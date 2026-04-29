Budíček v pravý čas. Valentová zdolala houževnatou Američanku a je ve čtvrtfinále
Valentová – Liuová 6:4, 2:6, 6:2
Úvod utkání mezi Valentovou a Liuovou se nesl ve velmi nervózním duchu. Ani jedna z tenistek se nemohla spolehnout na své podání, na obou stranách se objevovala řada nevynucených chyb. První čtyři gamy vždy patřily hráčce na příjmu, poprvé si své podání udržela až v páté hře Američanka, která tak šla do vedení 3:2. Klíčový moment první sady tak přišel za stavu 4:4, kdy Valentová potřetí v zápase uspěla na returnu, set zakončila čistou hrou a po 40 minutách hry ho získala poměrem 6:4.
Pětadvacetiletá Američanka, která už byla před třemi roky 52. hráčkou světa, se nevydařeným závěrem první sady rozhodně nenechala zlomit. Do druhého dějství vlétla ve velkém stylu, na kurtu byla mnohem agresivnější a jistější tenistkou, a rychle se ujala vedení 2:0.
Valentová těžko hledala na kvalitní hru soupeřky adekvátní odpověď a když za stavu 0:3 podruhé za sebou přišla o podání, zdálo se, že o výsledku druhé sady je rozhodnuto. V následujících čtyřech hrách už byly znovu úspěšné výhradně returnující hráčky, což však Liuové stačilo na to, aby druhou sadu ovládla s přehledem 6:2.
Ani do závěrečné sady nevstoupila rodačka z Prahy vůbec dobře, když v úvodních dvou gamech získala jediný bod a prohrávala 0:2. Včasný budíček ale na českou tenistku zafungoval. V následujících minutách jednoznačně převzala iniciativu. Soupeřku tlačila svou typickou agresivní hrou do hluboké defenzivy, přestala dělat jednodušší chyby a vyplatilo se.
Liuová hladce přišla o následující tři hry a rázem ztrácela 2:3. Klíčový game přišel vzápětí, kdy Valentová na svém podání odvrátila pět brejkbolů a ujala se vedení už o dva gamy. Američanka ještě bojovala, na favorizovanou Češku ale už zbraň nenašla. Valentová zvítězila po setech 6:4, 2:6, 6:2 a zajistila si účast ve čtvrtfinále.
Výsledky dvouhry na challengeru v Saint-Malo
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře