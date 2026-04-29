Lehečka byl bez šance a semifinále v Madridu si nezahraje. Filsovi stačily dva brejkboly

DNES, 21:50
ATP MADRID - Jiří Lehečka na Masters v Madridu do semifinále nepostoupil. Nad jeho síly byl rozjetý Arthur Fils, se kterým český tenista prohrál jasně 3:6, 4:6 a svůj zdejší nejlepší výsledek z roku 2024 tak zopakovat nedokázal. Francouz, který vyhrál už devátý zápas v řadě, si připsal povedenou odvetu za tisícovku v Miami. O finále se utká se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem.
Jiří Lehečka v Madridu hraje o semifinále (@ MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP / Profimedia)

Fils – Lehečka 6:3, 6:4

Lehečkovi se nepovedl vstup do čtvrtfinálového utkání na tisícovce v Madridu. Proti Filsovi ztratil hned úvodní game na podání a i kvůli nevynuceným chybám rychle prohrával 0:3. Ve čtvrté hře český hráč kupil další minely, ale povedl se mu alespoň skvělý halfvolej. Po dalším skvělém zásahu na síti si vypracoval výhodu a následně po přímém bodu ze servisu snížil na 1:3. Francouz však pokračoval v suverénním představení na servisu a znovu se dostal do vedení o tři hry.

V šestém gamu si Lehečka pomohl i dvěma esy a snížil na 2:4. Na příjmu se však prosadit nedokázal. V osmé hře si pomohl i vítězným forhendem a dostal se do vedení 30:0. Tento náskok však po skvělém bekhendu Francouze ztratil a byl blízko ztráty setu. Filse však k setbolu nepustil a skóre upravil na 3:5. Čech ještě zabojoval a snažil se sadu ještě zdramatizovat. Premiérový brejkbol si ale nevypracoval a 25. hráč žebříčku set dopodával.

Začátek druhé sady si český hráč pohlídal a nedopustil stejné zaváhání jako v prvním dějství. Úvodní game na podání zakončil skvělým náběhem na síť. I další hru na servisu získal a po čisté hře šel do vedení 2:1. Přehlídka snadno udržených servisů pokračovala. V šesté hře Lehečka sahal po brejkbolu, Fils však nejdříve trefil skvělý servis a následně po dlouhé výměně donutil českého hráče k chybě.

Ve druhém dějství se jako první k šanci na příjmu dostal Francouz, který si ji vypracoval po dlouhé výměně. Lehečkovi následně nevyšla kombinace servis-volej a ani druhý brejkbol v zápase nedokázal odvrátit. Fils navíc brejk potvrdil čistou hrou a odskočil do vedení 5:3. Čech si v devátém gamu ještě zvládl udržet servis, ale na returnu ani tentokrát neuspěl, turnaj pro něj skončil a svůj zdejší nejlepší výsledek z roku 2024 tak zopakovat nedokázal.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fils, který vyhrál už devátý zápas v řadě, si připsal povedenou odvetu za tisícovku v Miami. O finále se utká se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. Francouz  začal rok na marodce a celý leden vynechal, ale po návratu hraje ve vynikající formě a patří k nejstabilnějším hráčům na hlavním okruhu. Na sedmi turnajích postoupil do čtvrtfinále hned šestkrát, má celkovou bilanci 22:5 a na antuce je letos stoprocentní. Díky této sérii se příští týden vrátí do TOP 20 žebříčku ATP.

Lehečka měl na začátku sezony potíže s kondicí, kvůli nimž vypadl z TOP 20 navzdory loňskému progresu, ale jeho aktuální vzestup situaci rychle změnil. V live žebříčku je i přes čtvrtfinálovou porážku v Madridu na 13. místě a pokud si udrží současnou úroveň během antukového jara, má reálnou šanci na premiérový posun do TOP 10.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

chlebavevaju
29.04.2026 23:25
A máme to komplet, Lehečka nebude trhat tým. Ale že to vzal hopem. Když si to shrneme, tak ve finále nejlepší výkon dnes předvedla Karča zLoun, což je obdivuhodné.
Blondie
29.04.2026 23:25
Madrid v slzách: český tenis se zhroutil během jediného dne
Apokalypsa na antuce: Lehečka, Nosková i Plíšková padli jako domino
Temný den českého tenisu: tři naděje, tři pády, nula slitování
Krvavý Madrid: česká trojice smetena bez milosti
Šok, který otřásl republikou: český tenis padl na kolena
Den, kdy se zastavil čas: Češi mizí z Madridu v jediném úderu
Totální kolaps: český tenis v Madridu kapituloval během hodin
Bez naděje, bez odporu: česká vlajka padá v Madridu k zemi
Katastrofa století? Český tenis zažil svůj nejtemnější den
Z Madridu bez milosti: české hvězdy zmizely v tenisovém pekle
chlebavevaju
29.04.2026 23:26
Za Iva byla líp.
Vlk-v-trave
29.04.2026 23:32
Jako nabidky na titulky pro TP jiste slusne:-)
Libi se mi ten krvavy Madrid :-D
Naopak katastrofa stoleti se vubec nehodi, zas tak vyznamny trunaj a moment v roku to neni :-)))
Pe3k
29.04.2026 23:52
HAJ
29.04.2026 23:23
Ach jo. Smutný den dokončen. Jirka neměl dnes ten potřebný drive.
Ale, když to vezmu celkově, tak 3xČF není zas tak špatné. Za mně Madrid dobrý turnaj pro Čechy.
frenkie57
29.04.2026 23:22
Fils, když chytne formu a slinu jako teď, tak hraje tenis top5. Ten bude nebezpecnej i proti Hříšníkovi . Kdyby ho porazil, za senzaci bych to nepovažoval. Velmi blízký člen top10.
Tomas_Smid_fan
29.04.2026 23:19
Fils hrál výborně, ale Jirkovi na konci 2.setu chyběla odvaha, šanci to otočit dostal.
Naši se dokážou i ve větším počtu hezky rozjet, ale na delší trati postupně, i všichni naráz, ztrácejí dech. Tak snad jen ladí formu na GS.
Vlk-v-trave
29.04.2026 23:21
A ted na ktery...Major, ten na hline, nebo ten na trave? ;-)
frenkie57
29.04.2026 23:24
Já se těším, jak jí bude příští týden ladit Muška
The_Punisher
29.04.2026 23:07
Myslim, ze cerny den bude dokonan Tak snad Katka s TT titul prinesou
chlebavevaju
29.04.2026 23:11
Ano. Naše zraky se budou ubírat k soutěži neúspěšných singlistů. To jsme to dopracovali.
Georgino
29.04.2026 22:23
Začíná to být pokračování špatnýho dne.
Oin
29.04.2026 22:36
Když je to kyselý, ať je to jako vocet!
joska
29.04.2026 22:00
Nikdo neví, kdy to začne. Tam se v létě nepracuje a v zimě tančí. To není můj případ, musím jít spát..... tak Jirko good luck!
