Kopřiva vzdoroval domácí hvězdě jen set, Jódar ho vyprovodil kanárem

DNES, 16:00
ATP MADRID - Parádní cesta Víta Kopřivy (28) turnajem v Madridu skončila v osmifinále. Nad síly českého tenisty byl domácí favorit Rafael Jódar (19), který zvítězil po setech 7:5, 6:0. Dalším soupeřem španělského talentu bude úřadující světová jednička Jannik Sinner (24).
Vít Kopřiva je poprvé v osmifinále na Masters (© THOMAS COEX / AFP)

Kopřiva – Jódar 5:7, 0:6

Jódar, hnaný domácími fanoušky, vstoupil do zápasu s Kopřivou aktivně a snažil se svého soupeře od prvních míčů zatlačit. Ani český tenista nezůstal pozadu, na agresivní hru Španěla dokázal reagovat a držel krok. Navíc se mohl opřít o výborný servis a po úvodních čtyřech gamech svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 2:2.

Devatenáctiletý Španěl nechtěl připustit žádné dlouhé výměny. Od prvních míčů se tlačil do maximální ofenzivy a bez problémů si vyhrával svá podání. Ani český reprezentant ale svého soupeře k brejkbolu nepouštěl a nadále držel s domácí nadějí krok. V sedmé hře ale přišly první důležité momenty zápasu. Kopřiva se při Španělově podání dostal do vedení 40:15, Jódar se ale díky potřebné dávce štěstí a servisu z kritické situace vyhrabal a šel do vedení 5:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva se i nadále snažil odpovídat na soupeřovu aktivní hru stejnou zbraní a do velké míry se mu to dařilo. Rozhodující moment úvodní sady tak přišel až za stavu 6:5 pro Jódara, který čistou hrou prolomil svému rivalovi servis a první set tak získal za 50 minut poměrem 7:5.

Kopřivovi v úvodu druhého setu odešlo první podání, a to se projevilo hned při jeho úvodním gamu na servisu. Tři brejkbolové hrozby ještě dokázal díky sázce na velké riziko odvrátit, čtvrtý už ne. Když následné Jódar brejk bez problémů potvrdil čistou hrou, prohrával český tenista už 0:3.

Kopřiva už nedokázal rozjetého soupeře zastavit. Když přišel i o své další podání a ztratil tak šestý game v řadě, bylo o osudu utkání prakticky jasno. Jódar následně přidal sedmou vyhranou hru za sebou a zbytek zápasu už byl jen o tom, zda rodák z Bílovce dokáže zabránit kanáru. To se mu nakonec nepovedlo a s turnajem se tak rozloučil po výsledku 5:7, 0:6.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

23
baba
28.04.2026 17:45
Tak moje intuice byla dneska definitivně na míle daleko od reality,Vítek to nedal hlavou(co jsem viděla, skoro vše až druhé podání a neschopnost zreturnovat ty vysoké míče)no tak doufám, že Jakub bude důstojným protivníkem, ať už to dopadne jakkoliv .
Saulnier
28.04.2026 17:58
Tiež som tipoval lepší výsledok, ale zápas som nevidel, tak len čítam články a diskusie od tých, čo videli
Škoda, keby zopakoval výkon s Rublevom, kde exceloval na podaní aj pri zakončeniach, píšeme tu dnes iné správy
Kapitan_Teplak
28.04.2026 17:32
Neviděl jsem, to se Kopřiva složila po tom nepovedeném závěru prvního setu nebo nějaké zranění ?
George_Renel
28.04.2026 17:29
Dostat kanára od takové vyzábliny, to nemuselo být.
pantera1
28.04.2026 17:29
Vítku, aspoň ať to není s kanárem . On ho stejně zařízne Tyrolák v příštím kole, ale aji tak.
pantera1
28.04.2026 17:30
Tak je, no co už. Ale i tak Vítek zahrál slušně v Madridu .
hanz
28.04.2026 17:24
Džodárka jsem ještě neviděl, ale takovýhle rychlokvašek už bylo...
Pe3k
28.04.2026 17:54
lol
farr
28.04.2026 18:07
Přesně tak, jen další přehajpovánek. Ale což zas to aspoň není nuda a novináři mají o čem psát. Lepší než aby furt někomu něco hroziloa atd...
The_Punisher
28.04.2026 17:19
Myslím, že už to Víťa hlavou zabalil :(
tenisman1233
28.04.2026 17:22
Spíš už tam jodarovi spadne prakticky vše.
Random33
28.04.2026 17:22
Je to mozny. Ackoli je na okruhu dlouho, evidentne tenhle problem ma po celou karieru. Tim spis, kdyz hraje nyni takovou uroven, o ktery se mu jeste pred 2 rokama mohlo maximalne jen zdat
tenisman1233
28.04.2026 17:27
Zas dlouho ne hlavní tour není,celou kariéru hrál challengery.
chlebavevaju
28.04.2026 17:14
Kopřiva dneska nemá dobře nastavenou hlavu, zřejmě cítí tlak z možného velkého výsledku a ani španělské publikum mu moc nepřidává. Jodar v prvním setu pomáhal jak mohl a ani tak to nestačilo, ve druhém už vede o brejk a všechno směřuje k jeho vítězství.
chlebavevaju
28.04.2026 16:57
Rodák z Bílovce to teda vymňoukl. Ten druhý neproměněný BP, když narval míček kraťasem do autu rozhodl první set. Španělský cucák si jde pro skalp Sinnera?
Mantra
28.04.2026 17:06
Ale no tak. Sinner ho vyprovodi počítám s 6 gemy max.
Kapitan_Teplak
28.04.2026 17:33
To těžko.
darek.vrana
28.04.2026 16:30
Kurzy 5 na Víťu mi teda přijdou hodně přestřelené.
Mantra
28.04.2026 17:08
Vsak jsem to psal dopoledne. To se krásně zahrálo. Teď uz je to pryč.
The_Punisher
28.04.2026 16:19
Klenot mě pobavil To snad fakt musel být AI výtvor.
No v každém případě je zajímavé, že hráč s tolika zkušenostmi a tolik let na tour je v podstatě vnímán za outsidera. Přiznej me si, že kdyby Vít měl třeba mnohem více finančních možností si zajistit "servis", tak by byl třeba taky někde úplně jinde :) V každém případě doufám, že si to dneska užije a porazí španělský klenot!
Kuba4Win
28.04.2026 16:20
Nee proboha klenota už nee.
Marduch
28.04.2026 17:52
Jenže on nemá na tour (ATP tour) moc zkušeností. Challengery se hrají pod ITF.
Marduch
28.04.2026 17:58
Sorry chyba, challengery se hrají pod ATP Challenger Tour, nikoli pod ITF. To ale na věci moc nemění, v nejvyšší ATP tour je Kopřiva stále defakto nováčkem.
