Je jasno. Williamsová další zápas v Queen´s Clubu nepřidá

DNES, 14:30
Téma 3
Americká hvězda Serena Williamsová si při svém návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nezahraje. Její spoluhráčka Victoria Mboková z Kanady po zranění kolena a skreči ve středečním utkání 2. kola dvouhry s Karolínou Plíškovou ze soutěže odstoupila. Pořadatelé turnaje to oznámili na sociálních sítích.
Profily hráčů
Williams Serena
Serena Williamsová si další utkání v Londýně nezahraje (@ Adam Davy / PA Images / Profimedia)

 

Do semifinále čtyřhry tak postoupily bez boje Kanaďanka Leylah Fernandezová a Laura Siegemundová. Williamsová s Mbokovou tak přišly o možnost navázat na úspěšný vstup do turnaje, když v úvodním kole porazily nasazené trojky Nicole Melicharovou-Martinezovou z USA a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2. Zkušená americká legenda během zápasu ukázala, že ani po dlouhé pauze neztratila svůj cit pro hru a stále dokáže být na kurtu výraznou osobností.

Pro fanoušky šlo o jednu z nejsledovanějších událostí turnaje. Williamsová se totiž představila v soutěžním utkání poprvé po čtyřech letech od oznámení konce kariéry. Její návrat vyvolal velkou pozornost nejen mezi příznivci tenisu, ale také mezi bývalými hráčkami a odborníky, kteří s napětím sledovali, v jaké formě se jedna z největších osobností historie tohoto sportu vrátí na okruh.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře však kvůli odstoupení své partnerky na další vystoupení v Londýně nedosáhne. Přesto by její comeback neměl mít dlouhého trvání. Už příští týden by měla čtyřiačtyřicetiletá Američanka nastoupit na travnatém turnaji v Berlíně, kde vytvoří deblovou dvojici s Karolínou Muchovou.

Otazník stále visí také nad jejím případným startem ve Wimbledonu. Williamsová připustila, že možnost účasti na nejslavnějším tenisovém turnaji světa zvažuje. Pokud by se rozhodla nastoupit, šlo by bezesporu o jednu z největších událostí letošní travnaté sezony a další významnou kapitolu v kariéře bývalé světové jedničky.

Nešťastný moment otřásl i s Plíškovou: Tohle není způsob, jakým chcete vyhrát

 

 

 

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

3
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Diabolique
11.06.2026 15:00
Neporazena!
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tommr
11.06.2026 14:58
"Přesto by její comeback neměl mít dlouhého trvání."

Tuhle větu jsem úplně nepochopil ...
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LiJ
11.06.2026 14:42
Neslýchané!
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