Zkáza favoritek. Mertensová v Nizozemsku padla a Krejčíková zůstává nejvýše nasazenou
Mertensová – Ruseová 3:6, 3:6
Na travnaté dvěstěpadesátce v Hertogenboschi se absolutně nedaří nasazeným hráčkám. Pět z nich, včetně Češky Sáry bejlek, skončilo už v prvním kole. Do čtvrtfinále následně nedokázala projít Anastasija Potapovová, která skrečovala duel se Zeynep Sonmezovou, ani turnajová trojka Mertensová.
Belgičance, která snadno zvládl úvodní zápas, se vůbec nepovedl osmifinálový duel s Rumunkou Ruseovou. V první sadě především kvůli nízké úspěšnosti prvního podání dvakrát ztratila servis a na returnu uspěla pouze jednou. Úvodní dějství tak favorizovaná hráčka prohrála poměrem 3:6.
Ve druhé sadě se sice rozehrála k lepšímu výkonu, ale doplatila na nevyužité šance. V šestém gamu zahodila čtyři brejkboly a sama následně neudržela servis. Obrovskou šanci promarnila i za stavu 3:4, kdy na příjmu nevyužila vedení 40:0. Druhý set tak ztratila stejným poměrem, jako ten první a po hodině a půl hry pro ní turnaj skončil.
Po vypadnutí Mertensové tak v pavouku zůstala pouze jediná nasazená hráčka. Tou je turnajová osmička Krejčíková, která je tak nyní nejvýše postavenou tenistkou turnaje. Češka se dnes pokusí prolomit zkázu favoritek, v osmifinále ji čeká belgická kvalifikantka Vandewinkelová. Pokud by Krejčíková uspěla, utká se o semifinále právě s Ruseovou.
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