Lehečka zvládl bitvu. Ve Stuttgartu přehrál australského veterána a vyzve Tiafoea
Lehečka – Duckworth 6:7, 6:4, 7:6
Lehečka odehrál do čtvrtečního duelu s Duckworthem na trávě v letošní sezoně jediný zápas.Bylo to právě na turnaji ve Stuttgartu, kde v prvním kole čtyřhry spolu s Francouzem Corentinem Moutetem přehráli německo-nizozemskou dvojici Constantin Frantzen, Robin Haase. Ve svém úvodním singlovém vystoupení proti Duckworthovi si český tenista počínal na servisu velmi jistě a svého soupeře nepouštěl k žádné brejkbolové příležitosti. O něco větší starosti měl jeho australský rival, ani on ale Lehečkovi příliš šancí na returnu nedával.
Do nepříjemné situace se o deset let starší vyzyvatel českého tenisty dostal v desátém gamu, kdy přišel o vedení 40:15. Lehečka však slabší soupeřovy chvilky na podání nevyužil, dvěma nevynucenými chybami o šanci na brejk přišel a bylo vyrovnáno – 5:5. Ani jeden z hráčů už do konce setu nezaváhal a o osudu úvodního setu tak musel rozhodnout tie-break. I v něm si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně.
O první minibrejk se za stavu 5:4 postaral až český tenista, dva setboly však nevyužil a bylo vyrovnáno – 6:6. Lehečka vzápětí neproměnil ani třetí možnost na ukončení setu a doplatil na to. Duckworth získal zkrácenou sadu 10:8 a po 55 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Rodák z Kněžmostu reagoval na smolně ztracenou sadu tím nejlepším možným způsobem, když hned v prvním gamu poprvé sebral svému soupeři podání. Brejk potvrdil čistou hrou a šel do vedení 2:0. V dalším průběhu druhého setu už ani jeden z hráčů žádné zaváhání nepřipustil, což českému tenistovi nemuselo vadit. Sadu dovedl k bezproblémovému vítězství 6:4 a poslal tak utkání do rozhodujícího setu.
V něm měl první vážné problémy udržet své podání Lehečka. Ve čtvrtém gamu čelil hned dvěma brejkbolovým hrozbám, pokaždé si ale dokázal poradit a srovnal na 2:2. V dalším průběhu setu už ani jeden z hráčů ohrožení svého servisu nepřipustil a o postupujícím musel rozhodnout opět tie-break. V něm měl od prvních míčů jasně navrch svěřenec Michala Navrátila, který se dostal do vedení 4:0 a náskok už nepustil. Zkrácenou hru ovládl jasně 7:3 a zajistil si postup do čtvrtfinále.
Lehečka s Moutetem následně odstoupili ze zápasu druhého kola proti německému páru Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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