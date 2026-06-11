Krejčíková si poradila s přemožitelkou Bartůňkové. V Nizozemsku je ve čtvrtfinále
Krejčíková – Vandewinkelová 6:1, 6:4
Krejčíková vstupovala do zápasu s Vandewinkelovou v roli veliké favoritky. A úvod utkání tomu také nasvědčoval. Česká legenda byla od prvních minut na kurtu jasně lepší a agresivnější hráčkou. Diktovala tempo hry, svou nezkušenou soupeřku dostávala pod velký tlak a rychle si vypracovala vedení 3:0.
Mladá Belgičanka, která za sebou měla do dvou dnů rozdělený duel s Nikolou Bartůňkovou, marně hledala na dvojnásobnou grandslamovou šampionku recept. Nedokázala si pohlídat ani své druhé podání, a když Krejčíková vzápětí brejk bez větších problémů potvrdila, svítil na ukazateli skóre naprosto jednoznačný stav 5:0.
Zkušená Češka trestala jakýkoliv kratší úder soupeřky vítězným míčem a první set měla naprosto pod kontrolou. Vandewinkelová, která má na rozdíl od Krejčíkové jen minimální zkušenosti s nejrychlejším povrchem, dokázala především díky prvnímu podání zabránit potupnému kanáru a snížila na 1:5. Brněnská rodačka už další šanci soupeřce nedala a sadu dovedla za 26 minut do vítězného konce 6:1.
Vandewinkelová do druhého setu vstoupila ale v mnohem větší pohodě. Podstatně vylepšila svůj servis, začala hrát výrazně pestřeji a bez problémů držela se slavnou rivalkou krok. První problémy tak měla svěřenkyně Jiřího Nováka, když za stavu 2:3 musela řešit brejkbolovou šanci soupeřky. Výborným podáním ale nebezpečí zažehnala a bylo vyrovnáno – 3:3.
Stejně se vedlo o hru později i Belgičance, i ona ale situaci ustála a znovu vedla. Na svou šanci si třicetiletá Češka počkala do deváté hry, kdy se na returnu dostala do vedení 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale neproměnila, nakonec uspěla až na osmý pokus a vedla 5:4. Zápas následně už bez problémů dopodávala a po výsledku 6:1, 6:4 mohla slavit postup do čtvrtfinále.
Krejčíková si tak po vítězství v prvním kole nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou (6:1, 6:2) připsala další hladkou výhru a na turnaji zůstává nejvýše nasazenou hráčkou. "Jsem velmi šťastná, že se mi daří a můžu tady hrát. Je to pro mě skvělý pocit. Hru na trávě mám ráda, užívám si to. Chtěla bych poděkovat fyzioterapeutům, kteří odvádějí skvělou práci a drží mě zdravou,“ říkala vítězka.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Ruse je pokud vím Rumunka pokud taky nezměnila státní příslušnost jak je teď velkou módou ...
Dokonce mi to vyslo kdyz vyhrala Marketa Vondrousova. A dalsi roky jsem zase vsadil na vsechny nase slusny tenistky, jen Bare Krejcikove jsem vubec neveril tak jen ji ne. A ona to zrovna vyhrala