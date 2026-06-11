Krejčíková si poradila s přemožitelkou Bartůňkové. V Nizozemsku je ve čtvrtfinále

DNES, 15:20
Aktuality 9
WTA HERTOGENBOSCH - Barbora Krejčíková (30) prochází travnatým turnajem v Hertogenboschi ve velkém stylu. Svou druhou soupeřku, mladou Belgičanku Hanne Vandewinkelovou (22), porazila ve dvou setech 6:1, 6:4. O semifinále si česká tenistka zahraje s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou, 88. hráčkou světa.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Vandewinkel Hanne
Barbora Krejčíková si zahraje v Hertogenboschi čtvrtfinále (@ Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP / Profimedia)

Krejčíková – Vandewinkelová 6:1, 6:4

Krejčíková vstupovala do zápasu s Vandewinkelovou v roli veliké favoritky. A úvod utkání tomu také nasvědčoval. Česká legenda byla od prvních minut na kurtu jasně lepší a agresivnější hráčkou. Diktovala tempo hry, svou nezkušenou soupeřku dostávala pod velký tlak a rychle si vypracovala vedení 3:0.

Mladá Belgičanka, která za sebou měla do dvou dnů rozdělený duel s Nikolou Bartůňkovou, marně hledala na dvojnásobnou grandslamovou šampionku recept. Nedokázala si pohlídat ani své druhé podání, a když Krejčíková vzápětí brejk bez větších problémů potvrdila, svítil na ukazateli skóre naprosto jednoznačný stav 5:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zkušená Češka trestala jakýkoliv kratší úder soupeřky vítězným míčem a první set měla naprosto pod kontrolou. Vandewinkelová, která má na rozdíl od Krejčíkové jen minimální zkušenosti s nejrychlejším povrchem, dokázala především díky prvnímu podání zabránit potupnému kanáru a snížila na 1:5. Brněnská rodačka už další šanci soupeřce nedala a sadu dovedla za 26 minut do vítězného konce 6:1.

Vandewinkelová do druhého setu vstoupila ale v mnohem větší pohodě. Podstatně vylepšila svůj servis, začala hrát výrazně pestřeji a bez problémů držela se slavnou rivalkou krok. První problémy tak měla svěřenkyně Jiřího Nováka, když za stavu 2:3 musela řešit brejkbolovou šanci soupeřky. Výborným podáním ale nebezpečí zažehnala a bylo vyrovnáno – 3:3.

Stejně se vedlo o hru později i Belgičance, i ona ale situaci ustála a znovu vedla. Na svou šanci si třicetiletá Češka počkala do deváté hry, kdy se na returnu dostala do vedení 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale neproměnila, nakonec uspěla až na osmý pokus a vedla 5:4. Zápas následně už bez problémů dopodávala a po výsledku 6:1, 6:4 mohla slavit postup do čtvrtfinále.

Krejčíková si tak po vítězství v prvním kole nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou (6:1, 6:2) připsala další hladkou výhru a na turnaji zůstává nejvýše nasazenou hráčkou. "Jsem velmi šťastná, že se mi daří a můžu tady hrát. Je to pro mě skvělý pocit. Hru na trávě mám ráda, užívám si to. Chtěla bych poděkovat fyzioterapeutům, kteří odvádějí skvělou práci a drží mě zdravou,“ říkala vítězka.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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Dobry-den
11.06.2026 16:22
Takže to bychom měli, titul pro Báru už si můžeme v klidu odškrtnout, jinak by to byla pořádná ostuda!
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Esgalnor
11.06.2026 15:32
Vandewinkel ve druhým setu hrála přesně tak, že neměla vůbec co ztratit. Bára to ale skvěle ustála, nepolevila, vybojovala ten break na konci a pohlídala si to. Přišla mi dneska fakt skvělá a držím jí palce, miluju ty její údery. :D
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EdinaElwes
11.06.2026 15:52
Přesně mi to taky tak přišlo..
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tommr
11.06.2026 15:32
"O semifinále si česká tenistka zahraje s další belgickou soupeřkou Elenou Gabrielou Ruseovou, 88. hráčkou světa."

Ruse je pokud vím Rumunka pokud taky nezměnila státní příslušnost jak je teď velkou módou ...
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Mac
11.06.2026 15:47
asi si to spletl s rus. holandani, belgicani, jedna a ta samá verbez
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tommr
11.06.2026 15:30
První set odehrála Bára ve velkým stylu ale ve druhým si vyloženě koledovala o trable. Hodně jsem si oddych když proměnila osmej(!) brejkbol za stavu 4:4 ve druhým setu ...
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Diabolique
11.06.2026 15:34
No, po prvnim setu jsem si vsadil, ze Bara vyhraje Wimbledon. Po druhym hledam, kde se to da skrecovat.
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Mac
11.06.2026 15:40
kolik? pokud to není barák, nechal bych to...
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Diabolique
11.06.2026 15:59
Jo, ja davam vzdycky par korun na nase ve Wibledonu
Dokonce mi to vyslo kdyz vyhrala Marketa Vondrousova. A dalsi roky jsem zase vsadil na vsechny nase slusny tenistky, jen Bare Krejcikove jsem vubec neveril tak jen ji ne. A ona to zrovna vyhrala
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