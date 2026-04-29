Slzy Rakušanky, vztek Plíškové. Bláznivý duel poslal do semifinále Potapovovou

DNES, 12:50
Aktuality 148
WTA MADRID - Cesta Karolíny Plíškové turnajem v Madridu skončila ve čtvrtfinále. Nad síly bývalé světové jedničky byla rakouská tenistka Anastasia Potapovová, která zvítězila po třísetové bitvě 6:1, 6:7 a 6:3. O účast ve finále si vítězka zahraje s lepší z dvojice Marta Kosťuková – Linda Nosková.
Karolína Plíšková ve čtvrtfinále v Madridu vyzve Anastasiji Potapovovou (@ ČTK / imago sportfotodienst / ALBERTO SIMON /Agencia LOF)

Plíšková – Potapovová 1:6, 7:6, 3:6

Potapovová nastoupila po šokujícím skalpu Rybakinové do zápasu proti Plíškové plná sebevědomí, což potvrdila na svém podání, a šla do vedení. Ruská tenistka reprezentující Rakousko se opírala o agresivní hru a často měnila rytmus hry. Ve druhé hře si vypracovala první brejkbol, který po nevynucené forhendové chybě soupeřky využila, a šla do vedení 2:0.

Rodačka ze Saratova nadále pokračovala ve velmi jisté hře, čistou hrou potvrdila předcházející brejk a po devíti minutách vedla už o tři gamy. Potapovová ani nadále nedávala nohu z plynu. Aktivní hrou držela svou rivalku pod tlakem. Plíškové nepomohlo ani vedení 40:15 na svém servisu, i podruhé přišla o podání a nabrala ztrátu už 0:4. Rakušanka se opírala především o vynikající bekhend, bez problémů potvrdila i druhý brejk a po čtvrthodině hry vedla už o pět gamů.

Přemožitelka grandslamových šampionek Rybakinové či Ostapenkové se dopouštěla jen minima chyb, Plíškovou držela především na její slabší bekhendové straně, a tato taktika jí výborně vycházela. Až za prakticky rozhodnutého stavu se bývalá světová jednička dostala k prvnímu zápisu na výsledkovou tabuli, když poprvé obhájila své podání. Rozjetá Potapovová už set dovedla k bezproblémovému konci, za pouhých 23 minut ho získala jasně 6:1 a šla do vedení.

Statistiky zápasu.

Do druhého setu vstoupila vítězka 17 turnajů mnohem jistěji, mohla se na rozdíl od úvodního dějství opřít o servis a bez větších problémů si držela své podání. Ani Potapovová ale jinak neslevila z úrovně své hry. I ona produkovala kvalitní podání, i především výborný bekhend, a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný 2:2.

První brejk si tak za stavu 3:3 vypracovala rakouská reprezentantka. Bez nervů hrající Potapovová ani dál neměla na svém podání vůbec žádné starosti, brejk opět potvrdila bez ztráty fiftýnu a vedla už 5:3.  Rakušanka za stavu 5:4 podávala na vítězství. Vypracovala si dva mečboly, ani jeden však neproměnila. Sama navíc Češce pomohla dvěma dvojchybami v řadě, poprvé v zápase přišla o servis, a bylo vyrovnáno.

Plíškovou ale nabídnutá šance nenabudila. Hned následující game na servisu ztratila čistou hrou a opět se dostala do kritické situace. Za stavu 5:6 a 30:40 ze svého pohledu však odvrátila Plíšková po aktivní hře třetí mečbol, hru získala a poslala sedu do tie-breaku. Divoký set pokračoval i ve zkrácené hře. Plíšková rychle vedla 3:0, stejně bleskově ale o náskok přišla a bylo vyrovnáno. Druhá polovina ale přeci jen patřila lounské rodačce, kterého ho získala 7:4 a poslala utkání do rozhodující sady.

Rozklížená Potapovová vstoupila do závěrečného dějství velmi nervózně, dvěma dvojchybami se postarala hlavním dílem o to, že ztratila svůj úvodní servis a prohrávala 0:1. Plíšková ale zareagovala prakticky stejně, velmi nervózní hrou plnou chyb umožnila soupeřce získat ztracený servis zpět a bylo vyrovnáno.

Naturalizovaná Rakušanka ale ani počtvrté nedokázala udržet výhodu podání a znovu nabrala ztrátu 1:2. V očích Potapovové se následně objevily i slzy. Dvojnásobná grandslamová finalistka ale vedení neudržela, Potapovová náskok Češky smazala a bylo vyrovnáno – 3:3. Na to pro změnu reagovala česká tenistka, která si frustraci vybila na raketě.

Plíšková za stavu 3:4 naprosto nezvládla svůj game na podání, který soupeřce odevzdala čistou hrou a znovu se dostala na hranu vyřazení. Tentokrát si Potapovová už příležitost ujít nenechala, proměnila čtvrtý mečbol a mohla se po výsledku 6:1, 6:7 a 6:3 radovat do svého premiérového semifinále na úrovni série Masters.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
George_Renel
29.04.2026 16:15
Jaká Rakušanka? Ruska s rakouským pásem.
Saulnier
29.04.2026 16:27
Ruska s rakúskym pasom je definícia pre Rakúšanku
Patik
29.04.2026 16:14
Vy máte v Česku toľko tenistov a tenistiek že keď jeden vypadne tak vás to nemusí ani mrzieť lebo ich tam je ďalších 50..príde doba podľa mňa kedy bude tristvrte pavúka len Česko a zvyšok pár hráčov z iných krajín.
PTP
29.04.2026 16:20
Es kommt der Tag
PTP
29.04.2026 16:01
Slzy tvý mámy šedivý
Stékají na polštář
Kdo tě zná, se vůbec nediví
Že stárne její tvář
Nola
29.04.2026 15:51
Kaja odisla do satne za stavu 3:2 a 40:15 v tretom, mozno kondicne, dlho nehrala tolko zapasov v rade, Potapova bola uplne v lese po prehranom 2.sete, neviem, ale ja nesudim hracov podla narodnosti, ale mne je Potapova vrcholne nesympaticka, jej nejde vobec fandit
Mony
29.04.2026 16:01
Jo bývá to o tom, nechat tu nervózní vylézt nebo dál dusit...Kája jí pustila
Mony
29.04.2026 16:03
O kondici to asi nebylo, Kája ani moc neběhá..spíš servis pod průměrem a správný rytmus taky nechytla.
Vlk-v-trave
29.04.2026 15:23
Karolina bez fh...(s tim se da tezko postoupit) bohuzel ho dokazala vytahnout jen v zaveru 2. setu a v tb, coz zapas dostalo do zajimave pozice... a potapku do spatneho psychickeho rozpolozeni -, ktere Kaja vybec nedokazala vyuzit... a tak poslala modelku do SF.
...kazdopadne za ten prvni set si to Stazka zaslouzila... hrala agresivne na returnu, skvele servirovala a nedala moznost Karoline se do zapasu vubec dostat.

Co ale nemeni na tom, ze ten treti set byl proste trestuhodne zahozeny. Je videt, ze dnes tam nebyla zadna jistota v uderech a fh byl az hrozivy... hodne skoda...
No nic... jeste ze je stale ve hre Linda a Jirka... ;-)
sojka1
29.04.2026 15:59
zapas jsem nevidela..... :-/
Vlk-v-trave
29.04.2026 16:09
nekdy je to i lepsi... .:-)
misa
29.04.2026 15:20
Nosík/Kosťuk snad už pošlou Rakušanku do p... Doplnit si můžete sami
Vlk-v-trave
29.04.2026 15:25
do pradelny.

(...prat spinavy ponozky ;-)
Saulnier
29.04.2026 15:40
planetária?
PTP
29.04.2026 15:54
.rkvančic
Mantra
29.04.2026 16:00
cat
jih
29.04.2026 16:01
Dal bych velké...do Podolí.
Diabolique
29.04.2026 15:11
Aspon Tereza maturantka ze vyhrala nad nejakou noname hrackou 2:1 na sety.
Serpens
29.04.2026 15:15
Ale bolely z toho oči, jak mizerný zapas zase odehrála.
misa
29.04.2026 15:17
Důležitější je výhra. Ve fotbale taky někdy odkopávají míče na tribuny a jsou rádi za 3 body
Serpens
29.04.2026 15:19
To každopádně, ale zítra s takovým představením už poletí maturovat.
HAJ
29.04.2026 15:09
Zápas plny vln. Nařed Potápka měla Káju na lopatě potom naopak Kája potápku a nakonec se to znovu otočilo. Nutno říct, že těch chyb od obou bylo hodně. Zvláště DF na brejkboly.
Pro Káju to byl přesto dobrý turnaj.
tenisman1233
29.04.2026 15:24
Kája turnaj bude hodnotit pozitivně,zvláště na antuce.
Mantra
29.04.2026 15:07
škoda dneska jsem ji fandil a tipoval na výhru, asi jsem vyměknul
Alien
29.04.2026 15:06
Skvěle Protopovová, ohromná gratulace k semifinále! Nejen, že byla Dita po celý zápas lepší hráčkou, ale i smyslnější a krásnější!
Saulnier
29.04.2026 15:09
???
Kreuz
29.04.2026 15:10
alien na LSD
Vlk-v-trave
29.04.2026 16:08
Ani ne, mimozemstan jen ma starou mapu... jeste za rakousko-uherska... ;-)
PTP
29.04.2026 15:52
BABIŠ, SKVRN A ŠPÍNY SE ZBAVÍŠ.
Kreuz
29.04.2026 15:04
Game over... Votres. No nic, show must go on, mame tam jeste noskovou a lehecku. Neklesat na mysli!
Mony
29.04.2026 15:03
Nojo, za stavu 3:1,40:15 při svém servu jí Kája dala ležérností možnost vylézt, a Potápka trestala.
Diabolique
29.04.2026 15:03
Sportovne bychom meli priznat, ze obe holky byly tak spatny, ze si postup nezaslouzi ani jedna. Takze by se ho mely vzdat a misto nich postoupit Linda s Martou. A ty si pak zahrajou rovnou semifinale.
Vlk-v-trave
29.04.2026 15:13
Nesouhlasim... Potapka hrala skvele (na sve moznosti), a to ze se dostala do nervu je pochopitelne, jde o jeji zivotni turnaj...a vysledek... Karolina mela vse ve svych rukou ve tretim setu a proste ji do SF poslala expresem... bohuzel nedokazala vyuzit jeji nervozity...
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.04.2026 15:03
Plech má v takových zápasech šanci na výhru pouze ve dvou setech. Na tři sety vůbec nemá kondičku!
Kuba4Win
29.04.2026 15:02
A je to
The_Punisher
29.04.2026 15:02
Tak ten první a třetí set si Karolína určitě za rámeček nedá ...
Mony
29.04.2026 15:05
Ten 2.vyhrála větší konzistencí a tím, že Potápka byla až do půlky 3.setu bez servisu.
chlebavevaju
29.04.2026 15:02
Stará dobrá písnička, čtvrtfinále a naši hvězdní tenisté vyklidí pozice?
Diabolique
29.04.2026 14:59
No nic, doufam ze tu Potapovou Linda v SF splachne.
Kuba4Win
29.04.2026 15:00
Bojím se že spíš Kostyuk spláchne Lindu
lukassb
29.04.2026 14:59
To je stejne neskutecny jak par micku v jednom gemu dokaze otocit celej zapas. :)
chlebavevaju
29.04.2026 14:58
Karolína už bez šťávy tohle asi nedopadne.
Kuba4Win
29.04.2026 15:00
Je to tak teď už je prakticky hotovo, Karolína je teď mimo.
Diabolique
29.04.2026 14:54
Zpatky na stromy ... bohuzel ...
Kuba4Win
29.04.2026 14:53
A je to zase srovnáno
chlebavevaju
29.04.2026 14:53
Tohle prohrát by bylo umění.
Serpens
29.04.2026 14:49
Mám sklony k fatalismu... jak má Linda dneska zvítězit, když si veškeré české štěstí dnes vybírá Karolína?
chlebavevaju
29.04.2026 14:50
To nám vadí?
Serpens
29.04.2026 14:51
Já mám preference jasné
jih
29.04.2026 14:51
Jo, hodně. Nechci, aby byla Linda Martou spláchnutá.
The_Punisher
29.04.2026 15:00
Ještě za něj Linda bude ráda
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:48
bacha kajo... potapka se nam vynorila...
Mony
29.04.2026 14:48
Mám obavy, že Potápka vylezla z pod deky a Káju nečeká nic lehkého
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:47
uf, tak to bychom meli... jeste 3x potvrdit...
Diabolique
29.04.2026 14:45
Konecne na to nejaka tenistka prisla. Vzdycky se snazi rozbit raketu, jakoby ta mohla za jejich spatnej uder. Ted se Stazka po spatnem uderu mlatila do hraci ruky - "Zla ruka, spatna ruka, spatnej uder!"
easymoneysniper
29.04.2026 14:45
Chudák Griekspoor
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:44
Karolina si zacina obihat BH
Tak to je sila... moc si stale neveri... ale i tak zase brejk... pomuze??? :-D
to je otazka do pranice... Kaja ma ale stesti, ze se Potapka jeste nevynorila z te frustrace koncovky 2. setu... no doufejme ze se hned tak nevynori...
Mony
29.04.2026 14:43
Na QF Majoru dost špatná úroveň..snad to ještě chytne rytmus
Diabolique
29.04.2026 14:43
Uz breci.
Diabolique
29.04.2026 14:42
Potapova dela jednu chybu - kdyz s tou raketou mlati o zem, mlati s ni malo. Takhle nema sanci ji rozbit.
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:42
Divim se, ze Stazka jeste nedostala warning... Nouni asi po ni jede :-)))
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:40
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:41
Modelinda se ji rozlozi, a tak pro jistotu s ni drzi Kaja krok... ach jo...
chlebavevaju
29.04.2026 14:39
Tak ted si to Karčo teda vymňoukla. Možná by bylo lepší, kdyby nepostoupila ani jedna.
Kreuz
29.04.2026 14:38
kdyz vidim jak se tam hystericky nervuje... takovou megeru bych teda doma mit nechtel
easymoneysniper
29.04.2026 14:36
Parodie na tenis tohle
chlebavevaju
29.04.2026 14:29
Jen si zařvi, Karčo.
Serpens
29.04.2026 14:28
Kurz 29.00 při mečbolu možná vyjde
frenkie57
29.04.2026 14:26
jedeme dááál! Karolína rulez! Těším se na rozuzlení.
pantera1
29.04.2026 14:38
snad ju zvládne, věřím, že jo. Uvidíš, že se potkají s Lindoui ndou v SF .
frenkie57
29.04.2026 16:12
Musel jsem za stavu 3:1 na chvíli odejít a po návratu jsem zíral nevěřícně na skóre.
Tak snad ta Linda, ale s Kostíkem to nebude mít vůbec snadné, to bude také boj. Byla by fakticky škoda při této konstelaci pavouka, aby se do SF žádná naše nepodívala.
Mony
29.04.2026 14:26
Kaja blbý den, nejen bez pohybu,,ale i bez servisu..nastěstí Potapka nikdy nebyla mentalni hvězdou a to teď může rozhodnout
frenkie57
29.04.2026 14:27
Teď je bez podání i potápka. Třeba to půjde.
Mony
29.04.2026 14:36
Jo, to pomohlo
tenisman1233
29.04.2026 14:37
Když došlo na shodu tak potapka o podání vždy přišla.
Kreuz
29.04.2026 14:26
Epicky!! A karolina zarvala jako tur!
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:26
jo. Kaja bez forhenadu vyhrala set, a je to 1:1 :-))
neskutecne, ze ho trefila jak potrebovala... se hned tak jen nevidi.
Tohle proste tu Potapku musi potopit... uz byla zfrustrovana na konci TB.
The_Punisher
29.04.2026 14:25
A teď už doufejme se Potápka vyhází!
jih
29.04.2026 14:27
To je skoro na tuti u téhleté...
Krisboy
29.04.2026 14:25
A póť wole!
Diabolique
29.04.2026 14:25
UFFF
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:24
Kaja tefuje paradni fh, a vybojovala si s nim setbol
Oin
29.04.2026 14:24
Teď jsem jasně slyšel Bljat!
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:23
jeste ze ji to ta modelka hrala na bh...byl jsem klidne, ze ten fiftyn Kaja urve :-)))
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:23
Pak na fh a byl vyhoz...
frenkie57
29.04.2026 14:29
Ten FH má dneska hodně nespolehlivej. Ale občas s ním trefí parádní winner.
Diabolique
29.04.2026 14:20
Tri matchbally odvraceny ... moc pekne! Ted jen to vedeni 3-0 a 3-1 a 3-2 v TB moc nepodelat ...
Diabolique
29.04.2026 14:21
Hmmm ... 3-3
Kreuz
29.04.2026 14:18
to me po....drz! TB
The_Punisher
29.04.2026 14:18
Ten TB prostě musí Karolína dát!
tenisman1233
29.04.2026 14:18
2/2 brejkboly.
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:18
TB...
je az neuveritelne, dnes Kaja bez FH... ale jak je na MB, nebo pred, tak ho zahraje skvele... :-)))
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:19
a tajbrejku ho zatim trefuje taky skvele :-)))
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:21
do prcic.. a je to zase fuc... asi budem cekat na dalsi MB... :-))
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:16
no jo... FH ji zase vysel na MB :-D
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:13
No ted uz ta Potapka nevytece... to je uz fakticky asi konec.
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:17
taky umim tommrovat
Kreuz
29.04.2026 14:13
gem horror!!
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:14
Ze same radosti,
vrhla se do propasti.
aligo
29.04.2026 14:12
Kreuz
29.04.2026 14:10
fuj tajbl, gem thriller jedem dal!
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:12
jo... fh thriller bych to nazval...
...jak ji to jde na fh, tak trnu... nastesti ji fh vysel v tom nej. momente zapasu.
A jsem zase tam kde jsme byli... :-)))

P.S. aligo nastup:-D
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:09
No komecne :-D
Modelinda DF a prvni brejk zapasu promeneny. No aspon dramo nakonec...
frenkie57
29.04.2026 14:13
To by ovšem nesměla Karo odevzdat servis čistou hrou. Napodruhé si myslím, že potápka už dopodává.
frenkie57
29.04.2026 14:19
Neuvěřitelný, i napodruhé to vyšlo.
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:22
take dobre zatommrovane...;-)
tenisman1233
29.04.2026 14:09
1/1 využité brejkboly káji.
Diabolique
29.04.2026 14:09
Pekne Karolina zvladla dva matchbally! Tak ted to jeste vyhrat!
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:08
Dockali jsme se... Karolina konecne trefila 2x fh dobre... v uhlech. :-))
aligo
29.04.2026 14:05
LL Potápka v SF WTA1000 Pěkně vzala šanci za pačesy
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:06
dobre zakrikle... ;-)
aligo
29.04.2026 14:08
Snažím se
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:09
jj, dostala se Karolina na prvni BP v zapase... :-D a vyuzila...
aligo
29.04.2026 14:09
Ano, velmi se o to zasadila Potápka ji nedala nic zadarmo
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:07
myslim prvni MB
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:05
ach jo... tak jak uz se ji ten returm povede, tak zase na fh... ven, aut...
frenkie57
29.04.2026 14:03
Poslední možnost sebrat Potápce podání. Moc tomu ale nevěřím, ona je dnes na servu opravdu bezchybná.
chlebavevaju
29.04.2026 14:00
Poťap si pod tou novou vlajkou nějak věří Škoda, Karčo, mohlo to být veselejší. Ale i tak jsi naše láska.
jih
29.04.2026 14:03
Moje ne.
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:05
moje uz vubec ne...
The_Punisher
29.04.2026 13:56
Tak dnes to má do staré dobré Karolíny fakt hodně daleko
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:54
fh tragedie... dneska.
Kreuz
29.04.2026 13:57
ten utok na sit byl darek... a je to asi v pytli
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:59
jedine, zeby se nam modelka premotivovala jak bude zavirat zapas ne servisu, ale aby ta situace vubec nastala, nebot se musi karo udrzet jeste servisem v zapase...
Vlk-v-trave
29.04.2026 14:03
Tak prvni krok splneny, pekne i na saku... aspon to... ted musi modelinda zavrit... tak snad se prehicuje, nezvladne...;-)) ale Karolina bude muset na tom returnu trochu maknout... zatim mne prijde, ze ji moc ten servis nedokaze cist... ;-(
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:45
Karolina sastla raketou. no nedivim se... na tom fh dnes fakt hori...
Modelka zatim na servisu bezchybna... to ji prece nemuze vydrzet :-)))
Kreuz
29.04.2026 13:54
zatim jo... modelka fifinka je dnes dost ostra... a karolina dost unyla
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:55
Aspon na tom fh by to chtelo spravit. dost ted dva fiftyny vyhodila...
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:56
no spis si neveri... hodne lehke mice dava... a ted jeste na tom saku... to bylo jak od Djokovice na zacatku kariery...
Mony
29.04.2026 13:43
Snad nebudu další Tommr, ale cítím, že má Kája vnitřní sílu i nabuzení s tím něco udělat
Alien
29.04.2026 13:29
Moc hezká fotografie!
Mony
29.04.2026 14:37
Shýbající se žirafa
Kreuz
29.04.2026 13:19
Rozhodci je Barry White, atmosfera komorni, Spanele maji siestu a Pliskova zatim taky
frenkie57
29.04.2026 13:18
Potápka se pustila do Karo hodně nebojácně. Karolína zatím hodně tápe. Ale ona se srovná, nemám strach.
lvicek
29.04.2026 13:23
Karolina se zatim celkem potapi...
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:26
Modelka zatim dela problemy... ale Karolina se nejak specialne tomu nebrani, plus vitr ji asi nevoni... to modelka, ta si mezi fiftyny spaciruje a uziva si to... jak na molu... :-))
Kreuz
29.04.2026 13:31
vyhra nad rybou ji nabudila jak efedrin...
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:43
Jj modelka je neskutecne agresivni, a Karolina nejak nedokaze na to reagovat, ale ja si myslim, ze te modelce musi dojit para... zatim Karolina bez geometrie na fh... nic (to je dost spatne, hodne na jistotu a jeste ne uplne doibre)... take na servisu horela, ale uz to trochu spravila... uvidime... no... ;-)
Vlk-v-trave
29.04.2026 13:29
No jeden gem by byl... :-))
frenkie57
29.04.2026 13:36
To nabyté sebevědomí z předchozích zápasů je hodně znát, zatím je to pro Karo těžké.
Kreuz
29.04.2026 13:37
nadeje umira naposled! druhej set zacal dobre
Diabolique
29.04.2026 13:16
Sakra.
Kreuz
29.04.2026 13:27
Sakrble... pet nula
pantera1
29.04.2026 13:35
Kél malér, trošku fičák
PTP
29.04.2026 13:14
Kajda už sice není žádná zajda,
z Potápky ale bude stará rajda.
Výhra se zdá býti jasnou,
Stázky pysky rychle splasknou.
Kreuz
29.04.2026 13:13
Pliskova v modrym uz je na lede, ta Potapova (v zelenym) je ale hrozna Fifina... tu bych dal jako model na ruskou Barbie
