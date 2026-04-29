Zklamaná Sabalenková po bolestivé porážce: Co k tomu říct? Dobrá práce...
Sabalenková loňský triumf na antukovém podniku WTA 1000 neobhájí. Světová jednička dohrála už ve čtvrtfinále, ve kterém sehrála dramatickou řežbu s americkou outsiderkou Baptisteovou. V jejím závěru nevyužila celkem šest mečbolů a padla v tie-breaku třetí sady.
Běloruska po šokující a bolestivé porážce uznala kvality soupeřky a vyzdvihla, že zahrála nejlépe především v kritických momentech, kdy odvracela mečboly. "Hrála skvěle… Měla jsem nějaké příležitosti, nevyužila jsem je. Cítila jsem, že v tu chvíli hrála opravdu statečný tenis," komentovala.
Zápas nabídl skvělou podívanou především v samotném závěru. Ve třetí sadě se jako první do vedení o brejk dostala Sabalenková, následně však prohrávala 3:4. V tu chvíli zabrala a o dvě hry později se ocitla pětkrát míček od postupu. Baptisteová však zachovala chladnou hlavu a nakonec to byla ona, kdo podával na vítězství. Dramatickou koncovku rozhodla zkrácená hra, kterou Američanka otočila z 1:4.
"Co k tomu říct? Dobrá práce," řekla Sabalenková po porážce a nechtěla zápas rozebírat do detailů. Zmínila však moment, kdy se otočilo momentum celého zápasu. "V prvním gamu druhého setu jsem jen tak z ničeho nic udělala dvě dvojchyby. To jí dodalo víru. Potom začala hrát agresivněji," dodala.
I přes brzké vyřazení a ztrátu 785 bodů se Běloruska nemusí strachovat o svou pozici na trůnu a stále má v čele velký náskok 1555 bodů. Světová dvojka Rybakinová totiž dohrála ještě o kolo dříve.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
