
07.06.2026 19:04
Zverev vyhraje. Ted se nasere a da neco jako 6:1. Je to jeho.
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enfee
07.06.2026 19:49
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Georgino
07.06.2026 19:04
Má to grády, ne že ne.
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paddy
07.06.2026 19:02
jdeme do pátého setu smile

Zverevovi se teď honí hlavou finálové prohry z 2:0 a 2:1 na sety, Thiem je navíc i v hledišti, což na klidu nepřidá, v hlavě bzučí jako ve včelím úle
aktuální kurz na Zvereva 1,6

teď už rozhodne síla vůle
stále myslím, že to zvládne, ale musí po tom jít jako slepice po flusu smile
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hanz
07.06.2026 19:04
Zverda už má v hlavě myšky a kondičně je na tom bídně, ačkoli tolik setů nehrál... Čobolák si to pohlídá, navíc začíná...
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Liverpool22
07.06.2026 19:07
S Thiemem prohrál v 5. setu v TB - bude se historie opakovat nebo napodobí právě Thiema, který také projel 3x finále a až na čtvrtý pokus to vyšlo.
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com
07.06.2026 19:02
zdálo se mi to, nebo ten Čobolák po vyhraným 4 setu řval vámos vámos i když není Španěl
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enfee
07.06.2026 19:06
Vamos rve dneska kde kdo. I nase prodavacka v obchode, kdyz se u pokladny hybou lidi pomalu
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paddy
07.06.2026 19:07
není náhodou z Argentiny? smile
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enfee
07.06.2026 19:09
jj Paloma
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HankMoody2
07.06.2026 19:02
Tem zápas je domluvený na 3:2 pro Zvereva. Nechápu, že to tak prožíváte. Normálně na trofeji už je i vyražený jméno Němce. Jsem tady od začátku turnaje.
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Georgino
07.06.2026 19:03
Že ty vůbec jezdíš na turnaje když je to domluvený. Nebo jen to pižmo?
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HankMoody2
07.06.2026 19:05
Ano, to je ten důvod. Ale nemůžu to sem už psát, protože mě posledně nějaký STBák nabonzoval a dostal jsem bana.
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PTP
07.06.2026 19:13
Chcem tě vidět s trojkou.
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com
07.06.2026 19:15
bonzáku
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hanz
07.06.2026 19:16
S trojkou, nebo v trojce?
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pantera1
07.06.2026 19:02
Ten manták to projede, bože kdy zas budeš mít takovou příležitost, to je na průplesk .
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:07
vezmi ho prosimtě tlapou!
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frenkie57
07.06.2026 19:11
Ty by jsi hned každého bílá.
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PTP
07.06.2026 19:17
Umíš žehlit?
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pantera1
07.06.2026 19:25
To není pravda, jen když je to potřeba. A on to teda potřebuje. Jsem hodná pantera, tobě bych vlas neskřivila .
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pantera1
07.06.2026 19:29
Hned vede 3:0 to chce pevnou ruku na Sašenku. Musela bych si vzít štokrle, abych ho pleskla .
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PTP
07.06.2026 19:32
Stačí trochu zahudrovat a už všichni sekaj dobrotu!
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pantera1
07.06.2026 19:36
Ty seš nevycválaný zlobidlo a podpalovač .
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com
07.06.2026 19:01
chudák Saša Jestli prohraje, tak to si nekdo šeredně odskáče Mlátička hadr
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QacO
07.06.2026 19:00
Neverím...
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uztoje
07.06.2026 19:00
neuvěřitelná minela, kterou naštěstí nemusí řešit
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Liverpool22
07.06.2026 19:03
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hanz
07.06.2026 19:00
Sašenko, ty labile, zase si projel GS...
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chlebavevaju
07.06.2026 19:01
Ještě že Menšík nepostoupil do finále, bylo by to smutné sledování, jak by mu ve finále vyprášil kožich zrovna Cobolli.
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tenisman1233
07.06.2026 19:02
Proč by ho vyprášil?
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chlebavevaju
07.06.2026 19:05
Stačí si vzpomenout na loňský Wimbledon, 3:0.
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hanz
07.06.2026 19:06
A v jakým stylu...
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tenisman1233
07.06.2026 19:20
Jiný zápas,jiná situace,jiný povrch,jiná forma....
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hanz
07.06.2026 19:02
No, upřímně to Čobolákovi taky nepřeju, páč ten je v tom finále jenom díky ÍZY losu...
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Blondie
07.06.2026 18:59
Zverev ten titul hodne nechce...
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:58
Hele, Ivane, jsi tam? Co to ten Zverev ještě chce, to mi teda pověz! Kaderka prý dal do toho 300kilo jablek.
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farr
07.06.2026 19:01
Fakt me sere dvojnásob ten smolnej los. Zverev je vyloženě zas poloviční ve finále. Moh si Čobolákem zahrát už v SF. A Kuba odpočatý po walkoveru by si išel pro titul.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:08
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chlebavevaju
07.06.2026 18:57
Další choke od Zvereva incoming. A je to dobře, usvědčený domácí násilník nemá morální právo vyhrát GS. Forza Flavio!
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Teo
07.06.2026 18:59
Platí to i pro Sinnera?
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PTP
07.06.2026 19:02
Pečivo namočené ve vejci nemá právo vůbec na žádné písemné projevy.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:09
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:54
jestli to nedohrajou v TB, tak 5.set neuvidím... možná pár gemů
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Nereknu
07.06.2026 18:55
A komu to cpeš?
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:03
to byla výhrůžka, jakože si po obědě nedám viržínko. Ale ten Zverev je holt hluchej a slepej.
Mohl jsem dělat až od 8, ale posunul jsem to o půl hodiny. Asi takticky, abych se na ten závěr řecké tragédie nemusel koukat
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PTP
07.06.2026 18:48
TB - hýn sa hukáže!
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pantera1
07.06.2026 18:49
To je napínavý,jak krátký gatě a dlouhý kšandy
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uztoje
07.06.2026 18:44
ten obtisk nebyl aut? tož to jdete do ...
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jir6
07.06.2026 18:45
Hlavně, že teď jestřábí oko neukázali, proč asi
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farr
07.06.2026 19:05
Protože přece využívají neomylnýho lidskýho jestřába. Já bych jim pohrozil prostě odebráním pořadatelství než povinně implementují nějakou spolehlivější technologii než očumování a hádání se nad stopami míčků v hlíně...
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Patik
07.06.2026 18:40
Ach bože niektoré údery sú čistý masterclass ..ma to oči ma to svoje miesto a z ťažkých pozícii a niekedy by to zahrala lepšie aj moja mama..to je ..nemám slov..už mohlo byť po zápase.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:38
no warning?
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:27
kluci už ani nepotřebujou výplety Super, ušetří se a tenis bude ekologičtější

Tenhle GS měl opravdu vyhrát Kuba. Takováhle blamáž by se snad ve F nekonala.
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hanz
07.06.2026 18:34
No, myslím, že zrovínka Kubík dostal od Čoboláka pěknej vejprask vloni...
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:36
Čo bolo, to bolo
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PTP
07.06.2026 18:38
Sašo, už to doklepni, některý joudové už jsou tady nervózní.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:44
aby ne
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hanz
07.06.2026 18:39
No, já jsem zvědav, jak se vycajchnuje na trávě... vůbec mu na ní nevěřím, těm úderům chybí drajv jako je u toho Čoboláka...
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:46
bude hodně záležet, jak na ní zvládne pohyb.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:48
Samozřejmě, když bude excelovat na servisu a returnu tak, jak v některých fázích tady, pak to tam vyhraje.
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HankMoody2
07.06.2026 18:23
Cobollimu hrozí prohra.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:22
Zverev to prostě vyhrát nechce Jeho voleje v takovýchto momentech už musí být legendární.
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hanz
07.06.2026 18:28
Zverev je dřevo... a navíc labilní... ten to zas projede.... Čobolák ani nebude vědět, jak to uhaluzil... takovej Ízy los, ten se musí chechtat ještě teď...
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tenisman1233
07.06.2026 18:31
Ale nakonec,to dopadne jak všichni tušili před turnajem -vyhraje Ital.
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HankMoody2
07.06.2026 18:19
Cobolli je hotovej naprosto.
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farr
07.06.2026 18:21
Hráááli jsme brejkovanou vždyť to znáš . Kamaráde ty s tím počítáš . Hošíci nám tady WTÁčkujou lehounce ...
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:56
Kdyby do toho Saša víc řezal, tak to Ital nestojí...
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Nereknu
07.06.2026 18:54
To se dalo čekat, že bude pasivní. Jako každý finále čeká na chybu soupeře a ta nepřichází, místo toho v důležitých momentech chybuje on.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 19:04
joo, takhle teď doslova prosral ten TB.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:52
Jak se zisk titulu blíží, tak Zvíře víc tuhne. Slušně odevzdaný první game...
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Patik
07.06.2026 17:50
Tak Coboli už musí...Zverev má výhodu že každý set začína na servise a ešte môže set stratiť ale nato nech sa nespolieha treba nekompromisne ukončiť zápas.
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Patik
07.06.2026 17:53
Ach ten Sasha to je ementál..čo by mal mať momentum a vietor v plachtach odpáli si servis hneď v prvom geme školackymi chybami.
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farr
07.06.2026 17:57
Ale je to pochopitelné. Dělá to mraky hráčů a ještě i víc hráček. Po vypjaté úspěšné koncovce ta koncentrace prostě uteče, ale je to mentalařinka to je jasný.
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Patik
07.06.2026 17:59
Viem že sa to deje ale nikdy nerozumiem prečo..
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farr
07.06.2026 17:47
Tak snad už to zlomil a 4. set nebude zas vymýšlet jako v 2. Čobolák pěkný sympatický výkon , ale bez 1. servisu to nepůjde a ten poslední gem vyloženě odevzdal po Menšíkovsku.
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farr
07.06.2026 17:53
Ale jo zase si povymejšlí. Šaša ucítil reálnou šanci, že už by to zlomil a hned odevzdal. To je klasik mentaaaaaal jaaj...
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:54
A Zvíře zas po Menšíkovsku první game

Zvíře chce zřejmě divákům vynahradit to neodehrané SF.
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farr
07.06.2026 17:58
JoJo Vypadá to tak.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:46
to byl hodně bezmyšlenkovitý setball od Cobolliho Ale děkujeme.
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pantera1
07.06.2026 17:45
Vypadá to na vyrovnanej boj , Sašo nahoď jističe a Makaróna usmaž
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:47
to se pak ze sporáku hrozně blbě škrábe
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pantera1
07.06.2026 18:07
Jsem chtěla čtyři sety, abych nebyla nenažraná a vypadá to asi na pětiseťák . Jestli to Saša nedá,tak může jít akorát do p.......
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:10
to bysme mu tu scénku všichni poslali na IG
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PTP
07.06.2026 18:11
Za trest bude muset sníst ten nejcukrovatější dortík z cukrárny.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:16
nejedl jsem snad nic sladšího než anglický vánoční puding, co vlastně není puding
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HankMoody2
07.06.2026 17:44
Zverev je herně úplně jinde. Stačí když hraje na 50% a Cobolli nemá žádnou šanci.
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Patik
07.06.2026 17:22
Ak toto Zverev nevyhrá tak na grandslamy už ani nemusí chodiť a to myslím reálne bez srandy..na druhej strane ale je určite ťažké hrať v pozícii favorita ktorý po niekoľkých pokusoch ešte nezískal GS..ako dal Cobolimu pricuchnut k šanci..ten to okamžite poňal razantne a orgazmicky a je vidieť že chce hneď zožať slávu aj z iného turnaja ako challenger.
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Pe3k_
07.06.2026 17:29
Menšík na to čumí a je pořádně nasraný, jak slabý výkon stačí na Zvereva. Je to o hlavě a tu má Zverev slabou jak čaj. Divím se kolik toho vyhrál s takovou mentalitou. První polovina RG byla velice zajímavá, ale konec tragický.
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tenisman1233
07.06.2026 17:32
Zverev funguje na ,,falešném " sebevědomí-když jde do tuhého tak si vůbec nevěří,když hraje 1.kolo tak si věří proti komukoliv.
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tenisman1233
07.06.2026 17:36
Jak říkám, jestli ten GS dnes nezíská tak je to ,,šašek".
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tenisman1233
07.06.2026 17:53
Saša ztratil 1.gem 4.setu
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Djokovicking
07.06.2026 17:34
Myslím že kdyby mu nedaroval na začátku 4. setu ten break tak by ho dostal pod tlak ještě víc
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Georgino
07.06.2026 17:38
Jak - slabý výkon?
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Pe3k_
07.06.2026 17:45
Coboli by s takovým výkonem proti hráčům typu Sinner, Alkaraz, Djokovic, Nadal uhrál tak 2 gemy.
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Patik
07.06.2026 17:48
To dnes asi aj Zverev.
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Pe3k_
07.06.2026 17:51
Súhlas, hraje zle, vsadil bych si, že to projede v 5 setech.
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HankMoody2
07.06.2026 17:15
Zverev snad nemohl dostat snadnějšího soupeře do finále, to je grandslam naprosto zadarmo.
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tenisman1233
07.06.2026 17:16
Mohl mít Arnaldiho,to je mnohem lehčí soupeř.
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Georgino
07.06.2026 17:19
Zdá se ti ten průběh, že to má zadarmo? Mně teda ne.
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Pe3k_
07.06.2026 17:24
Zverev na to nemá. Před měsícem říkal, že je na stejné úrovni s Alkáčem a Djokovicem Mentálně je tak na úrovni wta.
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Patik
07.06.2026 17:37
A s WTA mindsetom vyhral dvakrát turnaj majstrov a olympijske zlato cez tých najlepších čo je zvláštne.
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Pe3k_
07.06.2026 17:40
Taky o tom uvažuju, asi je prostě nervozní jenom na grandslamech.
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Patik
07.06.2026 17:47
Myslím si že je tam určite minimálne nejaký blok z veľkosti a dôležitosti turnaja ktorý ho svazuje a každá ďalšia porážka vo finále ho láme niekde v hlave preto je podľa mňa tento grandslam mimoriadne dôležitý skrz sebavedomie a jeho budúcnosť kariéry...potrebuje aby mu padol kameň zo srdca že už aj on ma po všetkých tých rokoch kariéry na konte grandslam.
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Marduch
07.06.2026 18:00
Ten jeden TM byl pres Djokovice v obdobi, kdy Djoka vic nez vyhry bavilo rozdavani lasky nadejnym spratelenym kolegum:)
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Patik
07.06.2026 18:11
Ale stále potrebuješ postúpiť zo skupiny zo semi a všetko cez top hráčov a nakonci čaká Djokovič ktorý ho predtým porazil v skupine a aj keď Djokovič rozdával srdiečka stále sa do toho finále musel s niečím dostať..nebolo to úplne jednoduché.
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Pavol
07.06.2026 17:12
Zverev už má problém. Coboli sa zlepšuje. Kedy keď nie teraz.
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Georgino
07.06.2026 17:06
Tohle na tenise miluju, jak stačí dva tři míče a ten druhý se dostane na vlnu. Flavio najednou výbornej, vyrovná.
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Marduch
07.06.2026 17:07
Hlavne brejk v Tildenove gamu, ten Tildenuv game:))
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:14
break mi přijde důležitější na 5:4
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Marduch
07.06.2026 17:57
Musel jsem:))
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:04
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Georgino
07.06.2026 17:16
Bylo to jako catch the wave u surfařů, ale teď musí chytnout nějakou další vlnu.
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com
07.06.2026 17:04
Už sem tu Sašenko, jedeeeeem smile A on projede akorat set
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hanz
07.06.2026 17:08
Ty se, comčo, radši mazej učit na pololetky... nebo ještě prolítneš... tenYs přenech jinejm, zkušenejm
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:15
učit se na prázdniny?
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com
07.06.2026 17:35
jo to neví, že ted se už jezdí po vejletech
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:38
jasně, svačiny a pláštěnky sebou!
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com
07.06.2026 18:12
řízek mezi chleby a ponožky do sandálů smilesmile
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Liverpool22
07.06.2026 17:02
Mirra s mamkou v hledišti - komu asi fandí smile
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Georgino
07.06.2026 17:01
Tohle na tenise miluju, jak stačí dva tři míče a ten druhý se dostane na vlnu. Slavio najednou výbornej, vyrovná.
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Kreuz
07.06.2026 16:54
Koho volíš, Losnu nebo Mažňáka?
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Blondie
07.06.2026 16:45
Takovy ten moment, kdy zjistis, ze vlastne ten 1 GS Zverevovi prejes XD

Go, Sasho.
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PTP
07.06.2026 16:44
Flavio se začal šprajcovat a Italové, co už přišli z kostela, mu fandí.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:06
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Pe3k_
07.06.2026 16:43
Zverev se posral, Ital vyhraje gs tím, že vrací do kurtu a čeká až soupeř zkazí. V semifinále vůbec hrát nemusel
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hanz
07.06.2026 16:39
Tady máme názorný příklad, že Sašena obvykle vykape na soupeřích... přepne mu v palici a vyhází ÍZY míče i s dobrým servem...
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PTP
07.06.2026 16:30
Panatta vypadá zádumčivě...
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pantera1
07.06.2026 16:34
Fanděte, aji za mě, bohužel se nemůžu dívat, kulturní rodinný program . Ale zatím to vypadá, že Saša jede .
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PTP
07.06.2026 16:35
Nějaká Ivetka?
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pantera1
07.06.2026 16:38
Teď se nechytám?
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PTP
07.06.2026 16:42
Ivetka má dneska svátek, tak jsem myslel, že rodinná oslava, ale to bude asi něco většího, že se to nedá vyměnit za tenis.
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pantera1
07.06.2026 16:46
To bys neuhodl co jde dnes dělala, byla jsem krutě odtažena od tenisu . Ale můžeš hádat .
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PTP
07.06.2026 16:59
Svatba, pohřeb, obřízka,... ?
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pantera1
07.06.2026 17:43
Ty obřízko . Seš šplhoun. Goťťáka jsi na mě vytáhl na udobřenou
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PTP
07.06.2026 18:15
Líbil se ti? Mně moc. Co jsem měl vytáhnout na takový hezký vyjádření?
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pantera1
07.06.2026 18:22
No vytáhls na mě tvrdej kalibr . Mohl bys mi ji zazpívat pod oknem. Pustila jsem si ji v autě je nádherná . Žehlit umíš na jedničku
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PTP
07.06.2026 18:27
To bych nechal radši na Karlovi, aby z toho nebyla fraška.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:10
krutě odtažená, pevně svázaná pantera
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pantera1
07.06.2026 17:41
skoro, hele jezdila jsem drezíně . Prvně jsem hrozně prskala, kterej výkuk to vymyslel, ale byla to pecka. Jak z Menzlova filmu po kolejích lesičkem, louky, koníci no romantika, zastavil se čas na chvíli . Šlapeš jako na kole. .
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Otmar
07.06.2026 17:47
Kruci, to musí být docela fajn, ne? Pokud je trochu slušné okolí, tak to musí být zajímavé. Nebo jsem naletěl a je to sranda?
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pantera1
07.06.2026 18:02
Ne není. Ratíškovice, zarezervuješ si a můžeš vyrazit. Je to fakt pecka. celou cestu jsme zpívali, takový ty songy Nestůj a pojď a podobně . Není tam signál. Takže se opravdu na chvíli zastavil čas.
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PTP
07.06.2026 18:17
A pak jste pumpovali do sta?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:50
to zní dobře! Hlavně že vám neposlali naproti rychlík
Reagovat
pantera1
07.06.2026 18:04
Stará vyřazená kolejnice, krásná krajina. A pak hurá na něco dobrýho, jako jezdit to denně, mám zadek a stehna jako Gauffka .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:24
po tomhle jedině dobré pivo
Reagovat
pantera1
07.06.2026 18:27
Proč ne, bohužel jsem řídila, jako vždycky. Ale dala bych si Poutníčka, nebo Kamenici. enem by to zasyčálo
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:30
ani já nemám na řízení záskok Sice moc nepiju, ale někdy by se to hodilo.
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PTP
07.06.2026 18:42
Můžeš pít, ale pak musíš jet rychle, než se to vstřebá.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:16
už přinesl na stadion sirky?
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Patik
07.06.2026 16:06
No..tam je asi priepastný rozdiel tu asi nieje o čom.. je vidieť že Coboli sem len nejak zablúdil..Zverev môže hrať aj podpriemer a Coboli mu získa grandslam.
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hanz
07.06.2026 16:40
Nebo mu ho labil Sašena přenechá...
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Patik
07.06.2026 16:46
Vyzerá že ho niečo trápi volaka menšia zdravotná komplikácia..zatvaril sa kyslo a potom odišiel herné.
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QacO
07.06.2026 15:53
Prajem Zverevovy
Aspoň jeden GS si zaslúži...
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Liverpool22
07.06.2026 15:56
mám to stejně - přeju mu to hlavně kvůli tomu zranění co tady na RG utrpěl v zápase s Nadalem.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 16:18
a i Tátovi s Mišou, oba mi přijdou být fajn. Pamatuju si, že tátu jsem na turnajích snesl jako jedinýho rusáka.
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jeronym
07.06.2026 15:30
Sedi tam Adriano Panatta.. jestli si pamatuje na 2.cerven 1976, kdy mu neznamy Pavel Hutka v 1. kole radne zatopil ? Ital musel odvracet mecbol v patem sete, aby nakonec vyhral 2-6, 6-2, 6-2, 0-6, 12-10... a pak vyhral i cely turnaj...
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PTP
07.06.2026 15:34
Já jsem kdysi sledoval v Plzni zápas Pavla Huťky s Pavlem Složilem o mistra ČR. Bylo tam asi 10 diváků, Složil smrkal do ručníku, což si pamatuju dodnes.
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jeronym
07.06.2026 15:44
Ja jsem Hutku myslim videl ve Stromovce na Sparte... Pro pametniky dodam, ze pred 50 lety jsme v cervnu vyhrali ME ve fotbale, a osobne ocekavam, ze na oslavu nas tym priveze z Ameriky trofej mistru sveta...
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Georgino
07.06.2026 16:15
Tak čekej, čekej,
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 16:20
myslím, že je to skoro tutovka
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Liverpool22
07.06.2026 15:53
A ve 3. kole vykostil 3:0 Hřebce. Jinak jméno Panatta si pamatuji hlavně z DC 1980 - nad Šmídem vedl 0:2 na sety, ale nakonec prohrál 3:2 a podobný obrat v deblu Panatta vedl s parťákem 1:2, ale nakonec 3:2 pro Lendla a Šmída. No a pak radost a první mísa pro ČSSR - pamatuju si to však hodně matně, byl jsem prcek a díval jsem se na černobílé TV smile
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jeronym
07.06.2026 16:07
Na tom finale jsem dokonce byl, ve Sportovni hale, sedel jsem az v posledni rade nahore... Smid byl navic den pred tim dost nemocny, ale narval se Acylpirinem a Panattu heroicky porazil..
Pro zajimavost, Panatta je jediny hrac, ktery dokazal porazit Borga na Roland Garros, a to hned dvakrat - Borg sehral na RG 51 zapasu, 49 vyher a dve porazky s Panattou.
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Liverpool22
07.06.2026 16:14
Jo, jo tuším, že právě v tom roce 1976, kdy Panatta vyhrál porazil i Borga. Koukal jsem na yotube a zápas Šmída s Panattou tam je možná celý. Tady je dokument v češtině cca 15min. https://www.youtube.com/watch?v=QitnMgrzgpU
Jinak v DC 1980 bylo klíčové semíčko s Argentinou, kde Lendl udělal 3 body a porazil Vilase a Clerce - těm jsem taky fandil - hlavně Vilasovi.
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jeronym
07.06.2026 16:47
Presne tak, bylo to v Buenos Aires a Lendl porazil Vilase 7:5, 8:6, 9:7
Vilas byl takovy argentinsky Borg.. mimochodem, kdyz vyhral RG 1977, bylo to trochu jako Zverev letos... Borg a Connors totiz nemohli hrat, kvuli nejakym sporum profesionalnich organizaci.. a Vilas toho pekne vyuzil
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Liverpool22
07.06.2026 17:00
Vilas vypadal jak indián - dlouhé vlasy, čelenka.......Borg to samé. Podobné retro čelenky teď nosí Kuba smile jen dlouhé vlasy nemá
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jeronym
07.06.2026 17:21
Ta Kubova je trochu jina, spis ve stylu US basketball.. Jinak ale v Argentine na tom DC atmosfera byla drsna, jak na fotbale, nemluve o hruzostrasne Paraguay, kde nasi nakonec prohrali, Smid s Peccim v 5 setech...
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Liverpool22
07.06.2026 17:32
S Kubou jsem si dělal legraci smile
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 16:21
ten Borg
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jeronym
07.06.2026 16:48
A ten Tomas Smid!
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:28
samozřejmě Prý byl nachcípaný fakt fest. V nějakém dokumentu myslím popisovali, jak mu bylo blbě i během toho zápasu. Prostě velký srdíčko a bojovník (podobnými vlastnostmi se mi hned vybaví v hokeji R. Reichel). A miloval jsem ten jeho servis-volej, legendární náběhy a čopy. Proto jsem pak měl rád Feliciana Lopeze, samozřejmě kromě Rogera.
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PTP
07.06.2026 17:30
Dal si předtím k večeři filé a blil celou noc.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:40
to je nápad, dát si smradlavou rybu. Skipoy by mohl vyprávět
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:41
Skippy
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Georgino
07.06.2026 16:17
Ten parťák byl Barazzuti?
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darek.vrana
07.06.2026 16:22
V deblu Bertolucci, Barazzutti hrál singla.
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Georgino
07.06.2026 16:25
A jó! Už je to nějakej pátek, no
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darek.vrana
07.06.2026 16:57
Já to ale nezažil.
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PTP
07.06.2026 17:02
Ty si zrovna seděl, co?
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Liverpool22
07.06.2026 17:04
smile "von" byl ještě asi na houbách
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com
07.06.2026 17:05
spíš byl ještě spermie
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Georgino
07.06.2026 17:14
Barazzutti hrál s Penattou v Davis cupu, možná že spolu vyhráli nějaký ten turnaj, ale jeho jméno do debla mám spojeno spíš se Zugarellim.
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Liverpool22
07.06.2026 17:24
Ano - Barazzutti hrál debla se Zugarellim, ale jediný titul v deblu získal s Panattou.
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Liverpool22
07.06.2026 16:26
smile
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