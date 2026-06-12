Životní šance pro Viďmanovou. Po zranění hvězdy si zahraje Wimbledon

DNES, 17:00
Téma 3
Darja Viďmanová si zahraje poprvé na letošním Wimbledonu hlavní grandslamovou soutěž. Třiadvacetiletá hráčka se do turnaje v All England Clubu dostala po odhlášení zraněné světové devítky Kanaďanky Victorie Mbokové. WTA o tom dnes informovala na svém webu.
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Vidmanova Darja
Darja Viďmanová si zahraje hlavní soutěž Wimbledonu (@ Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Viďmanová, které patří ve světovém žebříčku 119. místo, prožije debut v hlavní soutěži grandslamu. Dosud o ni neúspěšně bojovala v kvalifikacích. Na letošním Roland Garros vypadla v 1. kole, na Australian Open ve třetím.

Osmifinalistka letošního Australian Open Mboková se zranila ve středečním duelu 2. kola turnaje v Queen's Clubu. Ve druhého setu utkání s Karolínou Plíškovou za stavu 6:2, 3:4 pro Češku uklouzla při protipohybu a chytla se za levé koleno. Utkání vzdala a odstoupila i ze čtyřhry, kde měla dál hrát s vracející se americkou legendou Serenou Williamsovou.

Viďmanová si v pátek zajistila i postup do čtvrtfinále challengeru v Ilkley, když porazila italskou soupeřku Lucrezii Stefaniniovou naprosto jednoznačně 6:2, 6:1. Její další vyzyvatelkou bude dcera české legendy Hanky Mandlíkové Američanka Elizabetha Mandliková.

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Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

3
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hanz
12.06.2026 17:32
Plíškovic vodrovnala MBůčka...
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tommr
12.06.2026 17:31
Bude se to čtvrtfinále proti Mandlikový hrát ještě dneska? Ví někdo?
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tenisman1233
12.06.2026 17:33
Zatím to vypadá,že dneska v šest.
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