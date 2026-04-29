Menšík noční bitvu se světovou trojkou prohrál, rozhodilo ho ošetřování rivala

VČERA, 22:55
ATP MADRID - Jakub Menšík do čtvrtfinále turnaje Masters v Madridu nepronikl. V noční bitvě s Alexanderem Zverevem, která se dohrávala o půl druhé v noci, padl ve třech setech 4:6, 7:6 a 3:6. Český tenista v rozhodujícím dějství neudržel výhodu brejku a světová trojka nabídnuté šance bezezbytku využila.
Jakub Menšík bojuje s Alexanderem Zverevem o čtvrtfinále (@ Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík – Zverev 4:6, 7:6, 3:6

Menšíkovi se úvod osmifinálového zápasu na antukové tisícovce v Madridu proti Zverevovi vůbec nepovedl. Hned v úvodní hře snadno ztratil podání a Němec následně brejk potvrdil. Další zaváhání rodák z Prostějova nepřipustil a snížil na 1:2. Na returnu se mu ale vůbec nedařilo a ve čtvrtém gamu neuhrála ani fiftýn. Pátou hru začal Čech skvělým náběhem na síť, pomohl si i dvěma esy a opět snížil. Za stavu 30:30 si třetí hráč světa stěžoval na špatnou stopu při nechytatelném servisu soupeře.

Ve velké jízdě na podání pokračoval Zverev i za stavu 3:2 a po skvělém bekhendovém kraťasu si připsal další čistou hru. Menšík od základní čáry daleko více chyboval. Snažil se tak více chodit na síť, kde se mu dařilo a po vítězném voleji snížil na 3:4. Němec ale znovu po snadno odskočil do dvougamového vedení. Následující hru si Menšík zkomplikoval dvěma dvojchybami v řadě za stavu 40:0, přesto se opět přiblížil na rozdíl jediného gamu.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ EnetPulse / Livesport)

Za stavu 4:5 se český tenista po skvělém returnu dostal při podání Zvereva poprvé na skóre 30:30 a po dalším parádním zásahu i k premiérovému brejkbolu. Ten ale Němec odvrátil svým třetím esem, získal tři míčky v řadě a po využití prvního setbolu sadu dopodával.

Druhá sada pro Menšíka

Druhý set otevřel Menšík daleko lépe než ten úvodní, když začal čistou hrou na servisu. Zverev následně i díky pátému esu vyrovnal. Podobně si vedl i Čech a udržel si i druhý game na podání. Oba tenisté byli při svých hrách na servisech dominantní až do stavu 3:2. Český hráč stáhl stav 0:40 a po doběhnutém kraťasu a následném vítězném úderu se dostal na shodu. Více však vzdorovat nedokázal.

Přehlídka snadno udržených servisů pokračovala i nadále. Čech se po čisté hře, kterou zakončil vítězným bekhendem, dostal do vedení 5:4 a Němec následně reagoval stejnou mincí a po vítězném zakončení na síti vyrovnal. I v jedenáctém gamu byl 23. nasazený hráč suverénní a po dělovém vítězném bekhendu si zajistil tie-break.

Zkrácenou hru začal Menšík skvělým zkrácením hry z bekhendu. Následně si připsal minibrejk. Za stavu 3:1 vypálil další rychlý bekhend po čáře a dostal se do vedení o tři míčky. Zverevovi se po dvou udržených servisech povedlo snížit na 3:4. Menšík po skvělém podání náskok znovu zvýšil, druhý servis ale neobhájil. Po skvělé výměně si ale vypracoval dva setboly a hned ten první na returnu využil a po vítězném forhendu poslal zápas do rozhodujícího dějství.

Rozhodující set začal Menšík dobře. Za stavu 1:1 vzal Zverevovi podání, jenže vzápětí o výhodu přišel. Českého tenistu možná rozhodilo ošetřování německého rivala, který reklamoval, že mu do oka vlétla muška. Menšík vypadl z tempa, ztratil jistotu na podání a Zverev už nabídnutou šanci nepustil. Menšík sice odehrál valnou většinu zápasu ve velkém stylu, dominoval díky dlouhým křížným forhendům, ale v klíčových chvílích selhal. V prvním vzájemném duelu se Zverevem sice dlouho držel šance na postup, nakonec ale po 140 minutách hry padl.

Ztráta pozice i bodů

Český tenista v loňském roce postoupil na antuce jen jednou do čtvrtfinále a povedlo se mu to právě v Madridu. Vzhledem k tomu, že loňský výsledek neobhájil, ztratí 100 bodů v žebříčku a zřejmě se propadne na 28. místo rankingu.

Pro Menšíka to byl první letošní turnaj na antuce a zároveň první singlový start od březnového Miami. Před startem Roland Garros je ještě přihlášený na challenger do Valencie a na lání v Hamburku.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

Patik
29.04.2026 02:16
Aj tak to celé vyhra Sinner potom uhra doma ešte Rím a na French Open ho odvezú na nosidlách..a ak nie tak na Wimbledone..je to len otázka času kedy si tie výsledky vypýtajú svoju daň
Diabolique
29.04.2026 02:10
Kuba neni zadny mlady zajic. Myslim ze moc dobre chape tyhlety "jine soucasti zapasu". Jestli jste ho teda vloni videli na French open proti domacimu chlapikovi ve forme. Toho uplne rozebral.
Kytka
29.04.2026 02:18
Pořád je mu teprve jen 20 let.
Mac
29.04.2026 01:34
pripomelo mi to jednou berdycha- taky mel brejka ve tretim, wawrinka tam zacal delat divadylko a tom se uplne rozsypal...
Kytka
29.04.2026 01:29
Zverev to urval na zkušenostech. Když měl Kuba potvrdit, rozkouskoval hru a Kuba se nechal rozhodit. pak už ztratil soustředění a šlo to do kytek. A do toho ještě Lahyani. Snad se z toho poučí. je to ještě mladý zajíc. Ale je vidět, že může hrát s hráči první pětky vyrovnaně.
easymoneysniper
29.04.2026 01:26
Menšíka v tom třetim setu těžce podělali. Písečnej švéd Mohamed to vůbec nezvládl
Mac
29.04.2026 01:25
ukazkovy kolaps pri prakticky vyhranem zapasu...
a ten micek co opakovali, tresnicka na dortu...
Oin
29.04.2026 01:22
Umpire strikes back.
HolyMotors
29.04.2026 01:22
Tak díky, Lahyani. Solidni zarez. Ale stejne neverim, ze by to Kuba jeste otočil. Prohral si to uz driv. Škoda.
frenkie57
29.04.2026 01:26
Ten domnělý dvojdopad byl v pořádku, Zverev měl pravdu. A ty máš pravdu, že už to bylo stejně ztracené. Kuba doplatil na dva ztracené servisgemy ve třetím setu, to je celé. Čekal jsem, že jakubův výkon půjde ve třetím setu ještě nahoru, ale opak byl pravdou, byl to jeho nejhorší set.
HolyMotors
29.04.2026 01:28

Presne tak. Za to Zverev se dost obdivuhodne zvednul a zacal hrat skvele.
frenkie57
29.04.2026 01:32
Souhlas, Saša vyhrál zaslouženě, nemůžu říct ani popel.
easymoneysniper
29.04.2026 01:29
V pořádku to nebylo. Měl nechat Menšíka zahrát ten volej a až pak se k tomu vrátit.
frenkie57
29.04.2026 01:37
Nemůže to nechat na potom. Musí se ozvat hned, když je o dvojdopadu přesvědčen. Holt měl špatný oko. Taky je to jenom člověk. Ale ten mač byl už stejně ztracený. Zlomilo se to tím nepotvzeným brejkem.
HolyMotors
29.04.2026 00:57
Kuuuba Menšík. Famozne breaknul. Snad dopodavame. I kdyz je to jeste daleko.
HolyMotors
29.04.2026 01:00
Aha:( tak to jo.
frenkie57
29.04.2026 01:05
Saša Kubu tím zraněním a zdržováním pěkně Kubu rozhodil. Škoda.
frenkie57
29.04.2026 00:41
Kuba zvládnul TB téměř na jedničku a tak jdeme do třetího. Držím palce Kubíku, zkus ho udělat, ty kluku ušatá.
HolyMotors
29.04.2026 00:39
Pekne si pro to Kuba došel. Dva spickove forehandy na zaver a je to..
frenkie57
29.04.2026 00:42
Stále nechápu, proč tady někteří hejtí jakubův FH. Mě přijde úplně v pohodě, rovnocenný jeho BH.
HolyMotors
29.04.2026 00:56
Je pravda, ze nekdy z nej vice chybuje a ten forehand cross by mohl byt lepsi. Naopak po lajne nebo inside out je velmi slušný.
frenkie57
28.04.2026 23:43
Kiks na síti stál Kubu druhý BB a Šaša esem dopodával set. Škoda.
frenkie57
28.04.2026 23:26
Ale mají tam klucí ztepilé sběračky.
Kapitan_Teplak
28.04.2026 23:21
Menšík vypadá ospale, čemuž se ani nedivím.
frenkie57
28.04.2026 23:21
Řetězov se tam čílil na esem Menšíka, které podle něho šlo mimo. Lahvání ho vyslechl a neřekl ani písmeno. Tak Saša ještě něco zabublal a pokračoval ve hře.
chlebavevaju
28.04.2026 23:07
Zranění zázračně ustoupilo. Menšík už se veze.
Marduch
28.04.2026 23:55
Cekal raneneho, tak ho hned zkraje solidarne pustil do naskoku o brejk, aby bylo o co hrat :D
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

