Pět odvrácených mečbolů nestačilo. Valentová v Madridu po velké bitvě končí

WTA MADRID - Tereza Valentová (19) do druhého kola turnaje Masters v Madridu nepostoupila. Nad síly české tenistky byla kazašská soupeřka Julia Putincevová (31), která zvítězila po setech 6:4, 4:6 a 6:3. Vítězka se ve druhém kole utká s ukrajinskou soupeřkou Martou Kosťukovou.
Tereza Valentová končí v Madridu v prvním kole (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Putincevová – Valentová 6:4, 4:6, 6:3

Do teprve druhého antukového turnaje na hlavním okruhu v kariéře vstoupila Valentová devítiminutovým úvodním gamem, při kterém musela na vlastním podání odvracet dva brejkboly. Dokázala si ale poradit a šla do vedení. Putincevová od prvních výměn útočila dle očekávání do bekhendu, Češka se naopak opírala o výborný servis. V následujících gamech se hrál velmi pestrý tenis z obou stran. Obě tenistky se často úspěšně pokoušely o stopbaly a naprosto bez problémů si držely svá podání.

Valentová sázela na tradičně agresivní hru, Putincevová pro změnu na častou změnu rytmu. Po úvodních trablech rodačky z Prahy na podání už obě hráčky na servisu dominovaly a stav byl vyrovnaný 4:4. Do problémů se dostala až v deváté hře znovu Valentová, která musela čelit třetímu brejkbolu v zápase. Tentokrát však nevynucenou bekhendovou chybou poprvé v zápase o podání přišla a prohrávala 4:5. Rodačka z Moskvy už nabídnutou příležitost využila, sadu bez problémů dopodávala a první set získala za 47 minut hry 6:4.

Vítězka juniorského French Open z roku 2024 se do problémů dostala hned v úvodním gamu druhého setu. I přes vedení 40:0 na svém podání podobně jako v první sadě odvracela tři hrozby ztráty servisu, dokázala si ale poradit. Do té doby nejdelší game zápasu se odehrál v páté hře, kdy Valentová při svém podání čelila dalším třem hrozbám, i tentokrát byla úspěšná a šla do vedení 3:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Hned v následujícím gamu si Češka vypracovala vůbec první možnosti prolomit soupeřčino podání, tu třetí díky maximálně agresivní hře proměnila a šla do vedení 4:2. Valentová ale set dopodávat nedokázala. Za stavu 5:3 poprvé ve druhém setu svůj servis neuhlídala a vedla již jen o jedinou hru. Putincevová ale vyrovnat nedokázala. Hodinu a 16 minut dlouhý set ztratila 4:6 a o osudu zápasu tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.

Do něho vstoupila lépe kazašská tenistka, která ve druhém gamu vzala rivalce podání, brejk potvrdila a šla do vedení 3:1. Když následně přišla Valentová i o další podání, zdálo se být o výsledku utkání rozhodnuto. Česká tenistka ale ještě zabojovala, i ona uspěla na příjmu a snížila. Valentové se ale přestalo na servisu dařit. Potřetí v řadě o něj přišla a ztrácela už 2:5.

Ani za tohoto stavu duel nezabalila. Výbornými returny znovu uspěla na příjmu, odvrátila tři mečboly a vybojovala naději. Ani to jí ale nestačila. Následující hra znovu patřila Putincevové, která proměnila šestý mečbol a po téměř třech hodinách boje se mohla radovat z postupu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Serpens
22.04.2026 18:43
Terka samozřejmě bojovala a snažila se, ale to je to jediné, co aktuálně má. Nejhorší je obraz hry, kdy člověk po několika měsících zjišťuje, že nemá v rámci nejlepší světové padesátky v současné době v podstatě co nabídnout. Je jedno s kým hraje, nemá teď ve svém repertoáru žádný "gamechanger", žádný nadprůměrný prvek. Především to obrovské množství chyb odzadu i na síti ukazuje, že je na tom technicky mnohem hůře, než se původně zdálo. Zlepší se to v budoucnu? Nezbývá než doufat.
tenisman1233
22.04.2026 18:47
Je to o hlavě a chápu že teď myslí na spoustu jiných věcí, po maturitě se jí uvolní mysl a i výkonnost a technika.
Serpens
22.04.2026 18:55
No, zní to trošku pohádkově, ale proč ne, třeba ten princ Maturita na bílém koni Terku opravdu nakopne. Otázka zní, jestli to rčení "umí hrát lépe", které si tady namlouváme už od ledna, je opravdu postavené na reálných základech.
