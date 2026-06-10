Drama ve Stuttgartu: Kyrgios po velké bitvě padl, Japonce k výhře dovedl jediný brejk
Šimabukuro – Kyrgios 4:6, 7:6, 6:4
Kyrgiosův návrat na tenisové kurty po více než půlroční pauze byl jednou z nejvíce očekávaných událostí posledních dnů. Australan vše přiživil výborným výkonem v prvním kole proti Francouzovi Corentinu Moutetovi, kterého přehrál jasně 6:3, 6:4, aniž by čelil jediné brejkbolové hrozbě. I Šimabukuro si na úvod poradil s francouzským soupeřem, když si ve dvou setech poradil podobně hladce s Quentinem Halysem 6:4, 6:2.
Do prvního vzájemného střetnutí vlétl Kyrgios v duchu svého prvního zápasu. Vzal si hned úvodní Japoncovo podání a i v dalším průběhu utkání prokazoval, proč je na servisu tak dominantní. Šimabukuro se nedostal k jediné možnosti prolomení podání a sadu ztratil za 30 minut 6:4.
Ve druhém setu se na kurtu rozpoutala veliká bitva. Oba hráči si na servisu počínali naprosto bezchybně, ve dvanácti hrách neviděli diváci ani jednou brejkbolovou možnost a o vítězi druhého dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. Do ní vstoupil mnohem lépe 104. hráč světa, kdy se ujal vedení 4:1. Wimbledonský finalista z roku 2022 se však dotáhl na 5:5 a byl dva míče od postupu do čtvrtfinále. Japonský tenista však neměl pro Australanovy záměry pochopení, poslední dvě výměny vyhrál a srovnal stav zápasu na 1:1.
I ve třetím setu to dlouho vypadalo, že o postupujícím bude muset rozhodnout tie-break. Klíčový moment celého zápasu tak přinesla devátá hra, kdy si Kyrgios vůbec poprvé na turnaji prohrál servis a to se mu také stalo osudným. Jeho soupeř už utkání doservíroval, proměnil druhý mečbol a po necelých dvou hodinách hry se mohl radovat z postupu do čtvrtfinále.
Šimabukuro se navíc může těšit z premiérové účasti mezi elitní stovkou, v live žebříčku mu v současné době patří 96. příčka. O její vylepšení a postup do semifinále bude bojovat s vítězem duelu mezi Američany Benem Sheltonem a Marcosem Gironem.
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