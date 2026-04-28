Šok v Madridu! Sabalenková zahodila šest mečbolů a padla v bitvě s Baptisteovou
Sabalenková – Baptisteová 6:2, 2:6, 6:7
Sabalenková na tisícovce v Madridu končí velmi překvapivě už ve čtvrtfinále. Letos naprosto suverénní světová jednička padla po strhující bitvě, ve které nevyužila šest mečbolů, s americkou outsiderkou Baptisteovou, přišla o sérii 14 výher v řadě, prohrála letos teprve druhý z 28 duelů a neobhájí loňský titul.
V prvním setu ještě Běloruska dokázala potvrdit roli velké favoritky. Uspěla hned v úvodním gamu na returnu a rychle vedla 3:0. V sedmé hře odvrátila oba dva brejkboly a následně sadu ukončila druhým brejkem. Trefila 79 % prvních servisů, po kterých ztratila jen pět míčků.
Dominance na podání jí však dlouho nevydržela. Vstup do druhé sady se jí vůbec nepovedl, dvakrát ztratila servis a prohrála čtyři gamy v řadě. Podařilo se jí sice snížit na 2:4, na obrat se ale nezmohla a další hru už ve druhém dějství nezískala. Američanka srovnala na 1:1 na sety a rozhodnout muselo závěrečné dějství.
V něm začala lépe světová jednička. O rychlý brejk však okamžitě přišla. Baptisteová srovnala na 2:2 a v sedmém gamu sebrala Bělorusce podání čistou hrou. I ona však zaváhala na servisu a vrátila světovou jedničku zpátky do zápasu.
Naopak Sabalenková vzala vše do svých rukou a za stavu 5:4 se po dvojchybě Američanky dostala ke dvěma mečbolům v řadě. Ty však zahodila. Nevyužila ani třetí šanci, kterou její soupeřka odvrátila nečekanou kombinací servis-volej. Baptisteová odvrátila po skvělé výměně zakončené na síti i pátý mečbol a následně po vítězném bekhendu po lajně srovnala na 5:5.
Koncovka nabídla opravdu skvělý výkon od obou hráček. V jedenácté hře si Američanka po nechytatelném bekdendovém prohozu zajistila brejkbol, ten ale ještě nevyužila. Druhou šanci si vypracovala po skvělém forhendu po lajně, tu už proměnila a šla podávat na postup. Sabalenková však znovu zvedla úroveň své hry a zajistila si tie-break.
Ve zkrácené hře ukázala světová jednička své zkušenosti. Začala vítěznám drive volejem a následně si připsala první minibrejk. Servis si hlídala i nadále a po trefené lajně odskočila do vedení 4:1. Američanka však ještě zabojovala, ztracené podání si vzala zpět a srovnala na 5:5. Mečbol však šel opět na stranu Sabalenkové. Ta ale neudržela ani jeden ze dvou servisů, ztratila tři míčky v řadě a po obrovské bitvě a šesti nevyužitých mečbolech se s turnajem překvapivě rozloučila.
Baptisteová ukončila zápas vítězným forhendem do růžku, využila hned první mečbol a po dvou a půl hodinách slavila nejcennější výhru kariéry. Zároveň si zahraje největší semifinále v kariéře, ve kterém vyzve Andrejevovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nic to ale nemění na tom že zůstává i nadále s velkým náskokem světovou jedničkou. Druhá Rybakina na ní ztrácí více než 1500 bodů ...