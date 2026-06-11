Rekordní odměny ve Wimbledonu. Prize money vzrostou o pětinu

DNES, 13:55
Téma 8
Dotace Wimbledonu oproti loňsku vzroste o 20 procent na 64,2 milionu liber (1,8 miliardy korun). Na tiskové konferenci to dnes oznámila předsedkyně pořádajícího All England Clubu Deborah Jevansová. Vítězové dvouher obdrží 3,6 milionu liber (101 milionů korun). Loni to byly rovné tři miliony liber.
Letošní Wimbledon opět navýší odměny pro tenisty (@ CARL COURT / AFP / AFP / Profimedia)

Navýšení odměn se bude týkat i hráčů, kteří v turnaji skončí v dřívějších kolech. Pořadatelé uvedli, že vyšší finanční ohodnocení má podpořit nejen elitní tenisty, ale také širší okruh účastníků hlavní soutěže. Wimbledon tak pokračuje v trendu postupného zvyšování prize money, které v posledních letech rostou napříč všemi grandslamovými podniky.

Hráči dlouhodobě volají po větším podílu na příjmech z grandslamových turnajů. Před nedávným Roland Garros zazněla od světové jedničky Bělorusky Aryny Sabalenkové i výzva k bojkotu, pokud nebudou jejich požadavky splněny. Nakonec tenisté zvolili symbolický protest. Na tiskových konferencích před pařížským turnajem hráči z první desítky světového žebříčku zkrátili svá setkání s novináři na 15 minut.

Debata o rozdělování příjmů mezi pořadateli a hráči se v posledních měsících stala jedním z hlavních témat světového tenisu. Tenisté argumentují rostoucí popularitou turnajů i zvyšujícími se výnosy z televizních práv, marketingu a sponzorských smluv. Pořadatelé naopak poukazují na vysoké náklady spojené s organizací grandslamových akcí a investicemi do rozvoje areálů.

Wimbledon začne 29. června. Loňské tituly budou obhajovat Ital Jannik Sinner a Polka Iga Šwiateková. Tradiční travnatý grandslam bude opět vrcholem letní části sezony a do Londýna zamíří kompletní světová špička. Turnaj v All England Clubu je považován za nejprestižnější podnik tenisového kalendáře a každoročně přitahuje miliony diváků po celém světě.

Doufám, že tohle není pravda! Ruská novinářka ostře kritizuje elitní tenisty

 

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

8
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Diabolique
11.06.2026 15:20
Ja bych si teda stezoval. Zvysit prachy o petinu sice vypada pekne, ale o polovinu by vypadalo lip!
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lvicek
11.06.2026 15:17
Hmmm, 1.8 miliardy pro cca 300 lidí. Normálně by to stačilo na roční plat cca 2000 lidí na úrovni české průměrné mzdy...
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lvicek
11.06.2026 15:20
Spíš 2250 lidí...
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Mac
11.06.2026 15:53
jenom 7x víc? to se pomalu ani nevyplatí ten tenis hrát...
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Mac
11.06.2026 15:59
v cz je průměrný roční plat 800 000? to je docela pěkný.....
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Patik
11.06.2026 14:28
A aj tak tu bude o týždeň článok že hráči chcú viac že život je nespravodlivý a cítia sa nedoceneni..
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PTP
11.06.2026 14:18
Že by ve Wimblasu nebyli takový držgrešle jako Frantíci?
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Marduch
11.06.2026 14:53
Spíš Bimbledon vydělá víc. I když porovnání přesných čísel sledovanosti obou turnajů by mě dost zajímalo.
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