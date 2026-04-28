Kopřiva vzdoroval domácí hvězdě jen set, Jódar ho vyprovodil kanárem
Kopřiva – Jódar 5:7, 0:6
Jódar, hnaný domácími fanoušky, vstoupil do zápasu s Kopřivou aktivně a snažil se svého soupeře od prvních míčů zatlačit. Ani český tenista nezůstal pozadu, na agresivní hru Španěla dokázal reagovat a držel krok. Navíc se mohl opřít o výborný servis a po úvodních čtyřech gamech svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 2:2.
Devatenáctiletý Španěl nechtěl připustit žádné dlouhé výměny. Od prvních míčů se tlačil do maximální ofenzivy a bez problémů si vyhrával svá podání. Ani český reprezentant ale svého soupeře k brejkbolu nepouštěl a nadále držel s domácí nadějí krok. V sedmé hře ale přišly první důležité momenty zápasu. Kopřiva se při Španělově podání dostal do vedení 40:15, Jódar se ale díky potřebné dávce štěstí a servisu z kritické situace vyhrabal a šel do vedení 5:4.
Kopřiva se i nadále snažil odpovídat na soupeřovu aktivní hru stejnou zbraní a do velké míry se mu to dařilo. Rozhodující moment úvodní sady tak přišel až za stavu 6:5 pro Jódara, který čistou hrou prolomil svému rivalovi servis a první set tak získal za 50 minut poměrem 7:5.
Kopřivovi v úvodu druhého setu odešlo první podání, a to se projevilo hned při jeho úvodním gamu na servisu. Tři brejkbolové hrozby ještě dokázal díky sázce na velké riziko odvrátit, čtvrtý už ne. Když následné Jódar brejk bez problémů potvrdil čistou hrou, prohrával český tenista už 0:3.
Kopřiva už nedokázal rozjetého soupeře zastavit. Když přišel i o své další podání a ztratil tak šestý game v řadě, bylo o osudu utkání prakticky jasno. Jódar následně přidal sedmou vyhranou hru za sebou a zbytek zápasu už byl jen o tom, zda rodák z Bílovce dokáže zabránit kanáru. To se mu nakonec nepovedlo a s turnajem se tak rozloučil po výsledku 5:7, 0:6.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 1000 v Madridu
Škoda, keby zopakoval výkon s Rublevom, kde exceloval na podaní aj pri zakončeniach, píšeme tu dnes iné správy
No v každém případě je zajímavé, že hráč s tolika zkušenostmi a tolik let na tour je v podstatě vnímán za outsidera. Přiznej me si, že kdyby Vít měl třeba mnohem více finančních možností si zajistit "servis", tak by byl třeba taky někde úplně jinde :) V každém případě doufám, že si to dneska užije a porazí španělský klenot!