Valentová s přehledem smetla grandslamovou šampionku, ve Francii postupuje
Valentová – Stephensová 6:4, 6:4
Roli nasazené jedničky plní na challengeru ve Francii Valentová. A v prvním kole tuto roli potvrdila na výbornou, když si poradila s grandslamovou šampionkou z US Open z roku 2017 Stephensovou. Valentová na challenger do Francie vyrazila s nepříjemnou bilancí z posledních zápasů, když ze šesti duelů vyhrála jediný. Proti bývalé světové trojce ale jasně prokázala svou kvalitu.
Do utkání vstoupila rodačka z Prahy výborně, když dvakrát za sebou vzala Stephensové servis, sama na svém nezaváhala a vedla už 3:0. Až poté se vítězka osmi turnajů na okruhu WTA vrátila do zápasu a dvěma gamy v řadě se dostala na dostřel.
Valentová už ale 396. hráčce žebříčku bližší kontakt nedovolila. Do problémů se sice za stavu 5:4 na svém podání dostala, když musela odvracet brejkbol, dokázala si ale poradit. Proměnila druhou setbolovou možnost a po 40 minutách získala úvodní dějství 6:4.
Vyhraná sada dostala Valentovou do té správné pohody. Do druhé sady vlétla ještě lépe než do té první. Opět to byla ona, kdo dostal agresivní hrou soupeřku pod tlak. Stephensová si znovu nedokázala pohlídat své dva úvodní gamy na servisu. Aktivní celodvorcové hře české tenistky nedokázala čelit, často jí pomáhala i zbytečnými chybami, a velmi rychle prohrávala už 0:4.
Stephensová už se na žádný odpor nezmohla. V páté hře se sice poprvé ve druhém setu zapsala na výsledkovou tabuli, na žádný obrat proti rozjeté Češce ale pomýšlet nemohla. Valentová v následujících dvou gamech přenechala soupeřce jediný fiftýn, proměnila první mečbolovou možnost a po hodině a sedmi minutách mohla slavit zasloužený postup do druhého kola.
Výsledky dvouhry na challengeru v Saint-Malo
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře