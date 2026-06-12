Po Bouzkové nestačila na Vekičovou ani Plíšková. Chorvatka je v semifinále

DNES, 18:50
Aktuality 64
WTA QUEEN´S CLUB - Karolína Plíšková ukončila svou pouť travnatým turnajem v Queen´s Clubu ve čtvrtfinále. Bývalá světová jednička nestačila na výborně hrající Donnu Vekičovou a prohrála po setech 4:6, 6:4 a 3:6. Chorvatská tenistka tak vyřadila druhou českou hráčku za sebou, v dnešní dohrávce si poradila i s Marií Bouzkovou. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Jelenou Rybakinovou a Katie Boulterovou.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Vekic Donna
Karolína Plíšková v zápase s Donnou Vekičovou (@ Adrian Dennis / AFP / AFP / Profimedia)

Plíšková – Vekičová 4:6, 6:4, 3:6

Do zápasu, který se hrál v poměrně silném větru, vstoupila Vekičová úspěšně, když si vyhrála úvodní podání. Problémy naopak měla Plíšková, která se nemohla trefit do prvního servisu, navíc vyprodukovala několik nevynucených chyb a prohrávala 0:2. Česká tenistka si ve třetí hře i díky „prasátku“ vypracovala první brejkbolovou možnost, její soupeřka si ale pomohla výborným servisem, vše vzápětí vylepšila parádním bekhendovým stopbalem a šla do vedení 3:0.

Plíšková si postupem času zvykala na složité podmínky a ve čtvrté hře si připsala svůj premiérový game. Vekičová ale nadále působila na kurtu jistějším dojmem, pomáhala si kvalitním prvním servisem a bez problémů držela třígamový náskok.

Bývalá světová jednička dlouho hledala recept na výborné podání soupeřky. To se jí nakonec přeci jen povedlo. Za stavu 3:5 odvrátila dva setboly, poprvé v zápase vzala soupeřce servis a snížila na rozdíl jediné hry. Plíšková následně při svém podání vedla 40:15, game do vítězné koncovky ale dotáhnout nedokázala a první sadu ztratila za 41 minut 4:6.

Lounská rodačka vstoupila do druhého setu mnohem sebevědoměji. Okamžitě prolomila soupeřčino podání, sama to své, byť s problémy, obhájila a šla do vedení 2:0.  Do velmi nepříjemné situace se Plíšková dostala za stavu 2:1, kdy prohrávala na podání 15:40. Oba brejkboly stihla díky servisu a agresivní hře odvrátit, následně ale lehkými chybami o servis přeci jen přišla a bylo vyrovnáno.

Dvojnásobná grandslamová finalistka se ale výrazně zlepšila na returnu, znovu prolomila rodačce z Osijeku podání a po potvrzeném brejku vedla už 4:2. Plíšková se do velmi složité situace dostala za stavu 5:4, kdy na vlastním podání prohrávala už 0:40. Pěti body v řadě ale dokázala špatně rozehranou hru otočit, set získala 6:4 a srovnala stav zápasu na 1:1.

Do závěrečného dějství vstoupila mnohem agresivněji Chorvatka, která svou soupeřku dostala pod tlak, získala hned její úvodní podání a šla do vedení 2:0. Vekičová českou rivalku nadále převyšovala na returnu, skvěle podávala a držela vedení 4:1. Plíšková už nedokázala průběh třetího setu otočit a po setech 4:6, 6:4 a 3:6 se s turnajem rozloučila.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

64
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pantera1
12.06.2026 20:29
Bultik má první set proti Rybce, ta je teda pěkně z formy.
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Alien
12.06.2026 19:42
Velká paráda. Úžasná Dona jako vždy v plné parádě!
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com
12.06.2026 20:20
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PTP
12.06.2026 19:27
Ale ten volej na fotce hraje Kája moc hezky
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 19:59
se mi nechce věřit, že to je z tohoto zápasu
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Otmar
12.06.2026 20:07
Velmi vzácná fotka, tohle v reálu neuvidíš!
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hanz
12.06.2026 19:08
Donička bývala pro naše snadný sousto... a ejhle...
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tommr
12.06.2026 19:06
Dřív naše hráčky Vekicovou běžně porážely a teď když je z ní třicátnice s nadváhou která se jen horkotěžko drží v první stovce s ní prohrávají jeden zápas za druhým. Letos je to už čtvrtá prohra v řadě ...
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Diabolique
12.06.2026 19:09
Pockej! Tricatnice s nadvahou??? Mne vadi velka nadvaha u poloviny ceskych tenistek (Noskova, Muchova, FruLinda, jeste deset dalsich) ale zrovna Pliskova je na tom v tomto ohledu skvele!
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tommr
12.06.2026 19:12
já ale mluvím o Vekicové ...
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lars
12.06.2026 19:15
neverim , ze te slysi
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Diabolique
12.06.2026 19:26
Jo vlastne ted to ctu ... uz jsem se lekl, protoze Karca si drzi super figuru!
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 20:05
srovnávat postavu Káji a Káji je nesmysl.
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PTP
12.06.2026 19:16
Muchová, NoLinda a FruLinda mají velkou nadváhu? Jsi se asi posral!
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jih
12.06.2026 19:18
V kině!
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Diabolique
12.06.2026 19:24
No, obezita to jeste neni ale jsou blizko!
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misa
12.06.2026 19:29
Obě Lindy mají pěknou postavu, možná ne na sport...
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Diabolique
12.06.2026 19:30
Maji docela pekny postavy, ano, ale kdyby mely tak o 5 kg min, urcite by to bylo lepsi.
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falcon_heavy
12.06.2026 19:43
Kravina, sorryjako.
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Kapitan_Teplak
12.06.2026 20:02
Tak ve srovnání se Sábou, Svátkovou a dalšíma top tenistkama to zas taková kravina není.
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falcon_heavy
12.06.2026 19:41
Kámo, ani jedna z tebou vyjmenovaných nemá nadváhu ani omylem.
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 20:03
FruLinda má nadváhu? Možná před rokem něco málo... A Muška? Ta má při 180cm postavu jakou má...
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Vlk-v-trave
12.06.2026 19:05
Tenis na trave je proste jiny sport:-) Takovy tradicni mnohymi zapomenuty tenis.
Donna na trave je pochopitelne dobra, takze to neni nejake velke prekvapeni... nutno priznat, z toho co jsem videl, ale i Donna tam mela sve problemy... ikdyz vic jsem se nejak soustredil na foot fault Karoliny... ktery tam podle me byl casto... asi zpusobene vetrem, nejak si s nim na servisu neporadila nejlepe a bylo to nejak hodne mimotajmingove obecne (nepodcenujic return Donny)

Co je jiste potesujici, tak jsme holky videli vice v pohybu dopredu a stale ten Londyn vypada tak nejak tenisove lepe nez Holandsko, kde pohled na kurt je smutnym mementem... kdyz vidim ten siroky vybagrovany pas za BL... ;-)

Vekic lepe zvladla podminky i ten povrch...

Dnes jsem sledoval take Tanu s Rybou, a to byl teprve duel, ktery by se jiste hodil do nejake zajimave prirucky a manualu k tenisu na trave..;-) aneb jak Maria vytahla Rybakinu ze sve komfortni zony na BL... nebot jinak by fakt hukla... a Ryba umi jako pekne... ale musi ji nekdo donutit sw k tomu saku pohnout...;-) Paradni to bylo...;-)
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Diabolique
12.06.2026 19:11
Skoda ze to T.Maria nezvladla.
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misa
12.06.2026 19:24
Proti Marušce nehrála nic světového, ale mohla se spolehnout na to, že soupeřka nevyužije z velkého množství brejkbolů skoro žádný
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tommr
12.06.2026 18:57
To je strašný zklamání. Že s Vekicovou prohraje Marie bych ještě pochopil ale že jí nedokáže porazit ani Karolína je už na mě trochu moc ...
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tenisman1233
12.06.2026 19:03
Ta získala aspoň set.
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lars
12.06.2026 19:04
Me zklamalo, ze si dobre netommroval
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tommr
12.06.2026 19:35
nemyslel jsem že to bude proti Vekicový nutný ...
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PTP
12.06.2026 19:41
Příště nemyslet a pořádně tommrovat!
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 20:23
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Kapitan_Teplak
12.06.2026 20:25
Od myšleni jsme tu my.
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lars
12.06.2026 20:32
nemel si to podcenit
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misa
12.06.2026 18:49
Vekic neprojde ani kvalifikací (pár gemů proti Blinkové), a pak v jednom dni vyřadí dvě Češky
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Kuba4Win
12.06.2026 18:50
fakt zklamání
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Kapitan_Teplak
12.06.2026 18:59
A zatímco Blinkavá dostala v prvním kole výprask od É-myčky, Veka už je v SF.
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lars
12.06.2026 19:00
Treba nechtela hrat s Raducanu, tak riskla LL
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 20:24
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Kuba4Win
12.06.2026 18:46
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Kuba4Win
12.06.2026 18:45
S tímhle teda Wimbl nevyhraje
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com
12.06.2026 18:36
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misa
12.06.2026 18:53
Měl jsi víc fandit Marušce :)
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com
12.06.2026 19:35
vsak za vsechno muze ona
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tommr
12.06.2026 19:39
přesně tak. Marie Vekicovou akorát rozehrála ...
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PTP
12.06.2026 18:26
Donna dneska asi udělá českej tuplák
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:24
odveze si zLoun do Loun kanárka?
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:29
ani toho kanárka ne
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tommr
12.06.2026 18:20
Bohužel to vypadá že ta famozní otočka Vekicovou nesrazila ale naopak nakopla ...
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:18
zLoun po zisku setu usnul
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PTP
12.06.2026 18:11
Tak Donno, jak to bylo tenkrát s tím Kokkinakisem? (Snad jí to rozhodí)
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:19
ji určitě ne a Stanovi radši nevolej
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hanz
12.06.2026 18:29
Donička má nějakého tatíka, Staník už je dávno paséé
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:09
doufám, že taktika, jak Veku nahlodat otočkou z 0:40 na zisk setu, Káje vyjde.
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tommr
12.06.2026 18:11
jj tohle by mohlo Vekicovou nalomit ...
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com
12.06.2026 18:13
ja už měl teda nahnáno
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:12
tak asi nic...
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frenkie57
12.06.2026 18:12
To byla pěkná otočka z těch 0:40, Vekina musí být pěkně frustrovaná.
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:19
bohužel to spíš uspalo zLouna
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subaru
12.06.2026 17:39
Zklamání pro mne zatím velké.
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Kapitan_Teplak
12.06.2026 17:27
Bóže, takhle ten závěr setu zeslonit
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tommr
12.06.2026 17:33
pokonila to ještě víc než Marie Bouzková ...
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tommr
12.06.2026 16:20
Karolína je z dlouhodobýho hlediska jasně lepší hráčka ale to neznamená že je dneska jasná favoritka. Čekám urputnej boj a doufám že se štěstí přikloní na stranu Karolíny ...
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com
12.06.2026 15:19
smile
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3ryba16
12.06.2026 15:53
Taky se těším!
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