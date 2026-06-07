Prokletí zlomeno! Zverev po obrovské bitvě zdolal Cobolliho a ovládl French Open
Cobolli - Zverev 1:6, 6:4, 4:6, 7:6, 1:6
Cobolli vstoupil do svého premiérového grandslamového finále velmi nervózně. Díky dvojchybě a dvěma nevynuceným chybám musel hned v úvodním gamu čelit stavu 15:40. S oběma hrozbami si poradil, s třetí ale o chvíli později ne a po osmiminutové hře přišel hned o své úvodní podání. Zverev vzápětí brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. Ital poté setřepal úvodní nervozitu a získal svůj úvodní game. Na podání trojnásobného grandslamového finalisty ale stále nemohl najít zbraň a prohrával 1:3.
Cobolli se snažil svého soupeře zatlačit. Jeho hru však provázela řada nevynucených chyb, nemohl se spolehnout ani na svůj jinak výborný forhend. V páté hře znovu přišel o servis a o výsledku úvodního dějství se zdálo být rozhodnuto.Světová trojka už nedala svému soupeři v úvodním setu naprosto žádnou šanci a získala ho za 35 minut jednoznačně 6:1.
Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis. Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře.
Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis.
Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře. Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Rodák z Florencie si už dobře rozehrané druhé dějství ujít nenechal, získal ho poměrem 6:4 a srovnal na 1:1.
Ve třetím setu se do prvních problémů dostal v čtvrté hře Cobolli, který při svém podání ztrácel už 15:40. Ital však neznervózněl, agresivní hrou veškeré nebezpečí odvrátil a srovnal na 2:2. Zverev se mohl dle očekávání opřít o výborný servis, na rozdíl od úvodní sady už ale ve výměnách neměl nad svým soupeřem navrch.
Cobolli využíval každou příležitost k útoku a i on nedával rivalovi žádnou šanci na další případný brejk. Po osmi hrách tak byl stav vyrovnaný – 4:4. Třetí set tak přinesl nečekané rozuzlení v desáté hře při Zverevově vedení 5:4. Cobolli na svém servisu vedl 30:0, poté se však dopustil několika jednodušších chyb, ztratil čtyři výměny v řadě a o třetí dějství tak přišel v poměru 4:6.
Světová čtrnáctka ale pochopení pro záměry favorita neměla. V úvodních dvou gamech čtvrtého setu přenechal Cobolli rodákovi z Hamburku pouhé dva body a velmi rychle se ujal vedení 2:0. Zverev se po úvodním zaváhání vrátil ke svému standardu na servisu, stále však nemohl najít zbraň na uvolněně hrajícího Itala a prohrával 2:3. To ale platilo jen do šesté hry. Cobolli se na svém podání dostal do stavu 0:40, skóre sice dokázal dorovnat, platné mu to ale nebylo. Zbytečnými chybami se poprvé v setu připravil o podání a bylo vyrovnáno – 3:3.
Německý tenista ale šanci nevyužil. Hned v následujícím gamu mu nevyšly dva voleje, znovu přišel o podání a ve čtvrtém setu musel znovu dotahovat. A opět se mu to povedlo. Za stavu 4:5 ze svého pohledu nenechal soupeře sadu dopodávat a srovnal. Zverev následně svůj servis bez problémů získal a poprvé v setu šel do vedení – 6:5.
Za tohoto stavu si Zverev zavolal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval jeho pravému stehennímu svalu. Za tohoto stavu si Zverev zavolal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval jeho pravému stehennímu svalu. Cobolli už následně znovu nezaváhal a o osudu tady musel rozhodnout tie-break. Ten začal lépe Zverev, když se dostal do vedení 3:1, Ital ale získal následující čtyři body a rázem vedl on 5:3. Cobolli si už zkrácenou hru ujít nenechal, získal ji 7:5 a poslal utkání do pátého setu.
Na Zverevovi se ztracený tie-break nepodepsal. Do rozhodujícího dějství vstoupil úspěchem na returnu, ten vzápětí s problémy potvrdil a šel do vedení 2:0. Byl to naopak Cobolli, kdo působil nervózním dojmem, prohrál si i své druhé podání v sadě a ztrácel už 0:3. I on si za tohoto stavu vyžádal pravděpodobně kvůli křečím na kurt fyzioterapeuta. Velmi důležité okamžiky přinesla čtvrtá hra, kdy Zverev zvládl na servisu stav 15:40 a následně i třetí soupeřův brejkbol a vedl už 4:0.
Německý tenista už žádné problémy nedopustil, závěrečnou sadu dovedl do vítězného konce v poměru 6:1 a po čtyřech hodinách a 16 minutách mohl slavit zisk premiérového grandslamového titulu.
"Byl to nejlepší týden mého života. Nevyšlo to, i když jsem byl blízko. Přesto jsem šťastný. Bylo mi čest sdílet s tebou, Alexi, kurt a moc ti blahopřeji k titulu, zasloužíš si ho,“ říkal po utkání poražený finalista.
Jen slova chvály měl pro svého soupeře nový šampion. "Flavio, hrál jsi skvělý tenis. Upřímně věřím, že grandslam jednou vyhraješ. Toto jsou nejkrásnější momenty mé kariéry. Snil jsem o tom, a teď se mi to všechno splnilo. Děkuji všem, mému týmu divákům, organizátorům. Byl to fantastický turnaj,“ říkal Zverev.
Výsledky mužské dvouhry na French Open
Komentáře
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Zverev je presne ten typ macho komplex típka, nad ktorého neni, ale keď príde na lámanie chleba, tak sa roztrase jak panna za súmraku. Utrpel víťazstvo, výhra ktorá v podstate v plnej nahote ukázala, aký je slabý.
Chudáci finalisti minulej dekády (Murray, Ferrer a iní), každý jeden z nich by si s ním utrel....
špinavé okuliare :)
Ty rady Zverevovi, aby hrál agresivně aby chodil na sít atd. jsou ty nejhorší rady co můžete Zverevovi dát. On to totiž neumí. Proč by měl hrát agresivně když netrefí kurt? Proč by měl chodit na sít když ho hráč pokaždé prohodí? Ať si dál hraje to svoje, to mu jde a s tím má úspěchy.
Stále nemůžu uvěřit tomu, že si spoustu lidí myslí, že by v tom zápase kde se tak zranil porazil Nadala. To je ten největší sci fi příběh. Zverev a porazit Nadala na RG? To můžou psát jen lidi co nikdy neviděli Nadala a Zvereva hrát. Těch zápasů by se muselo hrát tak 1000 aby alespoň jeden Saša vyhrál. Nadal je o tolik psychicky silnější než Zverev, že se to nedá ani slovy vyjádřit.
Vůbec bych se nedivil, kdyby Coboli už do konce sezony neměl žádný slušný výsledek a už nikdy se nedostal do finále jakéhokoliv gs.
Gratulace Zverevovi, přeju mu to.
Jsem zvědav jestli to Šášovi dá booster do zbytku kariéry a nebo naopak splněním snu začne spíš uvadat a přepouštět pozice mladším.
Po letech útrap a strádání nadešla konečně vytoužená chvíle, kdy na tomto nejpískovatějším bodě naší zeměkoule stanul Němec.
Je to sice poněkud zkaleno tím, že jsem Rus. Ale jen jménem. Srdcem, hlavou i těmato nohama jsem Němec.
Zverevovi se teď honí hlavou finálové prohry z 2:0 a 2:1 na sety, Thiem je navíc i v hledišti, což na klidu nepřidá, v hlavě bzučí jako ve včelím úle
aktuální kurz na Zvereva 1,6
teď už rozhodne síla vůle
stále myslím, že to zvládne, ale musí po tom jít jako slepice po flusu
Mohl jsem dělat až od 8, ale posunul jsem to o půl hodiny. Asi takticky, abych se na ten závěr řecké tragédie nemusel koukat
Tenhle GS měl opravdu vyhrát Kuba. Takováhle blamáž by se snad ve F nekonala.
Zvíře chce zřejmě divákům vynahradit to neodehrané SF.
Go, Sasho.
Aspoň jeden GS si zaslúži...
Pro zajimavost, Panatta je jediny hrac, ktery dokazal porazit Borga na Roland Garros, a to hned dvakrat - Borg sehral na RG 51 zapasu, 49 vyher a dve porazky s Panattou.
Jinak v DC 1980 bylo klíčové semíčko s Argentinou, kde Lendl udělal 3 body a porazil Vilase a Clerce - těm jsem taky fandil - hlavně Vilasovi.
Vilas byl takovy argentinsky Borg.. mimochodem, kdyz vyhral RG 1977, bylo to trochu jako Zverev letos... Borg a Connors totiz nemohli hrat, kvuli nejakym sporum profesionalnich organizaci.. a Vilas toho pekne vyuzil