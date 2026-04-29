POHLED: Černá česká středa v Madridu. Co našemu triu chybělo k postupu do semifinále?

DNES, 09:00
Nula ze tří. To je bilance českých reprezentantů ve středečních čtvrtfinálových soubojích na tisícovce v Madridu. O postup mezi čtyřku nejlepších bojovali Karolína Plíšková, Linda Nosková a Jiří Lehečka, ale ani jednomu z nich se uspět nepovedlo. Bývalá světová jednička byla od výhry kousek, nasazená dvojice Čechů neuhrála ani set. Všem třem ale chybělo něco opravdu důležitého…
Plíšková stejně jako Nosková a Lehečka ve čtvrtfinále neuspěla (@ Alter Photos / Sipa USA / Profimedia)

Ještě ve středu dopoledne vše vypadalo růžově. Všichni tenisoví fanoušci se na vystoupení tří českých zástupců v Madridu těšili a není divu. Našim reprezentantům se dávaly velké šance na postup. Plíšková čelila náhradnici Anastasiji Potapovové a Nosková byla proti Kosťukové žebříčkovou favoritkou. Nejtěžší soupeř čekal rozhodně na Lehečku. Rozjetého Francouze Filse však v předchozím vzájemném duelu na Masters v Miami snadno porazil.

Na konci dne se však všechny naděje rozplynuly. Datum 29. dubna se tak do kalendáře zapíše jako černá česká středa v Madridu, během které dohráli všichni tři zbývající Češi ve dvouhře.

Vše začalo velmi nepovedeným úvodním setem Plíškové, která na poslední chvíli odvrátila kanára. Bývalá světová jednička v zápase s hráčkou, která se do hlavní soutěže dostala na poslední chvíli, dlouho nemohla najít svůj rytmus na forhendu ani na servisu, což jsou její dvě největší zbraně. Využila však nervozity soupeřky a nadechla se k dalšímu velkému obratu. Ten však nedokonala, v rozhodujícím dějství zahodila vedení 3:1 a ztratila pět her v řadě.

Následovala Nosková, která měla průběh naprosto opačný. S Kosťukovou v prvním setu dokázala držet krok i přesto, že se nedokázala opřít o svůj jindy velmi kvalitní první servis a celkem čtyřikrát ztratila podání. Tie-break však absolutně nezvládla a podle toho vypadala i druhá sada. Ukrajinka se navíc rozjela a rozebrané Češce nadělila kanára.

Vše dokončil Lehečka. Proti Filsovi zaspal začátek utkání a ztratil hned úvodní game na servisu, což ho stálo celý první set. Český hráč dělal daleko více chyb než jeho soupeř především do základní čáry a jistý si nebyl ani při některých přechodech na síť. Pohyb dopředu mu nevyšel ani při Francouzově druhém brejkbolu, na příjmu si žádnou šanci nevypracoval a i pro něj tak turnaj skončil.

Tyto tři zápasy s naprosto odlišnými výsledky spojuje hned několik faktorů, které rozhodly o tom, že ani jeden ze tří českých zástupců nepostoupil v Madridu mezi čtyřku nejlepších.

Ani jeden z tria se nemohl spolehnout na svůj servis, který pro všechny tři bývá velkou zbraní. Především Lehečkovi, ve druhé sadě Noskové a v závěru i Plíškové dnes chybělo také větší odhodlání nebo chcete-li tah na bránu. Jejich soupeři byli daleko živější, aktivnější a šli si bezhlavě pro vítězství. Svou roli odehrála i antuka jako taková, která rozhodně není jejich nejoblíbenějším povrchem. Zatímco pro Potapovovou, Kosťukovou a Filse ano, což ukázali už v předchozích týdnech.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

