Plíšková varuje: Ve Wimbledonu můžu být nebezpečná, je třeba mít sebevědomí
Hru na trávě si užívá. Nic na tom nezměnila ani čtvrtfinálová porážka na turnaji v Queen´s Clubu s Donnou Vekičovou. Svůj potenciál ukázala Plíšková především v zápase druhého kola proti americké hvězdě a světové devítce Victorii Mbokové. Nic na výborném výkonu nezměnil fakt, že Kanaďanka musela ve druhém setu po smolném podklouznutí utkání skrečovat.
Už teď se bývalá světová jednička, která se na kurty vrátila po roční pauze, posunula v live žebříčku na zhruba 77. příčku, do letošní sezony přitom vstupovala jako 1044. hráčka světa. A i na trávě v Londýně se prezentovala zbraněmi, kterými vynikala v dobách své největší slávy – agresivní hrou od základní čáry a výborným servisem. Tedy právě hrou, která by měla na kurtech v All England Clubu platit nejvíce. Plíšková si velmi dobře uvědomuje, že nadcházející týdny jí mohou nabídnout velkou šanci.
"Vždy se snažím odehrát pár turnajů před Wimbledonem, abych získala rytmus a přizpůsobila se povrchu. Příští týden budu hrát v Eastbourne, kde jsem hrála už často, stejně jako v Birminghamu. Tráva mi vyhovuje víc než jiné povrchy, takže tuhle část sezony mám ráda, i když počasí někdy nepřeje, kurty jsou vždy perfektní. Moje hra tu vždy fungovala, na trávě jsem vždy hrála dobře, takže doufám, že se budu s postupem kol cítit lépe," uvedla vítězka 17 titulů.
Plíšková ví, že její možnosti na Wimbledonu jsou větší než kdekoli jinde, a její slova z Queen’s jsou tak varováním pro soupeřky. "Hodně bude záležet na losu, tady můžete v prvních kolech narazit na velmi nebezpečné soupeřky. Pokud zvládnu první zápas a pak i druhé kolo, kdo ví, možná budu hrozbou. Ale je potřeba mít sebevědomí, přijet s několika výhrami a odehranými zápasy v nohách. Letos jsem například odehrála hodně zápasů na antuce, což mi určitě pomůže, takže uvidíme,“ zhodnotila česká tenistka.
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