Zkáza favoritek. Mertensová v Nizozemsku padla a Krejčíková zůstává nejvýše nasazenou

DNES, 12:42
Aktuality 2
WTA HERTOGENBOSCH - Elise Mertensová v osmifinále na podniku WTA 250 v nizozemském Hertogenboschi nezvládla roli favoritky. Turnajová trojka padla 3:6, 3:6 s Gabrielou Ruseovou a stala se už sedmou nasazenou hráčkou, která nedokázal projít mezi osmičku nejlepších. Nejvýše postavenou hráčkou tak zůstává Barbora Krejčíková, která dnes zabojuje o čtvrtfinále proti Hanne Vandewinkelové.
Profily hráčů
Mertens Elise
Krejčíková Barbora
Ruse Elena Gabriela
Elise Mertensová nepotvrdila roli favoritky a skončila v osmifinále (@ ANP, ANP / Alamy / Profimedia)

Mertensová – Ruseová 3:6, 3:6

Na travnaté dvěstěpadesátce v Hertogenboschi se absolutně nedaří nasazeným hráčkám. Pět z nich, včetně Češky Sáry bejlek, skončilo už v prvním kole. Do čtvrtfinále následně nedokázala projít Anastasija Potapovová, která skrečovala duel se Zeynep Sonmezovou, ani turnajová trojka Mertensová.

Belgičance, která snadno zvládl úvodní zápas, se vůbec nepovedl osmifinálový duel s Rumunkou Ruseovou. V první sadě především kvůli nízké úspěšnosti prvního podání dvakrát ztratila servis a na returnu uspěla pouze jednou. Úvodní dějství tak favorizovaná hráčka prohrála poměrem 3:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhé sadě se sice rozehrála k lepšímu výkonu, ale doplatila na nevyužité šance. V šestém gamu zahodila čtyři brejkboly a sama následně neudržela servis. Obrovskou šanci promarnila i za stavu 3:4, kdy na příjmu nevyužila vedení 40:0. Druhý set tak ztratila stejným poměrem, jako ten první a po hodině a půl hry pro ní turnaj skončil.

Po vypadnutí Mertensové tak v pavouku zůstala pouze jediná nasazená hráčka. Tou je turnajová osmička Krejčíková, která je tak nyní nejvýše postavenou tenistkou turnaje. Češka se dnes pokusí prolomit zkázu favoritek, v osmifinále ji čeká belgická kvalifikantka Vandewinkelová. Pokud by Krejčíková uspěla, utká se o semifinále právě s Ruseovou.

Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 205 v Hertogenboschi

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
Vlk-v-trave
11.06.2026 12:52
Nasazeni na trave ma stejny vyznam, jako nase vpisy...
Reagovat
Nereknu
11.06.2026 12:51
Mertens a favoritka? Od kdy?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist