Skvělý Lehečka vyřídil i Musettiho, v Madridu si zahraje o semifinále
Lehečka – Musetti 6:3, 6:3
Hned úvodní výměny čtvrtého vzájemného zápasu mezi Lehečkou a Musettim přinesly agresivní hru z obou stran. První brejkbolová možnost ale přišla už ve třetí hře, dostal ji český tenista a šanci také využil. Italovi vzal podání a ujal se vedení 2:1. Svěřenec Michala Navrátila byl v úvodních gamech zápasu aktivnějším hráčem, svého soupeře tlačil do defenzivy a výměny bez problémů zakončoval do otevřené části dvorce či na síti. Brejk v pohodě potvrdil a dostal se do vedení 3:1.
Lehečka neměl při svém podání žádné problémy. V úvodních třech gamech na servisu ztratil pouhé tři výměny, jeho soupeř se naopak na udržení svých servírovacích gamů nadřel podstatně více. Další brejkbolovou možnost ale zatím nepřipustil a český tenista vedl po sedmi hrách 4:3.
Do prvních problémů se finalista turnaje z Miami dostal vzápětí. Musetti několika přeliftovanými údery dostal soupeře daleko za základní čáru a taktika mu vycházela. Na returnu si vypracoval vedení 40:0, ani to mu ale nestačilo. Lehečku v důležité chvíli podrželo výborné první podání, game udržel a šel do vedení 5:3.
Na světové devítce se nevyužité možnosti jednoznačně projevily. Několika nevynucenými chybami umožnil svému soupeři dostat se k dalším brejkbolům a český tenista toho využil. Podruhé v zápase uspěl na příjmu a za 37 minut získal úvodní sadu hladce 6:3. Musetti za svým soupeřem zaostával především v agresivitě hry i na servisu, až příliš často chyboval na bekhendu, čímž Lehečkovi daroval několik výměn. Český tenista se naopak nerozpakoval chodit na síť a tato taktika mu vycházela na výbornou.
Lehečka i v úvodu druhého setu pokračoval ve velmi soustředěném výkonu, své údery ale srovnal i rodák z Carrary a po čtyřech gamech svítil na světelné tabuli stav 2:2. V páté hře čelil jako první ve druhém setu brejkbolové hrozbě český tenista, aktivní hrou ale jakékoliv problémy odmítl a šel znovu do vedení.
Klíčový moment zápasu přišel o chvíli později. Lehečka za stavu 4:3 poprvé ve druhém setu vzal italskému soupeři servis a byl blízko cennému vítězství. Nabídnutou šanci už český tenista nepustil, utkání dovedl k bezproblémovému vítězství dvakrát 6:3 a mohl slavit postup do čtvrtfinále.
Lehečkovým maximem v Madridu je zatím semifinálová účast z roku 2024, Musetti naopak loňský postup mezi nejlepší čtyři neobhájí.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Už 3 Češi ve čtvrtfinále. Snad se ještě někdo přidá.
Snad forma bude stačit i na Hříšníka
Ale ten dres je srandovní, hrozně mi připomíná Otakárka z Bylo nás pět XD
https://www.postavy.cz/obrazky/otakarek-soumar-196385.jpg
Vítečník asi ne. Ale byl by to pěkný zářez. Ten kurz stojí za to polechtat.
Zverev to podle mě simuluje a bude to Menšíkova smrť nebo to odpíská. Kolik schází do RG? Mohl by se na to vysrat.