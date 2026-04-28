Noční šlágr v ohrožení. Zverev má před duelem s Menšíkem tajemství. Jsem zraněný, ale…

DNES, 12:35
Jakub Menšík už dnes večer kolem 21:30 zabojuje o postup do čtvrtfinále Masters v Madridu. Jeho soupeřem bude aktuální světová trojka a zdejší dvojnásobný šampion Alexander Zverev. Němec však po svém posledním duelu prozradil, že není stoprocentně fit. Vážnost svého zranění však tají a zda do osmifinále nastoupí, není jisté. "Doufám, že to dokážeme vyřešit a budu moct hrát," řekl.
Alexander Zverev před duelem s Jakubem Menšíkem tají vážnost svého zranění (@ Alterphotos / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Menšík v pondělí zvládl noční dramatickou bitvu s Karenem Chačanovem a na antukovém Masters v Madridu postoupil do osmifinále bez ztráty setu. Nyní ho čeká jedna z nejtěžších výzev na turnaji. O obhájení loňského čtvrtfinále si zahraje s turnajovou dvojkou a šampionem z let 2018 a 2021 Zverevem. Zda na večerní duel dojde, však není jisté.

Otazník visí nad nastoupením favoritovaného Němce, který se podle svých slov zranil ve svém předchozím utkání třetího kola s Francouzem Terencem Atmanem. Zverev vedl už 6:3 a 5:2, ale v tu chvíli se něco změnilo. V osmé a desáté hře nevyužil mečboly a zápas si pořádně zkomplikoval. V závěru však našel poslední zbytky sil, tie-break ovládl jasně 7:2 a mohl slavit vítězství.

Po zápase prozradil, že ke konci nebyl stoprocentně fit, ale podrobnosti tajil. "Ve druhém setu jsem začal mít nějaké problémy. Nebudu říkat, jaké to zranění je, ale ano, na konci to bylo těžké. Až do stavu 5:2 to bylo skoro perfektní. Doufám, že tohle zranění je něco, co dokážeme vyřešit a že budu zítra moct hrát," komentoval německý tenista po postupu mezi šestnáctku nejlepších.

Zverev nepatří k hráčům, kteří by často skrečovali či během turnaje nenastoupili do zápasu. Naposledy vzdal v průběhu utkání v semifinále French Open před čtyřmi lety proti Rafaelu Nadalovi, kdy si těžce poranil kotník. Kurt opouštěl o berlích a zranění ho vyřadilo ze hry na půl roku. Dá se tak předpokládat, že na večerní souboj s Menšíkem dojde, ale není jasné, jak na tom Němec bude po fyzické stránce.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Jarulenka
28.04.2026 12:45
Jenda čeká na žahavku a Kubík na Vítka
