Madrid: Podceňované Plíšková a Nosková o české semifinále! Těžkou výzvu má i Lehečka
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 29. 4.
Češi v akci
Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)
Plíšková a Nosková o české semifinále
Karolína Plíšková měla ve čtvrtfinále v Madridu čelit obrovské výzvě v podobě Jeleny Rybakinové, ovšem místo toho má velkou šanci projít do semifinále a vyrovnat své zdejší maximum. Bývalá světová jednička, která vyřadila Sinju Krausovou, Marii Sakkariovou, po zázračném obratu Elise Mertensovou a ještě Solanu Sierraovou, totiž ve čtvrtfinálové fázi narazí na lucky losera Anastasiji Potapovovou. S ruskou rodačkou reprezentující Rakousko vyhrála jediný předchozí souboj předloni v Dauhá, kde došlo na třísetovou bitvu.
Potapovová hraje hlavní soutěž se štěstím, jelikož ve finále kvalifikace nestačila právě na Krausovou. Teď však prožívá jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře a v posledních dvou kolech zdolala grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a světovou dvojku Rybakinovou. Rakušanka je kurzovou favoritkou, ovšem Plíšková se v Madridu prezentuje výbornými výkony a neměla by si nechat tuto jedinečnou příležitost protéct mezi prsty.
Pokud Plíšková uspěje, může Linda Nosková zařídit derby v semifinále a jistou českou finalistku. Aktuální česká žebříčková dvojka nastoupí v podobné roli jako Plíšková. Také ona bude mírnou kurzovou outsiderkou, ovšem má hratelnou soupeřku, i když na papíře mnohem těžší než její krajanka. Čeká ji totiž souboj s už devět zápasů neporaženou Martou Kosťukovou, která dorazila po triumfu v Rouenu a pokračuje v zatím bezchybném antukovém jaru.
Nosková bude posilněná senzačním obratem proti světové trojce Coco Gauffové. Kosťuková zase v Madridu chytla fenomenální formu a převálcovala Julii Putincevovou, žebříčkovou pětku Jessicu Pegulaovou i Caty McNallyovou. Talentovaná Ukrajinka tak budí respekt. U Noskové je ovšem známo, že se nezalekne žádné soupeřky a bude si hrát svou hru. Právě ta by mohla v rychlejších podmínkách v Madridu na Kosťukovou platit. Pokud česká hráčka nepředvede podprůměrný výkon, měla by s Kosťukovou držet krok.
Těžké výzvě čelí i Lehečka
Aby toho nebylo málo, tak i třetí český zástupce v rámci středečního programu Jiří Lehečka bude mírným outsiderem. Také rodáka z Mladé Boleslavi čeká složitá výzva, ale zároveň velmi solidní šance na postup. Předloňský semifinalista se střetne s rozjetým Arthurem Filsem, který má v letošní sezoně na antuce stoprocentní bilanci 8:0. Naposledy se potkali nedávno na Masters v Miami, kde Lehečka dominoval v semifinálovém souboji a zaregistroval největší finále své kariéry. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2.
Lehečka hrál ještě před pár dny na antuce v nepřesvědčivé formě. Po vydřeném vítězství nad Alejandrem Tabilem tady v Madridu se však ohromně zlepšil a zametl s Alexem Michelsenem i světovou devítkou Lorenzem Musettim. Podobně si ve španělské metropoli vede Fils, který přijel po triumfu v Barceloně. Po přežité bitvě s Ignaciem Busem nepovolil set Emiliovi Navovi ani Tomásovi Martínovi Etcheverrymu.
Středeční program
MANOLO SANTANA STADIUM (od 13:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.)
2. Sinner (1-It.) – Jódar (Šp.) / nejdříve v 16:00 SELČ
3. Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
4. Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) / nejdříve ve 21:30 SELČ
