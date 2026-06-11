Je jasno. Williamsová další zápas v Queen´s Clubu nepřidá
Do semifinále čtyřhry tak postoupily bez boje Kanaďanka Leylah Fernandezová a Laura Siegemundová. Williamsová s Mbokovou tak přišly o možnost navázat na úspěšný vstup do turnaje, když v úvodním kole porazily nasazené trojky Nicole Melicharovou-Martinezovou z USA a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2. Zkušená americká legenda během zápasu ukázala, že ani po dlouhé pauze neztratila svůj cit pro hru a stále dokáže být na kurtu výraznou osobností.
Pro fanoušky šlo o jednu z nejsledovanějších událostí turnaje. Williamsová se totiž představila v soutěžním utkání poprvé po čtyřech letech od oznámení konce kariéry. Její návrat vyvolal velkou pozornost nejen mezi příznivci tenisu, ale také mezi bývalými hráčkami a odborníky, kteří s napětím sledovali, v jaké formě se jedna z největších osobností historie tohoto sportu vrátí na okruh.
Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře však kvůli odstoupení své partnerky na další vystoupení v Londýně nedosáhne. Přesto by její comeback neměl mít dlouhého trvání. Už příští týden by měla čtyřiačtyřicetiletá Američanka nastoupit na travnatém turnaji v Berlíně, kde vytvoří deblovou dvojici s Karolínou Muchovou.
Otazník stále visí také nad jejím případným startem ve Wimbledonu. Williamsová připustila, že možnost účasti na nejslavnějším tenisovém turnaji světa zvažuje. Pokud by se rozhodla nastoupit, šlo by bezesporu o jednu z největších událostí letošní travnaté sezony a další významnou kapitolu v kariéře bývalé světové jedničky.
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Tuhle větu jsem úplně nepochopil ...