Rekordní odměny ve Wimbledonu. Prize money vzrostou o pětinu
Navýšení odměn se bude týkat i hráčů, kteří v turnaji skončí v dřívějších kolech. Pořadatelé uvedli, že vyšší finanční ohodnocení má podpořit nejen elitní tenisty, ale také širší okruh účastníků hlavní soutěže. Wimbledon tak pokračuje v trendu postupného zvyšování prize money, které v posledních letech rostou napříč všemi grandslamovými podniky.
Hráči dlouhodobě volají po větším podílu na příjmech z grandslamových turnajů. Před nedávným Roland Garros zazněla od světové jedničky Bělorusky Aryny Sabalenkové i výzva k bojkotu, pokud nebudou jejich požadavky splněny. Nakonec tenisté zvolili symbolický protest. Na tiskových konferencích před pařížským turnajem hráči z první desítky světového žebříčku zkrátili svá setkání s novináři na 15 minut.
Debata o rozdělování příjmů mezi pořadateli a hráči se v posledních měsících stala jedním z hlavních témat světového tenisu. Tenisté argumentují rostoucí popularitou turnajů i zvyšujícími se výnosy z televizních práv, marketingu a sponzorských smluv. Pořadatelé naopak poukazují na vysoké náklady spojené s organizací grandslamových akcí a investicemi do rozvoje areálů.
Wimbledon začne 29. června. Loňské tituly budou obhajovat Ital Jannik Sinner a Polka Iga Šwiateková. Tradiční travnatý grandslam bude opět vrcholem letní části sezony a do Londýna zamíří kompletní světová špička. Turnaj v All England Clubu je považován za nejprestižnější podnik tenisového kalendáře a každoročně přitahuje miliony diváků po celém světě.
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