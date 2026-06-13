Parťačka Siniakové Townsendová: Naše možnosti nemají hranice, můžeme dosáhnout čehokoliv

DNES, 09:00
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Celkem už získala sedm grandslamových titulů po boku Barbory Krejčíkové, jeden s Coco Gauffovou a tři s Taylor Townsendovou. K tomu je třeba připočítat i triumf ve smíšené čtyřhře ve Wimbledonu 2025, který vybojovala společně se Samem Verbeekem. Kateřina Siniaková tak znovu potvrzuje, že patří mezi nejúspěšnější deblistky historie a že dokáže najít vítěznou formuli téměř s jakoukoli partnerkou.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Townsend Taylor
Siniaková s Townsendovou s trofejí za triumf na Roland Garros (@ Wu Huiwo / Xinhua News / Profimedia)

"Důležitou součástí našeho partnerství je to, že jedna z nás hraje levou a druhá pravou rukou, což našim soupeřkám situaci výrazně komplikuje," vysvětlila Siniaková. "Taylor a já máme navíc úplně odlišný herní styl. Pro soupeřky je to nepříjemné, protože se dokážeme přizpůsobit a během zápasu zahrát prakticky cokoli. Procházíme si všechny možné scénáře, což nám hodně usnadňuje práci."

Siniaková a  Townsendová během krátké doby jasně ukázaly, že v současnosti patří mezi nejlepší deblové páry na světě. Ovládly Australian Open, Roland Garros i Wimbledon a zahrály si také finále US Open. Právě návrat do New Yorku jim letos může přinést mimořádný zápis do historie.

Pro Townsendovou by případný triumf znamenal zkompletování kariérního grandslamu, což je sen každého profesionálního tenisty. Siniaková by zase dokázala vyhrát každý grandslamový turnaj minimálně dvakrát, navíc se dvěma různými partnerkami. Ať už se na tuto možnost podíváme z jakéhokoli úhlu, šlo by o mimořádný úspěch.

"Je to jediný grandslam, který mi ještě chybí. Právě proto po něm toužím nejvíc, navíc je to domácí turnaj. New York je velmi speciální místo s jedinečnou atmosférou," uvedla Townsendová. Američanka zároveň přiznala, že triumf na US Open pro ni představuje obrovskou motivaci. "Znamenalo by to pro mě úplně všechno. Několikrát jsem byla blízko. Vlastně poprvé jsem ve finále prohrála právě s Kateřinou," zavzpomínala se smíchem.

"Jsem vděčná, že jsme v této pozici, že můžeme každý den bojovat a předvádět jako tým opravdu kvalitní tenis. Pokud zůstaneme zdravé po mentální, fyzické i duchovní stránce, myslím si, že naše možnosti nemají hranice, můžeme dosáhnout čehokoliv. Nevidím důvod, proč bychom nemohly pokračovat ve špičkových výkonech, i když letos obě oslavíme třicáté narozeniny a už nejsme nejmladší," dodala s úsměvem.

Siniaková po dalším triumfu: Jsem hrdá na to, jak se snažíme zlepšovat. Odvedly jsme skvělou práci

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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PatLa
13.06.2026 09:26
Townsend ma geneticky vetsi spodni cast tela, tak se hure pohybuje na singlech, ale v juniorech, kdy jeste nemela narostly spodek, byla uzasna, ale diky genetice nemuze singly naplnit na 100% a tim ziskala Siniak skvelou spoluhracku, protoze v rukach ma jinak obrovsky cit pro tenis. Americanka si prosla dlouholetym peklem kritiky svoji postavy a proto ji preju, ze se nasla a je schopna se tenisem zabezpecit a mit z nej radost.
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pepa56
13.06.2026 09:14
Pořádně se rozjely. 3 tisícovky (Sunshine double, Madrid) a GS (French open)
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