Nechápu, proč jsi tady! Nebo proč jsou oni tam, zuřila parťačka Siniakové
Turnaj v Madridu nabízí jako každý rok parádní tenis. Reputaci prvního evropského Masters však kazí opakující se problémy s elektronickým systémem, který hlásí auty. Ten už totiž několikrát vydal poněkud diskutabilní rozhodnutí. Respektive nevydal.
Přesně to se stalo v prvním setu, kdy Siniaková s Townsendovou vedly 5:4 a za stavu 40:40 měly při podání soupeřek setbol. Po voleji Eikeriové skončil dle mínění favoritek míč za základní čarou, jejíž stopu také okamžitě Townsendová označila. Hlášení automatického systému se ale neozvalo.
"Nechápu, proč jsi tady. Nebo proč jsou oni tam. Jaký to má smysl? Ta stopa se vážně vůbec nedotýká. Prosím, přijď se na to podívat," žádala umpirovou rozhodčí o korekci rozhodnutí parťačka Siniakové. Marně. "Problém je, že když už je systém nastaven, nemohu verdikt změnit," reagovala rozhodčí.
"To není fér. Už tolik chyb v turnaji a oni nic nedělají," nehodlala se s verdiktem smířit Townsendová, která tak nepřímo poukázala na zápas Jeleny Rybakinové s Číňankou Qinwen Zheng. Také zde hlavní rozhodčí na zjevný omyl elektroniky změnou rozhodnutí nereagovala.
"Vůbec tomu systému nevěřím," řekla Rybakinová po zápase. "Nebyla tam žádná stopa, která by se podobala té, kterou ukazovala televize. Myslím, že to bylo podobné tomu, co se loni stalo Zverevovi. Rozhodčí to měla přímo před nosem. Nedá se to nevidět. Bylo to docela frustrující. Je to tak trochu ukradený bod," reagovala po zápase rodačka z Moskvy.
Siniaková s Townsendovou nakonec na sporné rozhodnutí nedoplatily. Sadu získaly v tie-breaku, ve druhé dominovaly 6:1 a zajistily si postup mezi poslední čtyři páry. Česká tenistka se navíc vrátila na pozici světové deblové jedničky, kde vystřídala Belgičanku Elise Mertensovou.
Další obrovská chyba systému. Rozčilovala se i chladná Rybakinová, rozhodčí nepomohla
