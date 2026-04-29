Lehečka byl bez šance a semifinále v Madridu si nezahraje. Filsovi stačily dva brejkboly
Fils – Lehečka 6:3, 6:4
Lehečkovi se nepovedl vstup do čtvrtfinálového utkání na tisícovce v Madridu. Proti Filsovi ztratil hned úvodní game na podání a i kvůli nevynuceným chybám rychle prohrával 0:3. Ve čtvrté hře český hráč kupil další minely, ale povedl se mu alespoň skvělý halfvolej. Po dalším skvělém zásahu na síti si vypracoval výhodu a následně po přímém bodu ze servisu snížil na 1:3. Francouz však pokračoval v suverénním představení na servisu a znovu se dostal do vedení o tři hry.
V šestém gamu si Lehečka pomohl i dvěma esy a snížil na 2:4. Na příjmu se však prosadit nedokázal. V osmé hře si pomohl i vítězným forhendem a dostal se do vedení 30:0. Tento náskok však po skvělém bekhendu Francouze ztratil a byl blízko ztráty setu. Filse však k setbolu nepustil a skóre upravil na 3:5. Čech ještě zabojoval a snažil se sadu ještě zdramatizovat. Premiérový brejkbol si ale nevypracoval a 25. hráč žebříčku set dopodával.
Začátek druhé sady si český hráč pohlídal a nedopustil stejné zaváhání jako v prvním dějství. Úvodní game na podání zakončil skvělým náběhem na síť. I další hru na servisu získal a po čisté hře šel do vedení 2:1. Přehlídka snadno udržených servisů pokračovala. V šesté hře Lehečka sahal po brejkbolu, Fils však nejdříve trefil skvělý servis a následně po dlouhé výměně donutil českého hráče k chybě.
Ve druhém dějství se jako první k šanci na příjmu dostal Francouz, který si ji vypracoval po dlouhé výměně. Lehečkovi následně nevyšla kombinace servis-volej a ani druhý brejkbol v zápase nedokázal odvrátit. Fils navíc brejk potvrdil čistou hrou a odskočil do vedení 5:3. Čech si v devátém gamu ještě zvládl udržet servis, ale na returnu ani tentokrát neuspěl, turnaj pro něj skončil a svůj zdejší nejlepší výsledek z roku 2024 tak zopakovat nedokázal.
Fils, který vyhrál už devátý zápas v řadě, si připsal povedenou odvetu za tisícovku v Miami. O finále se utká se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. Francouz začal rok na marodce a celý leden vynechal, ale po návratu hraje ve vynikající formě a patří k nejstabilnějším hráčům na hlavním okruhu. Na sedmi turnajích postoupil do čtvrtfinále hned šestkrát, má celkovou bilanci 22:5 a na antuce je letos stoprocentní. Díky této sérii se příští týden vrátí do TOP 20 žebříčku ATP.
Lehečka měl na začátku sezony potíže s kondicí, kvůli nimž vypadl z TOP 20 navzdory loňskému progresu, ale jeho aktuální vzestup situaci rychle změnil. V live žebříčku je i přes čtvrtfinálovou porážku v Madridu na 13. místě a pokud si udrží současnou úroveň během antukového jara, má reálnou šanci na premiérový posun do TOP 10.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Madridu
Apokalypsa na antuce: Lehečka, Nosková i Plíšková padli jako domino
Temný den českého tenisu: tři naděje, tři pády, nula slitování
Krvavý Madrid: česká trojice smetena bez milosti
Šok, který otřásl republikou: český tenis padl na kolena
Den, kdy se zastavil čas: Češi mizí z Madridu v jediném úderu
Totální kolaps: český tenis v Madridu kapituloval během hodin
Bez naděje, bez odporu: česká vlajka padá v Madridu k zemi
Katastrofa století? Český tenis zažil svůj nejtemnější den
Z Madridu bez milosti: české hvězdy zmizely v tenisovém pekle
Libi se mi ten krvavy Madrid :-D
Naopak katastrofa stoleti se vubec nehodi, zas tak vyznamny trunaj a moment v roku to neni :-)))
Ale, když to vezmu celkově, tak 3xČF není zas tak špatné. Za mně Madrid dobrý turnaj pro Čechy.
Naši se dokážou i ve větším počtu hezky rozjet, ale na delší trati postupně, i všichni naráz, ztrácejí dech. Tak snad jen ladí formu na GS.