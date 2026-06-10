Výborný výkon i smutný konec. Plíšková si zahraje čtvrtfinále, Mboková skončila v bolestech

DNES, 15:30
Aktuality 64
WTA QUEEN´S CLUB - Karolína Plíšková si zahraje v Queen’s Clubu čtvrtfinále. Ve druhém kole vyhrála nad světovou devítkou Victorií Mbokovou první set 6:2, ve druhém byl stav 4:3, když si Kanaďanka při zpětném pohybu zranila koleno a utkání po několika minutách ošetřování vzdala. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude ve čtvrtfinále vítězka duelu mezi Marií Bouzkovou a Donnou Vekičovou.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Mboko Victoria
Karolína Plíšková v zápase s Victorií Mbokovou (@ Adrian Dennis / AFP / AFP / Profimedia)

Mboková - Plíšková 2:6, 4:3 skreč.

Utkání mezi Plíškovou a Mbokovou začalo kvůli rozmarům počasí zhruba s hodinovým zpožděním. Česká tenistka ale do něj vstoupila tím nejlepším možným způsobem. Na returnu se dostala do vedení 40:15, druhý brejk proměnila a získala hned úvodní podání soupeřky. Brejk následně s lehkými problémy potvrdila a vedla už o dvě hry.

Plíšková světovou devítku trápila v úvodu utkání výbornými returny a i ve třetí hře měla možnost prolomit soupeřce podání. Ta si ho pro tento případ ale uhájila a snížila na 1:2. Lounská rodačka byla v úvodních gamech aktivnější hráčkou. Dlouhými údery k základní čáře držela soupeřku pod tlakem, mohla se spolehnout na svůj servis a držela náskok.

V šesté hře měla Plíšková první drobnější problémy na servisu. Ani v ten moment ale Mbokovou k brejku nepustila, pomohla si esem a šla do vedení 4:2. Kanaďanka působila v prvním setu nervózním dojmem. Špatně reagovala na returny Češky, hladce si prohrála další servis a ztrácela už tři gamy. Za stavu 5:2 musela Plíšková odvracet brejkbolovou možnost, opět si ale pomohla na servisu a získala první set hladce 6:2.

Do druhého setu vstoupila parťačka Sereny Williamsové s novou energií. Výrazně prodloužila údery, přidala i na agresivitě. První game na svém podání získala čistou hrou, ve druhém si vypracovala brejkbol, servis české tenistky ale ani tentokrát neprolomila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bývalá světová jednička na rozdíl od předcházejícího zápasu s McCartney Kesslerovou podávala velmi soustředěný výkon. Neustále se snažila o agresivní hru od základní čáry, pomáhala si výborným podáním a bez problémů držela s o patnáct let mladší soupeřkou krok.

Obě tenistky byly ve druhém dějství na svém podání velmi jisté a po šesti gamech tak byl stav vyrovnaný – 3:3. Kritický moment přišel za stavu 4:3 pro Mbokovou, kdy se Plíšková na podání dostala do stavu 0:40. Všechny brejkboly dokázala odvrátit, hodně nepříjemný moment pro Kanaďanku ale přišel při třetím. Při zpětném pohybu uklouzla a v bolestech zůstala ležet na kurtu.

Po několika minutách se z pažitu zvedla a v doprovodu fyzioterapeuta zamířila na lavičku. Chvíli poté utkání skrečovala. "Přeji především Victorii, aby se brzy uzdravila. Já se na trávě cítím skvěle, daří se mi tady a doufám, že si ještě nějaké výhry připíšu. Užívám si to a jsem ráda za to, jak se mi po návratu na kurty daří. Už se nemůžu dočkat Wimbledonu," říkala po výhře Plíšková..

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

64
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misa
10.06.2026 19:35
V prvních dvou gemech Marie promarnila už 4 brejkboly. Tohle by se jí loni nestalo Letos se v jejich proměňování hodně zhoršila...
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tommr
10.06.2026 19:38
tohle neproměňování brejkbolů bude dneska její konec. To si proti špičkový hráčce prostě nemůže dovolit ...
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Drzymalski
10.06.2026 19:26
O tom že Karolina je hráčka světové úrovně snad nikdo nepochybuje. Bude zajímavé jak dopadne v konfrontaci s absolutní špičkou. Zatím ji stačí solidní servis, jistota úderů a na její poměry slušný pohyb. Důležité je že si věří.
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com
10.06.2026 19:08
Pliskova - Bouzkova 2:1
Pliskova - Vekic 7:4

A navic s Vekou letos prohrala Takže budu fandit s Misou Ale jen jedno kolo
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misa
10.06.2026 19:10
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misa
10.06.2026 18:23
Druhé embéčko doufám zvládne dnešní cestu bez nehody.
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misa
10.06.2026 18:27
Tak prší a dnes by se už hrát nemuselo...
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tommr
10.06.2026 19:01
takže na vrchol dne dneska nedojde? To by mě pořádně naštvalo ...
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misa
10.06.2026 19:03
Maruška je pro tebe vrchol? Už svítí slunce a připravují kurt.
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GaelM
10.06.2026 19:26
Které je to první? smile
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misa
10.06.2026 19:35
Mboko
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aligo
10.06.2026 18:21
Chudák Serenka
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Diabolique
10.06.2026 18:14
#87 v live ... a pristi kolo Bouzkova / Vekic ...
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TSP
10.06.2026 18:05
Kája se už 100 body za čtvrtfinále dostala někam k 90. místu WTA a je dost možný, že se dostane do hlavní soutěže ve Wimbledonu, aniž by musela využít chráněnej žebříček. Na to, že ještě před půl rokem byla na žebříčku na 800. místě je to samo osobě obrovskej úspěch. I dnešní zápas ukázal, že je furt konkurenceschopná a na trávě obzvláště.
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Kapitan_Teplak
10.06.2026 18:09
Nedostane. Už je po termínu na přihlašování.
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TSP
10.06.2026 18:24
Tak asi nejspíš využila chráněnej žebříček. Ono je to už stejně skoro jedno, na dalších turnajích ani na US Open už chráněnej žebříček nesjpíš už potřebovat stejně nebude. A do kvalifikací taky už nebude muset. K tomu jí chybí tak 200 bodů a ty už velmi pravděpodobně rychle někde uhraje, neboť hraje velmi slušně (na 2. padesátku žebříčku zcela nepochybně).
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GaelM
10.06.2026 19:28
Wimbledon už má přihlášený na PR a US Open si uhraje aktuálním rankingem. Nevím kolik jí ještě zbývá PR turnajů, ale myslím že zbytek sezóny z toho nějak poskládá a jestli bude pokračovat v těchto výkonech, tak nejpozději po AO27 bude zpátky v top50 a pojede už "za své".
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EdinaElwes
10.06.2026 18:00
Teda Karolína. Pěknej návrat. Jednička je tam pořád někde cítit. Zranění Viki samozřejmě zamrzí.
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aape
10.06.2026 18:58
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Nereknu
10.06.2026 17:56
Chudák Viky, co jí asi mrzí nejvíc je to, že už si se Serenou nezahraje
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GaelM
10.06.2026 19:30
Ale třeba to nebude tak vážné.
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com
10.06.2026 17:55
to ma Serenka asi utrum co
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Kapitan_Teplak
10.06.2026 17:59
Dostane výjimku a zraněnou kometu bude moct někým nahradit.
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Nereknu
10.06.2026 18:00
Těžko. Doufám, že v Berlíně je přihlášená s Káčou Siniaků.
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falcon_heavy
10.06.2026 18:01
Prý s Muchovou.
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GaelM
10.06.2026 19:29
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subaru
10.06.2026 17:55
Karolína nyní naše nejlepší hráčka, obzvláště na trávě.
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Tomas_Smid_fan
10.06.2026 17:54
bude titulek Plíšková zničila Mboko?
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com
10.06.2026 17:55
zničila kanadskej drahokam
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PTP
10.06.2026 18:26
Dohnala ji k pláči jako poručík Dub.
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Kapitan_Teplak
10.06.2026 18:59
Plíšková s ohonem zničila kometu s pohonem.
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Mac
10.06.2026 19:04
uzhrozila...
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Nola
10.06.2026 17:54
Kaja hrala velmi slusne, rozohrala sa na antuke a harde, a ta rozohranost je uz fakt viditelna, verim jej celkom na slusny prienik rankingom, vidiet, ze berie tenis vazne a nezanedbava pripravu
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Liverpool22
10.06.2026 18:10
smile
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Kapitan_Teplak
10.06.2026 17:52
Jak jsem psal, když jí to tam bude padat, tak ji múže klidně vykometit
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Diabolique
10.06.2026 17:49
Dalsi kolo ...
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zfloyd
10.06.2026 17:40
Karolinu zatím drží výborný servis
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Vlk-v-trave
10.06.2026 17:38
Viktorie je na te trave zatim nevyzrala... dost uderu netrefuje ciste, ve druhem to nejak zlepsila, ale zatim je videt, ze zkusenost na trave vitezi... nejaka travarska hitparada to neni :-) To by mela Karolina doklepnout...
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tenisman1233
10.06.2026 17:39
Zatím tam dává ty svoje rány a bojuje s odskokem.
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Vlk-v-trave
10.06.2026 17:44
Hmma a asi Viktorie konec...
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Tomas_Smid_fan
10.06.2026 17:50
zranit se na generálce, to je vždycky výhra
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Vlk-v-trave
10.06.2026 17:46
No, mozna je nadeje, ze bude dale hrat, ale nevim... nevim...
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misa
10.06.2026 17:49
Asi natažené vazy v koleně (jestli ne hůř). Tráva je nebezpečná.
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HAJ
10.06.2026 17:51
Škoda, moc pěkný tenis od obou. Snad bude Mboko do Wimbledonu v pořádku.
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Vlk-v-trave
10.06.2026 17:54
Spise ty prechody na travu... tenhle sport se nemel nikdy travy zbavovat- hralo se celou sezonu....jak ted prejdou na par tydnu... tak musi hracka hodne maknout na te samokontrole pohybu... davno je to nesmyslne.. opakuje se to kazdy rok... kdy nejaka sklouzne... atd. Dale na trave trbe byt odvazny a jit do hloubi kurtu... neb bagrovat BL - to si jen rika o problemy...

Pliskova samosebou nadsena... ted rika...jeji nejoblibenejsi povrch,... jiste :-) souperky ji tolik nebehaji... :-)) a odskok je sakra nizky... :-))
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Vlk-v-trave
10.06.2026 17:50
Tak potvrzeno... konec... :-(
Furt to melduji, na trave se ma hrat celou sezonu... jinak to nedava uz pomalu smysl... ty navyky nejen z antuky mohou byt na trave likvidacni.... hlavne holky... to je obcas mazec...
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tenisman1233
10.06.2026 17:52
Mohlo by se aspoň hrát přes jaro a ne na amerických betonech.
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Honza-K
10.06.2026 17:57
Jestli to nebude tím, že ůdržba betonu je mnhonásobně lacinější než údržba trávy
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tenisman1233
10.06.2026 18:01
Za doby J.Kodeše se na trávě hrálo po celý rok
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Vlk-v-trave
10.06.2026 18:11
Je cas zalozit GTT, Grass Tennis Tour :-)
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Vlk-v-trave
10.06.2026 18:04
Ono to neprojde, to spis by musel byt novy sport... sami hraci maji nejradeji hard, nejvic predvidstelny odskok... (ale tam jsou zraneni take a ve vysledku v te dynamice to muze byt i horsi, hraji se delsi zapasy a tu dan si to vybere...)

Dokud Wimbledon bude drzet travu, tak urcite se udrzi pripravne turnaje... vic se to asi nepohne...
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honza.khp
10.06.2026 17:20
tak to byl moc hezkej první set - ale teda taky moc hezkej stadion
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com
10.06.2026 17:16
tak eště setík smile
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Liverpool22
10.06.2026 17:18
smile smile smile
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ccarloss
10.06.2026 17:09
Nemáte někdo pls stream na Karolínu?
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Liverpool22
10.06.2026 17:12
https://partner.nonamejose.sx/4efde549/316525e1/50070589
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ccarloss
10.06.2026 17:15
dík
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Liverpool22
10.06.2026 17:13
https://en84.sportplus.live/tennis/2865293/7956777/
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Esgalnor
10.06.2026 17:00
Off topic, ale podle The Times by měla v Berlíně hrát Serena debla s Kájou Muchovou. Ať si o ní myslí kdo chce co chce, pro Karolínu to je rozhodně to nejlepší možný PR, kterýmu se českým hráčkám jinak dostává dost poskrovnu. :)
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Kapitan_Teplak
10.06.2026 17:30
Zrovna Muška takové PR nepotřebuje.
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Esgalnor
10.06.2026 17:41
Proč? Větší medializace, kterou tohle zákonitě přinese, může vést k novým sponzorům, umisťování na lepší kurty na turnajích, tréninky... Je to potřeba a ten včerejší zápas ukázal, že tenhle Serenin návrat přitáhne diváky jako dnes v tenise málokdo.
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Kapitan_Teplak
10.06.2026 17:47
Protože už teď je to po Plíškové naše nejznámější a nejatraktivnější tenistka, o které se píše snad víc než o našich zbývajících tenistkách dohromady.
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Diabolique
10.06.2026 16:55
No jako dobry ... zatim ...
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Vlk-v-trave
10.06.2026 16:40
Amanda zvladla vklidu prvni zapas,... letos muze opet slusne zlobit... :-)
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