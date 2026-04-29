Menšík noční bitvu se světovou trojkou prohrál, rozhodilo ho ošetřování rivala
Menšík – Zverev 4:6, 7:6, 3:6
Menšíkovi se úvod osmifinálového zápasu na antukové tisícovce v Madridu proti Zverevovi vůbec nepovedl. Hned v úvodní hře snadno ztratil podání a Němec následně brejk potvrdil. Další zaváhání rodák z Prostějova nepřipustil a snížil na 1:2. Na returnu se mu ale vůbec nedařilo a ve čtvrtém gamu neuhrála ani fiftýn. Pátou hru začal Čech skvělým náběhem na síť, pomohl si i dvěma esy a opět snížil. Za stavu 30:30 si třetí hráč světa stěžoval na špatnou stopu při nechytatelném servisu soupeře.
Ve velké jízdě na podání pokračoval Zverev i za stavu 3:2 a po skvělém bekhendovém kraťasu si připsal další čistou hru. Menšík od základní čáry daleko více chyboval. Snažil se tak více chodit na síť, kde se mu dařilo a po vítězném voleji snížil na 3:4. Němec ale znovu po snadno odskočil do dvougamového vedení. Následující hru si Menšík zkomplikoval dvěma dvojchybami v řadě za stavu 40:0, přesto se opět přiblížil na rozdíl jediného gamu.
Za stavu 4:5 se český tenista po skvělém returnu dostal při podání Zvereva poprvé na skóre 30:30 a po dalším parádním zásahu i k premiérovému brejkbolu. Ten ale Němec odvrátil svým třetím esem, získal tři míčky v řadě a po využití prvního setbolu sadu dopodával.
Druhá sada pro Menšíka
Druhý set otevřel Menšík daleko lépe než ten úvodní, když začal čistou hrou na servisu. Zverev následně i díky pátému esu vyrovnal. Podobně si vedl i Čech a udržel si i druhý game na podání. Oba tenisté byli při svých hrách na servisech dominantní až do stavu 3:2. Český hráč stáhl stav 0:40 a po doběhnutém kraťasu a následném vítězném úderu se dostal na shodu. Více však vzdorovat nedokázal.
Přehlídka snadno udržených servisů pokračovala i nadále. Čech se po čisté hře, kterou zakončil vítězným bekhendem, dostal do vedení 5:4 a Němec následně reagoval stejnou mincí a po vítězném zakončení na síti vyrovnal. I v jedenáctém gamu byl 23. nasazený hráč suverénní a po dělovém vítězném bekhendu si zajistil tie-break.
Zkrácenou hru začal Menšík skvělým zkrácením hry z bekhendu. Následně si připsal minibrejk. Za stavu 3:1 vypálil další rychlý bekhend po čáře a dostal se do vedení o tři míčky. Zverevovi se po dvou udržených servisech povedlo snížit na 3:4. Menšík po skvělém podání náskok znovu zvýšil, druhý servis ale neobhájil. Po skvělé výměně si ale vypracoval dva setboly a hned ten první na returnu využil a po vítězném forhendu poslal zápas do rozhodujícího dějství.
Rozhodující set začal Menšík dobře. Za stavu 1:1 vzal Zverevovi podání, jenže vzápětí o výhodu přišel. Českého tenistu možná rozhodilo ošetřování německého rivala, který reklamoval, že mu do oka vlétla muška. Menšík vypadl z tempa, ztratil jistotu na podání a Zverev už nabídnutou šanci nepustil. Menšík sice odehrál valnou většinu zápasu ve velkém stylu, dominoval díky dlouhým křížným forhendům, ale v klíčových chvílích selhal. V prvním vzájemném duelu se Zverevem sice dlouho držel šance na postup, nakonec ale po 140 minutách hry padl.
Ztráta pozice i bodů
Český tenista v loňském roce postoupil na antuce jen jednou do čtvrtfinále a povedlo se mu to právě v Madridu. Vzhledem k tomu, že loňský výsledek neobhájil, ztratí 100 bodů v žebříčku a zřejmě se propadne na 28. místo rankingu.
Pro Menšíka to byl první letošní turnaj na antuce a zároveň první singlový start od březnového Miami. Před startem Roland Garros je ještě přihlášený na challenger do Valencie a na lání v Hamburku.
a ten micek co opakovali, tresnicka na dortu...
Presne tak. Za to Zverev se dost obdivuhodne zvednul a zacal hrat skvele.