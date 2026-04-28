Skvělý Lehečka vyřídil i Musettiho, v Madridu si zahraje o semifinále

DNES, 13:00
Aktuality 28
ATP MADRID - Jiří Lehečka pokračuje na Masters v Madridu ve výborných výkonech. V osmifinále si poradil se světovou devítkou, Italem Lorenzem Musettim, hladce ve dvou setech dvakrát 6:3 a mohl slavit postup mezi posledních osm. Jeho dalším soupeřem bude francouzský tenista Arthur Fils.
Profily hráčů
Musetti Lorenzo
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka slaví postup do čtvrtfinále (@ Cordon Press / Sipa USA / Profimedia)

Lehečka – Musetti 6:3, 6:3

Hned úvodní výměny čtvrtého vzájemného zápasu mezi Lehečkou a Musettim přinesly agresivní hru z obou stran. První brejkbolová možnost ale přišla už ve třetí hře, dostal ji český tenista a šanci také využil. Italovi vzal podání a ujal se vedení 2:1. Svěřenec Michala Navrátila byl v úvodních gamech zápasu aktivnějším hráčem, svého soupeře tlačil do defenzivy a výměny bez problémů zakončoval do otevřené části dvorce či na síti. Brejk v pohodě potvrdil a dostal se do vedení 3:1.

Lehečka neměl při svém podání žádné problémy. V úvodních třech gamech na servisu ztratil pouhé tři výměny, jeho soupeř se naopak na udržení svých servírovacích gamů nadřel podstatně více. Další brejkbolovou možnost ale zatím nepřipustil a český tenista vedl po sedmi hrách 4:3.

Do prvních problémů se finalista turnaje z Miami dostal vzápětí. Musetti několika přeliftovanými údery dostal soupeře daleko za základní čáru a taktika mu vycházela. Na returnu si vypracoval vedení 40:0, ani to mu ale nestačilo. Lehečku v důležité chvíli podrželo výborné první podání, game udržel a šel do vedení 5:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Na světové devítce se nevyužité možnosti jednoznačně projevily. Několika nevynucenými chybami umožnil svému soupeři dostat se k dalším brejkbolům a český tenista toho využil. Podruhé v zápase uspěl na příjmu a za 37 minut získal úvodní sadu hladce 6:3. Musetti za svým soupeřem zaostával především v agresivitě hry i na servisu, až příliš často chyboval na bekhendu, čímž Lehečkovi daroval několik výměn. Český tenista se naopak nerozpakoval chodit na síť a tato taktika mu vycházela na výbornou.

Lehečka i v úvodu druhého setu pokračoval ve velmi soustředěném výkonu, své údery ale srovnal i rodák z Carrary a po čtyřech gamech svítil na světelné tabuli stav 2:2. V páté hře čelil jako první ve druhém setu brejkbolové hrozbě český tenista, aktivní hrou ale jakékoliv problémy odmítl a šel znovu do vedení.

Klíčový moment zápasu přišel o chvíli později. Lehečka za stavu 4:3 poprvé ve druhém setu vzal italskému soupeři servis a byl blízko cennému vítězství. Nabídnutou šanci už český tenista nepustil, utkání dovedl k bezproblémovému vítězství dvakrát 6:3 a mohl slavit postup do čtvrtfinále.

Lehečkovým maximem v Madridu je zatím semifinálová účast z roku 2024, Musetti naopak loňský postup mezi nejlepší čtyři neobhájí.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

28
Přidat komentář
pantera1
28.04.2026 14:47
Jirka pěkný výsledek . Má formu. Uvidíme,jak si poradí s Afrem. To mě teda moc netěší, tenhle zápas . A Žihlavka teď bude vzdorovat madridské ostré Chalapeňosce, to bude hodně těžké .
Reagovat
Kuba4Win
28.04.2026 14:53
Komu budeš fandit?
Reagovat
pantera1
28.04.2026 14:56
Jirkovi, to je samozřejmé. Bude to určitě dobrej zápas. Tady má Artík smůlu,aji kdyby měl afro přes celej kurt .
Reagovat
The_Punisher
28.04.2026 15:17
Já myslím, že i Jirka si může pořídit afro?
Reagovat
frenkie57
28.04.2026 15:18
No to by měl smůlu jistojistě, páč by si z té tíhy ulomil hlavu. A taky by se moc nehrálo, protože by se furt hledaly míčky, zapadlé ve Filsikově chloubě.
Reagovat
pantera1
28.04.2026 15:24
No ale začíná Afrosběračku dohánět, ještě se měsíc neostříhá a museli by spolu jet nákladním výtahem,aby tam ty květáky narvali .
Reagovat
The_Punisher
28.04.2026 14:26
Jirka je v dobre fazone! Gratulace
Reagovat
lvicek
28.04.2026 14:26
Koukam na race, kde uz Jirka skocil do desitky, a vsimla jsem si, ze Vitek je tesne za Tomasem na 31. miste! To je zajimave, kdyz si vzpomenu, jak jsme tu pred par lety protlacovali Toma do stovky (a furt to neslo) a pak to same s Vitem ;). Mohlo by se stat, ze bychom meli 4 nasazene muze na GS!
Reagovat
Pe3k
28.04.2026 14:30
Dva dny nazpět jsme to tu řešili a to byli o místo výše 29. a 30. Lehe je 10. smile
Reagovat
lvicek
28.04.2026 15:23
Tomas to bohuzel v Madridu pekne blbe projel, uplne stejne jako Katka . Ti dva se k sobe fakt hodili .
Reagovat
frenkie57
28.04.2026 15:20
Teď už by Navrátil na DC neříkal: A k čemu by nám byl Kopřiva.
Reagovat
lvicek
28.04.2026 15:21
No, ten uz urcite ne .
Reagovat
frenkie57
28.04.2026 15:23
No jako kdyby tam ještě byl, pochopitelně.
Reagovat
sojka1
28.04.2026 14:24
jazda Lehe! :-)
Reagovat
Dobry-den
28.04.2026 14:21
Výborně Jirko. smile

Už 3 Češi ve čtvrtfinále. Snad se ještě někdo přidá.
Reagovat
easymoneysniper
28.04.2026 14:21
9.0 rating to je na úrovni Sinnera
Reagovat
George_Renel
28.04.2026 14:21
Pěkně s ním Jirka zametl.
Reagovat
Pe3k
28.04.2026 14:19
Tak to je paráda, Ital bez formy Lehečka využil šance. I když ted už oba prohrají, tak je to úspěch. O něco více věřím paradoxně Menšíkovi, protože Jodar je podle mě rozjetý. smile
Reagovat
Mony
28.04.2026 14:19
Jirka dnes lehká práce.
Snad forma bude stačit i na Hříšníka
Reagovat
HAJ
28.04.2026 14:19
Lehy famózně.
Reagovat
lvicek
28.04.2026 14:18
Jirka hodne pekne! Parada!
Reagovat
Oin
28.04.2026 14:17
Hehe
Reagovat
Blondie
28.04.2026 14:14
Jirka parádně, mám radost :D
Ale ten dres je srandovní, hrozně mi připomíná Otakárka z Bylo nás pět XD

https://www.postavy.cz/obrazky/otakarek-soumar-196385.jpg

:D
Reagovat
Oin
28.04.2026 14:29
Mně Mňágu
Reagovat
Mantra
28.04.2026 13:55
Musetti je v utlumu už nejakou dobu. Jirka vyhraje.
Vítečník asi ne. Ale byl by to pěkný zářez. Ten kurz stojí za to polechtat.
Zverev to podle mě simuluje a bude to Menšíkova smrť nebo to odpíská. Kolik schází do RG? Mohl by se na to vysrat.
Reagovat
Kuba4Win
28.04.2026 14:16
Na AO hrál úžasně, pak se zranil...
Reagovat
pantera1
28.04.2026 13:45
Jirko pěkně Italskou slečínku vyklepni . Hlavně vládni celý zápas .
Reagovat
Matmaty
28.04.2026 13:40
Jirko nádherný 1. set, jedeme stejně i druhej a Lorenzo bude jen sbírat míčky.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist