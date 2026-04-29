Desátá Češka v elitní stovce? Viďmanová je krůček od vysněného cíle

DNES, 18:00
Její jméno zůstává díky úspěchům Karolíny Muchové, Lindy Noskové či Kateřiny Siniakové poněkud v pozadí. Přesto se Darja Viďmanová pomalu, ale o to přesvědčivěji drápe do elitní stovky světového žebříčku. A tu má právě nyní opravdu na dosah…
Darja Viďmanová je blízko elitní stovce

Turnaj kategorie ITF W100 v americkém Bonita Springs se středu zájmu fanoušků pochopitelně příliš netěší. Viďmanová ale právě ve stínu madridského klání dělá poslední kroky do vytoužené stovky. Ve čtvrtek si zahraje o postup do čtvrtfinále se Španělkou Angelou Fitaovou. A už teď je rodačka z Moskvy v live žebříčku na životním 106. místě.

Na turnaji plní Viďmanová po Mexičance Renatě Zarazúaové roli nasazené dvojky a pokud by se jí povedlo naplnit papírové předpoklady a postoupit do finále, premiérově by našla své jméno mezi sto nejlepšími hráčkami planety. Zároveň by tak rozšířila už teď početné pole českých tenistek v elitní stovce na deset.

A tím to končit nemusí. Obrovský progres a povedený comeback, zvlášť pak na turnaji v Madridu, kde došla do čtvrtfinále, katapultoval bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou už na 129. místo světa, ještě před ní je na 115. příčce Dominika Šalková.

Darja Viďmanová v akci.

Viďmanová v letošní sezoně zazářila především postupem do semifinále na challengeru v portugalském Oeiras, mezi poslední čtyři se dostala i na následném podniku stejné kategorie v americkém Midlandu. Zahrála si i hlavní soutěž prestižního podniku v Indian Wells, kde zvládla v kvalifikaci vyřadit jak Italku Martinu Trevisanovou, tak Australanku Priscillu Honovou. V prvním kole hlavní soutěže pak už nad síly bojovné Češky byla španělská favoritka Cristina Bucsaová.

Na svou premiérovou účast v hlavní soutěži grandslamového turnaje zatím Viďmanová čeká, nejblíže jí byla na letošním Australian Open, kde zvládla první dvě kvalifikační kola, v tom finálovém pak nestačila na čínskou soupeřku Zhouoxuan Bai, které podlehla ve třech setech. Na svém kontě má Viďmanová sedm titulů z okruhu ITF, jako juniorka se dostala nejvýše na 21. místo.

Další paráda. Viďmanová nezaváhala a v je Madridu krok od hlavní soutěže

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Mantra
29.04.2026 18:05
A teď co s tim, kdyz se vedle hadaj o Rakušanku...
Reagovat

