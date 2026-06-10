Serena podpořila zraněnou Mbokovou. Mladé Kanaďance poslala dojemný vzkaz
O den později však Mboková utrpěla nepříjemný pád během utkání proti Karolíně Plíškové. Devatenáctiletá Kanaďanka nakonec kvůli problémům s kolenem zápas nedohrála a následně odstoupila i z celého turnaje. Její zdravotní stav zároveň vyvolal otázky ohledně možné účasti na letošním Wimbledonu.
Williamsová mladé tenistce vyjádřila podporu prostřednictvím sociálních sítí. Ve svém instagramovém příběhu napsala: "Jsi neuvěřitelný talent a brzy se na kurty vrátíš. Přeji ti brzké uzdravení. Nemůžu se dočkat, až tě uvidím zpátky na kurtu."
Americká legenda následně zveřejnila také příspěvek, ve kterém se ohlédla za svým vystoupením v Queen's Clubu. "Byl to zábavný a nezapomenutelný týden. Děkuji všem, kteří ho udělali tak výjimečným," uvedla Williamsová.
Zatímco Mboková doufá, že bude včas připravena na Wimbledon, Williamsová by měla ve svém návratu pokračovat příští týden na turnaji v Berlíně, kde by měla nastoupit po boku Karolíny Muchové. Američanka přitom během svého vystoupení v Queen's Clubu ukázala, že ani po více než 1300 dnech bez soutěžního zápasu neztratila své tenisové kvality.
Příští úterý se navíc rozhodne o pozvánkách do hlavní soutěže Wimbledonu. Williamsová se zatím veřejně nevyjádřila, zda má o start v All England Clubu zájem, její případnou účast by však vedení turnaje uvítalo. Předsedkyně All England Clubu Deborah Evansová pro BBC Sport uvedla: "Samozřejmě bych byla potěšená a nadšená, kdyby se tak stalo. Bylo fantastické vidět ji zpět v akci."
Mboková mezitím věří, že zranění kolena nenaruší její dosud vydařenou sezonu. Kanaďanka se aktuálně nachází na nejlepším žebříčkovém umístění kariéry a ráda by startovala nejen ve Wimbledonu, ale také v srpnu obhajovala titul na Canadian Masters.
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