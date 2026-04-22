Pět odvrácených mečbolů nestačilo. Valentová v Madridu po velké bitvě končí
Putincevová – Valentová 6:4, 4:6, 6:3
Do teprve druhého antukového turnaje na hlavním okruhu v kariéře vstoupila Valentová devítiminutovým úvodním gamem, při kterém musela na vlastním podání odvracet dva brejkboly. Dokázala si ale poradit a šla do vedení. Putincevová od prvních výměn útočila dle očekávání do bekhendu, Češka se naopak opírala o výborný servis. V následujících gamech se hrál velmi pestrý tenis z obou stran. Obě tenistky se často úspěšně pokoušely o stopbaly a naprosto bez problémů si držely svá podání.
Valentová sázela na tradičně agresivní hru, Putincevová pro změnu na častou změnu rytmu. Po úvodních trablech rodačky z Prahy na podání už obě hráčky na servisu dominovaly a stav byl vyrovnaný 4:4. Do problémů se dostala až v deváté hře znovu Valentová, která musela čelit třetímu brejkbolu v zápase. Tentokrát však nevynucenou bekhendovou chybou poprvé v zápase o podání přišla a prohrávala 4:5. Rodačka z Moskvy už nabídnutou příležitost využila, sadu bez problémů dopodávala a první set získala za 47 minut hry 6:4.
Vítězka juniorského French Open z roku 2024 se do problémů dostala hned v úvodním gamu druhého setu. I přes vedení 40:0 na svém podání podobně jako v první sadě odvracela tři hrozby ztráty servisu, dokázala si ale poradit. Do té doby nejdelší game zápasu se odehrál v páté hře, kdy Valentová při svém podání čelila dalším třem hrozbám, i tentokrát byla úspěšná a šla do vedení 3:2.
Hned v následujícím gamu si Češka vypracovala vůbec první možnosti prolomit soupeřčino podání, tu třetí díky maximálně agresivní hře proměnila a šla do vedení 4:2. Valentová ale set dopodávat nedokázala. Za stavu 5:3 poprvé ve druhém setu svůj servis neuhlídala a vedla již jen o jedinou hru. Putincevová ale vyrovnat nedokázala. Hodinu a 16 minut dlouhý set ztratila 4:6 a o osudu zápasu tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.
Do něho vstoupila lépe kazašská tenistka, která ve druhém gamu vzala rivalce podání, brejk potvrdila a šla do vedení 3:1. Když následně přišla Valentová i o další podání, zdálo se být o výsledku utkání rozhodnuto. Česká tenistka ale ještě zabojovala, i ona uspěla na příjmu a snížila. Valentové se ale přestalo na servisu dařit. Potřetí v řadě o něj přišla a ztrácela už 2:5.
Ani za tohoto stavu duel nezabalila. Výbornými returny znovu uspěla na příjmu, odvrátila tři mečboly a vybojovala naději. Ani to jí ale nestačila. Následující hra znovu patřila Putincevové, která proměnila šestý mečbol a po téměř třech hodinách boje se mohla radovat z postupu.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře