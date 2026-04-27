Další obrovská chyba systému. Rozčilovala se i chladná Rybakinová, rozhodčí nepomohla
Možná si vybavujete bizarní situaci, která se udála minulý rok v Madridu v zápase třetího kola mezi Zverevem a domácím Alejandrem Davidovichem. Španěl o několik centimetrů netrefil míč do kurtu, přesto elektronický systém považoval míč jako dobrý. To se Němci nelíbilo, hádal se s rozhodčím Mohamedem Lahyanim a nakonec si stopu vyfotil, za což dostal napomenutí.
Něco podobného se na antukové tisícovce ve španělské metropoli stalo i letos v duelu mezi Rybakinovou a Zheng. Číňanka za stavu 3:4 a 30:0 ve druhém setu trefila nechytatelný servis, který byl vyhodnocen jako dobrý a připsala si tak bod. Na obrazovce se opravdu ukázalo, že míč těsně škrtnul lajnu.
Aktuální světové dvojce se však toto rozhodnutí nelíbilo a ukázala na stopu míčku, která byla viditelně za čárou. Jindy naprosto chladnou hráčku, která téměř neukazuje emoce, tato situace pořádně naštvala a začala se hádat s rozhodčí. "Nemohu jít dolů," řekla Julie Kjendlieová, která odmítla rozhodnutí opravit. "Děláte si ze mě srandu, ani k takovéhle stopě," odpověděla rozzlobená tenistka. "Vidíte, že je míč v outu a stejně říkáte…tohle není vtip, systém je chybný," pokračovala Rybakinová.
Pomoci od norské rozhodčí se nedočkala a musela tak rozhodnutí přijmout. To ji ale zřejmě nastartovalo k obratu. Následující míč a tím i celý game sice prohrála, ale ve zbytku sady už žádnou hru neztratila a ovládla i rozhodující třetí dějství. Postoupila tak do svého třetího zdejšího osmifinále, ve kterém vyzve Anastasiji Potapovovou.
"Vůbec tomu systému nevěřím," řekla Rybakinová po zápase. "Nebyla tam žádná stopa, která by se podobala té, kterou ukazovala televize. Myslím, že to bylo podobné tomu, co se loni stalo Zverevovi. Rozhodčí to měla přímo před nosem. Nedá se to nevidět. Bylo to docela frustrující. Je to tak trochu ukradený bod," dodala a nechápala, proč takové chyby nemůžou rozhodčí opravit, když je naprosto jasně vidět, že míč byl za čárou. Ještě před pár lety, kdy byli lajnoví rozhodčí, by tento servis byl zahlášený jako jasný out.
