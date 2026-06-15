Heroický výkon! Bartůňková v parádním zápase srazila ruskou favoritku
Bartůňová – Šnajderová 6:2, 6:7, 6:3
Rozdíl 44 míst v žebříčku jasně pasoval do role favoritky Šnajderovou. Na žádné papírové předpoklady ale nebrala Bartůňková zřetel. Nejdříve při svém úvodním podání odvrátila tři brejkbolové možnosti Rusky, vzápětí to byla ona, kdo uspěla na returnu a šla tak do vedení 2:1.
Dvacetiletá Češka se nadále opírala o svou typickou pestrou celodvorcovou hru. Ruskou soupeřku trápila čopy i přechody na síť, a když v sedmé hře podruhé vzala soupeřce servis, zdálo se být o výsledku sady rozhodnuto. To také na svém podání vzápětí potvrdila a první sadu získala překvapivě hladce za 38 minut 6:2.
Vstup do druhé sady ale českému talentu vůbec nevyšel. Ve druhém gamu si poprvé v zápase prohrála podání, což Šnajderová vzápětí potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:0. Bartůňkové velmi pomohla čtvrtá hra, kdy si své podání vyhrála čistou hrou a získala ztracené sebevědomí. Favorizovaná světová šestnáctka naopak znervózněla, své rivalce pomohla několika zbytečnými chybami. I ona si poprvé ve druhé sadě prohrála servis, Bartůňková na tom svém nezaváhala a rázem byl stav vyrovnaný – 3:3.
V následujících dvou gamech si obě hráčky svůj servis ohlídaly a sada mířila do dramatické koncovky. V devátém gamu to ale znovu byla Šnajderová, která se nemohla spolehnout na servis a zaplatila za to jeho ztrátou. Bartůňková měla příležitost zápas dopodávat, vedla 40:15, ani jeden ze dvou mečbolů ale nedokázala proměnit a opět bylo vyrovnáno. Druhá sada tak nakonec dospěla do tie-breakového vyústění.
Do něho vstoupila levou rukou hrající Šnajderová nervózně, lehce odevzdala úvodní fiftýn a prohrávala 0:2. Vzápětí to ale byla mladá Češka, která zbytečnými chybami vrátila soupeřku do hry. Ruská tenistka toho beze zbytku využila, získala sedm bodů v řadě a poslala utkání do třetího setu.
V závěrečném dějství zpočátku dominovala favoritka. Bartůňkové zcela přestaly vycházet do té doby účinné stopbaly, nemohla se opřít o podání a rychle nabrala manko 0:3. Ani za tohoto stavu se ale česká tenistka nevzdala. Několika údery na hraně rizika se dostala zpět do hry, byla to naopak Šnajderová, kdo znervózněl. Bartůňková vzala dvakrát za sebou soupeřce podání, na svém naopak ztratila ve dvou gamech jediný fiftýn a rázem vedla 4:3.
Chybující Ruska se nebyla schopná vrátit do zápasu. Potřetí za sebou ztratila servis a Bartůňková podruhé v zápase měla možnost utkání dopodávat. A tentokrát už nezaváhala. Po dvou hodinách a 15 minutách proměnila třetí mečbol a mohla slavit senzační postup do druhého kola.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Když jsem se zase vrátila k tenisu, Nikola už měla prohrávat 4:0 ve třetím, ale najednou !!??? !!! Velká gratulace, tohle hodně pomůže...
Co to kolchoznice předvedla za kolaps