Životní šance pro Viďmanovou. Po zranění hvězdy si zahraje Wimbledon
Viďmanová, které patří ve světovém žebříčku 119. místo, prožije debut v hlavní soutěži grandslamu. Dosud o ni neúspěšně bojovala v kvalifikacích. Na letošním Roland Garros vypadla v 1. kole, na Australian Open ve třetím.
Osmifinalistka letošního Australian Open Mboková se zranila ve středečním duelu 2. kola turnaje v Queen's Clubu. Ve druhého setu utkání s Karolínou Plíškovou za stavu 6:2, 3:4 pro Češku uklouzla při protipohybu a chytla se za levé koleno. Utkání vzdala a odstoupila i ze čtyřhry, kde měla dál hrát s vracející se americkou legendou Serenou Williamsovou.
Viďmanová si v pátek zajistila i postup do čtvrtfinále challengeru v Ilkley, když porazila italskou soupeřku Lucrezii Stefaniniovou naprosto jednoznačně 6:2, 6:1. Její další vyzyvatelkou bude dcera české legendy Hanky Mandlíkové Američanka Elizabetha Mandliková.
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