Po Bouzkové nestačila na Vekičovou ani Plíšková. Chorvatka je v semifinále
Plíšková – Vekičová 4:6, 6:4, 3:6
Do zápasu, který se hrál v poměrně silném větru, vstoupila Vekičová úspěšně, když si vyhrála úvodní podání. Problémy naopak měla Plíšková, která se nemohla trefit do prvního servisu, navíc vyprodukovala několik nevynucených chyb a prohrávala 0:2. Česká tenistka si ve třetí hře i díky „prasátku“ vypracovala první brejkbolovou možnost, její soupeřka si ale pomohla výborným servisem, vše vzápětí vylepšila parádním bekhendovým stopbalem a šla do vedení 3:0.
Plíšková si postupem času zvykala na složité podmínky a ve čtvrté hře si připsala svůj premiérový game. Vekičová ale nadále působila na kurtu jistějším dojmem, pomáhala si kvalitním prvním servisem a bez problémů držela třígamový náskok.
Bývalá světová jednička dlouho hledala recept na výborné podání soupeřky. To se jí nakonec přeci jen povedlo. Za stavu 3:5 odvrátila dva setboly, poprvé v zápase vzala soupeřce servis a snížila na rozdíl jediné hry. Plíšková následně při svém podání vedla 40:15, game do vítězné koncovky ale dotáhnout nedokázala a první sadu ztratila za 41 minut 4:6.
Lounská rodačka vstoupila do druhého setu mnohem sebevědoměji. Okamžitě prolomila soupeřčino podání, sama to své, byť s problémy, obhájila a šla do vedení 2:0. Do velmi nepříjemné situace se Plíšková dostala za stavu 2:1, kdy prohrávala na podání 15:40. Oba brejkboly stihla díky servisu a agresivní hře odvrátit, následně ale lehkými chybami o servis přeci jen přišla a bylo vyrovnáno.
Dvojnásobná grandslamová finalistka se ale výrazně zlepšila na returnu, znovu prolomila rodačce z Osijeku podání a po potvrzeném brejku vedla už 4:2. Plíšková se do velmi složité situace dostala za stavu 5:4, kdy na vlastním podání prohrávala už 0:40. Pěti body v řadě ale dokázala špatně rozehranou hru otočit, set získala 6:4 a srovnala stav zápasu na 1:1.
Do závěrečného dějství vstoupila mnohem agresivněji Chorvatka, která svou soupeřku dostala pod tlak, získala hned její úvodní podání a šla do vedení 2:0. Vekičová českou rivalku nadále převyšovala na returnu, skvěle podávala a držela vedení 4:1. Plíšková už nedokázala průběh třetího setu otočit a po setech 4:6, 6:4 a 3:6 se s turnajem rozloučila.
Komentáře
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Donna na trave je pochopitelne dobra, takze to neni nejake velke prekvapeni... nutno priznat, z toho co jsem videl, ale i Donna tam mela sve problemy... ikdyz vic jsem se nejak soustredil na foot fault Karoliny... ktery tam podle me byl casto... asi zpusobene vetrem, nejak si s nim na servisu neporadila nejlepe a bylo to nejak hodne mimotajmingove obecne (nepodcenujic return Donny)
Co je jiste potesujici, tak jsme holky videli vice v pohybu dopredu a stale ten Londyn vypada tak nejak tenisove lepe nez Holandsko, kde pohled na kurt je smutnym mementem... kdyz vidim ten siroky vybagrovany pas za BL... ;-)
Vekic lepe zvladla podminky i ten povrch...
Dnes jsem sledoval take Tanu s Rybou, a to byl teprve duel, ktery by se jiste hodil do nejake zajimave prirucky a manualu k tenisu na trave..;-) aneb jak Maria vytahla Rybakinu ze sve komfortni zony na BL... nebot jinak by fakt hukla... a Ryba umi jako pekne... ale musi ji nekdo donutit sw k tomu saku pohnout...;-) Paradni to bylo...;-)