Další obrovská chyba systému. Rozčilovala se i chladná Rybakinová, rozhodčí nepomohla

DNES, 11:08
Stalo se...
V Madridu došlo i letos na obrovskou chybu elektronického systému. Po loňském incidentu Alexandera Zvereva byla tento rok v roli poškozené Jelena Rybakinová. Jindy naprosto chladnou hráčku, která téměř neukazuje emoce, tato situace pořádně naštvala a hádala se s rozhodčí. Ta odmítla rozhodnutí opravit, míč i přes viditelnou stopu za čárou uznala jako dobrý a připsala bod podávající Qinwen Zheng.
Jelena Rybakinová při hádce s rozhodčí (@ DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Možná si vybavujete bizarní situaci, která se udála minulý rok v Madridu v zápase třetího kola mezi Zverevem a domácím Alejandrem Davidovichem. Španěl o několik centimetrů netrefil míč do kurtu, přesto elektronický systém považoval míč jako dobrý. To se Němci nelíbilo, hádal se s rozhodčím Mohamedem Lahyanim a nakonec si stopu vyfotil, za což dostal napomenutí.

Něco podobného se na antukové tisícovce ve španělské metropoli stalo i letos v duelu mezi Rybakinovou a Zheng. Číňanka za stavu 3:4 a 30:0 ve druhém setu trefila nechytatelný servis, který byl vyhodnocen jako dobrý a připsala si tak bod. Na obrazovce se opravdu ukázalo, že míč těsně škrtnul lajnu.

Aktuální světové dvojce se však toto rozhodnutí nelíbilo a ukázala na stopu míčku, která byla viditelně za čárou. Jindy naprosto chladnou hráčku, která téměř neukazuje emoce, tato situace pořádně naštvala a začala se hádat s rozhodčí. "Nemohu jít dolů," řekla Julie Kjendlieová, která odmítla rozhodnutí opravit. "Děláte si ze mě srandu, ani k takovéhle stopě," odpověděla rozzlobená tenistka. "Vidíte, že je míč v outu a stejně říkáte…tohle není vtip, systém je chybný," pokračovala Rybakinová.

Pomoci od norské rozhodčí se nedočkala a musela tak rozhodnutí přijmout. To ji ale zřejmě nastartovalo k obratu. Následující míč a tím i celý game sice prohrála, ale ve zbytku sady už žádnou hru neztratila a ovládla i rozhodující třetí dějství. Postoupila tak do svého třetího zdejšího osmifinále, ve kterém vyzve Anastasiji Potapovovou.

"Vůbec tomu systému nevěřím," řekla Rybakinová po zápase. "Nebyla tam žádná stopa, která by se podobala té, kterou ukazovala televize. Myslím, že to bylo podobné tomu, co se loni stalo Zverevovi. Rozhodčí to měla přímo před nosem. Nedá se to nevidět. Bylo to docela frustrující. Je to tak trochu ukradený bod," dodala a nechápala, proč takové chyby nemůžou rozhodčí opravit, když je naprosto jasně vidět, že míč byl za čárou. Ještě před pár lety, kdy byli lajnoví rozhodčí, by tento servis byl zahlášený jako jasný out.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
27.04.2026 12:44
Chybovat je LIDSKÉ,
odpouštět je BOŽSKÉ,
ale já NEJSEM BŮH!
Pe3k
27.04.2026 11:36
No pokud ten systém chybuje jen jednou za rok, tak je to dost dobrý systém.
Doufám, že se Rybka dostane na post světové jedničky.
tenisman1233
27.04.2026 11:54
Jen když aryna nebude hrát.
kupa
27.04.2026 13:03
Otázka je, jak často chybuje tam, kde míček nezanechává stopu
Saulnier
27.04.2026 11:33
Chyby robili aj čiaroví rozhodcovia, preto sa zaviedlo jastrabie oko a neskôr tento automat. Samozrejme zámerom asi nebolo generovať nové chyby, čo sa bohužiaľ deje. Za mňa sú všetky tieto mini, pidi, milimetrové "out" a "in" čistým výplodom. Ale čo čakať od AI, ktoré si od istého okamihu aj na oveľa menej podstatných úrovniach začne žiť vlastným životom. Príklad: môžete napísať najlepší prompt na spracovanie dát v tabuľke, ale ak je tých riadkov priveľa, nemáte istotu, že sa AI bude promptu držať až do posledného riadku. Lebo je trénovaná tak, aby sa učila a čaro nechceného je, že vďaka tomu občas zhlupne, lebo zle vyhodnotí nejaký detail, ktorý by neprehliadlo ani dieťa.
Petr_Fisk
27.04.2026 11:24
"Ještě před pár lety, kdy byly lajnoví rozhodčí,..."

Chlapi, před pár lety zřejmě lajnové nikdy nedělali...
Tomas_Smid_fan
27.04.2026 13:08
to až teď, když mění gender den ode dne...
GiltyPleasure
27.04.2026 13:36
Hlavně by byly lajnové rozhodčí...
