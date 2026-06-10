Nešťastný moment otřásl i s Plíškovou: Tohle není způsob, jakým chcete vyhrát
V prvním kole odehrála Plíšková v duelu s McCartney Kesslerovou rozpačitý duel plný ztracených podání i chyb, přesto dokázala americkou tenistku ve třech setech přetlačit a zajistit si souboj s Mbokovou. Do duelu se světovou devítkou však nastoupila Plíšková ve stylu, kdy patřila do absolutní světové špičky. O patnáct let mladší soupeřku častovala agresivní a přesnou hrou od základní čáry, vše prokládala výborným servisem a sadu získala 6:2.
Ve druhém se na kurtu už odehrával naprosto vyrovnaný duel, ve kterém si obě tenistky držely svá podání až do stavu 4:3 pro Mbokovou. Plíšková se na svém servisu dostala do hrozivého manka 0:40. Díky podání i agresivní hře se z kritické situace dostala a srovnala. Právě třetí brejkbol byl ale také poslední výměnou zápasu.
Kanaďanka byla ve výměně pod velkým tlakem soupeřky a při jednom ze zpětných pohybů s výkřikem spadla na kurt a držela se za levé koleno. Po několika minutách se za doprovodu fyzioterapeuta dostala na lavičku, utkání ale o chvíli později musela skrečovat.
Z postupu tak příliš velkou radost nemohla mít ani bývalá světová jednička. "S postupem zápasu se zlepšovala, takže to mohl být pěkný zápas, ale přeji jí jen to nejlepší. Samozřejmě, tohle není způsob, jakým chceme vyhrát, takže doufejme, že bude ve Wimbledonu v pořádku," říkala po zápase Plíšková.
Pro Mbokovou tak nešťastný moment znamená nejen možné ohrožení startu v All England Clubu, ale zároveň padá i její další účast ve čtyřhře, kde v prvním kole úspěšně bojovala s navrátivší se legendou Serenou Williamsovou. Ve druhém kole se měly utkat s kanadsko-německou dvojicí Leylah Fernandezová, Laura Siegemundová.
Plíšková si naopak už před zápasem zajistila návrat do elitní stovky žebříčku, v současné době jí patří 87. příčka. Počet českých hráček mezi TOP 100 tak zarovnala na deset.
Výborný výkon i smutný konec. Plíšková si zahraje čtvrtfinále, Mboková skončila v bolestech
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Speciální poznámka pro GaelaM, který ten článek určitě číst nebude: o občanství si požádala už v roce 2021.