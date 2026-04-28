Madrid: Podceňované Plíšková a Nosková o české semifinále! Těžkou výzvu má i Lehečka

DNES, 06:00
Previews 0
Tři čeští tenisté odehrají ve středu čtvrtfinálový zápas na prestižní tisícovce v Madridu. Všichni nastoupí v roli kurzového outsidera, nicméně rozhodně nebudou bez šance. Pokud uspějí Karolína Plíšková i Linda Nosková, dojde v semifinále na české derby. Do akce půjde také Jiří Lehečka, kterého stejně jako jeho krajanky čeká těžká výzva.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Potapova Anastasia
Nosková Linda
Kostyuk Marta
Lehečka Jiří
Fils Arthur
Karolína Plíšková má solidní šanci projít do semifinále (© GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 29. 4.

Češi v akci
Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

Plíšková a Nosková o české semifinále

Karolína Plíšková měla ve čtvrtfinále v Madridu čelit obrovské výzvě v podobě Jeleny Rybakinové, ovšem místo toho má velkou šanci projít do semifinále a vyrovnat své zdejší maximum. Bývalá světová jednička, která vyřadila Sinju Krausovou, Marii Sakkariovou, po zázračném obratu Elise Mertensovou a ještě Solanu Sierraovou, totiž ve čtvrtfinálové fázi narazí na lucky losera Anastasiji Potapovovou. S ruskou rodačkou reprezentující Rakousko vyhrála jediný předchozí souboj předloni v Dauhá, kde došlo na třísetovou bitvu.

Potapovová hraje hlavní soutěž se štěstím, jelikož ve finále kvalifikace nestačila právě na Krausovou. Teď však prožívá jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře a v posledních dvou kolech zdolala grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a světovou dvojku Rybakinovou. Rakušanka je kurzovou favoritkou, ovšem Plíšková se v Madridu prezentuje výbornými výkony a neměla by si nechat tuto jedinečnou příležitost protéct mezi prsty.

Více informací

 

Pokud Plíšková uspěje, může Linda Nosková zařídit derby v semifinále a jistou českou finalistku. Aktuální česká žebříčková dvojka nastoupí v podobné roli jako Plíšková. Také ona bude mírnou kurzovou outsiderkou, ovšem má hratelnou soupeřku, i když na papíře mnohem těžší než její krajanka. Čeká ji totiž souboj s už devět zápasů neporaženou Martou Kosťukovou, která dorazila po triumfu v Rouenu a pokračuje v zatím bezchybném antukovém jaru.

Nosková bude posilněná senzačním obratem proti světové trojce Coco Gauffové. Kosťuková zase v Madridu chytla fenomenální formu a převálcovala Julii Putincevovou, žebříčkovou pětku Jessicu Pegulaovou i Caty McNallyovou. Talentovaná Ukrajinka tak budí respekt. U Noskové je ovšem známo, že se nezalekne žádné soupeřky a bude si hrát svou hru. Právě ta by mohla v rychlejších podmínkách v Madridu na Kosťukovou platit. Pokud česká hráčka nepředvede podprůměrný výkon, měla by s Kosťukovou držet krok.

Více informací

Těžké výzvě čelí i Lehečka

Aby toho nebylo málo, tak i třetí český zástupce v rámci středečního programu Jiří Lehečka bude mírným outsiderem. Také rodáka z Mladé Boleslavi čeká složitá výzva, ale zároveň velmi solidní šance na postup. Předloňský semifinalista se střetne s rozjetým Arthurem Filsem, který má v letošní sezoně na antuce stoprocentní bilanci 8:0. Naposledy se potkali nedávno na Masters v Miami, kde Lehečka dominoval v semifinálovém souboji a zaregistroval největší finále své kariéry. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2.

Lehečka hrál ještě před pár dny na antuce v nepřesvědčivé formě. Po vydřeném vítězství nad Alejandrem Tabilem tady v Madridu se však ohromně zlepšil a zametl s Alexem Michelsenem i světovou devítkou Lorenzem Musettim. Podobně si ve španělské metropoli vede Fils, který přijel po triumfu v Barceloně. Po přežité bitvě s Ignaciem Busem nepovolil set Emiliovi Navovi ani Tomásovi Martínovi Etcheverrymu.

Více informací

Středeční program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 13:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.)
2. Sinner (1-It.) – Jódar (Šp.) / nejdříve v 16:00 SELČ
3. Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
4. Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) / nejdříve ve 21:30 SELČ

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist